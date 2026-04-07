Air Canada vola a Tenerife: primo collegamento diretto dal Nord America alle Canarie Air Canada aprirà nell’inverno 2026-27 un collegamento diretto verso Tenerife: si tratta dei primi voli diretti dal Nord America alle isole Canarie, che saranno operati con Airbus A321Xlr. Parallelamente, la compagnia sta ampliando notevolmente il network leisure invernale con nuove destinazioni verso Roatán (Honduras), Santo Domingo, Mérida e Mazatlán, oltre a una serie di collegamenti supplementari verso il Messico, i Caraibi e l’America Centrale in partenza da diverse grandi città canadesi. Con l’avvio della winter 2026-2027, Air Canada opererà quindi voli diretti per Tenerife in partenza da Montréal e Toronto; lo schedule prevede una frequenza settimanale da Montréal e due voli a settimana da Toronto, coprendo l’intera alta stagione invernale, da fine ottobre a fine aprile. «Grazie alle capacità dei nostri Airbus A321Xlr, questi voli diretti offrono ai viaggiatori nordamericani un comodo accesso a un’isola rinomata per i suoi spettacolari paesaggi vulcanici e il clima mite tutto l’anno», sottolinea Mark Galardo, vicepresidente esecutivo e responsabile commerciale, nonché presidente della divisione cargo di Air Canada. L’aeromobile sarà configurato per ospitare 182 passeggeri, con 14 posti in Signature Class completamente reclinabili fino a diventare un letto, e 168 posti in classe economica, introducendo uno standard di cabina ripensato per la flotta a corridoio singolo della compagnia. Condividi

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Dal 12 al 20 settembre 2026 torna a Parma il Salone del Camper - Caravan Accessori Percorsi e Mete, l’appuntamento di riferimento per il turismo all'aria aperta e il camper lifestyle, organizzato in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. Una finestra privilegiata su un settore in piena evoluzione che i numeri del 2025 raccontano con chiarezza, confermando la migliore performance degli ultimi dieci anni: oltre 107.000 visitatori (+3%), più di 310 espositori da 22 Paesi, 600 veicoli esposti su 110.000 mq di superficie fieristica. \r

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Si tratta di un mercato in trasformazione profonda e duratura: dal 2014 ad oggi le immatricolazioni annuali sono più che raddoppiate, passando da 3.718 a 7.936 unità (+113%). A questo si aggiunge un mercato dell’usato in vivace espansione (+6,05%), per un totale di oltre 44.000 transazioni nel 2025 tra veicoli nuovi e di seconda mano, secondo i dati APC, Associazione Produttori Caravan e Camper.\r

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Nel corso dell’intero 2025, gli arrivi internazionali erano diminuiti dal 5,5% al 6,3% a seconda delle fonti (Oxford Economics, U.S. Travel Association). Gli Stati Uniti sono quindi l’unico paese con un’economia turistica sviluppata a registrare un calo dell’attività in un contesto globale comunque favorevole al settore (+4% secondo l’Unwto).\r

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Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l'industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull'occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro.","post_title":"Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali","post_date":"2026-04-07T12:18:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775564318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha inaugurato ieri, 6 aprile, i voli da Amsterdam ad Alghero, prima compagnia aerea a operare la rotta tra la capitale olandese e lo scalo del Nord-ovest della Sardegna. Il collegamento stagionale sarà attivo fino al prossimo 23 ottobre con frequenza bisettimanale.\r

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entra in vigore, oggi 7 aprile, la Legge annuale sulle Pmi (Legge n. 34/2026), che introduce per la prima volta una specifica disciplina contro le false recensioni. \r

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La rapida espansione del “mercato” delle recensioni online ha reso necessaria una riflessione, a livello europeo e nazionale, sull’introduzione di una disciplina specifica, con l’obiettivo di rendere l’ecosistema digitale più credibile e responsabile. Il fenomeno ha infatti un impatto significativo sul settore: nella ristorazione le recensioni influenzano circa il 70% delle scelte dei consumatori (Centro studi Mimit – ottobre 2024), mentre – come evidenziato sia dalla Commissione Europea che dall’Associazione Europea dei Consumatori (Beuc) – il numero di recensioni false continua a crescere, anche a causa di controlli ancora insufficienti da parte delle piattaforme e dei motori di ricerca.\r

Compromesso\r

La legge sulle PMI, dunque, seppur nella sua natura di compromesso tra diverse istanze, rappresenta un primo passo per recensioni più affidabili e genuine. Essa, infatti, fornisce anzitutto, criteri chiari per identificare una recensione come lecita – il termine massimo di 30 giorni per la pubblicazione, il collegamento indispensabile tra la recensione e l’effettiva fruizione del servizio, il necessario riferimento a prodotti/servizi effettivamente utilizzati e, in aggiunta, l’assenza di qualsivoglia promessa di sconti, benefici o altre utilità che potrebbero compromettere l’imparzialità della recensione – tutti elementi che consentono di dare risposta a fattispecie che prima non erano individuate dal legislatore.\r

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Ad esempio, la scelta di collocare un limite temporale per la pubblicazione delle recensioni, risponde all’esigenza di garantire maggiore attendibilità e verificabilità delle recensioni, che tendono ad attenuarsi con il trascorrere del tempo, senza però voler comprimere la libertà di espressione dei consumator e consentire all’esercente di potersi attivare tempestivamente rispetto al caso segnalato. Lo scorrere del tempo – precisamente il periodo di due anni dalla pubblicazione della recensione – è, inoltre, condizione rilevante per determinare l’illiceità della recensione, in ragione proprio della progressiva perdita di attualità e affidabilità della recensione per il consumatore.","post_title":"Oggi entra in vigore la legge che disciplina le false recensioni","post_date":"2026-04-07T11:02:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775559751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Pomilio Blumm a gestire la promozione del turismo culturale e religioso nell'ambito del progetto Pnrr 'Caput Mundi - Next Generation EU', dopo essersi aggiudicata il bando di Enit. L'incarico, considerato strategico, riguarda la comunicazione e le attività promozionali per rafforzare l'attrattività degli itinerari culturali e dei cammini religiosi, con l'obiettivo di sviluppare nuovi flussi turistici e favorire la destagionalizzazione.\r

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Fra i percorsi coinvolti figurano la Via Francigena, la Romea Strata, la Romea Germanica, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto, che saranno valorizzati attraverso una strategia coordinata e prevalentemente digitale.\r

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Il piano prevede contenuti multilingue, campagne di comunicazione, attività di digital PR e il coinvolgimento di creator, oltre all'organizzazione di media trip e iniziative promozionali rivolte sia al mercato italiano sia a quello internazionale, con focus su Stati Uniti, Svizzera, America Latina e principali Paesi europei.\r

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L'obiettivo è accrescere l'interesse globale verso il turismo lento e sostenibile, generando nuove opportunità economiche per i territori. Per Pomilio Blumm arriva anche una seconda aggiudicazione: la società si è infatti assicurata il bando del Fondo For.Te., per un valore superiore al milione di euro, finalizzato alla promozione della formazione continua nel settore terziario.","post_title":"Pomilio Blumm si aggiudica il bando Enit per i cammini religiosi","post_date":"2026-04-07T10:27:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775557630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Air India, Campbell Wilson, si è dimesso: la compagnia aerea rimane così senza una guida in un momento molto delicato, mentre è alle prese con perdite persistenti e un maggiore controllo normativo a seguito dell'incidente dello scorso anno.\r

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La notizia delle dimissioni arriva pochi giorni dopo che il suo principale competitor, IndiGo, ha scelto il veterano del settore aeronautico Willie Walsh come prossimo ceo, mentre i due maggiori vettori del Paese sono sotto pressione per affrontare una crescente crisi del settore derivante dal conflitto in Medio Oriente, aggravata da sfide operative interne.\r

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Secondo quanto riferito da Reuters, lo scorso gennaio il consiglio di amministrazione di Air India era alla ricerca di un nuovo ceo in sostituzione di Wilson, che era stato chiamato nel 2022 per guidare la ripresa della compagnia aerea indiana dopo anni di declino sotto la gestione statale.\r

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Il vettore, alle prese con ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili, è stata inoltre richiamata dalle autorità di regolamentazione per carenze in materia di sicurezza.\r

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Il mandato di Wilson sarebbe dovuto terminare nel 2027. Attualmente, anticipa sempre Reuters citando fonti anonime, sta portando avanti un periodo di preavviso di sei mesi e intende rimanere in azienda fino a quando non verrà trovato un successore.","post_title":"Air India: si è dimesso il ceo Campbell Wilson","post_date":"2026-04-07T10:14:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775556886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Morgan Stanley ha declassato alcune compagnie aeree europee. Il broker ha abbassato la raccomandazione sul titolo Lufthansa a Equal-weight dal precedente Over-weight e riducendo il prezzo obiettivo a 7,50 euro da 9,40 euro. \r

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Sforbiciata al prezzo obiettivo anche per IAG, a 5,10 euro da 5,60 euro, con rating confermato a Over-weight, e per Air France-KLM, a 9,60 euro da 11,70 euro con giudizio ancora a Equal-weight.\r

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Le compagnie aree stanno vivendo un periodo di pressione con i prezzi del petrolio che continuano a viaggiare abbondantemente sopra i 100 dollari. Le minacce di Trump non hanno aiutato. \r

Ryanair\r

Il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha avvertito che le forniture di carburante per aerei in Europa potrebbero subire interruzioni da giugno se il conflitto in Medio Oriente persiste, sollevando la prospettiva di cancellazioni di voli estivi. Tuttavia, Ryanair ha dichiarato di aspettarsi ancora modesti aumenti delle tariffe e crescita dei passeggeri, senza che si sia ancora materializzato alcun impatto significativo sui prezzi.\r

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Dal canto suo, Lufthansa ha segnalato primi segni di tensione nell’offerta, in particolare in Asia, dove alcuni aeroporti stanno già limitando i voli aggiuntivi.","post_title":"Morgan Stanley declassa Lufthansa, Iag, Air france-Klm","post_date":"2026-04-07T09:58:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775555936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1775552227000]}]}}