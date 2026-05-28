Originaltour amplia l’offerta long haul con itinerari personalizzabili Originaltour ha potenziato la propria programmazione di lungo raggio con una serie di itinerari in India, Cina e Indonesia a completamento dell’offerta che tocca già numerose destinazioni, tra cui Malesia, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Cambogia. «Originaltour compie quest’anno 37 anni e l’operatore è nato proprio programmando le destinazioni orientali di lungo raggio e soltanto dieci anni dopo abbiamo lanciato l’Oman in Italia. Pertanto, vantiamo una buona esperienza su queste mete e quindi deciso di investire nuovamente proponendo itinerari di gruppo e individuali, anche da personalizzare, incrementando di fatto la nostra offerta sul mercato italiano, ma sempre nella filosofia di Originaltour, con attenzione al dettaglio e alle esperienze tradizionali. Tutti i tour a date fisse, con partenze fino a fine anno e con guida parlante italiano sono tutti consultabili sul nostro website» spiega Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour. I tour Per l’India, l’operatore propone una serie di tour che spaziano dai classici a quelli che prevedono località meno note, come Amritsar, dove si trova il Tempio d’Oro, centro nevralgico spirituale della fede Sikh, per esempio e con possibilità di assistere a una cerimonia sacra. Nel viaggio dedicato all’India del Sud, Originaltour prevede anche tour per Alleppy a bordo delle tradizionali barche Ketuvallam che attraversano laghi e fiumi circondati dal contesto naturale del Kerala. Particolarmente interessante è il tour India e le tribù dell’Orissa e Kolkata, che si svolge tra tribù, mercati e villaggi nella parte orientale su base privata e personalizzabile. In Cina, è possibile scegliere tra differenti itinerari, compresi quelli che prevedono la visita del parco forestale di Zhangjiajie, dove è stato girato Avatar. Tutti i viaggi abbinano tappe classiche con visite alle principali attrattive alle escursioni in parchi naturali e riserve. In Indonesia, destinazione sulla quale Originaltour è particolarmente specializzato, l’operatore propone due tour di gruppo in italiano di 4 o 5 giorni, a Bali o a Yogyakarta e un itinerario più completo di 8 giorni, sempre in italiano, che partendo dall’isola di Java con visita dei templi di Borobudur e Prambanan si spinge fino a Bali. Inoltre, per l’estate, Originaltour ha confezionato un tour di gruppo in italiano in Sri Lanka, con partenze a date fisse in giugno, luglio, agosto e settembre, che consente di scoprire il fascino di questa isola anche attraverso escursioni come il safari in barca tra le mangrovie del fiume Madu e quello in jeep nel Yala National Park, oltre ad attraversare altipiani tra cascate e piantagioni di caffè. Non mancano siti Unesco e visita di Colombo. Infine, con partenza speciale con voli da Roma e Milano dal 13 al 25 agosto, Originaltour propone un tour in Malesia, che passa da Malacca per poi scoprire il Taman Negara, la foresta pluviale più antica del mondo e che termina con un soggiorno mare sull’isola di Redang. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Originaltour ha potenziato la propria programmazione di lungo raggio con una serie di itinerari in India, Cina e Indonesia a completamento dell’offerta che tocca già numerose destinazioni, tra cui Malesia, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Cambogia. «Originaltour compie quest’anno 37 anni e l’operatore è nato proprio programmando le destinazioni orientali di lungo raggio e soltanto dieci anni dopo abbiamo lanciato l’Oman in Italia. Pertanto, vantiamo una buona esperienza su queste mete e quindi deciso di investire nuovamente proponendo itinerari di gruppo e individuali, anche da personalizzare, incrementando di fatto la nostra offerta sul mercato italiano, ma sempre nella filosofia di Originaltour, con attenzione al dettaglio e alle esperienze tradizionali. Tutti i tour a date fisse, con partenze fino a fine anno e con guida parlante italiano sono tutti consultabili sul nostro website» spiega Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour. I tour Per l’India, l’operatore propone una serie di tour che spaziano dai classici a quelli che prevedono località meno note, come Amritsar, dove si trova il Tempio d’Oro, centro nevralgico spirituale della fede Sikh, per esempio e con possibilità di assistere a una cerimonia sacra. Nel viaggio dedicato all’India del Sud, Originaltour prevede anche tour per Alleppy a bordo delle tradizionali barche Ketuvallam che attraversano laghi e fiumi circondati dal contesto naturale del Kerala. Particolarmente interessante è il tour India e le tribù dell’Orissa e Kolkata, che si svolge tra tribù, mercati e villaggi nella parte orientale su base privata e personalizzabile. In Cina, è possibile scegliere tra differenti itinerari, compresi quelli che prevedono la visita del parco forestale di Zhangjiajie, dove è stato girato Avatar. Tutti i viaggi abbinano tappe classiche con visite alle principali attrattive alle escursioni in parchi naturali e riserve. In Indonesia, destinazione sulla quale Originaltour è particolarmente specializzato, l’operatore propone due tour di gruppo in italiano di 4 o 5 giorni, a Bali o a Yogyakarta e un itinerario più completo di 8 giorni, sempre in italiano, che partendo dall’isola di Java con visita dei templi di Borobudur e Prambanan si spinge fino a Bali. Inoltre, per l’estate, Originaltour ha confezionato un tour di gruppo in italiano in Sri Lanka, con partenze a date fisse in giugno, luglio, agosto e settembre, che consente di scoprire il fascino di questa isola anche attraverso escursioni come il safari in barca tra le mangrovie del fiume Madu e quello in jeep nel Yala National Park, oltre ad attraversare altipiani tra cascate e piantagioni di caffè. Non mancano siti Unesco e visita di Colombo. Infine, con partenza speciale con voli da Roma e Milano dal 13 al 25 agosto, Originaltour propone un tour in Malesia, che passa da Malacca per poi scoprire il Taman Negara, la foresta pluviale più antica del mondo e che termina con un soggiorno mare sull’isola di Redang. [post_title] => Originaltour amplia l'offerta long haul con itinerari personalizzabili [post_date] => 2026-05-28T14:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779979673000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Express Travel International rafforza la presenza sul mercato del mar Rosso e annuncia una programmazione estiva su Sharm El Sheikh ampia, strategica e capillare, con partenze da Napoli, Bari, Roma, Milano, Venezia e Verona. All’interno del piano operativo complessivo, emergono alcune direttrici commerciali significative. Particolare rilevanza è riservata ai mercati di Napoli e Verona, considerati i più performanti sia in termini di volumi che di continuità di domanda. Due basi strategiche che si confermano trainanti all’interno del network voli, grazie a una risposta particolarmente solida da parte del trade e del pubblico finale. Pacchetti speciali Su queste direttrici si concentra un’attenzione dedicata, con l’obiettivo di consolidare risultati già altamente positivi e rafforzare la presenza del brand nei bacini di riferimento. Tra le proposte più competitive della stagione spiccano i pacchetti speciali di agosto con partenze da Napoli e Verona, pensati per offrire un’esperienza completa nel mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Eti Viaggi introduce inoltre un vantaggio distintivo per chi sceglie un pacchetto volo + soggiorno presso i Red Sea Hotels: il late check-out gratuito, un plus esclusivo nel panorama attuale del mar Rosso, pensato per migliorare sensibilmente l’esperienza del cliente finale. La programmazione su Hurghada si articola su due direttrici innovative: voli da Lubiana e vendita anche di solo land (solo soggiorno). Eti Viaggi sottolinea con forza un messaggio chiave al mercato: l’offerta non si limita ai Red Sea Hotels. Grazie alla storica collaborazione con il proprio dmc Cet, il gruppo dispone di contratti con le principali catene alberghiere del mar Rosso, garantendo sempre ottime condizioni economiche. [post_title] => Eti - Express Travel International spinge sul mar Rosso con pacchetti speciali [post_date] => 2026-05-28T13:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779973232000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati dell'Ipw in Florida confermano la Louisiana destinazione emergente del Sud degli Stati Uniti per il mercato italiano, capace di evolvere da storica patria del jazz a meta esperienziale a 360 gradi. Per il 2026 il focus promozionale della destinazione si concentra sull'Anno dell'Outdoor. «La vita all’aria aperta non è solo qualcosa che si vede, qui è qualcosa che si vive. Lanciare l’amo all’alba, osservare le aquile librarsi sopra le paludi di cipressi e passeggiare in un giardino d’arte all’aperto. La Louisiana si è guadagnata il titolo di “Paradiso degli sportivi” perché nessun altro luogo offre una varietà di esperienze all’aria aperta pari alla nostra», ha dichiarato il vice governatore Billy Nungesser. La nuova proposta turistica si articola su tre direttrici ad alto valore aggiunto, studiate su misura per il viaggiatore alla ricerca di autenticità. Il pilastro outdoor e l'esperienza wild La natura della Louisiana non si osserva passivamente, si vive in prima persona attraverso attività ad alto tasso di adrenalina e coinvolgimento dedicate a chi cerca l'avventura vera. Swamp tour in airboat con navigazione a tutta velocità nelle paludi, sfrecciando tra foreste sommerse e il suggestivo muschio spagnolo. Safari palustre tramite itinerari guidati che garantiscono incontri ravvicinati con alligatori, procioni e cuccioli di cinghiale selvatico. Fly & Drive naturalistico sfruttando una fitta rete di parchi statali e byways panoramiche, una formula perfetta per esplorare il territorio in totale libertà Cultura, cinema e borghi storici Il viaggiatore italiano cerca storie, atmosfere cinematografiche e radici profonde. La Louisiana risponde con un grosso patrimonio visivo. Le Grandi Piantagioni con strutture iconiche come la Oak Alley Plantation, celebre per il suo maestoso e fotogenico viale di querce secolari. Oltre New Orleans, il viaggio nel cuore delle culture creole e cajun, scoprendo l'autenticità di Baton Rouge, Lafayette e dei piccoli borghi storici. Set a cielo aperto tra scenari leggendari che hanno fatto la storia del cinema e delle serie Tv mondiale. Gastronomia identitaria, una cucina d'autore Niente fast food. In Louisiana la cucina è una religione, un pilastro culturale che da solo vale il viaggio e che conquista il palato italiano al primo assaggio. Il Gumbo, leggendario piatto nazionale a base di roux, carne o pesce, così sacro da avere una sua giornata celebrativa ufficiale. La Jambalaya, un trionfo ricco e speziato di carne e pesce che reinterpreta in chiave locale la paella spagnola. L'oro del Golfo di eccellenze ittiche freschissime, gamberi di palude, granchi rossi, ostriche locali. In quest'ottica, la Louisiana smette di essere una semplice estensione musicale e diventa un viaggio completo, perfetto anche per i repeaters: autenticità, natura incontaminata e cultura culinaria d'eccellenza. L'inserimento di New Orleans come tappa all'interno di itinerari nell'entroterra, interamente incentrati sulla natura selvaggia e sulle culture locali, rappresenta un format ideale per conquistare un target alla ricerca del volto autentico e inaspettato del grande Sud americano. (Anna Morrone) [gallery columns="4" ids="515385,515386,515387,515388"] [post_title] => La Louisiana oltre New Orleans: un viaggio wild nel cuore del Sud più vero [post_date] => 2026-05-28T12:58:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => louisiana [1] => outdoor [2] => sud-americano ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Louisiana [1] => outdoor [2] => Sud americano ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779973100000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515378" align="alignleft" width="300"] Julian Zappalà[/caption] Dimensione Sicilia presenta le nuove partenze garantite monolingua dedicate al mercato francofono nell’ambito del prodotto Sicilian Secrets. Il tour operator propone già da tempo un ricco portfolio di tour garantiti in italiano, inglese e spagnolo, sviluppati sia in formula monolingua che bilingue. A partire dal 22 maggio ha preso il via la prima partenza in lingua francese con “Les Secrets de Sicile”, un programma completamente nuovo pensato appositamente per il mercato francese e canadese. Per il 2026 sono previsti due itinerari dedicati e 20 date garantite complessive. Prodotto ad hoc «Il mercato ha risposto molto bene a un prodotto studiato ad hoc per questo target - dichiara Julian Zappalà, general manager di Dimensione Sicilia -. Una delle motivazioni che ci ha spinto ad ampliare la nostra consolidata programmazione di tour regolari e sempre garantiti verso nuovi mercati è stata anche l’introduzione del volo diretto Air Canada Montréal-Catania, che apre opportunità molto interessanti sul segmento canadese francofono. Il debutto è stato promettente e le partenze di luglio, settembre e ottobre stanno registrando ottimi risultati, confermando il forte interesse verso una proposta autentica, curata e accessibile». Le nuove partenze si aggiungono inoltre a quelle del recente “Unique Tour of Sicily”, della linea “Sicilian Secrets Premium Collection Tours”, il nuovo format small group monolingua in lingua inglese da massimo 14 partecipanti, lanciato a maggio e già partito con numeri positivi. Un prodotto che punta su esperienze di qualità, attività insolite e un eccellente rapporto qualità-prezzo, pensato per chi desidera una soluzione completa e organizzata nei minimi dettagli. «Anche il prodotto francese sarà caratterizzato da partenze a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti per tour - aggiunge Zappalà -. Vogliamo mantenere grande attenzione al servizio, equilibrio del gruppo e qualità dell’esperienza». Per le proposte mare, proseguono le partenze garantite della crociera in caicco alle isole Eolie, giunta alla sesta edizione. Il debutto della stagione 2026, previsto per il 30 maggio, registra già il tutto esaurito, confermando il crescente interesse verso formule di viaggio esperienziali e autentiche. Accanto ai tour regolari, Dimensione Sicilia continua inoltre a sviluppare il proprio core business nel segmento tailor made, con proposte su misura per individuali e gruppi. [post_title] => Dimensione Sicilia apre al mercato francofono con le partenze garantite monolingua [post_date] => 2026-05-28T11:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779969495000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515327" align="alignleft" width="300"] Ken Toyoda e Keiko Ando Mei[/caption] «Un rituale zen dove fiori colorati vengono disposti secondo precisi codici estetici, dando vita a composizioni meditative in cui il superfluo lascia spazio all’essenziale». Così l'esperienza culturale si conferma la leva strategica principale per promuovere un turismo più autentico e profondo in Giappone. Per l'apertura del nuovo anno fiscale dell'ente, la sede di Roma della Japan National Tourism Organization (Jnto) con la partecipazione di Keiko Ando Mei, direttrice del centro di cultura giapponese, ha inaugurato i lavori con un evento speciale incentrato sull'antica arte dell'Ikebana. L'iniziativa mira ad andare oltre i cliché commerciali, svelando le tradizioni più intime della vita quotidiana giapponese come chiavi di lettura per nuovi itinerari di viaggio. Nel corso dell’intervento introduttivo, Ken Toyoda, direttore esecutivo dell'ente in Italia, ha sottolineato con forza la connessione tra la filosofia di questa disciplina e l'approccio per i viaggiatori: «Oggi, non solo presentiamo il Giappone come destinazione, ma vi invitiamo a sperimentare una parte importante della nostra cultura, l'Ikebana, l'arte della composizione dei fiori. L'Ikebana è più che una decorazione, riflette l'armonia, l'equilibrio e il rispetto per la natura». L'evento ha offerto una dimostrazione pratica di come le arti tradizionali si possano trasformare in attrattive di turismo esperienziale. Mostrando il legame storico tra l'Ikebana, la meditazione Zen e la classe dei samurai, l'ente ha tracciato una linea chiara per i futuri pacchetti di viaggio: proporre al turista moderno un momento per "fermarsi" e ritrovare la serenità interiore attraverso il contatto con la cultura locale. (Anna Morrone) [post_title] => Jnto sul turismo esperienziale: l’arte dell'Ikebana per scoprire il Giappone autentico [post_date] => 2026-05-28T10:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => japan-national-tourism-organization [1] => jnto [2] => ken-toyoda ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Japan National Tourism Organization [1] => JNTO [2] => Ken Toyoda ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779965117000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas ha varato un programma di carte di credito aziendali pensato appositamente per le pmi imprese scandinave. Questa nuova offerta combina vantaggi di viaggio, funzionalità di pagamento e strumenti di gestione delle spese in un unico prodotto. Con questa iniziativa, la compagnia mira a coprire l'intera esperienza del cliente, avvalendosi di partner finanziari e integrando direttamente questa offerta nel proprio ecosistema EuroBonus. Secondo Sas, si tratta di uno dei primi programmi di fidelizzazione aerea al mondo a proporre una soluzione integrata di questo tipo basata su infrastrutture di “finanza integrata”. «Questo programma è stato concepito con un obiettivo semplice: facilitare la vita quotidiana delle piccole e medie imprese - spiega Paul Verhagen, direttore commerciale di Sas -. Le aziende ci dicono di volere meno burocrazia, vantaggi di viaggio più chiari e una carta realmente adatta al loro funzionamento». La Sas EuroBonus Executive Business Card è pensata per dirigenti, imprenditori e responsabili finanziari di pmi e sarà emessa sul circuito Mastercard come carta World Elite. I clienti ricevono 20.000 Level Points all’anno, accesso alle Sas Lounge, iscrizione al Priority Pass, assicurazione di viaggio premium, carte digitali, limiti di credito flessibili e un’app dedicata con gestione completa delle spese e delle ricevute integrata direttamente nei sistemi Erp. Inoltre, i titolari della carta guadagnano 25 punti EuroBonus ogni 100 Sek/Dkk/Nok spesi, il che la rende la carta con il tasso di accumulo EuroBonus più alto disponibile sul mercato. La carta è realizzata in metallo ed è pensata per i viaggiatori frequenti che desiderano sia il controllo sia la comodità nelle spese aziendali. [post_title] => Sas vara il primo programma di carte di credito dedicato alle pmi scandinave [post_date] => 2026-05-28T10:35:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779964547000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515298" align="alignleft" width="300"] Letizia Martinengo[/caption] Un'offerta integrata che unisce l'ospitalità d'alto livello a una gestione di solo land in Namibia fluida e diretta. O&L Leisure, solida realtà alberghiera namibiana parte del gruppo storico Ohlthaver & List (fondato nel 1919), si presenta al trade italiano con una formula innovativa: combinare il proprio portfolio di strutture con il lancio di O&L Leisure Tours, un dmc di proprietà pensato per supportare agenzie e tour operator nella costruzione di itinerari su misura. Letizia Martinengo, managing director di Martinengo Communication, che cura il brand in Italia, ha inquadrato il valore strategico dell'operazione: «La Namibia è una destinazione magnifica ma che richiede una programmazione millimetrica. Portare oggi sul mercato italiano la collezione O&L Leisure e il suo nuovo dmc b2b significa offrire ai professionisti del turismo una soluzione end-to-end per azzerare i rischi logistici. Questa filiera corta garantisce agli operatori controllo diretto, tariffe trasparenti e servizi integrati di alto livello, sostenendo al contempo lo sviluppo etico delle comunità locali». Treasure Kauapirura, executive di O&L Leisure in Namibia, ha evidenziato i vantaggi della filiera corta e l'impegno del brand per il territorio: «Gestiamo sei proprietà in Namibia e, tramite il dmc Leisure Tours, offriamo un prodotto completo e un'esperienza autentica. Servizi a 360 gradi con gestione diretta di self-drive, tour guidati e fly-in safari con piste di atterraggio private. Massima flessibilità con tariffe modulabili dal tutto incluso con attività al semplice pernottamento e colazione. Efficienza b2b diretta con preventivi rapidi tramite dmc di proprietà, zero intermediari, liste d'attesa prioritarie e check-in/out flessibili». La collezione La collezione, legata alla soul of Namibia, si compone di sei strutture dislocate nei punti chiave del Paese (costa, parchi, deserto e grandi fiumi), offrendo standard qualitativi elevati e un approccio narrativo coerente. Si tratta di Midgard Otjihavera (Windhoek), Le Mirage Sossusvlei, Strand Hotel Swakopmund, Mokuti Etosha, Divava Okavango, e Chobe Water Villas (Zambezi). Le grandi distanze e la logistica complessa della Namibia richiedono una programmazione rigorosa. L'introduzione del visto turistico e il recente divieto di accesso a Sossusvlei e Deadvlei con mezzi propri non autorizzati complicano il quadro. In questo scenario, la partnership con un operatore locale strutturato diventa un asset fondamentale per il mercato del turismo. Inoltre, la piattaforma "La Namibia attraverso i nostri occhi" offre agli operatori italiani una regia unica e controllabile mantenendo uno standard qualitativo elevato e costante dalla "A alla Z". (Anna Morrone) [post_title] => O&L Leisure Tours: la Namibia "chiavi in mano" debutta sul mercato italiano [post_date] => 2026-05-28T10:24:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => leisure-tours [1] => letizia-martinengo [2] => namibia [3] => ol-leisure ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Leisure Tours [1] => Letizia Martinengo [2] => Namibia [3] => O&L Leisure ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779963859000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quando MSC Crociere lanciò MSC Fantasia nel 2008, il mercato europeo delle crociere era dominato dalle grandi navi pensate per il turismo di massa. Fu in quel momento che la compagnia capitanata dall’armatore sorrentino Gianluigi Aponte - oggi uno dei protagonisti dell’industria crocieristica mondiale - decise di rompere gli schemi introducendo un prodotto allora quasi inedito per il settore: l’MSC Yacht Club. L’idea era tanto semplice quanto efficace: creare una “ship within a ship”, una nave nella nave capace di offrire privacy, servizi personalizzati e ambienti esclusivi all’interno di unità da migliaia di passeggeri. Non si sarebbe dovuto trattare di un marchio separato né una compagnia luxury autonoma - che, per la cronaca, è poi arrivata: Explora Journeys - ma di un’area premium integrata nelle ammiraglie MSC, un’enclave pensata per intercettare quella clientela con a disposizione un budget più basso di quello indispensabile per salire a bordo di navi di lusso ma più generoso di quello richiesto per prenotare una cabina vista mare su una grande nave. A quasi vent’anni dal debutto quell’intuizione si è consolidata, trasformandosi in uno dei prodotti più redditizi e strategici non solo per la compagnia italo-svizzera ma anche per Ticketcrociere - la più cliccata piattaforma italiana di vendita crociere, primo seller nazionale di biglietti per lo Yacht Club. Dove è disponibile l’MSC Yacht Club e che servizi offre Lo Yacht Club rappresenta dunque uno dei segmenti su cui MSC Crociere sta investendo maggiormente, soprattutto con l’arrivo delle nuove navi World Class. Il format è al momento disponibile su 19 delle 23 navi che compongono la flotta; gli esemplari di punta che ospitano il prodotto sono MSC World Europa, MSC World America, MSC Euribia, MSC Seashore e MSC Seascape, che offrono circa 670 posti Yacht Club complessivi, circa il 2 percento della capienza passeggeri totale di queste navi. In particolare, MSC World Europa - l’attuale ammiraglia del gruppo, entrata in servizio nel 2025 - ospita l’evoluzione più moderna, spaziosa e scenografica del concept Yacht Club. L’area esclusiva si sviluppa sui sette ponti superiori di prua e comprende 152 suite, oltre a lounge privata, ristorante gourmet dedicato, piscina riservata e solarium panoramico. Anche la futura MSC World Asia, il cui battesimo d’acqua avverrà entro la fine dell’anno, offrirà una versione “elevata” dello Yacht Club, con una novità: la Royal Duplex Suite su due livelli e con jacuzzi privata sul balcone. Al contempo, MSC Crociere ha introdotto il format Yacht Club su navi “pre-smart”. La prima è stata MSC Magnifica, esemplare operativo dal 2010, sottoposta nel 2025 a un importante refit che l’ha dotata di un’enclave dotata di 63 suite. Quest’anno è stato il turno di MSC Poesia, rinnovata in vista del debutto della compagnia in Alaska, lo scorso maggio. La nave, uno dei cavalli di battaglia storici di MSC Crociere, dispone ora di una nuova sezione con suite dedicate, lounge privata e servizio maggiordomo, segnando l’ingresso del format premium su una delle rotte più redditizie del mercato crocieristico nordamericano. Secondo le anticipazioni circolate nel settore e confermate dalle prenotazioni già aperte, MSC Crociere introdurrà lo Yacht Club anche su MSC Musica e MSC Orchestra: con questa iniziativa, tutte e quattro le navi della classe Musica saranno dotate entro il 2027 della propria “nave nella nave”. L’obiettivo resta il medesimo: intercettare la domanda luxury senza rinunciare al mercato contemporaneo, estendendo il format anche sulle unità impegnate in itinerari lunghi e destinate al giro del mondo. A prescindere dalle classi su cui è operativo, il successo dello Yacht Club si basa - come già accennato - sui servizi inclusi. Gli ospiti hanno accesso prioritario all’imbarco e allo sbarco, concierge disponibile 24 ore su 24, pacchetto bevande premium, Wi‑Fi e aree riservate lontane dalle zone più affollate della nave. A bordo sono presenti un ristorante dedicato, la Top Sail Lounge e un solarium privato con piscina e servizio bar. Le suite rappresentano uno degli elementi centrali dell’esperienza Yacht Club. Alla base della gerarchia ci sono le Interior o Deluxe Suite; seguono le Deluxe Balcony, con balcone privato. Top di gamma sono le Royal Suite - con terrazza ampia e jacuzzi - e le Owner’s Suite, su due livelli e con servizi e spazi da vero appartamento. Negli ultimi anni il prodotto ha raccolto recensioni molto positive tra i crocieristi abituali, soprattutto per la qualità del servizio “tailor made” e per il rapporto tra costo e livello dell’esperienza offerta. In molti casi, l’MSC Yacht Club viene ormai considerato il principale concorrente di formule come The Haven di Norwegian Cruise Line o The Retreat di Celebrity Cruises. Dove acquistare i biglietti per l’MSC Yacht Club I biglietti per salire a bordo degli MSC Yacht Club sono acquistabili su Ticketcrociere. La piattaforma, di proprietà del gruppo genovese Taoticket, offre supporto costante e assistenza personalizzata in tutte le fasi della prenotazione, dalla scelta della crociera più adatta fino alla gestione delle richieste a bordo. Grazie a un team specializzato e a un’ampia disponibilità di itinerari e partenze, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera organizzare una vacanza in crociera con servizi premium e un’esperienza su misura. [post_title] => MSC Yacht Club: come funziona la “nave nella nave” di MSC Crociere e perché prenotarlo con Ticketcrociere [post_date] => 2026-05-28T10:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => msc-yacht-club [1] => msc-yacht-club-ticketcrociere [2] => ticketcrociere ) [post_tag_name] => Array ( [0] => MSC Yacht Club [1] => MSC Yacht Club Ticketcrociere [2] => ticketcrociere ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779963550000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno circa 22 milioni turisti e vacanzieri che si muoveranno in occasione del 2 giugno per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Numeri in lieve crescita rispetto allo scorso anno secondo le stime di Cna turismo e commercio pubblicati dall'Ansa. Un anticipo di vacanze estive grazie anche al meteo favorevole. Circa il 50% sceglierà mare e laghi: dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore - con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania - fino alle spiagge della Sardegna. Oltre il 25% invece farà tappa su città e borghi d'arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo; circa il 20% preferisce montagna e aree verdi, dalle Dolomiti all'Appennino fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole. In crescita anche il turismo lacuale, con le principali destinazioni della Lombardia e del Piemonte - dai laghi di Garda, Como, Iseo e Maggiore fino alle sponde piemontesi con Stresa, Verbania e il Lago d'Orta - e quello termale con mete come Abano e Montegrotto, Sirmione, Chianciano, Saturnia e Ischia. Saranno oltre 15 milioni con almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Secondo Cna turismo e commercio si rafforza il modello del "turismo tutto l'anno", che integra balneare, cultura, outdoor e benessere in un'offerta diffusa lungo tutto il Paese. Cresce la domanda di esperienze: escursioni tra mare e montagna, percorsi naturalistici, terme, musei, itinerari del gusto e del turismo enogastronomico. [post_title] => Cna: 22 milioni di turisti in Italia per il ponte del 2 giugno [post_date] => 2026-05-28T10:13:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779963188000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "originaltour amplia lofferta long haul con itinerari personalizzabili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2907,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Originaltour ha potenziato la propria programmazione di lungo raggio con una serie di itinerari in India, Cina e Indonesia a completamento dell’offerta che tocca già numerose destinazioni, tra cui Malesia, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Cambogia.\r

«Originaltour compie quest’anno 37 anni e l’operatore è nato proprio programmando le destinazioni orientali di lungo raggio e soltanto dieci anni dopo abbiamo lanciato l’Oman in Italia. Pertanto, vantiamo una buona esperienza su queste mete e quindi deciso di investire nuovamente proponendo itinerari di gruppo e individuali, anche da personalizzare, incrementando di fatto la nostra offerta sul mercato italiano, ma sempre nella filosofia di Originaltour, con attenzione al dettaglio e alle esperienze tradizionali. Tutti i tour a date fisse, con partenze fino a fine anno e con guida parlante italiano sono tutti consultabili sul nostro website» spiega Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour.\r

\r

I tour\r

Per l’India, l’operatore propone una serie di tour che spaziano dai classici a quelli che prevedono località meno note, come Amritsar, dove si trova il Tempio d’Oro, centro nevralgico spirituale della fede Sikh, per esempio e con possibilità di assistere a una cerimonia sacra. Nel viaggio dedicato all’India del Sud, Originaltour prevede anche tour per Alleppy a bordo delle tradizionali barche Ketuvallam che attraversano laghi e fiumi circondati dal contesto naturale del Kerala. Particolarmente interessante è il tour India e le tribù dell’Orissa e Kolkata, che si svolge tra tribù, mercati e villaggi nella parte orientale su base privata e personalizzabile.\r

In Cina, è possibile scegliere tra differenti itinerari, compresi quelli che prevedono la visita del parco forestale di Zhangjiajie, dove è stato girato Avatar. Tutti i viaggi abbinano tappe classiche con visite alle principali attrattive alle escursioni in parchi naturali e riserve.\r

In Indonesia, destinazione sulla quale Originaltour è particolarmente specializzato, l’operatore propone due tour di gruppo in italiano di 4 o 5 giorni, a Bali o a Yogyakarta e un itinerario più completo di 8 giorni, sempre in italiano, che partendo dall’isola di Java con visita dei templi di Borobudur e Prambanan si spinge fino a Bali.\r

Inoltre, per l’estate, Originaltour ha confezionato un tour di gruppo in italiano in Sri Lanka, con partenze a date fisse in giugno, luglio, agosto e settembre, che consente di scoprire il fascino di questa isola anche attraverso escursioni come il safari in barca tra le mangrovie del fiume Madu e quello in jeep nel Yala National Park, oltre ad attraversare altipiani tra cascate e piantagioni di caffè. Non mancano siti Unesco e visita di Colombo.\r

Infine, con partenza speciale con voli da Roma e Milano dal 13 al 25 agosto, Originaltour propone un tour in Malesia, che passa da Malacca per poi scoprire il Taman Negara, la foresta pluviale più antica del mondo e che termina con un soggiorno mare sull’isola di Redang.","post_title":"Originaltour amplia l'offerta long haul con itinerari personalizzabili","post_date":"2026-05-28T14:47:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779979673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Express Travel International rafforza la presenza sul mercato del mar Rosso e annuncia una programmazione estiva su Sharm El Sheikh ampia, strategica e capillare, con partenze da Napoli, Bari, Roma, Milano, Venezia e Verona.\r

\r

All’interno del piano operativo complessivo, emergono alcune direttrici commerciali significative. Particolare rilevanza è riservata ai mercati di Napoli e Verona, considerati i più performanti sia in termini di volumi che di continuità di domanda. Due basi strategiche che si confermano trainanti all’interno del network voli, grazie a una risposta particolarmente solida da parte del trade e del pubblico finale.\r

Pacchetti speciali\r

Su queste direttrici si concentra un’attenzione dedicata, con l’obiettivo di consolidare risultati già altamente positivi e rafforzare la presenza del brand nei bacini di riferimento. Tra le proposte più competitive della stagione spiccano i pacchetti speciali di agosto con partenze da Napoli e Verona, pensati per offrire un’esperienza completa nel mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo.\r

\r

\r

\r

Eti Viaggi introduce inoltre un vantaggio distintivo per chi sceglie un pacchetto volo + soggiorno presso i Red Sea Hotels: il late check-out gratuito, un plus esclusivo nel panorama attuale del mar Rosso, pensato per migliorare sensibilmente l’esperienza del cliente finale.\r

\r

La programmazione su Hurghada si articola su due direttrici innovative: voli da Lubiana e vendita anche di solo land (solo soggiorno).\r

\r

Eti Viaggi sottolinea con forza un messaggio chiave al mercato: l’offerta non si limita ai Red Sea Hotels. Grazie alla storica collaborazione con il proprio dmc Cet, il gruppo dispone di contratti con le principali catene alberghiere del mar Rosso, garantendo sempre ottime condizioni economiche.\r

\r

","post_title":"Eti - Express Travel International spinge sul mar Rosso con pacchetti speciali","post_date":"2026-05-28T13:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779973232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati dell'Ipw in Florida confermano la Louisiana destinazione emergente del Sud degli Stati Uniti per il mercato italiano, capace di evolvere da storica patria del jazz a meta esperienziale a 360 gradi. Per il 2026 il focus promozionale della destinazione si concentra sull'Anno dell'Outdoor.\r

\r

«La vita all’aria aperta non è solo qualcosa che si vede, qui è qualcosa che si vive. Lanciare l’amo all’alba, osservare le aquile librarsi sopra le paludi di cipressi e passeggiare in un giardino d’arte all’aperto. La Louisiana si è guadagnata il titolo di “Paradiso degli sportivi” perché nessun altro luogo offre una varietà di esperienze all’aria aperta pari alla nostra», ha dichiarato il vice governatore Billy Nungesser.\r

\r

La nuova proposta turistica si articola su tre direttrici ad alto valore aggiunto, studiate su misura per il viaggiatore alla ricerca di autenticità.\r

\r

Il pilastro outdoor e l'esperienza wild\r

\r

La natura della Louisiana non si osserva passivamente, si vive in prima persona attraverso attività ad alto tasso di adrenalina e coinvolgimento dedicate a chi cerca l'avventura vera. Swamp tour in airboat con navigazione a tutta velocità nelle paludi, sfrecciando tra foreste sommerse e il suggestivo muschio spagnolo. Safari palustre tramite itinerari guidati che garantiscono incontri ravvicinati con alligatori, procioni e cuccioli di cinghiale selvatico. Fly & Drive naturalistico sfruttando una fitta rete di parchi statali e byways panoramiche, una formula perfetta per esplorare il territorio in totale libertà\r

\r

Cultura, cinema e borghi storici\r

\r

Il viaggiatore italiano cerca storie, atmosfere cinematografiche e radici profonde. La Louisiana risponde con un grosso patrimonio visivo. Le Grandi Piantagioni con strutture iconiche come la Oak Alley Plantation, celebre per il suo maestoso e fotogenico viale di querce secolari. Oltre New Orleans, il viaggio nel cuore delle culture creole e cajun, scoprendo l'autenticità di Baton Rouge, Lafayette e dei piccoli borghi storici. Set a cielo aperto tra scenari leggendari che hanno fatto la storia del cinema e delle serie Tv mondiale.\r

\r

Gastronomia identitaria, una cucina d'autore\r

\r

Niente fast food. In Louisiana la cucina è una religione, un pilastro culturale che da solo vale il viaggio e che conquista il palato italiano al primo assaggio. Il Gumbo, leggendario piatto nazionale a base di roux, carne o pesce, così sacro da avere una sua giornata celebrativa ufficiale. La Jambalaya, un trionfo ricco e speziato di carne e pesce che reinterpreta in chiave locale la paella spagnola. L'oro del Golfo di eccellenze ittiche freschissime, gamberi di palude, granchi rossi, ostriche locali.\r

\r

In quest'ottica, la Louisiana smette di essere una semplice estensione musicale e diventa un viaggio completo, perfetto anche per i repeaters: autenticità, natura incontaminata e cultura culinaria d'eccellenza. L'inserimento di New Orleans come tappa all'interno di itinerari nell'entroterra, interamente incentrati sulla natura selvaggia e sulle culture locali, rappresenta un format ideale per conquistare un target alla ricerca del volto autentico e inaspettato del grande Sud americano.\r

\r

(Anna Morrone)\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"515385,515386,515387,515388\"]","post_title":"La Louisiana oltre New Orleans: un viaggio wild nel cuore del Sud più vero","post_date":"2026-05-28T12:58:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["louisiana","outdoor","sud-americano"],"post_tag_name":["Louisiana","outdoor","Sud americano"]},"sort":[1779973100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515378\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Julian Zappalà[/caption]\r

\r

Dimensione Sicilia presenta le nuove partenze garantite monolingua dedicate al mercato francofono nell’ambito del prodotto Sicilian Secrets.\r

\r

Il tour operator propone già da tempo un ricco portfolio di tour garantiti in italiano, inglese e spagnolo, sviluppati sia in formula monolingua che bilingue. A partire dal 22 maggio ha preso il via la prima partenza in lingua francese con “Les Secrets de Sicile”, un programma completamente nuovo pensato appositamente per il mercato francese e canadese. Per il 2026 sono previsti due itinerari dedicati e 20 date garantite complessive.\r

Prodotto ad hoc\r

«Il mercato ha risposto molto bene a un prodotto studiato ad hoc per questo target - dichiara Julian Zappalà, general manager di Dimensione Sicilia -. Una delle motivazioni che ci ha spinto ad ampliare la nostra consolidata programmazione di tour regolari e sempre garantiti verso nuovi mercati è stata anche l’introduzione del volo diretto Air Canada Montréal-Catania, che apre opportunità molto interessanti sul segmento canadese francofono. Il debutto è stato promettente e le partenze di luglio, settembre e ottobre stanno registrando ottimi risultati, confermando il forte interesse verso una proposta autentica, curata e accessibile».\r

\r

Le nuove partenze si aggiungono inoltre a quelle del recente “Unique Tour of Sicily”, della linea “Sicilian Secrets Premium Collection Tours”, il nuovo format small group monolingua in lingua inglese da massimo 14 partecipanti, lanciato a maggio e già partito con numeri positivi. Un prodotto che punta su esperienze di qualità, attività insolite e un eccellente rapporto qualità-prezzo, pensato per chi desidera una soluzione completa e organizzata nei minimi dettagli.\r

\r

«Anche il prodotto francese sarà caratterizzato da partenze a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti per tour - aggiunge Zappalà -. Vogliamo mantenere grande attenzione al servizio, equilibrio del gruppo e qualità dell’esperienza». Per le proposte mare, proseguono le partenze garantite della crociera in caicco alle isole Eolie, giunta alla sesta edizione. Il debutto della stagione 2026, previsto per il 30 maggio, registra già il tutto esaurito, confermando il crescente interesse verso formule di viaggio esperienziali e autentiche. Accanto ai tour regolari, Dimensione Sicilia continua inoltre a sviluppare il proprio core business nel segmento tailor made, con proposte su misura per individuali e gruppi.","post_title":"Dimensione Sicilia apre al mercato francofono con le partenze garantite monolingua","post_date":"2026-05-28T11:58:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779969495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515327\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ken Toyoda e Keiko Ando Mei[/caption]\r

\r

«Un rituale zen dove fiori colorati vengono disposti secondo precisi codici estetici, dando vita a composizioni meditative in cui il superfluo lascia spazio all’essenziale». Così l'esperienza culturale si conferma la leva strategica principale per promuovere un turismo più autentico e profondo in Giappone.\r

\r

Per l'apertura del nuovo anno fiscale dell'ente, la sede di Roma della Japan National Tourism Organization (Jnto) con la partecipazione di Keiko Ando Mei, direttrice del centro di cultura giapponese, ha inaugurato i lavori con un evento speciale incentrato sull'antica arte dell'Ikebana. L'iniziativa mira ad andare oltre i cliché commerciali, svelando le tradizioni più intime della vita quotidiana giapponese come chiavi di lettura per nuovi itinerari di viaggio.\r

\r

Nel corso dell’intervento introduttivo, Ken Toyoda, direttore esecutivo dell'ente in Italia, ha sottolineato con forza la connessione tra la filosofia di questa disciplina e l'approccio per i viaggiatori: «Oggi, non solo presentiamo il Giappone come destinazione, ma vi invitiamo a sperimentare una parte importante della nostra cultura, l'Ikebana, l'arte della composizione dei fiori. L'Ikebana è più che una decorazione, riflette l'armonia, l'equilibrio e il rispetto per la natura». \r

\r

L'evento ha offerto una dimostrazione pratica di come le arti tradizionali si possano trasformare in attrattive di turismo esperienziale. Mostrando il legame storico tra l'Ikebana, la meditazione Zen e la classe dei samurai, l'ente ha tracciato una linea chiara per i futuri pacchetti di viaggio: proporre al turista moderno un momento per \"fermarsi\" e ritrovare la serenità interiore attraverso il contatto con la cultura locale.\r

\r

(Anna Morrone)\r

\r

","post_title":"Jnto sul turismo esperienziale: l’arte dell'Ikebana per scoprire il Giappone autentico","post_date":"2026-05-28T10:45:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["japan-national-tourism-organization","jnto","ken-toyoda"],"post_tag_name":["Japan National Tourism Organization","JNTO","Ken Toyoda"]},"sort":[1779965117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas ha varato un programma di carte di credito aziendali pensato appositamente per le pmi imprese scandinave. Questa nuova offerta combina vantaggi di viaggio, funzionalità di pagamento e strumenti di gestione delle spese in un unico prodotto.\r

\r

Con questa iniziativa, la compagnia mira a coprire l'intera esperienza del cliente, avvalendosi di partner finanziari e integrando direttamente questa offerta nel proprio ecosistema EuroBonus. Secondo Sas, si tratta di uno dei primi programmi di fidelizzazione aerea al mondo a proporre una soluzione integrata di questo tipo basata su infrastrutture di “finanza integrata”.\r

\r

«Questo programma è stato concepito con un obiettivo semplice: facilitare la vita quotidiana delle piccole e medie imprese - spiega Paul Verhagen, direttore commerciale di Sas -. Le aziende ci dicono di volere meno burocrazia, vantaggi di viaggio più chiari e una carta realmente adatta al loro funzionamento».\r

\r

La Sas EuroBonus Executive Business Card è pensata per dirigenti, imprenditori e responsabili finanziari di pmi e sarà emessa sul circuito Mastercard come carta World Elite.\r

\r

I clienti ricevono 20.000 Level Points all’anno, accesso alle Sas Lounge, iscrizione al Priority Pass, assicurazione di viaggio premium, carte digitali, limiti di credito flessibili e un’app dedicata con gestione completa delle spese e delle ricevute integrata direttamente nei sistemi Erp. Inoltre, i titolari della carta guadagnano 25 punti EuroBonus ogni 100 Sek/Dkk/Nok spesi, il che la rende la carta con il tasso di accumulo EuroBonus più alto disponibile sul mercato.\r

\r

La carta è realizzata in metallo ed è pensata per i viaggiatori frequenti che desiderano sia il controllo sia la comodità nelle spese aziendali.","post_title":"Sas vara il primo programma di carte di credito dedicato alle pmi scandinave","post_date":"2026-05-28T10:35:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779964547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515298\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Letizia Martinengo[/caption]\r

\r

Un'offerta integrata che unisce l'ospitalità d'alto livello a una gestione di solo land in Namibia fluida e diretta. O&L Leisure, solida realtà alberghiera namibiana parte del gruppo storico Ohlthaver & List (fondato nel 1919), si presenta al trade italiano con una formula innovativa: combinare il proprio portfolio di strutture con il lancio di O&L Leisure Tours, un dmc di proprietà pensato per supportare agenzie e tour operator nella costruzione di itinerari su misura.\r

\r

Letizia Martinengo, managing director di Martinengo Communication, che cura il brand in Italia, ha inquadrato il valore strategico dell'operazione: «La Namibia è una destinazione magnifica ma che richiede una programmazione millimetrica. Portare oggi sul mercato italiano la collezione O&L Leisure e il suo nuovo dmc b2b significa offrire ai professionisti del turismo una soluzione end-to-end per azzerare i rischi logistici. Questa filiera corta garantisce agli operatori controllo diretto, tariffe trasparenti e servizi integrati di alto livello, sostenendo al contempo lo sviluppo etico delle comunità locali».\r

\r

Treasure Kauapirura, executive di O&L Leisure in Namibia, ha evidenziato i vantaggi della filiera corta e l'impegno del brand per il territorio: «Gestiamo sei proprietà in Namibia e, tramite il dmc Leisure Tours, offriamo un prodotto completo e un'esperienza autentica. Servizi a 360 gradi con gestione diretta di self-drive, tour guidati e fly-in safari con piste di atterraggio private. Massima flessibilità con tariffe modulabili dal tutto incluso con attività al semplice pernottamento e colazione. Efficienza b2b diretta con preventivi rapidi tramite dmc di proprietà, zero intermediari, liste d'attesa prioritarie e check-in/out flessibili».\r

La collezione\r

La collezione, legata alla soul of Namibia, si compone di sei strutture dislocate nei punti chiave del Paese (costa, parchi, deserto e grandi fiumi), offrendo standard qualitativi elevati e un approccio narrativo coerente. Si tratta di Midgard Otjihavera (Windhoek), Le Mirage Sossusvlei, Strand Hotel Swakopmund, Mokuti Etosha, Divava Okavango, e Chobe Water Villas (Zambezi).\r

\r

Le grandi distanze e la logistica complessa della Namibia richiedono una programmazione rigorosa. L'introduzione del visto turistico e il recente divieto di accesso a Sossusvlei e Deadvlei con mezzi propri non autorizzati complicano il quadro. In questo scenario, la partnership con un operatore locale strutturato diventa un asset fondamentale per il mercato del turismo. Inoltre, la piattaforma \"La Namibia attraverso i nostri occhi\" offre agli operatori italiani una regia unica e controllabile mantenendo uno standard qualitativo elevato e costante dalla \"A alla Z\".\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"O&L Leisure Tours: la Namibia \"chiavi in mano\" debutta sul mercato italiano","post_date":"2026-05-28T10:24:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["leisure-tours","letizia-martinengo","namibia","ol-leisure"],"post_tag_name":["Leisure Tours","Letizia Martinengo","Namibia","O&L Leisure"]},"sort":[1779963859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quando MSC Crociere lanciò MSC Fantasia nel 2008, il mercato europeo delle crociere era dominato dalle grandi navi pensate per il turismo di massa. Fu in quel momento che la compagnia capitanata dall’armatore sorrentino Gianluigi Aponte - oggi uno dei protagonisti dell’industria crocieristica mondiale - decise di rompere gli schemi introducendo un prodotto allora quasi inedito per il settore: l’MSC Yacht Club.\r

\r

L’idea era tanto semplice quanto efficace: creare una “ship within a ship”, una nave nella nave capace di offrire privacy, servizi personalizzati e ambienti esclusivi all’interno di unità da migliaia di passeggeri. Non si sarebbe dovuto trattare di un marchio separato né una compagnia luxury autonoma - che, per la cronaca, è poi arrivata: Explora Journeys - ma di un’area premium integrata nelle ammiraglie MSC, un’enclave pensata per intercettare quella clientela con a disposizione un budget più basso di quello indispensabile per salire a bordo di navi di lusso ma più generoso di quello richiesto per prenotare una cabina vista mare su una grande nave.\r

\r

A quasi vent’anni dal debutto quell’intuizione si è consolidata, trasformandosi in uno dei prodotti più redditizi e strategici non solo per la compagnia italo-svizzera ma anche per Ticketcrociere - la più cliccata piattaforma italiana di vendita crociere, primo seller nazionale di biglietti per lo Yacht Club.\r

\r

Dove è disponibile l’MSC Yacht Club e che servizi offre\r

Lo Yacht Club rappresenta dunque uno dei segmenti su cui MSC Crociere sta investendo maggiormente, soprattutto con l’arrivo delle nuove navi World Class. Il format è al momento disponibile su 19 delle 23 navi che compongono la flotta; gli esemplari di punta che ospitano il prodotto sono MSC World Europa, MSC World America, MSC Euribia, MSC Seashore e MSC Seascape, che offrono circa 670 posti Yacht Club complessivi, circa il 2 percento della capienza passeggeri totale di queste navi.\r

\r

\r

In particolare, MSC World Europa - l’attuale ammiraglia del gruppo, entrata in servizio nel 2025 - ospita l’evoluzione più moderna, spaziosa e scenografica del concept Yacht Club. L’area esclusiva si sviluppa sui sette ponti superiori di prua e comprende 152 suite, oltre a lounge privata, ristorante gourmet dedicato, piscina riservata e solarium panoramico. Anche la futura MSC World Asia, il cui battesimo d’acqua avverrà entro la fine dell’anno, offrirà una versione “elevata” dello Yacht Club, con una novità: la Royal Duplex Suite su due livelli e con jacuzzi privata sul balcone.\r

\r

Al contempo, MSC Crociere ha introdotto il format Yacht Club su navi “pre-smart”. La prima è stata MSC Magnifica, esemplare operativo dal 2010, sottoposta nel 2025 a un importante refit che l’ha dotata di un’enclave dotata di 63 suite. Quest’anno è stato il turno di MSC Poesia, rinnovata in vista del debutto della compagnia in Alaska, lo scorso maggio. La nave, uno dei cavalli di battaglia storici di MSC Crociere, dispone ora di una nuova sezione con suite dedicate, lounge privata e servizio maggiordomo, segnando l’ingresso del format premium su una delle rotte più redditizie del mercato crocieristico nordamericano.\r

\r

\r

Secondo le anticipazioni circolate nel settore e confermate dalle prenotazioni già aperte, MSC Crociere introdurrà lo Yacht Club anche su MSC Musica e MSC Orchestra: con questa iniziativa, tutte e quattro le navi della classe Musica saranno dotate entro il 2027 della propria “nave nella nave”. L’obiettivo resta il medesimo: intercettare la domanda luxury senza rinunciare al mercato contemporaneo, estendendo il format anche sulle unità impegnate in itinerari lunghi e destinate al giro del mondo.\r

\r

A prescindere dalle classi su cui è operativo, il successo dello Yacht Club si basa - come già accennato - sui servizi inclusi. Gli ospiti hanno accesso prioritario all’imbarco e allo sbarco, concierge disponibile 24 ore su 24, pacchetto bevande premium, Wi‑Fi e aree riservate lontane dalle zone più affollate della nave. A bordo sono presenti un ristorante dedicato, la Top Sail Lounge e un solarium privato con piscina e servizio bar.\r

\r

Le suite rappresentano uno degli elementi centrali dell’esperienza Yacht Club. Alla base della gerarchia ci sono le Interior o Deluxe Suite; seguono le Deluxe Balcony, con balcone privato. Top di gamma sono le Royal Suite - con terrazza ampia e jacuzzi - e le Owner’s Suite, su due livelli e con servizi e spazi da vero appartamento.\r

\r

Negli ultimi anni il prodotto ha raccolto recensioni molto positive tra i crocieristi abituali, soprattutto per la qualità del servizio “tailor made” e per il rapporto tra costo e livello dell’esperienza offerta. In molti casi, l’MSC Yacht Club viene ormai considerato il principale concorrente di formule come The Haven di Norwegian Cruise Line o The Retreat di Celebrity Cruises.\r

\r

Dove acquistare i biglietti per l’MSC Yacht Club\r

I biglietti per salire a bordo degli MSC Yacht Club sono acquistabili su Ticketcrociere. La piattaforma, di proprietà del gruppo genovese Taoticket, offre supporto costante e assistenza personalizzata in tutte le fasi della prenotazione, dalla scelta della crociera più adatta fino alla gestione delle richieste a bordo. Grazie a un team specializzato e a un’ampia disponibilità di itinerari e partenze, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera organizzare una vacanza in crociera con servizi premium e un’esperienza su misura.","post_title":"MSC Yacht Club: come funziona la “nave nella nave” di MSC Crociere e perché prenotarlo con Ticketcrociere","post_date":"2026-05-28T10:19:10+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["msc-yacht-club","msc-yacht-club-ticketcrociere","ticketcrociere"],"post_tag_name":["MSC Yacht Club","MSC Yacht Club Ticketcrociere","ticketcrociere"]},"sort":[1779963550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno circa 22 milioni turisti e vacanzieri che si muoveranno in occasione del 2 giugno per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Numeri in lieve crescita rispetto allo scorso anno secondo le stime di Cna turismo e commercio pubblicati dall'Ansa.\r

\r

Un anticipo di vacanze estive grazie anche al meteo favorevole. Circa il 50% sceglierà mare e laghi: dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore - con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania - fino alle spiagge della Sardegna.\r

\r

Oltre il 25% invece farà tappa su città e borghi d'arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo; circa il 20% preferisce montagna e aree verdi, dalle Dolomiti all'Appennino fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole. In crescita anche il turismo lacuale, con le principali destinazioni della Lombardia e del Piemonte - dai laghi di Garda, Como, Iseo e Maggiore fino alle sponde piemontesi con Stresa, Verbania e il Lago d'Orta - e quello termale con mete come Abano e Montegrotto, Sirmione, Chianciano, Saturnia e Ischia.\r

\r

Saranno oltre 15 milioni con almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.\r

\r

Secondo Cna turismo e commercio si rafforza il modello del \"turismo tutto l'anno\", che integra balneare, cultura, outdoor e benessere in un'offerta diffusa lungo tutto il Paese. Cresce la domanda di esperienze: escursioni tra mare e montagna, percorsi naturalistici, terme, musei, itinerari del gusto e del turismo enogastronomico.","post_title":"Cna: 22 milioni di turisti in Italia per il ponte del 2 giugno","post_date":"2026-05-28T10:13:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779963188000]}]}}