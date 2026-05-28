Vueling: quattro nuove rotte dall’Italia a Bilbao. E più voli verso Barcellona Vueling accelera sull’Italia con oltre 250.000 posti aggiuntivi per la prossima stagione invernale. Inoltre, la compagnia del gruppo Iag, amplia i collegamenti da Bilbao con quattro nuove rotte per Roma, Venezia, Napoli e Torino, già in vendita e aumenta i posti disponibili su quelle esistenti per la stagione invernale 2026, con oltre 100.000 posti aggiuntivi. L’operativo invernale, che vedrà quindi l’offerta di circa 89.000 posti da Bilbao verso queste quattro destinazioni, è così strutturato: la Bilbao-Roma, finora disponibile fino al 13 settembre, resterà operativa anche per tutta la stagione invernale e dal 25 ottobre avrà quattro frequenze settimanali, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Il collegamento con Venezia avrà tre frequenze settimanali (giovedì, venerdì e domenica) a partire dal 25 ottobre; la rotta per Napoli inizierà a operare dal 4 dicembre, anch’essa con tre frequenze settimanali il lunedì, venerdì e domenica; infine, il collegamento con Torino sarà disponibile dal 25 ottobre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. «In Vueling siamo impegnati a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e due delle nostre principali basi in Spagna, Barcellona e Bilbao, dove abbiamo aggiunto oltre 250.000 posti quest’anno, consolidando la nostra leadership nei due aeroporti» ha commentato Jordi Pla, chief network & strategy officer di Vueling. In questo modo, nel corso dell’anno dall’aeroporto di Bilbao, la compagnia aerea offrirà fino a 31 rotte, di cui 17 internazionali. Vueling rafforzerà anche la propria operatività tra Bilbao e Milano, che passerà a sette frequenze settimanali — un volo al giorno — e a oltre 55.000 posti disponibili. Gli incrementi da Barcellona Il vettore rafforzerà inoltre la propria offerta da Barcellona verso 3 destinazioni: Napoli, che passerà da 14 a 21 frequenze settimanali; Torino, che aggiungerà 6 frequenze e arriverà a 11 a settimana; Palermo, che disporrà di 8 frequenze settimanali, 3 in più rispetto allo scorso inverno. Inoltre, nella seconda metà dell’estate, Vueling ha aumentato anche le frequenze da Barcellona verso Torino (da 5 a 11 frequenze settimanali) e Palermo (da 7 a 11 frequenze settimanali), nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 24 ottobre. La compagnia aggiunge così oltre 150.000 posti supplementari su questi collegamenti, raggiungendo un totale di oltre 330.000 posti. Condividi

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L’aereo, già utilizzato per promuovere i Mondiali del 2022, opererà prossimamente su rotte verso l’Europa, l’Asia e il Nord America, portando in volo la scenografia di un evento destinato a diventare la più grande Coppa del Mondo della storia, con 48 nazionali e 16 città ospitanti distribuite tra Stati Uniti, Canada e Messico.\r

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La nuova livrea riprende l'identità visiva della Fifa World Cup 2026™ con un disegno grafico dinamico, concepito per essere immediatamente riconoscibile sulla rete a lungo raggio della compagnia.\r

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Oltre all’esterno, il vettore ha personalizzato anche gli interni dell’aereo, con un allestimento della cabina ispirato ai Mondiali del 2026. La compagnia sottolinea che questi elementi sono stati «progettati esclusivamente per questa livrea speciale», al fine di «portare l’atmosfera e l’entusiasmo del torneo nell’esperienza di volo».\r

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Qatar Airways aggiunge che questa iniziativa non sarà di breve durata: dopo i Mondiali, il 777 continuerà a volare con la livrea speciale e l’allestimento commemorativo della cabina, trasformando l’aereo in una vetrina volante dell’edizione 2026. L'iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a moltiplicare le livree speciali della compagnia, già messa in evidenza per altre partnership sportive, in particolare con la Formula 1 sul Boeing 777-300Er.","post_title":"Qatar Airways svela la livrea speciale dedicata ai Mondiali di calcio sul B777-300Er","post_date":"2026-05-27T09:25:59+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1779873959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietjet Air lancerà il suo primo collegamento di linea a lungo raggio verso l'Europa il prossimo ottobre, segnando una tappa fondamentale per la compagnia aerea low cost vietnamita nell'espansione del proprio business model oltre i confini asiatici.\r

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A partire dal 10 ottobre, Vietjet effettuerà quindi voli bisettimanali tra Hanoi e Praga utilizzando l'Airbus A330, con uno scalo tecnico ad Almaty, in Kazakistan. La nuova rotta fa di Praga la prima destinazione di linea della compagnia aerea in Europa, dopo i precedenti voli charter verso la Russia e il Kazakistan.\r

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Sebbene Vietjet operi da tempo con aeromobili A330 su rotte verso mete quali l’Australia, l’India e il Kazakistan, offrendo un mix orientato al valore che combina posti in business class in stile low cost e tariffe in classe economica, la compagnia aerea sta ora rapidamente ampliando le proprie ambizioni.\r

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Con oltre 120 aeromobili già in servizio e un portafoglio ordini che supera i 400 velivoli, Vietjet si sta posizionando come uno dei gruppi aerei in più rapida crescita in Asia, nonché come un ambizioso concorrente di operatori low cost a lungo raggio affermati come Scoot e AirAsia X.\r

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«Questa nuova rotta rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di Vietjet volta a diventare un gruppo aeronautico globale» ha dichiarato il ceo del vettore, Nguyen Thanh Son. Ha inoltre aggiunto che la compagnia aerea intende lanciare ulteriori rotte europee nel prossimo futuro per collegare maggiormente il Vietnam e la Thailandia con il Vecchio Continente.","post_title":"Vietjet vara l'espansione europea con il decollo della Hanoi-Praga in ottobre","post_date":"2026-05-27T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779873349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis e TurEspaña insieme per raccontare la fisionomia dell'estate 2026.\r

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La piattaforma punto di riferimento mondiale per le esperienze di viaggio in lingua italiana e spagnola e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno tracciato insieme il bilancio delle principali tendenze di viaggio, restituendo un ritratto del viaggiatore italiano: profondamente legato alla Spagna, come conferma la crescita record del +18,4% di prenotazioni nel primo trimestre verso la destinazione, ma sempre più orientato verso storie nuove da vivere e luoghi in cui respirare.\r

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La vera tendenza dell'anno è il Coolcationing, quella fuga consapevole dalle alte temperature verso mete che offrono clima mite e paesaggi spettacolari. Civitatis e TurEspaña hanno tracciato un itinerario inedito nella \"Spagna Verde\", lontano dai flussi più battuti. Un viaggio che inizia dall’eleganza di San Sebastián e dall'energia di Bilbao, dove l’avanguardia del design incontra la cultura gastronomica più celebrata al mondo, per poi perdersi nella natura della Cantabria. Qui, tra i palazzi nobiliari di Santander e i picchi montuosi che guardano l'oceano, l'estate ritrova la sua dimensione più chic e rigenerante. Per chi cerca il silenzio assoluto, lo sguardo si sposta sulla Spagna \"verticale\" dei Pirenei in Aragona, una terra di borghi medievali e canyon che sembrano sospesi nel tempo.\r

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«Viaggiare nel 2026 significa cercare una connessione reale con il territorio, senza lo stress della barriera linguistica - ha commentato Sofia Visinoni, responsabile di comunicazione con il mercato italiano di Civitatis - Vogliamo che ogni tour sia un patrimonio di ricordi personali. La collaborazione con TurEspaña nasce proprio da questa visione: offrire una Spagna autentica, sicura e sorprendente, dove ogni guida racconta non solo una storia, ma l'anima di un luogo».\r

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Orizzonti di libertà: i nuovi rifugi dell’estate \r

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Ma il 2026 non si ferma alla penisola iberica. La visione strategica condivisa oggi racconta un’estate fatta di \"porti sicuri\" e mete di disconnessione totale. Il Mediterraneo resta la bussola, ma si declina nell’anima autentica e speziata di Palermo, nella luce lunare delle scogliere greche di Milos o nel lusso della sostenibilità pura a Minorca, l’isola che più di ogni altra ha saputo proteggere il proprio spirito selvaggio. Per chi invece vuole spingere l'orizzonte oltre, il trend premia i paradisi atlantici del Portogallo: l'eterna primavera di Madeira e l'avventura naturale delle Azzorre, regno del whale watching. Infine, il grande sogno esotico si conferma la Riviera Maya, dove il blu dei Caraibi si fonde con il misticismo delle rovine Maya e dei cenotes.","post_title":"Civitatis e Turespaña insieme per raccontare la Spagna autentica","post_date":"2026-05-26T15:19:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779808744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Svezia studia un pacchetto di aiuti a favore del settore del trasporto aereo: un'iniziativa che vuole dare man forte al comparto impegnato a fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che minaccia di far aumentare le tariffe aeree in tutto il Paese.\r

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Secondo quanto riferito da Travel Mole, che cita media locali, il governo punterebbe a stanziare 500 milioni di corone svedesi (52 milioni di dollari) a sostegno dell'aviazione; l'iniziativa è volta a proteggere la connettività e ad alleviare la pressione sui viaggiatori che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei biglietti. Le misure arrivano in un momento in cui i prezzi globali del petrolio rimangono volatili a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente.\r

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Il ministro delle infrastrutture Andreas Carlson ha affermato che il pacchetto è destinato a stabilizzare la rete aerea interna della Svezia, garantendo al contempo il proseguimento delle operazioni sulle rotte regionali critiche.\r

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La maggior parte dei fondi (43,1 milioni di dollari) sarà utilizzata nella seconda metà del 2026 per compensare i costi dei controlli di sicurezza aeroportuali per passeggeri e bagagli. Secondo il governo, la misura potrebbe ridurre i costi operativi delle compagnie aeree di circa 4,9 dollari per passeggero. I funzionari sperano che i vettori trasferiscano almeno una parte di questi risparmi ai consumatori attraverso tariffe più basse.","post_title":"La Svezia stanzierà circa 50 mln di dollari per limitare l'impennata delle tariffe aeree","post_date":"2026-05-26T14:42:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779806523000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines aumenterà la frequenza dei voli tra Singapore e Amsterdam dal prossimo l 1° agosto e fino al 22 ottobre 2026, in risposta alla forte domanda di viaggi tra la regione Asia-Pacifico e l'Europa.\r

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I voli passeranno da sette a dieci alla settimana: attualmente operata con frequenza giornaliera, la rotta Singapore-Amsterdam sarà quindi integrata da tre voli supplementari a settimana, previa approvazione delle autorità competenti. Il volo SQ334 partirà da Singapore il martedì, il giovedì e il sabato alle 11:10, con il volo di ritorno SQ333 in partenza da Amsterdam negli stessi giorni alle 20:35.\r

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Questo potenziamento risponde a una forte ripresa dei flussi di traffico a lungo raggio tra Europa e Asia, un asse strategico per Singapore Airlines, che gestisce a Changi uno degli hub più efficienti dell’Asia.\r

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«Amsterdam svolge un ruolo chiave nella nostra rete europea. Grazie al nostro hub di Singapore, colleghiamo efficacemente i viaggiatori provenienti dall’Asia-Pacifico e da altre regioni», ha dichiarato Dai Haoyu, senior vice president marketing planning di Singapore Airlines. «Questo aumento delle frequenze riflette la nostra fiducia nel potenziale a lungo termine di questa rotta e continueremo a esplorare opportunità per estenderla oltre ottobre 2026».\r

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Il potenziamento dei collegamenti con Amsterdam rientra in una serie di recenti modifiche apportate al network europeo della compagnia aerea di Singapore. Negli ultimi mesi, il vettore ha infatti lanciato un nuovo collegamento con Madrid (cinque voli settimanali via Barcellona), ha portato a un volo giornaliero i collegamenti con Manchester e Milano Malpensa, ha aumentato a dieci voli settimanali la linea per Monaco di Baviera e ha raddoppiato le frequenze verso Londra Gatwick.\r

Questa strategia mira a soddisfare una domanda in forte crescita, sia nel segmento leisure sia in quello business, rafforzando al contempo i collegamenti via Singapore verso il Sud-est asiatico, l’Australia e la Nuova Zelanda.","post_title":"Singapore Airlines rilancia su Amsterdam: i voli passeranno da 7 a 10 alla settimana","post_date":"2026-05-26T12:31:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779798705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai e Cyprus Airways hanno siglato un accordo interline per migliorare i collegamenti tra l’Europa e numerose destinazioni in Asia, Africa e Medio Oriente, attraverso l'hub di Dubai.\r

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La nuova partnership consente ora ai passeggeri di viaggiare con un unico biglietto, che include la gestione coordinata dei bagagli e coincidenze semplificate attraverso l’aeroporto internazionale di Dubai.\r

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Grazie all'intesa i passeggeri di Cyprus Airways in partenza da Larnaca potranno raggiungere, tramite uno scalo a Dubai, un'ampia gamma di destinazioni servite da flydubai. Tra queste figurano in particolare Almaty, Astana, Colombo, Dhaka, Kathmandu, Krabi, Kuwait, Langkawi, Malé, Medina, Muscat, Penang e Riyadh. Questo accordo rafforza in modo significativo le opzioni di viaggio in partenza da Cipro, offrendo collegamenti ottimizzati verso mercati in forte crescita, sia per i viaggi d'affari che per il turismo.\r

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Viceversa, i passeggeri di flydubai potranno raggiungere Cipro più facilmente grazie ai voli di Cyprus Airways per Larnaca, favorendo così i flussi turistici e commerciali tra l’isola mediterranea e i mercati del Golfo, dell’Asia e dell’Africa.\r

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Una strategia di rete complementare\r

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«Il nuovo accordo interline segna una tappa importante nel miglioramento della connettività e del comfort per i nostri passeggeri - dichiara Ghaith Al Ghaith, direttore generale di flydubai -. Grazie alla partnership con Cyprus Airways, offriamo un'esperienza di viaggio più fluida, l'accesso a nuove destinazioni e la possibilità di viaggiare più facilmente su una rete ampliata».\r

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Thanos Pascalis, direttore generale di Cyprus Airways, aggiunge che «questa partnership con flydubai rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo strategico della compagnia e rafforza il nostro impegno a migliorare la connettività per i nostri passeggeri. Via Dubai, i viaggiatori in partenza da Cipro avranno accesso a una rete diversificata attraverso il Golfo, l’Asia e l’Africa.»\r

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