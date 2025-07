Thailandia e Cambogia: le raccomandazioni della Farnesina ai viaggiatori Il Ministero degli Affari Esteri italiano interviene sulla delicata situazione che sta interessando da qualche giorno il confine fra Thailandia e Cambogia. L’acuirsi degli scontri viene portato in primo piano dalla Farnesina attraverso il sito Viaggiare Sicuri, dove viene raccomandata ai viaggiatori che si trovano nella zona – o a coloro che hanno in programma un tour in questo periodo – la massima cautela: “I confini terrestri tra Thailandia e Cambogia sono temporaneamente chiusi – si legge dal sito -. Si sono registrati dal 23 luglio 2025 scontri a fuoco a cavallo della frontiera nelle province thailandesi di Surin e Sisaket”. In particolare, le zone a ridosso della linea di confine sono da evitare completamente, non solo per motivi di sicurezza ma anche per l’impossibilità pratica di spostarsi tra i due Paesi via terra. Oltre a monitorare l’evoluzione del conflitto attraverso i canali ufficiali del Ministero e i media locali, la Farnesina consiglia vivamente ai cittadini italiani di: evitare tutte le aree interessate dagli scontri, in particolare le province di confine coinvolte; rispettare scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali. In caso di emergenza, contattare l’Ambasciata d’Italia a Bangkok al numero: +66 818256103. Condividi

