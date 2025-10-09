Tunisia sempre più votata alla diversificazione dell’offerta turistica La Tunisia conferma il grande interesse e legame con il mercato italiano, con la partecipazione al Ttg Travel Experience. Nei primi sei mesi del 2025 la destinazione ha registrato una crescita dell’11% degli arrivi internazionali, superando i 4,3 milioni di visitatori, con un incremento degli incassi turistici superiore all’8%. Nel primo trimestre 2025, le entrate turistiche sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo circa 1,21 miliardi di dinari (circa 365 milioni di euro). Ora la strategia nazionale punta a diversificare l’offerta turistica: maggiore attenzione al turismo senior, al benessere, al turismo rurale ed ecologico, al lusso, nonché alle locazioni turistiche. Queste iniziative mirano a rafforzare la resilienza del settore e ad attrarre flussi durante la bassa stagione. Sono in atto campagne promozionali mirate verso il mercato italiano, supportate dal potenziamento dei collegamenti aerei con l’Italia, con la valorizzazione di rotte dirette per facilitare l’accesso dei turisti italiani. Diversi anche gli eventi di richiamo internazionale in calendario nei prossimi mesi: tra questi il Balloons Event Show – Tunisia (Hot Air Balloon & Paramotor Festival): dal 24 ottobre al 1° novembre 2025, nelle località di Djerba, Douz e Tozeur, il festival che combina spettacoli aerostatici, forum b2b, esperienze culturali, musicali, show di droni, momenti esperienziali immersivi. E’ poi confermato Issot – Salone Internazionale del Turismo del Sahara e delle Oasi, che tornerà anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. Fiera che valorizza il turismo alternativo, sostenibile e le peculiari risorse naturali e culturali del Sahara tunisino. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”. A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”. La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”. La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello. “La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”. In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune. “L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. [post_title] => Tunisia sempre più votata alla diversificazione dell'offerta turistica [post_date] => 2025-10-09T11:33:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760009616000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La ristorazione si conferma la seconda componente dell'offerta turistica italiana con 11 miliardi di euro di valore aggiunto generato nel 2024. Lo evidenzia il rapporto "Il potere turistico della ristorazione", realizzato da Sociometrica per FIPE-Confcommercio e presentato in anteprima al TTG di Rimini alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nel 2024 la spesa dei turisti italiani e stranieri in servizi di ristorazione ha superato i 23 miliardi di euro, distribuita in quasi 3.300 comuni turistici italiani. Il settore rappresenta il 9,4% della distribuzione del valore aggiunto nel comparto turistico, posizionandosi dopo le seconde case (27,0%) e prima di hotel e ricettività (16,6%). Roma guida la classifica con 1,16 miliardi La geografia del valore aggiunto nella ristorazione turistica vede Roma in testa con 1.163,8 milioni di euro (36,5% del totale), seguita da Milano con 452,3 milioni (14,2%), Venezia con 371,8 milioni (11,7%) e Firenze con 303,1 milioni (9,5%). Rimini si attesta a 169,5 milioni (5,3%), mentre seguono Napoli (159,3 milioni), Torino (123,0 milioni) e Lignano Sabbiadoro (91,0 milioni). Il totale dei dieci comuni genera complessivamente 3.186 milioni di euro, con una media di 318,6 milioni per comune, sebbene solo quattro comuni superino effettivamente questa media. Turismo internazionale pesa il 67,7% nei top comuni Il dato più significativo riguarda l'incidenza del turismo internazionale nei primi dieci comuni turistici italiani, che genera complessivamente il 67,7% del valore aggiunto totale. Venezia rappresenta il caso più emblematico con l'86,6% del valore aggiunto generato da visitatori stranieri, seguita da Firenze (80,4%), Milano (71,6%) e Roma (70,3%). Nel confronto nazionale, la spesa in ristorazione dei turisti italiani raggiunge 4.364,40 milioni di euro (52,5%), mentre quella dei turisti stranieri si attesta a 3.941,20 milioni di euro (47,5%). Le tre Italie della ristorazione turistica Il rapporto identifica tre diversi modelli di sviluppo turistico. Il Centro Italia, con Roma e Firenze, è caratterizzato dalla più alta incidenza di turismo internazionale (72,4%) e da un peso economico del 46,0% sul valore aggiunto totale, trainato dalle città d'arte di rilevanza mondiale. Il Nord Italia, con Milano, Venezia, Rimini, Bologna, Torino e Jesolo, registra un'incidenza di turismo internazionale del 65,2% e un peso economico del 44,8% sul totale. Ristoranti italiani nel mondo come soft power Il rapporto evidenzia come la cucina italiana rappresenti uno strumento di soft power globale, grazie a una rete di oltre 90.000 ristoranti italiani nel mondo che rafforzano l'immagine del Paese. «La ristorazione valorizza le economie locali ed è un patrimonio, anche immateriale, che accompagna ogni esperienza turistica», ha sottolineato Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE-Confcommercio. «Non è solo valore economico, ma cultura e identità attraverso cui raccontare il Paese. È un settore che contribuisce in modo determinante alla competitività del turismo italiano e alla promozione del brand Italia nel mondo». Alla presentazione, curata da Antonio Preiti di Sociometrica, sono intervenuti anche Daniele D'Amario, coordinatore della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Chiara Bergadano del Consorzio Langhe Experience e lo chef patron Moreno Cedroni. [post_title] => Fipe presenta il rapporto sul potere turistico della ristorazione. Valore aggiunto da 11 miliardi di euro [post_date] => 2025-10-09T10:51:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760007065000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi. Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium. L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica. La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata. Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business. [post_title] => Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus [post_date] => 2025-10-09T10:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760004700000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanti, a tappe serrate. Il piano di potenziamento della flotta e di restyling delle navi di Msc Crociere procede a pieno ritmo, come conferma durante i giorni di fiera a Rimini Leonardo Massa, vice president Southern Europe della compagnia: “Il 2025 si è mosso in linea con le attese – ha spiegato il manager -. Abbiamo assistito da un lato a un forte consolidamento dei numeri, dall’altro alla crescita del prezzo medio, ma soprattutto a una diversa distribuzione dei clienti”. I passeggeri italiani che hanno scelto Msc sono rimasti quindi sugli stessi numeri del 2024, ma “a cambiare è stata la scelta della tipologia di crociera, con una decisa crescita delle preferenze per il Mediterraneo invernale. E non si tratta solo di una scelta legata al minore potere d’acquisto delle famiglie, ma anche a una differente percezione delle destinazioni. I clienti cominciano a comprendere l’importanza di visitare una meta al di fuori dei periodi di punta”. Venendo ai piani per il futuro, l’ampliamento della flotta procede senza interruzione, e dopo il varo di World America e l’attesa di World Atlantic (in mare nel 2027), sarà la volta di due nuove navi della classe World Class, che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un valore di circa 3,5 miliardi di euro, con consegne previste nel 2029 e 2030. Accanto a questo, procede in parallelo anche lo sviluppo di una strategia che ha nel top di gamma un punto di forza, con il recente restyling di Msc Poesia e Msc Magnifica, dove è stato introdotto lo Yacht Club. Perfettamente inserito in questa strategia votata alla ricerca di una clientela up level anche l’intervento di Barbara Baldini, direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys. “I risultati sul mercato italiano ci stanno premiando – ha spiegato la manager – e anche se al momento di tratta di numeri molto piccoli – l’1-2% della nostra clientela totale – si tratta comunque di un bacino strategico per la compagnia”. Fra le novità, l’approdo in Asia nella stagione 2027-28 e una rinnovata attenzione al trade, che verrà dotato di strumenti commerciali ad hoc per catturare una domanda “in forte accelerazione”. [post_title] => Msc Crociere, Massa: “La domanda sta cambiando” [post_date] => 2025-10-09T08:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759999274000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori. Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ). Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno. Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.” La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC. Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione. [post_title] => Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach [post_date] => 2025-10-09T08:07:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759997222000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Anantara Hotels & Resorts consolida la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con due resort iconici che raccontano la ricchezza naturale e culturale della Penisola Arabica. Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort sono rappresentati in esclusiva per l’Italia e la Francia da Controvento di Ferruccio Tirone. Il Sultanato dell’Oman, tra antiche rovine, coste incontaminate e maestose montagne, si conferma una destinazione di grande fascino, dove il marchio Anantara propone esperienze di lusso radicate nella tradizione locale. A Salalah, lungo la costa meridionale, Al Baleed Resort Salalah by Anantara unisce eleganza contemporanea e patrimonio omanita. Situato tra una spiaggia privata e una laguna d’acqua dolce, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, il resort offre 136 tra camere e ville — molte con piscina privata — e un’ampia gamma di attività legate alla cultura e alla natura del Dhofar. Dal tour lungo la via dell’incenso alle esperienze nel deserto, fino ai rituali spa ispirati alle tradizioni arabe, il resort invita a scoprire l’autenticità del territorio. Nel mese di novembre 2025, il resort ospiterà A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars, il festival gastronomico “Al Baleed Culinary Festival 2025”, che riunirà chef internazionali e ingredienti locali per un viaggio sensoriale attraverso i sapori dell’Oman. Spostandosi nell’entroterra di Muscat, a oltre duemila metri di altitudine, sorge l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, considerato uno dei resort più alti al mondo. Arroccato sulla “Montagna Verde”, il complesso offre 82 camere con vista sul canyon e 33 ville con piscina privata, tra cui la più grande e lussuosa dell’Oman, dotata di tre camere e servizio di maggiordomo personale. Il resort è punto di partenza ideale per escursioni nel deserto e nelle valli circostanti, ma anche rifugio per chi cerca benessere e relax, con spa, hammam e trattamenti tradizionali. Suggestiva la piattaforma panoramica affacciata sulle montagne, la stessa che ispirò un celebre ritratto della principessa Diana. Dalle spiagge di Salalah alle cime del Jabal Al Akhdar, Anantara Hotels & Resorts offre un viaggio nell’anima dell’Oman, tra ospitalità autentica, comfort e tradizione, rivelando la bellezza di un Paese che conserva intatto il suo fascino millenario. [post_title] => Anantara Hotels & Resorts porta il fascino dell’Oman in Italia [post_date] => 2025-10-08T15:29:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759937397000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente. Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi. “E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”. Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”. Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato. [post_title] => Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione” [post_date] => 2025-10-08T14:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932322000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tunisia sempre piu votata alla diversificazione dellofferta turistica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1444,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”.\r

A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”.\r

La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”.\r

La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello.\r

“La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”.\r

In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune.\r

“L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”.","post_title":"Going, inverno all’insegna della “Stylosophy”","post_date":"2025-10-09T15:16:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760022994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia conferma il grande interesse e legame con il mercato italiano, con la partecipazione al Ttg Travel Experience. Nei primi sei mesi del 2025 la destinazione ha registrato una crescita dell’11% degli arrivi internazionali, superando i 4,3 milioni di visitatori, con un incremento degli incassi turistici superiore all’8%.\r

\r

Nel primo trimestre 2025, le entrate turistiche sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo circa 1,21 miliardi di dinari (circa 365 milioni di euro).\r

\r

Ora la strategia nazionale punta a diversificare l’offerta turistica: maggiore attenzione al turismo senior, al benessere, al turismo rurale ed ecologico, al lusso, nonché alle locazioni turistiche. Queste iniziative mirano a rafforzare la resilienza del settore e ad attrarre flussi durante la bassa stagione.\r

\r

Sono in atto campagne promozionali mirate verso il mercato italiano, supportate dal potenziamento dei collegamenti aerei con l’Italia, con la valorizzazione di rotte dirette per facilitare l’accesso dei turisti italiani.\r

\r

Diversi anche gli eventi di richiamo internazionale in calendario nei prossimi mesi: tra questi il Balloons Event Show – Tunisia (Hot Air Balloon & Paramotor Festival): dal 24 ottobre al 1° novembre 2025, nelle località di Djerba, Douz e Tozeur, il festival che combina spettacoli aerostatici, forum b2b, esperienze culturali, musicali, show di droni, momenti esperienziali immersivi.\r

\r

E' poi confermato Issot – Salone Internazionale del Turismo del Sahara e delle Oasi, che tornerà anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. Fiera che valorizza il turismo alternativo, sostenibile e le peculiari risorse naturali e culturali del Sahara tunisino.","post_title":"Tunisia sempre più votata alla diversificazione dell'offerta turistica","post_date":"2025-10-09T11:33:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760009616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ristorazione si conferma la seconda componente dell'offerta turistica italiana con 11 miliardi di euro di valore aggiunto generato nel 2024. Lo evidenzia il rapporto \"Il potere turistico della ristorazione\", realizzato da Sociometrica per FIPE-Confcommercio e presentato in anteprima al TTG di Rimini alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè.\r

Nel 2024 la spesa dei turisti italiani e stranieri in servizi di ristorazione ha superato i 23 miliardi di euro, distribuita in quasi 3.300 comuni turistici italiani. Il settore rappresenta il 9,4% della distribuzione del valore aggiunto nel comparto turistico, posizionandosi dopo le seconde case (27,0%) e prima di hotel e ricettività (16,6%).\r

\r

Roma guida la classifica con 1,16 miliardi\r

\r

La geografia del valore aggiunto nella ristorazione turistica vede Roma in testa con 1.163,8 milioni di euro (36,5% del totale), seguita da Milano con 452,3 milioni (14,2%), Venezia con 371,8 milioni (11,7%) e Firenze con 303,1 milioni (9,5%). Rimini si attesta a 169,5 milioni (5,3%), mentre seguono Napoli (159,3 milioni), Torino (123,0 milioni) e Lignano Sabbiadoro (91,0 milioni).\r

Il totale dei dieci comuni genera complessivamente 3.186 milioni di euro, con una media di 318,6 milioni per comune, sebbene solo quattro comuni superino effettivamente questa media.\r

\r

Turismo internazionale pesa il 67,7% nei top comuni\r

Il dato più significativo riguarda l'incidenza del turismo internazionale nei primi dieci comuni turistici italiani, che genera complessivamente il 67,7% del valore aggiunto totale. Venezia rappresenta il caso più emblematico con l'86,6% del valore aggiunto generato da visitatori stranieri, seguita da Firenze (80,4%), Milano (71,6%) e Roma (70,3%).\r

Nel confronto nazionale, la spesa in ristorazione dei turisti italiani raggiunge 4.364,40 milioni di euro (52,5%), mentre quella dei turisti stranieri si attesta a 3.941,20 milioni di euro (47,5%).\r

\r

Le tre Italie della ristorazione turistica\r

Il rapporto identifica tre diversi modelli di sviluppo turistico. Il Centro Italia, con Roma e Firenze, è caratterizzato dalla più alta incidenza di turismo internazionale (72,4%) e da un peso economico del 46,0% sul valore aggiunto totale, trainato dalle città d'arte di rilevanza mondiale. Il Nord Italia, con Milano, Venezia, Rimini, Bologna, Torino e Jesolo, registra un'incidenza di turismo internazionale del 65,2% e un peso economico del 44,8% sul totale.\r

\r

Ristoranti italiani nel mondo come soft power\r

Il rapporto evidenzia come la cucina italiana rappresenti uno strumento di soft power globale, grazie a una rete di oltre 90.000 ristoranti italiani nel mondo che rafforzano l'immagine del Paese. «La ristorazione valorizza le economie locali ed è un patrimonio, anche immateriale, che accompagna ogni esperienza turistica», ha sottolineato Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE-Confcommercio. «Non è solo valore economico, ma cultura e identità attraverso cui raccontare il Paese. È un settore che contribuisce in modo determinante alla competitività del turismo italiano e alla promozione del brand Italia nel mondo».\r

Alla presentazione, curata da Antonio Preiti di Sociometrica, sono intervenuti anche Daniele D'Amario, coordinatore della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Chiara Bergadano del Consorzio Langhe Experience e lo chef patron Moreno Cedroni.","post_title":"Fipe presenta il rapporto sul potere turistico della ristorazione. Valore aggiunto da 11 miliardi di euro","post_date":"2025-10-09T10:51:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760007065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi.\r

\r

Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium.\r

\r

L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica.\r

\r

Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica.\r

\r

La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata.\r

\r

Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business.","post_title":"Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus","post_date":"2025-10-09T10:11:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760004700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanti, a tappe serrate. Il piano di potenziamento della flotta e di restyling delle navi di Msc Crociere procede a pieno ritmo, come conferma durante i giorni di fiera a Rimini Leonardo Massa, vice president Southern Europe della compagnia: “Il 2025 si è mosso in linea con le attese – ha spiegato il manager -. Abbiamo assistito da un lato a un forte consolidamento dei numeri, dall’altro alla crescita del prezzo medio, ma soprattutto a una diversa distribuzione dei clienti”.\r

\r

I passeggeri italiani che hanno scelto Msc sono rimasti quindi sugli stessi numeri del 2024, ma “a cambiare è stata la scelta della tipologia di crociera, con una decisa crescita delle preferenze per il Mediterraneo invernale. E non si tratta solo di una scelta legata al minore potere d’acquisto delle famiglie, ma anche a una differente percezione delle destinazioni. I clienti cominciano a comprendere l’importanza di visitare una meta al di fuori dei periodi di punta”.\r

\r

Venendo ai piani per il futuro, l’ampliamento della flotta procede senza interruzione, e dopo il varo di World America e l’attesa di World Atlantic (in mare nel 2027), sarà la volta di due nuove navi della classe World Class, che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un valore di circa 3,5 miliardi di euro, con consegne previste nel 2029 e 2030.\r

\r

Accanto a questo, procede in parallelo anche lo sviluppo di una strategia che ha nel top di gamma un punto di forza, con il recente restyling di Msc Poesia e Msc Magnifica, dove è stato introdotto lo Yacht Club.\r

\r

Perfettamente inserito in questa strategia votata alla ricerca di una clientela up level anche l’intervento di Barbara Baldini, direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys. “I risultati sul mercato italiano ci stanno premiando – ha spiegato la manager – e anche se al momento di tratta di numeri molto piccoli – l’1-2% della nostra clientela totale – si tratta comunque di un bacino strategico per la compagnia”. Fra le novità, l’approdo in Asia nella stagione 2027-28 e una rinnovata attenzione al trade, che verrà dotato di strumenti commerciali ad hoc per catturare una domanda “in forte accelerazione”.","post_title":"Msc Crociere, Massa: “La domanda sta cambiando”","post_date":"2025-10-09T08:41:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759999274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori.\r

\r

Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ).\r

\r

Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno.\r

\r

Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.”\r

\r

La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC.\r

\r

Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione.","post_title":"Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach","post_date":"2025-10-09T08:07:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759997222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Anantara Hotels & Resorts consolida la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con due resort iconici che raccontano la ricchezza naturale e culturale della Penisola Arabica.\r

\r

Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort sono rappresentati in esclusiva per l’Italia e la Francia da Controvento di Ferruccio Tirone.\r

\r

Il Sultanato dell’Oman, tra antiche rovine, coste incontaminate e maestose montagne, si conferma una destinazione di grande fascino, dove il marchio Anantara propone esperienze di lusso radicate nella tradizione locale.\r

\r

A Salalah, lungo la costa meridionale, Al Baleed Resort Salalah by Anantara unisce eleganza contemporanea e patrimonio omanita. Situato tra una spiaggia privata e una laguna d’acqua dolce, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, il resort offre 136 tra camere e ville — molte con piscina privata — e un’ampia gamma di attività legate alla cultura e alla natura del Dhofar. Dal tour lungo la via dell’incenso alle esperienze nel deserto, fino ai rituali spa ispirati alle tradizioni arabe, il resort invita a scoprire l’autenticità del territorio.\r

\r

Nel mese di novembre 2025, il resort ospiterà A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars, il festival gastronomico “Al Baleed Culinary Festival 2025”, che riunirà chef internazionali e ingredienti locali per un viaggio sensoriale attraverso i sapori dell’Oman.\r

\r

Spostandosi nell’entroterra di Muscat, a oltre duemila metri di altitudine, sorge l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, considerato uno dei resort più alti al mondo. Arroccato sulla “Montagna Verde”, il complesso offre 82 camere con vista sul canyon e 33 ville con piscina privata, tra cui la più grande e lussuosa dell’Oman, dotata di tre camere e servizio di maggiordomo personale.\r

\r

Il resort è punto di partenza ideale per escursioni nel deserto e nelle valli circostanti, ma anche rifugio per chi cerca benessere e relax, con spa, hammam e trattamenti tradizionali. Suggestiva la piattaforma panoramica affacciata sulle montagne, la stessa che ispirò un celebre ritratto della principessa Diana.\r

\r

Dalle spiagge di Salalah alle cime del Jabal Al Akhdar, Anantara Hotels & Resorts offre un viaggio nell’anima dell’Oman, tra ospitalità autentica, comfort e tradizione, rivelando la bellezza di un Paese che conserva intatto il suo fascino millenario.\r

\r

","post_title":"Anantara Hotels & Resorts porta il fascino dell’Oman in Italia","post_date":"2025-10-08T15:29:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759937397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente.\r

\r

Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi.\r

\r

“E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”.\r

\r

Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”.\r

\r

Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato.","post_title":"Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione”","post_date":"2025-10-08T14:05:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759932322000]}]}}