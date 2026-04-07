Ota Viaggi: Obiettivo X si terrà quest’anno in Basilicata dal 24 al 26 aprile E’ in calendario dal 24 al 26 aprile prossimi Obiettivo X, l’evento ideato da Ota Viaggi che da sei anni a questa parte si è affermato come uno dei principali momenti di confronto per il turismo organizzato in Italia. L’edizione 2026 si svolgerà in Basilicata, con una dimensione ancora più strutturata, qualificata e strategica, che coinvolgerà oltre 300 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, insieme ai principali player del comparto turistico, dei trasporti e dei servizi. Il programma prevede l’apertura venerdì 24 aprile, giorno in cui si terrà il momento inaugurale dell’evento “I numeri dell’Italia nel 2025. Previsioni e strategie per il Mare Italia 2026”, che vedrà protagoniste autorità locali e nazionali, insieme alla proprietà di Ota Viaggi. A seguire, il primo appuntamento con Il Club di Ota, uno dei talk più qualificanti dell’intera manifestazione, dal titolo “Concorrenze e Sistemi: Il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti: numeri, mercato e professionalità” un confronto aperto tra tour operator, con gli esponenti di Ota Viaggi, ⁠Nicolaus, Futura Vacanze, ⁠Bluserena e ⁠Th Resorts. La mattina di sabato 25 aprile, invece, sarà dedicata agli incontri b2b con le aziende partner, cuore operativo dell’evento e occasione concreta di relazione tra operatori e agenzie. Nel pomeriggio, poi, spazio ai contenuti strategici con un altro appuntamento de Il Club di Ota, intitolato “La scelta di rappresentare, la scelta di aderire – associazioni e agenzie di viaggio a confronto: aspettative, responsabilità, futuro” un confronto con le associazioni di categoria, che vedrà ⁠Maavi, ⁠Assoviaggi, Aidit, ⁠Fto e ⁠Fiavet focalizzarsi sul valore della rappresentanza e sulle scelte strategiche delle agenzie di viaggio. Sarà poi la volta del focus “Donne che guidano il turismo leadership, competenze e scelte difficili”, panel dedicato alla leadership femminile e al ruolo delle donne nei processi decisionali del settore, che vedrà salire sul palco figure di spicco del turismo italiano provenienti da aziende come Trenitalia, Sabre e ⁠Gbta. La giornata si chiuderà con uno special guest d’eccezione, la cui identità sarà annunciata a breve, pronto a offrire ulteriore visione e spinta strategica all’intera manifestazione. La giornata conclusiva, domenica 26 aprile, sarà invece dedicata a un momento di scoperta del territorio da parte di ospiti e agenzie, con una visita al Club Novasiri Village. L’evento che si avvale del patrocinio di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata; tra i main partner: Ita Airways, Trenitalia, Allianz Partners, American Express. Ampia la presenza degli event partner, tra cui Msc, Costa Crociere, Qatar Airways, Air Europa, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Busitalia, Volonline Group, Going, Kappaviaggi e numerosi altri operatori del settore. Presenti anche enti del turismo internazionali, tra cui Visit Brussels, il Ministero del Turismo e del Trasporto Aereo delle Bahamas, l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ente Nazionale Ellenico del Turismo. A rappresentare il comparto, le principali associazioni di categoria: Fiavet, Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit. Condividi

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Situato nel villaggio di Shari e circondato da un maestoso scenario montano, il Tui Blue Paro Taktsang dispone di 34 junior suite e suite, ristorante, ue bar, una sala da ballo, piscina interna riscaldata, spa e palestra.\r

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La struttura gode della vicinanza ad alcuni dei monumenti culturali più noti del Bhutan, tra cui il monastero del Nido della Tigre, il tempio Kyichu Lhakhang e il palazzo Ugyen Pelri Thang. \r

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Il debutto in Bhutan rappresenta l'aggiunta di una nuova destinazione all'ambiziosa strategia di crescita del gruppo Tui in Asia, il cui portfolio comprende attualmente 25 hotel in Cina e nel Sud-est asiatico, con oltre 30 progetti in fase di sviluppo in tutta la regione.\r

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«Il Bhutan è una destinazione davvero unica e stimolante, che si allinea perfettamente alla nostra visione di viaggi incentrati sull’esperienza - ha dichiarato in una nota ufficiale il ceo del gruppo, Artur Gerber -. L’introduzione di Tui Blue in Bhutan sottolinea la nostra fiducia nel potenziale della destinazione e il nostro impegno a favore di uno sviluppo dell’ospitalità sostenibile e rispettoso delle culture in tutta l’Asia-Pacifico. In questo contesto, il nostro team sta attualmente lavorando a ulteriori progetti alberghieri. Stiamo valutando attivamente nuove destinazioni e opportunità di sviluppo, compreso un altro potenziale progetto in Bhutan».","post_title":"Tui Hotels amplia l'offerta in Asia: aprirà a maggio la prima struttura nel Bhutan","post_date":"2026-04-07T14:26:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775571964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CroisiEurope ha deciso di applicare un supplemento carburante alle crociere in partenza da ieri, 6 aprile e fino al prossimo 14 aprile. La compagnia di crociere fluviali, come riferisce Travel Weekly, inserisce quindi un aumento di 5,28 dollari a persona al giorno, pari a 36,96 dollari a persona per una crociera di una settimana.\r

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La sede centrale della compagnia, in Francia, sta monitorando i costi del petrolio e valutando il supplemento su base settimanale.\r

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CroisiEurope ha inoltre precisato che non applicherà il supplemento carburante ai passeggeri statunitensi in partenza entro 30 giorni dall'introduzione del supplemento, in conformità con i termini e le condizioni della compagnia.\r

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La decisione è chiaramente legata all'impennata dei prezzi del petrolio a causa della guerra in Iran, situazione che ha spinto diverse compagnie aere ead aumenti le tariffe per far fronte ai costi più elevati.\r

I piani delle altre compagnie di crociere fluviali\r

Altre compagnie di crociere fluviali, come Viking, AmaWaterways e Avalon Waterways, hanno contratti di fornitura di carburante in essere e al momento non prevedono di aumentare i costi. Scenic Group, proprietario di Scenic Luxury Cruises & Tours e Emerald Cruises & Tours, non ha voluto commentare quando gli è stato chiesto se avesse aggiunto un supplemento carburante o se avesse intenzione di farlo.","post_title":"CroisiEurope inserisce un supplemento carburante: «Valutazione su base settimanale»","post_date":"2026-04-07T14:04:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775570666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511302\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabiana Raffani, Avventure Esotiche, vincitrice del primo premio[/caption]\r

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Oltre 50 agenti di viaggio e wedding planners provenienti Europa, Usa, Canada e America Latina, hanno partecipato all'evento 'From The Bahamas with Love', che promuove l’arcipelago delle Bahamas quale meta ideale per il destination wedding e i viaggi di nozze.\r

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Visite, site inspections ed esperienze immersive ma anche un concorso social hanno coinvolto i partecipanti e tra questi, fra i tre premiati, ci sono due sono agenti di viaggio partecipanti dall’Italia, entrambi Sandals Ambassador.\r

Distinguersi per partecipazione attiva ed interesse ma anche per creatività: è quello che hanno fatto Fabiana Raffani di Avventure Esotiche di Aprilia, ed Emanuele Marzano di Partenze in Corso, agenzia di viaggi a Napoli, invitati dal dipartimento Romance di Bmotia all’evento internazionale che si è svolto lo scorso marzo.\r

Il fam trip internazionale, incentrato su Nassau & Paradise Island, prevedeva un fitto programma di site inspection, incontri con fornitori locali, workshop con esperti wedding locali ed esperienze immersive. Inoltre, a ciascun agente di viaggio e wedding planner è stata offerta l’opportunità di visitare un'altra isola tra le sei proposte (Isola di Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma, Abaco).\r

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[caption id=\"attachment_511303\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Emanuele Marzano, di Partenze in Corso, premiato con il terzo posto[/caption]\r

A rendere il tutto ancora più stimolante, un concorso che premiava i 3 migliori reel promozionali nei quali l’obiettivo era mostrare al cliente finale il pacchetto ideale per un matrimonio e un viaggio di nozze alle Bahamas. A Fabiana – IG avventureesotiche – il primo premio, mentre il collega Emanuele – IG partenzeincorso – si posiziona terzo.\r

A rafforzare il valore strategico dell’iniziativa è anche la visione della destinazione sul mercato italiano.\r

«L’Italia è un mercato sofisticato, che richiede autenticità, varietà e contenuti esperienziali sempre più mirati. Con 'From The Bahamas with Love' abbiamo voluto superare il concetto tradizionale di fam trip, creando un’esperienza immersiva e altamente profilata, capace di parlare direttamente ai segmenti più dinamici come wedding, honeymoon e luxury experiential travel», dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia\r

«I primi riscontri sono estremamente positivi: non solo in termini di percezione, ma soprattutto di conversione. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza della destinazione in vendite concrete, posizionando le Bahamas non solo come paradiso naturale, ma come destinazione completa, capace di rispondere a esigenze diverse durante tutto l’anno».","post_title":"Bahamas: due agenti di viaggio italiani premiati al fam trip 'From The Bahamas with Love'","post_date":"2026-04-07T13:10:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775567459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada aprirà nell'inverno 2026-27 un collegamento diretto verso Tenerife: si tratta dei primi voli diretti dal Nord America alle isole Canarie, che saranno operati con Airbus A321Xlr.\r

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Parallelamente, la compagnia sta ampliando notevolmente il network leisure invernale con nuove destinazioni verso Roatán (Honduras), Santo Domingo, Mérida e Mazatlán, oltre a una serie di collegamenti supplementari verso il Messico, i Caraibi e l'America Centrale in partenza da diverse grandi città canadesi.\r

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Con l'avvio della winter 2026-2027, Air Canada opererà quindi voli diretti per Tenerife in partenza da Montréal e Toronto; lo schedule prevede una frequenza settimanale da Montréal e due voli a settimana da Toronto, coprendo l'intera alta stagione invernale, da fine ottobre a fine aprile.\r

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«Grazie alle capacità dei nostri Airbus A321Xlr, questi voli diretti offrono ai viaggiatori nordamericani un comodo accesso a un’isola rinomata per i suoi spettacolari paesaggi vulcanici e il clima mite tutto l’anno», sottolinea Mark Galardo, vicepresidente esecutivo e responsabile commerciale, nonché presidente della divisione cargo di Air Canada. L'aeromobile sarà configurato per ospitare 182 passeggeri, con 14 posti in Signature Class completamente reclinabili fino a diventare un letto, e 168 posti in classe economica, introducendo uno standard di cabina ripensato per la flotta a corridoio singolo della compagnia.","post_title":"Air Canada vola a Tenerife: primo collegamento diretto dal Nord America alle Canarie","post_date":"2026-04-07T12:39:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775565557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511292\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Un'immagine del Salone del Camper del 2025[/caption]\r

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Dal 12 al 20 settembre 2026 torna a Parma il Salone del Camper - Caravan Accessori Percorsi e Mete, l’appuntamento di riferimento per il turismo all'aria aperta e il camper lifestyle, organizzato in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. Una finestra privilegiata su un settore in piena evoluzione che i numeri del 2025 raccontano con chiarezza, confermando la migliore performance degli ultimi dieci anni: oltre 107.000 visitatori (+3%), più di 310 espositori da 22 Paesi, 600 veicoli esposti su 110.000 mq di superficie fieristica. \r

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Il turismo all'aria aperta si conferma uno dei comparti più dinamici dell'economia turistica italiana: nel 2025 l'occupazione media delle strutture è cresciuta del 3,3% rispetto all'anno precedente, portando le presenze nell'open air a 74 milioni, un milione in più rispetto al 2024.\r

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Numeri che raccontano la dimensione reale delle strutture ricettive con circa 2.600 imprese. Un comparto che rappresenta più del 10% degli arrivi e il 16% delle presenze dell'intero turismo nazionale - a cui si dovrebbero aggiungere i dati di agricampeggi e aree sosta.\r

Il mercato italiano del camper cresce 18 volte più della media europea\r

I dati ci dicono infatti che nel 2025 si sono registrate in Italia 7.936 nuove immatricolazioni, con un incremento del +10,56% rispetto all’anno precedente. Un risultato che emerge con ancora maggiore forza nel confronto europeo: a fronte di 161.341 immatricolazioni nel Vecchio Continente e una crescita del +0,6%, il mercato italiano avanza a un ritmo quasi 18 volte superiore alla media europea, confermando l’importanza del ruolo del nostro Paese a livello continentale.\r

Oltre 44.000 transazioni nel 2025\r

Si tratta di un mercato in trasformazione profonda e duratura: dal 2014 ad oggi le immatricolazioni annuali sono più che raddoppiate, passando da 3.718 a 7.936 unità (+113%). A questo si aggiunge un mercato dell’usato in vivace espansione (+6,05%), per un totale di oltre 44.000 transazioni nel 2025 tra veicoli nuovi e di seconda mano, secondo i dati APC, Associazione Produttori Caravan e Camper.\r

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A sostenere questa dinamica contribuisce anche un investimento pubblico mirato: nel settembre 2025 il ministero del turismo ha stanziato 25,7 milioni di euro per la realizzazione di 4.464 nuove piazzole di sosta in 170 Comuni italiani, con ricavi annui stimati in gestione a 267 milioni di euro e un impatto economico di lungo periodo superiore a 373 milioni di euro.\r

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«Quello che vedremo a Parma dal 12 al 20 settembre non è un aggiornamento di gamma, ma il racconto di un'industria che sta cambiando pelle», dichiara Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma. «Più tecnologia, più sostenibilità, più persone che scelgono questo modo di vivere il tempo libero. Il veicolo ricreazionale del 2026 è un progetto abitativo in movimento, pensato per chi ha scelto il viaggio lento come forma di benessere. Quest'anno tutto questo diventa concreto, da vedere e da scegliere. E i numeri del 2025 danno già la misura: 8,5 miliardi di euro, 74 milioni di presenze l'anno. Un trend che anche nel 2026 non sembra avere rallentamenti».","post_title":"Ritorna il Salone del Camper a Parma dal 20 al 26 settembre","post_date":"2026-04-07T12:22:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775564578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati dei controllori del traffico aereo e delle commissioni dei lavoratori hanno registrato un preavviso di sciopero a tempo indeterminato presso la società che inizierà alle 00:00 del 17 aprile e interesserà i controllori delle torri di controllo gestite dalla società in un massimo di 14 aeroporti spagnoli.\r

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Secondo entrambe le organizzazioni, l'origine del conflitto non risiede in situazioni specifiche, bensì in \"un problema strutturale derivante da anni di riduzioni del personale, sovraccarico di lavoro, improvvisazione organizzativa e mancato rispetto delle norme relative al riposo, all'equilibrio tra vita professionale e privata e alla pianificazione dei servizi\".\r

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La nota illustra diverse prassi che, secondo i sindacati, dimostrano questa situazione. In particolare, citano \"la cancellazione di ferie già approvate, l'uso improprio dei turni di reperibilità e i cambi di turno comunicati con scarso preavviso\". Menzionano inoltre \"la mancanza di chiarezza negli orari riguardo ai periodi di riposo obbligatorio e le irregolarità organizzative in diversi reparti\".","post_title":"Spagna: 17 aprile, sciopero dei controllori di volo in 14 aeroporti","post_date":"2026-04-07T12:10:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775563807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka accelera sull'introduzione di visti gratuiti per i viaggiatori provenienti da 40 paesi: una mossa che arriva mentre la destinazione cerca di contrastare un forte calo degli arrivi turistici legato alle tensioni in Medio Oriente e alle conseguenti interruzioni del traffico aereo.\r

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L'iniziativa, di cui si discute da tempo e che è stata proposta per la prima volta nel 2024, sta ora procedendo con tempistiche accelerate: il ministro degli Affari esteri e del turismo Vijitha Herath ha confermato che il programma di autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) gratuita è in fase di finalizzazione e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, con l'approvazione parlamentare prevista per aprile.\r

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Intanto, le autorità segnalano un calo del 15% degli arrivi legato all'instabilità regionale, che ha avuto ripercussioni sulle rotte aeree, ha fatto aumentare le tariffe aeree e ha provocato cancellazioni, in particolare sui corridoi Europa-Asia.\r

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I dati più recenti evidenziano che tra il 1° e il 25 marzo, la destinazione ha accolto 151.693 visitatori, in calo del 22% su base annua. Gli arrivi medi giornalieri sono scesi a 6.068, rispetto ai 7.407 dello stesso periodo del 2025, con i volumi giornalieri di picco ancora al di sotto dei livelli stagionali tipici.\r

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Nonostante la pressione nel breve termine, un più ampio sguardo sull'andamento dei flussi mostra che la ripresa turistica dello Sri Lanka è ancora in atto: nel primo trimestre del 2026 il Paese ha registrato 708.348 arrivi, pari ad una crescita del 4,45% su base annua, trainato dalla forte performance registrata all'inizio dell'anno prima dell'escalation delle tensioni geopolitiche.","post_title":"Sri Lanka: corsa per l'introduzione del visto gratuito per i viaggiatori da 40 Paesi","post_date":"2026-04-07T11:48:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775562529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Castello Sgr ha finalizzato l’acquisizione di un edificio cielo-terra in via Sicilia 57 a Roma, location di prestigio nel cuore della Capitale, tra via Veneto e piazza Barberini. L’operazione è stata condotta attraverso il fondo di investimento immobiliare riservato e chiuso Rome Hotel Development Fund, partecipato dal fondo 1AM Rome Prime Real Estate Development Fund, con Gemini Grupè in qualità di lead investor insieme a un pool di altri investitori nordici.\r

L’immobile, che si distingue per il valore storico e architettonico, sarà interessato da un intervento di riqualificazione conservativa, con l’obiettivo di convertirlo in una struttura alberghiera cinque stelle di alto profilo.\r

Caratterizzata da una impronta architettonica razionalista, il complesso include anche un teatro, che sarà riqualificato e avrà un ruolo centrale nel progetto come elemento esperienziale.\r

Il progetto punta a sviluppare un concept luxury differenziato, capace di coniugare l'identità storica dell’immobile con un design contemporaneo, rivolgendosi a una clientela internazionale di fascia alta. In questa direzione, sono già in corso interlocuzioni con un primario operatore internazionale dell’hotellerie di lusso, attualmente non presente sul mercato romano.\r

«Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma del forte impegno di Castello Sgr nel segmento hospitality, con una strategia focalizzata su asset iconici e sullo sviluppo di destinazioni esperienziali capaci di attrarre una clientela internazionale sempre più sofisticata - ha dichiarato Domenico Giusti, Head of Business Development di Castello Sgr - Roma, in questo senso, è per noi una piazza prioritaria: una destinazione unica al mondo, che sta vivendo una fase di profondo rinnovamento dell’offerta alberghiera di alta gamma e che presenta ancora importanti opportunità di sviluppo per progetti distintivi e innovativi».","post_title":"Castello Sgr, nuova acquisizione nel centro di Roma: in arrivo un hotel 5 stelle lusso","post_date":"2026-04-07T11:28:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775561313000]}]}}