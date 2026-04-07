Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali Ancora segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: i più recenti dati forniti dal National Travel and Tourism Office (Ntto), indicano che nel gennaio 2026 il Paese ha registrato 5,41 milioni di visitatori stranieri, pari ad una flessione del 3,5% rispetto a gennaio 2025. Si tratta, in pratica, del nono mese consecutivo di calo degli arrivi. Nel corso dell’intero 2025, gli arrivi internazionali erano diminuiti dal 5,5% al 6,3% a seconda delle fonti (Oxford Economics, U.S. Travel Association). Gli Stati Uniti sono quindi l’unico paese con un’economia turistica sviluppata a registrare un calo dell’attività in un contesto globale comunque favorevole al settore (+4% secondo l’Unwto). I dati relativi allo strategico mercato canadese sono, ad esempio, eloquenti: nel 2025, gli arrivi di canadesi negli Usa sono crollati del 25,7% secondo Oxford Economics. Il Messico ha così detronizzato il Canada come primo mercato di provenienza verso gli Stati Uniti per la prima volta in oltre 25 anni (esclusa la pandemia). E la tendenza continua: gli arrivi messicani (1,81 milioni) hanno superato quelli del Canada (1,19 milioni) nel gennaio 2026. Sul banco degli imputati per questo andamento in costante flessione ci sono diversi elementi: aumento del prezzo dell’Esta, la politica di Donald Trump, inflazione, polemiche sull’eventuale monitoraggio dei social network dei viaggiatori, aumento delle spese per i visti, paralisi ai valichi di frontiera degli aeroporti o ancora estensione del travel ban. Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l’industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull’occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro. Condividi

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Si tratta di un mercato in trasformazione profonda e duratura: dal 2014 ad oggi le immatricolazioni annuali sono più che raddoppiate, passando da 3.718 a 7.936 unità (+113%). A questo si aggiunge un mercato dell’usato in vivace espansione (+6,05%), per un totale di oltre 44.000 transazioni nel 2025 tra veicoli nuovi e di seconda mano, secondo i dati APC, Associazione Produttori Caravan e Camper.\r

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«Quello che vedremo a Parma dal 12 al 20 settembre non è un aggiornamento di gamma, ma il racconto di un'industria che sta cambiando pelle», dichiara Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma. «Più tecnologia, più sostenibilità, più persone che scelgono questo modo di vivere il tempo libero. Il veicolo ricreazionale del 2026 è un progetto abitativo in movimento, pensato per chi ha scelto il viaggio lento come forma di benessere. Quest'anno tutto questo diventa concreto, da vedere e da scegliere. E i numeri del 2025 danno già la misura: 8,5 miliardi di euro, 74 milioni di presenze l'anno. Un trend che anche nel 2026 non sembra avere rallentamenti».","post_title":"Ritorna il Salone del Camper a Parma dal 20 al 26 settembre","post_date":"2026-04-07T12:22:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775564578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: i più recenti dati forniti dal National Travel and Tourism Office (Ntto), indicano che nel gennaio 2026 il Paese ha registrato 5,41 milioni di visitatori stranieri, pari ad una flessione del 3,5% rispetto a gennaio 2025. Si tratta, in pratica, del nono mese consecutivo di calo degli arrivi.\r

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Nel corso dell’intero 2025, gli arrivi internazionali erano diminuiti dal 5,5% al 6,3% a seconda delle fonti (Oxford Economics, U.S. Travel Association). Gli Stati Uniti sono quindi l’unico paese con un’economia turistica sviluppata a registrare un calo dell’attività in un contesto globale comunque favorevole al settore (+4% secondo l’Unwto).\r

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I dati relativi allo strategico mercato canadese sono, ad esempio, eloquenti: nel 2025, gli arrivi di canadesi negli Usa sono crollati del 25,7% secondo Oxford Economics. Il Messico ha così detronizzato il Canada come primo mercato di provenienza verso gli Stati Uniti per la prima volta in oltre 25 anni (esclusa la pandemia). E la tendenza continua: gli arrivi messicani (1,81 milioni) hanno superato quelli del Canada (1,19 milioni) nel gennaio 2026.\r

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Sul banco degli imputati per questo andamento in costante flessione ci sono diversi elementi: aumento del prezzo dell'Esta, la politica di Donald Trump, inflazione, polemiche sull'eventuale monitoraggio dei social network dei viaggiatori, aumento delle spese per i visti, paralisi ai valichi di frontiera degli aeroporti o ancora estensione del travel ban.\r

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Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l'industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull'occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro.","post_title":"Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali","post_date":"2026-04-07T12:18:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775564318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati dei controllori del traffico aereo e delle commissioni dei lavoratori hanno registrato un preavviso di sciopero a tempo indeterminato presso la società che inizierà alle 00:00 del 17 aprile e interesserà i controllori delle torri di controllo gestite dalla società in un massimo di 14 aeroporti spagnoli.\r

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Secondo entrambe le organizzazioni, l'origine del conflitto non risiede in situazioni specifiche, bensì in \"un problema strutturale derivante da anni di riduzioni del personale, sovraccarico di lavoro, improvvisazione organizzativa e mancato rispetto delle norme relative al riposo, all'equilibrio tra vita professionale e privata e alla pianificazione dei servizi\".\r

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La nota illustra diverse prassi che, secondo i sindacati, dimostrano questa situazione. In particolare, citano \"la cancellazione di ferie già approvate, l'uso improprio dei turni di reperibilità e i cambi di turno comunicati con scarso preavviso\". Menzionano inoltre \"la mancanza di chiarezza negli orari riguardo ai periodi di riposo obbligatorio e le irregolarità organizzative in diversi reparti\".","post_title":"Spagna: 17 aprile, sciopero dei controllori di volo in 14 aeroporti","post_date":"2026-04-07T12:10:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775563807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maggiore notorietà internazionale, crescita del turismo e, come legacy, il miglioramento della rete infrastrutturale. Sono queste le tre principali eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 per le imprese del terziario lombardo.\r

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Emerge da un’indagine di Confcommercio Lombardia sulle attività economiche – 96% micro e piccole imprese – del commercio, della ristorazione, della ricettività, dei trasporti e dei servizi nelle varie province lombarde. Per un imprenditore su quattro i Giochi hanno avuto un impatto positivo sulla loro attività e il 20% delle imprese ha segnalato un aumento del fatturato, della clientela, o si è avvalso di personale aggiuntivo durante il periodo delle gare.\r

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Del 67% di imprese che hanno realizzato investimenti negli ultimi 5 anni - soprattutto per la ristrutturazione dei locali e l’offerta di nuovi servizi e prodotti - una su sei lo ha fatto anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Investimenti che hanno avuto un ritorno positivo per l’82% delle imprese.\r

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Oltre ai Giochi, e gli eventi sportivi più in generale, gli imprenditori ritengono che a migliorare l’attrattività della Lombardia siano soprattutto importanti appuntamenti culturali, seguiti dai grandi eventi musicali.\r

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“Agli imprenditori – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - è stato chiesto di individuare una parola per definire i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e loro hanno scelto soprattutto ‘passione’ e ‘sfida’. Termini che accomunano sport e impresa, gare e attività economiche”.","post_title":"I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno contribuito alla crescita del turismo","post_date":"2026-04-07T12:06:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775563569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka accelera sull'introduzione di visti gratuiti per i viaggiatori provenienti da 40 paesi: una mossa che arriva mentre la destinazione cerca di contrastare un forte calo degli arrivi turistici legato alle tensioni in Medio Oriente e alle conseguenti interruzioni del traffico aereo.\r

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L'iniziativa, di cui si discute da tempo e che è stata proposta per la prima volta nel 2024, sta ora procedendo con tempistiche accelerate: il ministro degli Affari esteri e del turismo Vijitha Herath ha confermato che il programma di autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) gratuita è in fase di finalizzazione e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, con l'approvazione parlamentare prevista per aprile.\r

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Intanto, le autorità segnalano un calo del 15% degli arrivi legato all'instabilità regionale, che ha avuto ripercussioni sulle rotte aeree, ha fatto aumentare le tariffe aeree e ha provocato cancellazioni, in particolare sui corridoi Europa-Asia.\r

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I dati più recenti evidenziano che tra il 1° e il 25 marzo, la destinazione ha accolto 151.693 visitatori, in calo del 22% su base annua. Gli arrivi medi giornalieri sono scesi a 6.068, rispetto ai 7.407 dello stesso periodo del 2025, con i volumi giornalieri di picco ancora al di sotto dei livelli stagionali tipici.\r

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Nonostante la pressione nel breve termine, un più ampio sguardo sull'andamento dei flussi mostra che la ripresa turistica dello Sri Lanka è ancora in atto: nel primo trimestre del 2026 il Paese ha registrato 708.348 arrivi, pari ad una crescita del 4,45% su base annua, trainato dalla forte performance registrata all'inizio dell'anno prima dell'escalation delle tensioni geopolitiche.","post_title":"Sri Lanka: corsa per l'introduzione del visto gratuito per i viaggiatori da 40 Paesi","post_date":"2026-04-07T11:48:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775562529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Castello Sgr ha finalizzato l’acquisizione di un edificio cielo-terra in via Sicilia 57 a Roma, location di prestigio nel cuore della Capitale, tra via Veneto e piazza Barberini. L’operazione è stata condotta attraverso il fondo di investimento immobiliare riservato e chiuso Rome Hotel Development Fund, partecipato dal fondo 1AM Rome Prime Real Estate Development Fund, con Gemini Grupè in qualità di lead investor insieme a un pool di altri investitori nordici.\r

L’immobile, che si distingue per il valore storico e architettonico, sarà interessato da un intervento di riqualificazione conservativa, con l’obiettivo di convertirlo in una struttura alberghiera cinque stelle di alto profilo.\r

Caratterizzata da una impronta architettonica razionalista, il complesso include anche un teatro, che sarà riqualificato e avrà un ruolo centrale nel progetto come elemento esperienziale.\r

Il progetto punta a sviluppare un concept luxury differenziato, capace di coniugare l'identità storica dell’immobile con un design contemporaneo, rivolgendosi a una clientela internazionale di fascia alta. In questa direzione, sono già in corso interlocuzioni con un primario operatore internazionale dell’hotellerie di lusso, attualmente non presente sul mercato romano.\r

«Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma del forte impegno di Castello Sgr nel segmento hospitality, con una strategia focalizzata su asset iconici e sullo sviluppo di destinazioni esperienziali capaci di attrarre una clientela internazionale sempre più sofisticata - ha dichiarato Domenico Giusti, Head of Business Development di Castello Sgr - Roma, in questo senso, è per noi una piazza prioritaria: una destinazione unica al mondo, che sta vivendo una fase di profondo rinnovamento dell’offerta alberghiera di alta gamma e che presenta ancora importanti opportunità di sviluppo per progetti distintivi e innovativi».","post_title":"Castello Sgr, nuova acquisizione nel centro di Roma: in arrivo un hotel 5 stelle lusso","post_date":"2026-04-07T11:28:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775561313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha inaugurato ieri, 6 aprile, i voli da Amsterdam ad Alghero, prima compagnia aerea a operare la rotta tra la capitale olandese e lo scalo del Nord-ovest della Sardegna. Il collegamento stagionale sarà attivo fino al prossimo 23 ottobre con frequenza bisettimanale.\r

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network.\r

Apicella\r

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”.\r

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Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio.\r

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Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa.\r

Premiazione\r

Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

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Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]}]}}