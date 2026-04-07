Tui Hotels amplia l’offerta in Asia: aprirà a maggio la prima struttura nel Bhutan Tui Hotels & Resorts rafforza la propria presenza globale con il debutto, il prossimo maggio, del Tui Blue Paro Taktsang, in Bhutan. La nuova struttura proporrà un’esperienza esclusiva e contemporanea pensata per i viaggiatori moderni alla ricerca di un’immersione culturale, benessere ed esperienze locali curate nei minimi dettagli. L’hotel sarà caratterizzato da un’architettura ispirata al design tradizionale bhutanese, dalle “Tui Blue Experiences”, da strutture incentrate sul benessere e da concetti gastronomici di alto livello che esaltano i sapori regionali. Inoltre, la struttura integrerà pratiche edilizie sostenibili e modalità operative responsabili in linea con la visione ambientale del Bhutan. Situato nel villaggio di Shari e circondato da un maestoso scenario montano, il Tui Blue Paro Taktsang dispone di 34 junior suite e suite, ristorante, ue bar, una sala da ballo, piscina interna riscaldata, spa e palestra. La struttura gode della vicinanza ad alcuni dei monumenti culturali più noti del Bhutan, tra cui il monastero del Nido della Tigre, il tempio Kyichu Lhakhang e il palazzo Ugyen Pelri Thang. Il debutto in Bhutan rappresenta l’aggiunta di una nuova destinazione all’ambiziosa strategia di crescita del gruppo Tui in Asia, il cui portfolio comprende attualmente 25 hotel in Cina e nel Sud-est asiatico, con oltre 30 progetti in fase di sviluppo in tutta la regione. «Il Bhutan è una destinazione davvero unica e stimolante, che si allinea perfettamente alla nostra visione di viaggi incentrati sull’esperienza – ha dichiarato in una nota ufficiale il ceo del gruppo, Artur Gerber -. L’introduzione di Tui Blue in Bhutan sottolinea la nostra fiducia nel potenziale della destinazione e il nostro impegno a favore di uno sviluppo dell’ospitalità sostenibile e rispettoso delle culture in tutta l’Asia-Pacifico. In questo contesto, il nostro team sta attualmente lavorando a ulteriori progetti alberghieri. Stiamo valutando attivamente nuove destinazioni e opportunità di sviluppo, compreso un altro potenziale progetto in Bhutan». Condividi

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Morgan Stanley ha declassato alcune compagnie aeree europee. Il broker ha abbassato la raccomandazione sul titolo Lufthansa a Equal-weight dal precedente Over-weight e riducendo il prezzo obiettivo a 7,50 euro da 9,40 euro. \r

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Sforbiciata al prezzo obiettivo anche per IAG, a 5,10 euro da 5,60 euro, con rating confermato a Over-weight, e per Air France-KLM, a 9,60 euro da 11,70 euro con giudizio ancora a Equal-weight.\r

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Le compagnie aree stanno vivendo un periodo di pressione con i prezzi del petrolio che continuano a viaggiare abbondantemente sopra i 100 dollari. Le minacce di Trump non hanno aiutato. \r

Ryanair\r

Il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha avvertito che le forniture di carburante per aerei in Europa potrebbero subire interruzioni da giugno se il conflitto in Medio Oriente persiste, sollevando la prospettiva di cancellazioni di voli estivi. Tuttavia, Ryanair ha dichiarato di aspettarsi ancora modesti aumenti delle tariffe e crescita dei passeggeri, senza che si sia ancora materializzato alcun impatto significativo sui prezzi.\r

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Dal canto suo, Lufthansa ha segnalato primi segni di tensione nell’offerta, in particolare in Asia, dove alcuni aeroporti stanno già limitando i voli aggiuntivi.","post_title":"Morgan Stanley declassa Lufthansa, Iag, Air france-Klm","post_date":"2026-04-07T09:58:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775555936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per la nuova sede a Bari di Master Explorer: nuovi spazi che rappresentano un cambio di passo significativo in termini di immagine, funzionalità e capacità di accogliere la crescita dell’organizzazione, che può contare anche su altre due sedi come quelle di Roma e Milano, a supporto delle attività nazionali.\r

Il nuovo quartier generale è uno spazio completamente riprogettato, caratterizzato da ambienti contemporanei, luminosi e impreziositi da una vista privilegiata sul Teatro Petruzzelli. «Questa nuova struttura nasce dalla volontà di dotarci di un headquarter capace di sostenere la crescita che stiamo vivendo e quella che prevediamo nei prossimi anni - ha commentato il fondatore e Presidente del tour operator, Gaetano Catacchio -. Volevamo un ambiente che esprimesse la nostra identità imprenditoriale, che fosse attrattivo per i talenti e che ci permettesse di lavorare con ancora maggiore efficienza e visione. Bari è il nostro punto di riferimento e continuerà a esserlo, con una casa all’altezza delle nostre ambizioni».\r

La scelta di ampliare la struttura risponde alla necessità di accogliere nuove professionalità e potenziare in particolare le divisioni dedicate al business travel, segmento che ha contribuito in modo determinante ai risultati del 2025, anno in cui Master Explorer ha registrato una crescita complessiva del 45% rispetto al 2024.\r

«La forza di Master Explorer risiede nella capacità di evolvere insieme al mercato, grazie a un’organizzazione integrata che valorizza competenze, processi e innovazione - ha sottolineato il direttore generale Domenico Foggetti -. La crescita del tour operating, l’espansione del corporate travel e la gestione sempre più strutturata delle gare d’appalto nazionali ed estere confermano la solidità del nostro modello. Il rinnovamento dell’headquarter di Bari rappresenta un passo naturale: uno spazio più grande, moderno e funzionale che ci permette di accogliere nuove figure e di sostenere la nostra traiettoria di sviluppo».\r

La nuova struttura, oggi pienamente operativa, ospita team dedicati allo sviluppo prodotto, al business travel, alla tecnologia e al supporto alle agenzie partner, consolidando ulteriormente la posizione di Master Explorer come player di riferimento nei settori business e leisure travel.","post_title":"Master Explorer: taglio del nastro per la nuova sede nel centro di Bari","post_date":"2026-04-07T09:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775555231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1775552227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kempinski Hotels ha acquisito l’Augustine Hotel di Praga, uno degli indirizzi più storici e prestigiosi della città. L'operazione a titolo definitivo segna un passo significativo nel cambiamento strategico dell’azienda verso un approccio più orientato agli asset nel proprio portafoglio globale, sotto la guida di Barbara Muckermann, ceo del gruppo Kempinski.\r

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Non solo: si tratta della prima acquisizione del gruppo in oltre 50 anni, dall’investimento nell’Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski di Monaco di Baviera nel 1970.\r

Situato nella storica Malá Strana, ai piedi del castello di Praga, l'Augustine Hotel di Praga sorge all'interno delle mura del monastero agostiniano di San Tommaso, un sito storico risalente a oltre 800 anni fa e che rimane una comunità vivente e attiva di monaci agostiniani che preservano una routine quotidiana di culto, lavoro e studio. \r

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L'acquisizione riflette la più ampia ricalibrazione strategica di Kempinski verso l'investimento diretto e la proprietà di immobili di riferimento per controllare l'esperienza degli ospiti dall'inizio alla fine. «Kempinski è stata fondata su una semplice convinzione: che l'ospitalità debba consentire agli ospiti di vivere il meglio della Good Life - ha commentato Barbara Muckermann -. Le occasioni per acquisire strutture come l’Augustine Hotel di Praga sono estremamente rare. Questo investimento ha offerto un’opportunità unica e irresistibile per assicurarsi un bene storico in una delle principali destinazioni di lusso europee, creando al contempo una vetrina d’eccezione per “The Good Life” come futuro del marchio Kempinski nel segmento dell’ultra-lusso».\r

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L'albergo dispone di 101 camere, tra cui 20 suite, molte delle quali presentano soffitti a volta e travi in legno originali, conservando l'autentica struttura degli ex alloggi dei monaci; ristoranti specializzati, tra cui due concept di bar distinti, tra cui il Refectory Bar, precedentemente la sala da pranzo del monastero; un centro benessere e fitness; The Monastic Library, una sala biblioteca che ospita una collezione che abbraccia secoli di pensiero teologico e scientifico; oltre 400 m² di spazi per riunioni; e più di 650 m² di terrazze e giardini all’aperto. ","post_title":"Kempinski Hotels, prima acquisizione in 50 anni: è l'Augustine Hotel di Praga","post_date":"2026-04-03T12:23:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775219017000]}]}}