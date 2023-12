VisitBritain prevede arrivi ed entrate turistiche in crescita nel 2024 Balzo in avanti del numero dei turisti così come delle entrate legate al settore nel 2024 del Regno Unito: lo affermano le più recenti stime di VisitBritain indicano una spesa dei visitatori internazionali nel Paese pari a 34,1 miliardi di sterline: in altre parole un aumento del 7% rispetto alla spesa prevista per l’intero 2023 e del +20% rispetto al 2019. L’outlook mostra un totale di 39,5 milioni di arrivi, pari ad un incremento del 5% rispetto ai 37,8 milioni previsti nel 2023, anche se ancora inferiore del 3% rispetto ai livelli del 2019. Quest’anno visitatori americani hanno registrato una spesa record nel Regno Unito, con una crescita del +28% rispetto al 2019, tenendo conto del tasso di inflazione. VisitBritain prevede che il mercato statunitense avrà un valore di 6,7 miliardi di sterline nel 2024, con i visitatori americani che contribuiranno con quasi 1 sterlina ogni 5 di tutta la spesa in entrata. Il ritmo di ripresa dell’Europa è rallentato con l’avanzare del 2023, e la spesa, in termini reali, è rimasta appena al di sotto del 2019, secondo gli ultimi dati. VisitBritain prevede che la Cina si riprenderà fino a raggiungere un valore di 1,7 miliardi di sterline nel 2024, diventando il quarto mercato di visitatori in entrata più prezioso del Regno Unito. A livello globale si prevede che arrivi ed entrate dei visitatori internazionali torneranno ai livelli del 2019 entro l’inizio del 2025. «I visitatori internazionali spendono decine di miliardi di sterline nel Regno Unito e il denaro generato sostiene le economie locali e i posti di lavoro, quindi è stato fantastico vedere la crescita a due cifre della spesa dagli Stati Uniti e la crescita complessiva prevista per il prossimo anno rispetto al 2023 – ha commentato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Tuttavia, abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo complessivo della ripresa rispetto alla forte partenza registrata nella prima metà del 2023 e dobbiamo affrontare una forte concorrenza da parte dei nostri vicini europei. Per spingere la spesa in Gran Bretagna, le nostre campagne internazionali rimarranno concentrate sui mercati in forte crescita, tra cui l’Australia e gli Stati Uniti, e continueremo a competere duramente nei nostri principali mercati europei e nei preziosi Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg). Condividi

La divisione low cost del gruppo Air France-Klm ha ricevuto il nuovo aeromobile con motore Cfm Leap-1A tramite il locatore Air Leas.\r

\r

La famiglia A320neo debutta così nella flotta Transavia, che nei prossimi mesi e anni dovrebbe acquistare un mix di A320neo e A321neo, a seguito di un ordine di Air France-Klm effettuato nel 2021 e di un contratto di leasing stipulato con Air Lease all'inizio di quest'anno.\r

\r

Anche Transavia France contava di ricevere il suo primo A320neo prima della fine di quest'anno. Al 30 settembre 2023 le due unità di Transavia operavano insieme 115 aeromobili, di cui 111 737-800 e quattro 737-700.\r

\r

Nel frattempo anche Klm passerà ai velivoli della famiglia A320neo, sostituendo quindi gli attuali Boeing: il primo esemplare dovrebbe entrare in flotta nel 2024.","post_title":"Transavia: è entrato in flotta il primo Airbus A321neo","post_date":"2023-12-21T11:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703156409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero per domani venerdì 22 dicembre, che potrebbe coinvolgere fino a 5 milioni di lavoratori dei settori del commercio, del turismo e della ristorazione. Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, scaduto dal 2019. Considerando tutti i settori coinvolti nello sciopero, sono dodici i contratti siglati con le associazioni datoriali: quattro del terziario e gli altri riconducibili a ristorazione e turismo.\r

\r

I sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti salariali si tenga conto dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), che porterebbe a 300 euro mensili di aumento nelle buste paga dei lavoratori. Le controparti, però, sono disposte a offrirne solo la metà.\r

\r

Questa metà è l'evidente intenzione da parte dei datori di lavoro di non riconoscere nuova linfa ai settori. Infatti sia il turismo che la ristorazione hanno conosciuto durante questo anno un vero e proprio boom certificato anche dall'Ufficio studi della Confindustria. Ora non si capisce il motivo per cui a chi lavora non possano venire riconosciuti degli aumenti, visto che oltretutto in questi due anni l'inflazione ha rosicchiato il potere d'acquisto degli stipendi. ","post_title":"Sciopero di turismo, commercio e ristorazione domani 22 dicembre","post_date":"2023-12-21T10:59:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1703156397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”.\r

\r

L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”.\r

\r

Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione.","post_title":"A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa","post_date":"2023-12-21T10:50:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703155849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliAbsolutely annuncia la pubblicazione del suo articolo 2.000, a poco più di due anni dalla prima messa on line. Duemila volte il nostro portale ha approfondito le profonde storie dell’Italia con racconti che mettono in mostri territori, esaminano la salute e la resistenza del suo settore turistico e condividono notizie, prospettive e approfondimenti sul suo complesso funzionamento.\r

Queste 2.000 storie sono anche segnali. Soprattutto per gli acquirenti internazionali che vendono l’esperienza italiana. \r

La dedizione del nostro portale allo storytelling ha creato un passaporto virtuale per oltre 70.000 esperti di viaggio, trasportandoli nel cuore dell’Italia e fornendo costantemente contenuti che trovano risonanza tra i professionisti del turismo di tutto il mondo. \r

Il nostro articolo 2000 è una testimonianza dell’impegno costante del nostro portale nello svelare l’Italia. Quindi brindiamo a ItalyAbsolutely e alle prossime 2.000 storie che continueranno ad affascinare, ispirare e mostrare una delle destinazioni più desiderate al mondo.","post_title":"ItaliAbsolutely: una storia che si compone già di 2000 articoli","post_date":"2023-12-21T10:42:13+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703155333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni - in pratica triplicarla - in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica.\r

\r

Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore.\r

\r

Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340.\r

\r

Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane.\r

\r

Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024.","post_title":"South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili","post_date":"2023-12-21T10:37:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703155078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperti ieri i propri battenti il nuovo Mandarin Oriental Savoy, Zurich, terzo indirizzo del gruppo in Svizzera. Situato sulla famosa Paradeplatz, il più antico grand hotel della città è posizionato a pochi passi dal centro storico, dalla prestigiosa Bahnhofstrasse e dalla passeggiata che conduce al lago di Zurigo. La struttura è dotata di 44 camere e 36 suite, molte delle quali con ampie terrazze e rooftop privati. Quattro inoltre le proposte f&b fra ristoranti e bar, sotto la guida dell’executive chef Benjamin Halat. Tra queste spicca l'Orsini, locale fine-dining di cucina italiana che beneficia della consulenza di Antonio Guida, executive chef del due stelle Michelin Seta del Mandarin Oriental, Milan. L'hotel è anche provvisto di oltre 700 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi.\r

\r

La storia del Mandarin Oriental Savoy, Zurich, ha inizio la Vigilia di Natale del 1838, quando Johannes Baur, un giovane panettiere austriaco originario del Vorarlberg, fondò il primo grand hotel della città, l'hotel Baur appunto. Reimmaginato dall’interior designer parigino Tristan Auer, il nuovo albergo combina i dettagli storici della struttura con uno stile contemporaneo e viste sui principali monumenti della città. Dal 1838 numerosi nomi di spicco hanno soggiornato in questo hotel. Nel solo 1845, per esempio, il pianista e compositore Franz Liszt risiedette all'hotel Baur per tutto il festival di Beethoven, mentre Charles Dickens fu ospite della struttura con la sua famiglia.\r

\r

","post_title":"Ha aperto ieri i propri battenti il Mandarin Oriental Savoy, Zurich","post_date":"2023-12-21T10:34:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703154846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro.\r

\r

«In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche».\r

\r

Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica.\r

\r

«Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».","post_title":"Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute","post_date":"2023-12-21T10:21:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703154073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata a bordo del veliero più grande dell'America Latina. La ha organizzata per gli agenti di viaggio Tour2000AmericaLatina, in collaborazione con Promperú. La nave è la Bap Union della marina militare peruviana, che è recentemente approdata per la prima volta in Italia. Gli agenti hanno potuto visitare il veliero attraccato dentro l'Arsenale della marina militare italiana nel golfo del Tigullio. I quattro alberi della Bap Unión “Buque Armada Peruana”, si sono illuminati di bianco e di rosso, i colori della bandiera del Paese, al comando del capitano di vascello José Luis Arce Corzo.\r

\r

Gli adv, dopo la visita del veliero, sono stati quindi invitati ad assaporare l’autentica cucina peruviana, rinomata in tutto il mondo. “Sul veliero è stata allestita Casa Perù: una mostra sul made in Perù per dare spazio e visibilità all’offerta turistica, commerciale, gastronomica e artistica del nostro Paese\", spiega Joan Barrena, direttore di Promperú Italia.\r

\r

“Non ero mai salito a bordo di un veliero così imponente come il Bap Union e devo dire che è stata un’esperienza incredibile, sia per me sia per tutti gli agenti di viaggio che hanno partecipato alla serata – aggiunge Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Sono rientrato da poco da un tour in Perù e posso confermare che rimane un Paese sicuro, senza rischi, ma sempre ricco di emozioni”. “Ringrazio Promperú e l’ambasciata del Paese in Italia per averci dato l’opportunità di vivere una serata unica nel suo genere – prosegue Bruno Normanno, direttore commerciale del to marchigiano -. Per il 2024 ci aspettiamo un incremento delle prenotazioni per i nostri tour in Perù, da sempre una delle nostre destinazioni di punta in America Latina”.","post_title":"Tour2000AmericaLatina: una serata speciale con gli adv sul veliero della marina militare peruviana","post_date":"2023-12-21T10:21:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703154069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Museo delle Miniere di Caporciano è la meta ideale per gli appassionati di turismo minerario, per una vera immersione nel mondo sotterraneo, tra i percorsi delle antiche strutture di estrazione dismesse e oggi riconvertite in un affascinante parco minerario. Con una visita guidata, adatta anche alle famiglie, dalla vecchia falegnameria si arriva nella “pancia della balena”, la galleria principale. Si può anche scendere nei sotterranei, con il suggestivo percorso dei 200 scalini, fino a 100 metri di profondità.\r

\r

La miniera di Caporciano, vicina al borgo di Montecatini Val di Cecina (PI), è rimasta attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nel corso del XIX secolo è stata la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison. A occuparsi dell’accoglienza e delle visite è, oggi, la cooperativa Itinera.\r

\r

Si può scegliere il tour adatto a tutti e dedicato al Parco minerario o quello, più “coraggioso”, che prevede una visita alla discenderia della miniera, fino a circa 100 metri di profondità. Per i gruppi c’è anche l’itinerario di interesse storico-naturalistico, che condurrà i viaggiatori al primo parco eolico di proprietà pubblica, sulle colline che si affacciano sulla miniera a circa 600 metri, con una tappa alla diga di Muraglione. In questo percorso si potrà visitare l’Oratorio di Santa Barbara, dedicato alla patrona dei minatori. Al suo interno si trova la tela della Madonna di Guadalupe, preziosa opera del pittore messicano Juan Rodríguez Xuárez.\r

\r

Nel mese di dicembre le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val di Cecina, alla scoperta del Museo delle Miniere di Caporcianono","post_date":"2023-12-21T10:16:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1703153815000]}]}}