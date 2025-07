Stati Uniti: Trump raddoppia il costo dell’Esta, che nel 2026 salirà a 40 dollari La riforma del bilancio firmata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà praticamente raddoppiare il prezzo dell’Esta – l’Electronic System for Travel Authorization – necessario alla maggior parte dei viaggiatori stranieri per entrare negli Usa. L’ampio piano di risparmio varato dall’amministrazione statunitense noto come One Big Beautiful Bill Act, prevede che l’Esta passerà quindi dagli attuali 21 a 40 dollari nel 2026 (la data precisa dell’entrata in vigore non è ancora nota). In altri termini, un aumento di quasi il 90%. Il governo Usa giustifica l’aumento con la necessità di investire nella modernizzazione dello spazio aereo, nella formazione dei funzionari doganali e nell’installazione di un maggior numero di portali biometrici all’ingresso e all’uscita del Paese. Paese che vuole investire più di 600 milioni di dollari per pianificare e garantire due grandi eventi mondiali: la Coppa del Mondo di calcio (2026) e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles (2028). La travel industry a stelle e strisce non può che esprimere timori sull’iniziativa, che potrebbe indurre la clientela straniera ad optare per altre destinazioni di viaggio. Il presidente della U.S. Travel Association, Geoff Freeman, ha spiegato in una nota che queste “nuove tasse ingiustificate sui visitatori stranieri” sono tanto più “difficili da accettare” in quanto gli investimenti annunciati sono destinati a migliorare l’esperienza dei viaggiatori che arrivano negli Stati Uniti. Più in generale, l’associazione è preoccupata per la riduzione dei finanziamenti a Brand Usa, che quest’anno ha visto tagliare i supporti federali da 100 a 20 milioni di dollari. Secondo Freeman, “aumentare le tasse per i visitatori internazionali regolari equivale a imporre una tassa su una delle maggiori esportazioni della nostra nazione: la spesa dei viaggiatori internazionali”. L’associazione teme che queste nuove tasse “scoraggino i visitatori in un momento in cui sono già preoccupati per l’accoglienza che ricevono e per il livello dei prezzi”. Trend negativo degli arrivi da oltreoceano Dall’insediamento del presidente Trump, il turismo internazionale ha imboccato una parabola negativa. Lo scorso giugno gli arrivi di turisti stranieri sono diminuiti del 3,4% su base annua, come evidenziato dall’ultimo report del National Travel & Tourism Office; nell’intero anno, il numero di arrivi è diminuito dell’1,2%. Ad oggi, gli Usa hanno accolto 15.920.724 turisti stranieri, pari all’80% della performance 2019. Condividi

