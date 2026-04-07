Spagna: 17 aprile, sciopero dei controllori di volo in 14 aeroporti I sindacati dei controllori del traffico aereo e delle commissioni dei lavoratori hanno registrato un preavviso di sciopero a tempo indeterminato presso la società che inizierà alle 00:00 del 17 aprile e interesserà i controllori delle torri di controllo gestite dalla società in un massimo di 14 aeroporti spagnoli. Secondo entrambe le organizzazioni, l’origine del conflitto non risiede in situazioni specifiche, bensì in “un problema strutturale derivante da anni di riduzioni del personale, sovraccarico di lavoro, improvvisazione organizzativa e mancato rispetto delle norme relative al riposo, all’equilibrio tra vita professionale e privata e alla pianificazione dei servizi”. La nota illustra diverse prassi che, secondo i sindacati, dimostrano questa situazione. In particolare, citano “la cancellazione di ferie già approvate, l’uso improprio dei turni di reperibilità e i cambi di turno comunicati con scarso preavviso”. Menzionano inoltre “la mancanza di chiarezza negli orari riguardo ai periodi di riposo obbligatorio e le irregolarità organizzative in diversi reparti”. Condividi

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La legge sulle PMI, dunque, seppur nella sua natura di compromesso tra diverse istanze, rappresenta un primo passo per recensioni più affidabili e genuine. Essa, infatti, fornisce anzitutto, criteri chiari per identificare una recensione come lecita – il termine massimo di 30 giorni per la pubblicazione, il collegamento indispensabile tra la recensione e l’effettiva fruizione del servizio, il necessario riferimento a prodotti/servizi effettivamente utilizzati e, in aggiunta, l’assenza di qualsivoglia promessa di sconti, benefici o altre utilità che potrebbero compromettere l’imparzialità della recensione – tutti elementi che consentono di dare risposta a fattispecie che prima non erano individuate dal legislatore.\r

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Ad esempio, la scelta di collocare un limite temporale per la pubblicazione delle recensioni, risponde all’esigenza di garantire maggiore attendibilità e verificabilità delle recensioni, che tendono ad attenuarsi con il trascorrere del tempo, senza però voler comprimere la libertà di espressione dei consumator e consentire all’esercente di potersi attivare tempestivamente rispetto al caso segnalato. Lo scorrere del tempo – precisamente il periodo di due anni dalla pubblicazione della recensione – è, inoltre, condizione rilevante per determinare l’illiceità della recensione, in ragione proprio della progressiva perdita di attualità e affidabilità della recensione per il consumatore.","post_title":"Oggi entra in vigore la legge che disciplina le false recensioni","post_date":"2026-04-07T11:02:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775559751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un secolo di voli Lufthansa: ieri, 6 aprile, la compagnia aerea tedesca (all’epoca “Luft Hansa”) ha festeggiato il decollo , nel 10926, dei primi voli dall’aeroporto di Berlino-Tempelhof, con destinazione a Zurigo e Colonia.\r

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Un Boeing 787-9 e un Airbus A350-900, entrambi con livrea blu dell’anniversario caratterizzata da una gru bianca Xxl, erano decollati quella mattina da Francoforte e Monaco. A bordo: centinaia di dipendenti Lufthansa con i loro partner, che, in qualità di fortunati vincitori di una lotteria interna, erano stati invitati dalla compagnia a partecipare ai voli dell’anniversario e a trovarsi di persona a Berlino in questo giorno speciale. Un totale di oltre 600 ospiti, tra cui i passeggeri dei voli speciali al completo e ospiti invitati provenienti dal mondo della politica e dell’aviazione, hanno celebrato il momento clou dell’anno dell’anniversario in occasione di un evento festivo a Berlino. Tra questi c'era il sindaco di Berlino, Kai Wegner. Un momento speciale: il Boeing 787-9 con livrea commemorativa è stato ufficialmente battezzato “Berlin” durante la cerimonia.\r

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Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, ha sottolineato: «Oggi Lufthansa festeggia il suo compleanno. Spinta da uno spirito pionieristico e dalla passione, tutto è iniziato proprio qui a Berlino. Esattamente 100 anni fa, da qui sono decollati i primi voli della Lufthansa originaria. Oggi Berlino è una delle sedi più grandi della nostra compagnia. Circa 2.000 dipendenti Lufthansa vivono e lavorano nella regione della capitale. Lufthansa e le compagnie aeree del Gruppo rimarranno partner forti a Berlino anche in futuro».\r

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","post_title":"Lufthansa ha celebrato i 100 anni dei primi voli operati da Berlino","post_date":"2026-04-07T10:00:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775556016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1775552227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre in crescita del 15,6% per il traffico al Torino Airport, per un totale di 1.426.300 passeggeri movimentati. Marzo 2026, in particolare, ha superato per la prima volta la soglia dei 500.000 passeggeri trasportati in un mese e risulta ad oggi il mese migliore di sempre, con 518.999 passeggeri (+15,6% su marzo 2025).\r

La crescita del trimestre è stata sostenuta soprattutto dal traffico internazionale, con un +17%, mentre il segmento domestico ha riportato un incremento del +14%. L’andamento del trimestre conferma un mix di traffico sempre più orientato ai mercati esteri, con un ruolo rilevante dei flussi inbound connessi alla montagna.\r

Determinante, infatti, il contributo del traffico neve, composto sia da voli di linea sia charter che trasportano sciatori diretti verso le montagne del Nord Ovest: la stagione invernale 2025/2026 si è chiusa con 404.512 passeggeri, in crescita del +21,9% rispetto alla stagione precedente. Il segmento è stato trainato come sempre da Regno Unito e Irlanda, con altri mercati in forte crescita come Danimarca (+36,9%), Belgio (+51,4%) e Svezia (+3,8%).\r

In vista delle vacanze di Pasqua, Torino Airport si prepara a gestire un traffico eccezionale: sono attesi oltre 115.000 passeggeri nella settimana di Pasqua, con una crescita stimata del +20% rispetto allo stesso periodo pasquale dell’anno scorso.\r

Per quanto riguarda le destinazioni outgoing, le regioni del Sud Italia e le isole si confermano come sempre mete predilette per le vacanze e per i ricongiungimenti familiari. Le principali città europee – tra cui Londra, Parigi, Madrid – e mete come, ad esempio, Marrakech e Copenaghen saranno scelte da molti per viaggi leisure, con performance particolarmente dinamiche anche sulle novità introdotte nel network estivo come Budapest, Sofia e Tirana.\r

Sul fronte incoming, i flussi in arrivo a Torino seguiranno i trend dei primi mesi dell’anno, con una forte presenza da Spagna, Danimarca e Irlanda.\r

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","post_title":"Torino Airport: balzo in avanti del traffico per le festività pasquali, +20%","post_date":"2026-04-03T12:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775219354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Weekend lungo Pasqua oltre i 252 milioni di euro di consumi per Milano e Città metropolitana, Monza Brianza e Lodi con un aumento, al lordo dell’inflazione, del 17,8% sulla Pasqua 2025. E’ la stima del Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. Un incremento dovuto, in particolare, ai consumi generati dai visitatori stranieri, con una stima di indotto superiore ai 188 milioni e 300mila euro.\r

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Complessivamente, nei giorni di Pasqua, si prevedono arrivi per oltre 363mila e 600 visitatori con una crescita dell’8,8% (analogo incremento lo si prevede per l’intero mese di aprile con più di 909mila 100 visitatori). Crescono più gli arrivi di italiani in questo weekend lungo di Pasqua (+12.1%) che gli arrivi di stranieri (+7,2%) la cui capacità di spesa è però maggiore. \r

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Le condizioni meteorologiche favorevoli aiutano questo ponte di Pasqua. A Milano città il tasso di occupazione degli alberghi supera l’83% domani 4 aprile per poi gradatamente scendere fino al 79% il giorno di Pasquetta. In questo periodo la media del tasso di occupazione degli alberghi a 3,4,5 stelle è dell’81,7%. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti aerei (rilevazione l’1 aprile sulle partenze di questo mese) l’incremento medio rispetto al 31 gennaio è del 21,6%.** \r

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“Nonostante la difficile situazione internazionale che certamente impatta sulle provenienze da aree importanti per il nostro incoming, si conferma l’attrattività di Milano e del nostro territorio anche per questo ponte di Pasqua con un significativo apporto nei consumi da parte dei visitatori stranieri. E’ un dato che ci fa guardare con fiducia a tutto il mese di aprile con il Salone del Mobile e le iniziative del design”: lo rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza.","post_title":"Crescono i visitatori (+8,8%) a Pasqua a Milano Monza Brianza e Lodi","post_date":"2026-04-03T10:33:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775212414000]}]}}