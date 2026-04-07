Bahamas: due agenti di viaggio italiani premiati al fam trip ‘From The Bahamas with Love’ Oltre 50 agenti di viaggio e wedding planners provenienti Europa, Usa, Canada e America Latina, hanno partecipato all’evento ‘From The Bahamas with Love’, che promuove l’arcipelago delle Bahamas quale meta ideale per il destination wedding e i viaggi di nozze. Visite, site inspections ed esperienze immersive ma anche un concorso social hanno coinvolto i partecipanti e tra questi, fra i tre premiati, ci sono due sono agenti di viaggio partecipanti dall’Italia, entrambi Sandals Ambassador. Distinguersi per partecipazione attiva ed interesse ma anche per creatività: è quello che hanno fatto Fabiana Raffani di Avventure Esotiche di Aprilia, ed Emanuele Marzano di Partenze in Corso, agenzia di viaggi a Napoli, invitati dal dipartimento Romance di Bmotia all’evento internazionale che si è svolto lo scorso marzo. Il fam trip internazionale, incentrato su Nassau & Paradise Island, prevedeva un fitto programma di site inspection, incontri con fornitori locali, workshop con esperti wedding locali ed esperienze immersive. Inoltre, a ciascun agente di viaggio e wedding planner è stata offerta l’opportunità di visitare un’altra isola tra le sei proposte (Isola di Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma, Abaco). A rendere il tutto ancora più stimolante, un concorso che premiava i 3 migliori reel promozionali nei quali l’obiettivo era mostrare al cliente finale il pacchetto ideale per un matrimonio e un viaggio di nozze alle Bahamas. A Fabiana – IG avventureesotiche – il primo premio, mentre il collega Emanuele – IG partenzeincorso – si posiziona terzo. A rafforzare il valore strategico dell’iniziativa è anche la visione della destinazione sul mercato italiano. «L’Italia è un mercato sofisticato, che richiede autenticità, varietà e contenuti esperienziali sempre più mirati. Con ‘From The Bahamas with Love’ abbiamo voluto superare il concetto tradizionale di fam trip, creando un’esperienza immersiva e altamente profilata, capace di parlare direttamente ai segmenti più dinamici come wedding, honeymoon e luxury experiential travel», dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia «I primi riscontri sono estremamente positivi: non solo in termini di percezione, ma soprattutto di conversione. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza della destinazione in vendite concrete, posizionando le Bahamas non solo come paradiso naturale, ma come destinazione completa, capace di rispondere a esigenze diverse durante tutto l’anno». Condividi

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Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

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Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511262\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Adriano Celentano[/caption]\r

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Con un saluto sobrio e pieno di affetto, Adriano Celentano ha salutato il nuovo ministro del turismo Mazzi, avendoci lavorato insieme per parecchio tempo.\r

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\"Ciao Gianmarco, sono contento della tua nomina perché i tuoi passi lungo il tortuoso cammino della politica saranno senz’altro giusti, perché io ti conosco\". Così Adriano Celentano 'saluta' con un post su Instagram il nuovo incarico di Gianmarco Mazzi, alla guida del ministero del turismo.","post_title":"Celentano saluta ed elogia il nuovo ministro del turismo Mazzi","post_date":"2026-04-07T10:54:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775559283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Pomilio Blumm a gestire la promozione del turismo culturale e religioso nell'ambito del progetto Pnrr 'Caput Mundi - Next Generation EU', dopo essersi aggiudicata il bando di Enit. L'incarico, considerato strategico, riguarda la comunicazione e le attività promozionali per rafforzare l'attrattività degli itinerari culturali e dei cammini religiosi, con l'obiettivo di sviluppare nuovi flussi turistici e favorire la destagionalizzazione.\r

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Fra i percorsi coinvolti figurano la Via Francigena, la Romea Strata, la Romea Germanica, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto, che saranno valorizzati attraverso una strategia coordinata e prevalentemente digitale.\r

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Il piano prevede contenuti multilingue, campagne di comunicazione, attività di digital PR e il coinvolgimento di creator, oltre all'organizzazione di media trip e iniziative promozionali rivolte sia al mercato italiano sia a quello internazionale, con focus su Stati Uniti, Svizzera, America Latina e principali Paesi europei.\r

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L'obiettivo è accrescere l'interesse globale verso il turismo lento e sostenibile, generando nuove opportunità economiche per i territori. Per Pomilio Blumm arriva anche una seconda aggiudicazione: la società si è infatti assicurata il bando del Fondo For.Te., per un valore superiore al milione di euro, finalizzato alla promozione della formazione continua nel settore terziario.","post_title":"Pomilio Blumm si aggiudica il bando Enit per i cammini religiosi","post_date":"2026-04-07T10:27:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775557630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Morgan Stanley ha declassato alcune compagnie aeree europee. Il broker ha abbassato la raccomandazione sul titolo Lufthansa a Equal-weight dal precedente Over-weight e riducendo il prezzo obiettivo a 7,50 euro da 9,40 euro. \r

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Sforbiciata al prezzo obiettivo anche per IAG, a 5,10 euro da 5,60 euro, con rating confermato a Over-weight, e per Air France-KLM, a 9,60 euro da 11,70 euro con giudizio ancora a Equal-weight.\r

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Le compagnie aree stanno vivendo un periodo di pressione con i prezzi del petrolio che continuano a viaggiare abbondantemente sopra i 100 dollari. Le minacce di Trump non hanno aiutato. \r

Ryanair\r

Il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha avvertito che le forniture di carburante per aerei in Europa potrebbero subire interruzioni da giugno se il conflitto in Medio Oriente persiste, sollevando la prospettiva di cancellazioni di voli estivi. Tuttavia, Ryanair ha dichiarato di aspettarsi ancora modesti aumenti delle tariffe e crescita dei passeggeri, senza che si sia ancora materializzato alcun impatto significativo sui prezzi.\r

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Dal canto suo, Lufthansa ha segnalato primi segni di tensione nell’offerta, in particolare in Asia, dove alcuni aeroporti stanno già limitando i voli aggiuntivi.","post_title":"Morgan Stanley declassa Lufthansa, Iag, Air france-Klm","post_date":"2026-04-07T09:58:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775555936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Nella prestigiosa cornice del Teatro Manzoni, si è concluso il tour nazionale del Bravo Comedy Night. L'evento rappresenta l'ultima tappa di un viaggio attraverso l'Italia che ha visto Alpitour World impegnata a rinsaldare il legame con agenti di viaggio, partner e clienti più affezionati.\r

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Nato dalla volontà di creare un momento di condivisione autentica, il tour ha toccato 12 città, registrando una partecipazione che ha superato ogni aspettativa iniziale. La serata milanese è stata un concentrato di cabaret e convivialità, portando sul palco i comici professionisti che animeranno le prossime stagioni nelle strutture Bravo.\r

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Oltre al divertimento, il tour è stato l’occasione per ribadire la solidità del gruppo e il valore insostituibile della rete agenziale. Con oltre 1500 strutture globali, il supporto di Neos e brand storici come Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda, Alpitour World si conferma un partner di riferimento per chi opera nel turismo.\r

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«Sulla scia dell’entusiasmo raccolto lo scorso anno, abbiamo voluto dare continuità al Bravo Comedy Night in Tour con una nuova edizione. È una serata pensata per celebrare il valore della convivialità, dove il talento dei comici televisivi trasforma il cabaret in un’occasione di incontro e divertimento condiviso. Non solo la celebrazione del brand Bravo, ma un tributo alla professionalità degli agenti che continuano a investire sulla propria competenza per trasformare i sogni dei viaggiatori in realtà», ha dichiarato Alessandro Seghi, direttore commerciale della divisione tour operating di Alpitour World.\r

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Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'ente del turismo dell'Egitto, partner fondamentale di Alpitour. Nonostante le complessità del panorama internazionale, la destinazione continua a registrare flussi costanti di viaggiatori, confermando che il desiderio di scoprire il mondo non si ferma.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Alpitour World: il cabaret del Bravo Comedy Night chiude il tour al Teatro Manzoni di Milano","post_date":"2026-04-03T12:41:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alessandro-seghi","apitour-wolrd","braco-club"],"post_tag_name":["Alessandro Seghi","Apitour Wolrd","Braco Club"]},"sort":[1775220102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

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“La revisione della direttiva europea sui pacchetti turistici non soddisfa, dal nostro punto di vista, l’obiettivo originario di favorire anche un quadro adatto a gestire contesti di crisi come pandemie, guerre e cause di forza maggiore con le conseguenti interruzioni di viaggi su larga scala. Non condividiamo assolutamente le nuove regole introdotte – la crisi in atto in Medio Oriente ne è la piena dimostrazione – poiché le regole europee sono difficilmente sostenibili e attuabili da parte delle imprese del settore”.\r

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Così Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi Confesercenti, ha commentato il via libera definitivo con cui il Consiglio Ue ha formalizzato l’adozione della direttiva europea che rivede le norme sui viaggi a pacchetto.\r

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“Si doveva raggiungere un obiettivo equo e sostenibile per imprese e consumatori – ha proseguito il presidente – ma così non è stato. Un conto è applicare le norme della direttiva europea in un contesto di ordinarietà, ma attenersi alla nuova normativa in contesti di cause di forza maggiore ed eventi di portata eccezionale diventa insostenibile per le imprese”.\r

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“È necessario introdurre, come avviene per altri settori, un fondo europeo dedicato al settore del turismo – ha concluso Rebecchi – per gestire calamità e crisi impreviste, una priorità per un comparto decisivo per l’economia europea.”","post_title":"Rebecchi (Assoviaggi): «La direttiva europea sui pacchetti non ci soddisfa»","post_date":"2026-04-03T10:58:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775213899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505325\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

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Alla luce della situazione attuale, molti operatori ritengono plausibile uno spostamento di pesi dall'Oriente alle Americhe per le prossime stagioni turistiche. Con molti distinguo. «Più che a uno spostamento netto, stiamo assistendo a una riallocazione dell’interesse – spiega il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci -. L’Oriente resta centrale, ma le Americhe stanno vivendo una fase di forte riattivazione. Non è quindi una vera e propria “sostituzione”, ma un riequilibrio naturale di un mercato che oggi è meno “polarizzato” verso Oriente».\r

Le attività in campo\r

Sul fronte delle attività, Peci conferma un’operatività su più fronti. «Continuiamo a sostenere tutte le destinazioni con un mix integrato di attività: newsletter, social, academy, eventi e momenti relazionali. Non sono strumenti isolati, ma parti di un unico disegno ampio e complessivo spesso sviluppato in condivisione con gli enti del turismo e i vettori. Avendo nove brand con strutture operative altamente specializzate sulle proprie destinazioni, i nostri sforzi sono corali e indirizzati a tutte quelle mete dove domanda, accessibilità e nostre capacità si incontrano. Oggi il punto di equilibrio è comunque su tutti i continenti, compresa l’Asia quindi, anche se America, Europa e Africa sono le macro aree sulle quali si sta concentrando la domanda».\r

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Quanto all’andamento del booking, «La clientela sta in parte attendendo l’evoluzione del conflitto del Golfo ma le prenotazioni non sono calate in modo così significativo come ci saremmo attesi, se non per alcune destinazioni direttamente o indirettamente coinvolte nel conflitto».\r

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Su questo quadro, si allunga l’ombra di una aumento dei prezzi dei biglietti aerei fuori controllo. «Il caro voli incide, ma non in modo uniforme e soprattutto non in modo determinante; è certamente un fattore critico, ma non è ciò che guida la decisione finale. Il vero tema non è il costo del volo, ma la capacità di dare senso e valore al viaggio. Ed è su questo che continuiamo a lavorare».","post_title":"Quality Group, Peci: «Sostegno costante a tutte le destinazioni»","post_date":"2026-04-03T10:21:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775211705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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Marriott International ha annunciato la firma di nove nuovi accordi in Grecia, per un totale di quasi 1.000 camere, a conferma della sua strategia di sviluppo a lungo termine nel Paese. I nuovi accordi includono l'atteso ingresso sul mercato di Residence Inn by Marriott e Le Méridien, ampliando ulteriormente il portfolio della società, che attualmente comprende 47 strutture e oltre 6.000 camere distribuite in 10 marchi e 12 mercati in Grecia.\r

Jerome Briet , chief development officer per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International, ha dichiarato: «Essendo una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo, la Grecia continua a offrire a Marriott significative opportunità di espansione nelle sue isole, regioni costiere e centri urbani. Queste nuove firme riflettono la forte fiducia che proprietari e affiliati ripongono in Marriott e sottolineano la domanda costante per il nostro portfolio di marchi diversificato nel mercato greco».\r

I progetti\r

Come riporta TravelDailyNews, i progetti appena annunciati spaziano tra destinazioni urbane e turistiche, supportando la strategia di Marriott volta a rafforzare la propria presenza in diversi segmenti del mercato alberghiero greco.\r

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Ad Atene, la società ha firmato un accordo per il Residence Inn by Marriott Athens, un hotel di 57 camere la cui apertura è prevista per il 2027, per rispondere alla domanda di alloggi per soggiorni prolungati nel centro città. A Creta, l'apertura del Le Méridien Sissi Crete, con 229 camere, è prevista per il 2027.\r

Ulteriori espansioni a Creta includono il Milatos Marriott Resort Crete, con 314 camere, la cui apertura è prevista per il 2028, mentre The Tenant, Heraklion Crete, un Tribute Portfolio Hotel con 40 camere, dovrebbe aprire nel 2026.\r

A Paros, l' Orosea, Paros, Autograph Collection, con le sue 40 camere, entrerà a far parte del portfolio nel 2026, ampliando la collezione di hotel indipendenti della compagnia.\r

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Marriott sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento del lusso con la firma dell'accordo per Hymnos, un Luxury Collection Resort & Spa, Zakynthos. Il resort di 94 camere, situato sulla spiaggia di Bouka, dovrebbe aprire nel 2026\r

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Nel 2025, la società ha ampliato il proprio portfolio lifestyle con l'apertura del Tella Thera, con 20 camere, e dello Stamna Sifnos, anch'esso con 20 camere, entrambi membri di Design Hotels. Inoltre, è prevista l'apertura entro l'anno dell'Eréma, un hotel di 41 camere anch'esso membro di Design Hotels a Milos.\r

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Attualmente la Grecia ospita 10 marchi del portfolio Marriott Bonvoy, che spaziano tra i segmenti di lusso, premium e select service, tra cui The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton Hotels & Resorts, Westin Hotels & Resorts, Tribute Portfolio, Autograph Collection, Design Hotels e Moxy Hotels.\r

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