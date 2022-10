Visit Maldives in fiera a Rimini con 22 co-espositori. Italia al 5° posto per numero di arrivi Performance positiva per gli arrivi italiani alle Maldive nel 2022: tra gennaio e agosto sono stati 64.141 i visitatori provenienti dal Belpaese, per una crescita del 790.2% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’Italia si attesta così in quinta posizione nella classifica degli arrivi internazionali per la destinazione. Visit Maldives, nell’anno che segna il 50° anniversario del turismo per le Maldive, sarà presente al prossimo Ttg Travel Experience (stand numero 028-053, Padiglione C1), insieme a 22 partner co-espositori. Oltre all’opportunità di incontro durante i tre giorni di fiera, presso lo stand di Visit Maldives si terrà anche un’estrazione a premi sponsorizzata da Villa Hotels & Resorts. Il premio finale consiste in un soggiorno gratuito alle Maldive per due persone per 5 notti e 6 giorni in pensione completa, inclusi i trasferimenti interni.



Non solo destinazione per viaggi di nozze, le Maldive promettono un’offerta turistica ampia e diversificata, con la possibilità di vivere il territorio attraverso attività adrenaliniche come il diving, lo snorkeling, il surf, la canoa o il parasailing, ma anche esperienze rilassanti e rigeneranti come lo yoga e i trattamenti spa o semplicemente l’opportunità di godere delle magnifiche spiagge assolate delle isole.

