Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori Un primo trimestre 2025 che centra un “record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l’Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. L’espansione dell’aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia. Condividi

