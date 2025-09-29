Tahiti Tourisme lancia un nuovo progetto con Lonely Planet, una guida più emozionale e consapevole Ritorno a Rimini per Tahiti Tourisme, che parteciperà alla prossima fiera affiancato dai rappresentanti di alcune delle più prestigiose strutture alberghiere, compagnie aeree e crociere e principali dmc locali per incontrare il trade italiano. Tra i partner espositori: Air Tahiti Nui, Air Moana, Air Tahiti, Aranui Cruises, Intercontinental French Polynesia, Maitai Hotels, Pearl Resorts, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort & Hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, The Brando, Tahiti Nui Travel, Tekura Tahiti Travel, Pacific Experience. La fiera rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto con tour operator e agenti di viaggio italiani, ma anche di dialogo con i principali stakeholder del settore. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento di Tahiti Tourisme per la realizzazione di un panel di discussione curato da Lonely Planet dal titolo “Un nuovo modo di viaggiare: tra scelte sostenibili e cambiamento. Il caso delle Isole di Tahiti”. L’appuntamento si terrà mercoledì 8 ottobre alle ore 11, presso Book&Go Arena, e proporrà una riflessione sul viaggio come esperienza di risveglio culturale, individuale e collettivo. L’incontro sarà l’occasione per il lancio ufficiale di un inedito progetto editoriale che ricalca le linee di questo tema: una guida speciale realizzata da Lonely Planet Italia in collaborazione con l’ente di promozione turistica delle Isole di Tahiti. Un percorso narrativo che attraversa in particolare le isole di Tahiti, Raiatea, Taha’a, Rangiroa e Tikehau, con l’obiettivo di invitare a un turismo più autentico e responsabile, che sappia andare in profondità. L’edizione speciale sarà disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito di Lonely Planet a partire dal lancio ufficiale durante la fiera. Condividi

