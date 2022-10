Tourism Australia vara la nuova campagna “Come and Say G’day” Tourism Australia si appresta a varare la nuova campagna globale Come and Say G’day (in italiano L’Australia ti aspetta per darti il G’day), con il lancio previsto per domani, 20 ottobre, nei principali mercati turistici internazionali per ricordare ai viaggiatori internazionali perché There’s Nothing Like Australia (in italiano Non c’è niente come l’Australia).



La campagna verrà promossa su numerosi canali di advertising, video pubblicitari (nelle versioni da 60, 30 e 15 secondi), tabelloni pubblicitari e Out of Home ad alto impatto, oltre a iniziative social, digital e content marketing. Inoltre, l’iniziativa sarà ulteriormente amplificata da attività di partnership con le compagnie aeree, le organizzazioni turistiche degli stati e dei territori australiani e i partner di distribuzione chiave di livello globale.



“Come and Say G’day è inequivocabilmente australiano grazie all’utilizzo di un’icona riconoscibile a livello mondiale, la canguretta Ruby, che vive una straordinaria avventura Down Under mostrando tutto ciò che l’Australia ha da offrire – ha affermato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Dopo un periodo difficile dell’industria del turismo di tutto il mondo, la nostra coinvolgente ed emozionante campagna si distinguerà nel competitivo mercato turistico internazionale. Ruby, doppiata dall’attrice australiana Rose Byrne, intraprende la sua avventura con Louie, un unicorno giocattolo, doppiato da Will Arnett. Il duo apporta alla campagna un umorismo intriso di ospitalità.”



“Un altro elemento importante della campagna è la cover della popolare canzone australiana Down Under realizzata dall’ emergente band australiana King Stingray cantata in inglese e in Yolŋu Matha, lingua aborigena dell’Arnhem Land nord orientale, nel Northern Territory.”



“Il cortometraggio, diretto da Michael Gracey (che sarà presentato durante l’evento di lancio globale, questa sera a New York) mira a creare un legame emotivo con Ruby, la canguretta souvenir, presentandola come l’ambasciatrice di Tourism Australia per le future attività promozionali dell’ente”, ha aggiunto Susan Coghill, chief marketing officer di Tourism Australia.



