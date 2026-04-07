Sri Lanka: corsa per l’introduzione del visto gratuito per i viaggiatori da 40 Paesi Lo Sri Lanka accelera sull’introduzione di visti gratuiti per i viaggiatori provenienti da 40 paesi: una mossa che arriva mentre la destinazione cerca di contrastare un forte calo degli arrivi turistici legato alle tensioni in Medio Oriente e alle conseguenti interruzioni del traffico aereo. L’iniziativa, di cui si discute da tempo e che è stata proposta per la prima volta nel 2024, sta ora procedendo con tempistiche accelerate: il ministro degli Affari esteri e del turismo Vijitha Herath ha confermato che il programma di autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) gratuita è in fase di finalizzazione e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, con l’approvazione parlamentare prevista per aprile. Intanto, le autorità segnalano un calo del 15% degli arrivi legato all’instabilità regionale, che ha avuto ripercussioni sulle rotte aeree, ha fatto aumentare le tariffe aeree e ha provocato cancellazioni, in particolare sui corridoi Europa-Asia. I dati più recenti evidenziano che tra il 1° e il 25 marzo, la destinazione ha accolto 151.693 visitatori, in calo del 22% su base annua. Gli arrivi medi giornalieri sono scesi a 6.068, rispetto ai 7.407 dello stesso periodo del 2025, con i volumi giornalieri di picco ancora al di sotto dei livelli stagionali tipici. Nonostante la pressione nel breve termine, un più ampio sguardo sull’andamento dei flussi mostra che la ripresa turistica dello Sri Lanka è ancora in atto: nel primo trimestre del 2026 il Paese ha registrato 708.348 arrivi, pari ad una crescita del 4,45% su base annua, trainato dalla forte performance registrata all’inizio dell’anno prima dell’escalation delle tensioni geopolitiche. Condividi

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L'iniziativa, di cui si discute da tempo e che è stata proposta per la prima volta nel 2024, sta ora procedendo con tempistiche accelerate: il ministro degli Affari esteri e del turismo Vijitha Herath ha confermato che il programma di autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) gratuita è in fase di finalizzazione e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, con l'approvazione parlamentare prevista per aprile.\r

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Intanto, le autorità segnalano un calo del 15% degli arrivi legato all'instabilità regionale, che ha avuto ripercussioni sulle rotte aeree, ha fatto aumentare le tariffe aeree e ha provocato cancellazioni, in particolare sui corridoi Europa-Asia.\r

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I dati più recenti evidenziano che tra il 1° e il 25 marzo, la destinazione ha accolto 151.693 visitatori, in calo del 22% su base annua. Gli arrivi medi giornalieri sono scesi a 6.068, rispetto ai 7.407 dello stesso periodo del 2025, con i volumi giornalieri di picco ancora al di sotto dei livelli stagionali tipici.\r

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Nonostante la pressione nel breve termine, un più ampio sguardo sull'andamento dei flussi mostra che la ripresa turistica dello Sri Lanka è ancora in atto: nel primo trimestre del 2026 il Paese ha registrato 708.348 arrivi, pari ad una crescita del 4,45% su base annua, trainato dalla forte performance registrata all'inizio dell'anno prima dell'escalation delle tensioni geopolitiche.","post_title":"Sri Lanka: corsa per l'introduzione del visto gratuito per i viaggiatori da 40 Paesi","post_date":"2026-04-07T11:48:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775562529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network.\r

Apicella\r

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”.\r

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Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio.\r

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Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa.\r

Premiazione\r

Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

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Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, tranquillizza compagnie, operatori e viaggiatori: al momento non c'è alcuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. \r

«Al momento non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi - ha affermato il presidente, ripreso da Adnkronos in riferimento alle notizie sulla presunta carenza di carburante -. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c'è alcun rischio di carenza imminente».\r

E ancora: «È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina».\r

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La nota di Aeroporti di Puglia\r

In una nota odierna, il gestore degli scali pugliesi aggiunge che «dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa. Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.\r

Aeroporti di Puglia monitora costantemente la situazione in coordinamento con i fornitori e le autorità competenti, assicurando i più elevati standard di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori.\r

Si invitano pertanto i passeggeri a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate e verificate».","post_title":"Brindisi, Adp rassicura: «Nessuna emergenza fuel, situazione sotto controllo»","post_date":"2026-04-07T10:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775557616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Nella prestigiosa cornice del Teatro Manzoni, si è concluso il tour nazionale del Bravo Comedy Night. L'evento rappresenta l'ultima tappa di un viaggio attraverso l'Italia che ha visto Alpitour World impegnata a rinsaldare il legame con agenti di viaggio, partner e clienti più affezionati.\r

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Nato dalla volontà di creare un momento di condivisione autentica, il tour ha toccato 12 città, registrando una partecipazione che ha superato ogni aspettativa iniziale. La serata milanese è stata un concentrato di cabaret e convivialità, portando sul palco i comici professionisti che animeranno le prossime stagioni nelle strutture Bravo.\r

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Oltre al divertimento, il tour è stato l’occasione per ribadire la solidità del gruppo e il valore insostituibile della rete agenziale. Con oltre 1500 strutture globali, il supporto di Neos e brand storici come Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda, Alpitour World si conferma un partner di riferimento per chi opera nel turismo.\r

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«Sulla scia dell’entusiasmo raccolto lo scorso anno, abbiamo voluto dare continuità al Bravo Comedy Night in Tour con una nuova edizione. È una serata pensata per celebrare il valore della convivialità, dove il talento dei comici televisivi trasforma il cabaret in un’occasione di incontro e divertimento condiviso. Non solo la celebrazione del brand Bravo, ma un tributo alla professionalità degli agenti che continuano a investire sulla propria competenza per trasformare i sogni dei viaggiatori in realtà», ha dichiarato Alessandro Seghi, direttore commerciale della divisione tour operating di Alpitour World.\r

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Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'ente del turismo dell'Egitto, partner fondamentale di Alpitour. Nonostante le complessità del panorama internazionale, la destinazione continua a registrare flussi costanti di viaggiatori, confermando che il desiderio di scoprire il mondo non si ferma.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Alpitour World: il cabaret del Bravo Comedy Night chiude il tour al Teatro Manzoni di Milano","post_date":"2026-04-03T12:41:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alessandro-seghi","apitour-wolrd","braco-club"],"post_tag_name":["Alessandro Seghi","Apitour Wolrd","Braco Club"]},"sort":[1775220102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi sito web e app per Ita Airways: entrambi i canali digitali sono stati sviluppati sulla piattaforma tecnologica del gruppo Lufthansa per la gestione di voli e servizi.\r

Il nuovo ecosistema digitale garantisce ai passeggeri «un’esperienza armonizzata tra le diverse compagnie del gruppo, mantenendo inalterati gli elementi di brand identity Ita Airways, le caratteristiche essenziali della declinazione del brand ed il suo look and feel».\r

Le nuove soluzioni spaziano dalla ricerca e prenotazione del volo al pagamento, fino alla gestione dei servizi aggiuntivi, delle informazioni di viaggio e della richiesta rimborsi. I passeggeri possono inoltre consultare facilmente le prenotazioni Ita già esistenti e gestirle direttamente tramite app o sito web. Nel complesso, entrambi i canali offrono ai clienti tante funzionalità e consentono di combinare i voli Ita Airways con quelli delle altre compagnie del gruppo Lufthansa in un’unica prenotazione.\r

“L’introduzione dei nuovi servizi digitali di Ita Airways sviluppati sulla piattaforma tecnologica del gruppo Lufthansa rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione della Compagnia all’interno del gruppo - ha dichiarato Lorenza Maggio, chief strategy, Integration, IT & Touchpoints Ita Airways -. Questa novità si inserisce nella più ampia collaborazione tra Ita e il gruppo Lufthansa, che nel corso del 2025 ha già portato all’introduzione dei voli in codeshare con accesso a oltre 150 destinazioni, alla collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More e all’accesso reciproco alle lounge aeroportuali. L’obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale sempre più semplice, intuitiva e integrata, garantendo al tempo stesso una customer experience armonizzata tra le compagnie del gruppo e valorizzando l’identità del brand Ita».\r

Nei prossimi mesi, l’offerta digitale sarà ulteriormente ampliata: all’accesso tramite Travel ID, già disponibile, si affiancheranno progressivamente nuovi servizi su app e sito web, tra cui l’integrazione di Miles & More, la ricezione di notifiche automatiche via e-mail e push, e un sistema di check-in armonizzato per tutte le compagnie del Lufthansa Group.","post_title":"Ita Airways: nuovi sito web e app, armonizzati con la piattaforma del gruppo Lufthansa","post_date":"2026-04-03T10:50:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775213418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La chiusura degli impianti non coincide con la chiusura della stagione. Per Th Resorts il segmento montagna è ormai un’offerta a doppio binario e ripensare il prodotto oltre la stagionalità invernale è una priorità dichiarata. I numeri delle prenotazioni estive confermano che il mercato sta seguendo una linea positiva. «Per noi la montagna è un segmento strategico - dice Davide Dallabona, direttore gestioni del settore montagna di Th Group -. I numeri crescono, e l’idea è quella di arrivare l’anno prossimo con delle strutture nuove».\r

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Il dato si innesta su una stagione invernale 2025–2026 chiusa con un +9% di fatturato e un +5% di presenze a perimetro costante, con il budget non solo rispettato ma superato. Sono nove le strutture in montagna aperte per l’estate: tre in Valle d’Aosta (La Thuile, Courmayeur e Pila), una in Piemonte (Sestriere), tre in Trentino (Marilleva, Madonna di Campiglio e San Martino di Castrozza), una in Alto Adige (Corvara) e una in Veneto (Borca di Cadore).\r

La crescita delle prenotazioni straniere è il dato che Th guarda con più attenzione per l’estate: è quella componente a garantire la tenuta nei periodi di spalla, giugno e settembre, che sono la vera sfida del segmento montagna fuori stagione sciistica.\r

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Tre segmenti, un’offerta coerente\r

Sul posizionamento medio-alto, la linea Th Alpine raccoglie Madonna di Campiglio, Courmayeur, Corvara e Borca di Cadore. Sono strutture storiche dove la montagna d’estate si declina in chiave esperienziale: spa panoramiche sulle Dolomiti di Brenta a Campiglio, il monte Bianco come sfondo a Courmayeur, il cuore della Val Badia a Corvara. Borca di Cadore è la novità più rilevante della stagione: il Parc Hotel Des Dolomites, residenza storica ai piedi dell’Antelao e frequentata nel corso dei decenni da ospiti illustri, ha riaperto dopo un lungo percorso di ristrutturazione ed è ora operativo sia in inverno che in estate. Il denominatore comune della linea Alpine è un’offerta costruita sul territorio più che sulle attrezzature: escursioni guidate, ristorazione con prodotti locali, ritmo lento.\r

La linea Th Club (Marilleva, Pila e Sestriere) è l’offerta famiglia per eccellenza, dove la stessa logica del pacchetto invernale “All you can ski” si traduce in estate in animazione full day con Th Land, gestione dei bambini dalla mattina alla sera, buffet con angoli tematici, tra cui Locanda 77 dedicata ai prodotti del territorio. Marilleva è il polo più articolato per chi vuole sport: la Val di Sole è una base naturale per mountain bike, rafting, canyoning e trekking in due parchi naturali. Pila punta sui panorami del Gran Paradiso e sui percorsi a quote elevate raggiungibili con gli impianti estivi. Th Sestriere, struttura nata per le Olimpiadi del 2006, propone soggiorni brevi, partenze libere e accesso diretto ai sentieri dell’Alta Val Susa.\r

La terza linea, Th Easy, è quella più flessibile: Th San Martino di Castrozza è invece una residenza dei primi del Novecento nel cuore del paese: adatta a chi vuole le Dolomiti trentine a portata di passeggiata, senza rinunciare ai servizi di un hotel strutturato.\r

Su tutte le strutture è attiva l’app Th World, che permette di prenotare escursioni, trattamenti e attività direttamente dal cellulare. Sul fronte digitale, Th Resorts ha rinnovato il proprio sito web nei mesi scorsi puntando sull’esperienza di destinazione: l’architettura è ora organizzata per aspettative di vacanza piuttosto che per tipologia di struttura, con l’obiettivo di intercettare la domanda prima della scelta della località.\r

(Micòl Rossi)\r

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Questi i principali risultati emersi dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.087 imprese italiane della ricettività.\r

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Le festività pasquali, pur essendo storicamente il volano per la stagione primaverile, quest’anno risentono del forte clima di instabilità geopolitica. Per tutte le macro-aree italiane è prevista una flessione, con un calo più accentuato nel Sud e Isole (-2,0%) e nel Centro (-1,8%). Per le località di montagna è attesa una sostanziale stabilità dei flussi turistici, grazie ai mercati esteri, mentre le città d’arte si confermano destinazioni trainanti nonostante la flessione stimata del -0,8%.\r

Stranieri\r

Sono ancora una volta i visitatori stranieri a trainare il turismo di Pasqua in Italia. In crescita le provenienze da Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Rep. Ceca e Ungheria; mentre risultano in flessione le provenienze da USA, Canada, Australia, Gran Bretagna, Cina, Giappone, India e Corea del Sud. Stabili i turisti del Belgio, Brasile, Spagna e Scandinavia.\r

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“Siamo in una fase di forte incertezza. Il conflitto in corso in Medio Oriente e le conseguenti tensioni internazionali iniziano a far sentire i propri effetti sul turismo italiano. Cancellazioni di voli intercontinentali, aumenti delle tariffe aeree, revoca delle prenotazioni e percezione di insicurezza da parte dei viaggiatori scoraggiano”, spiega il Presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina.\r

Contraccolpi\r

“Sotto questo profilo la crisi ha già prodotto effetti negativi per le agenzie di viaggio e per tutto il settore del turismo outgoing, ma i primi contraccolpi iniziano a registrarsi anche sul fronte dell’incoming con il rallentamento dei flussi internazionali e un raffreddamento delle prenotazioni da parte di alcuni importanti mercati extra europei. Eppure, nei primi tre mesi dell'anno, il comparto turistico aveva dimostrato una notevole capacità di adattamento alle oscillazioni dei mercati, nonostante la lieve flessione delle presenze. È necessario un intervento deciso e rapido a sostegno delle imprese dell’intera filiera che si ritrovano a soffrire una condizione di incertezza assoluta”, conclude Messina.","post_title":"Sulle vacanze pasquali pesa la guerra. Meno 200 mila presenze","post_date":"2026-04-02T11:03:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775127797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania ha presentato la propria offerta turistica al mercato italiano in un coinvolgente workshop che ha raccontato la destinazione attraverso gli highlights degli espositori presenti. Johanna Zenyik, referente trade dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, ha guidato l’interessante lettura del paese: «Berlino è una meta chiave per il turismo culturale e di intrattenimento. La selezione di Carlo Carbone di visit Berlin evidenzia il nuovissimo spettacolo del Cirque de Soleil “Alizé” , in programma presso il Teatro di Potsdamer Platz - uno show esclusivo che unisce la fantasia all’arte circense, coinvolgendo il pubblico. Inoltre quest’anno ricorre il 200° anniversario dell’Isola del Musei, che è patrimonio dell'Unesco e, con il vicino Humboldt Forum, sarà sede di mostre e manifestazioni culturali. C’è grande attesa per il 2027, quando riaprirà il Museo di Pergamo e si potrà visitare il famoso altare, capolavoro dell’arte ellenistica». \r

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Tra le interessanti proposte museali di Belino ci sono anche il premiato Museo della Germania, che - sottolinea Marie Louise Diekmann - racconta 2000 anni di storia del paese trasportando i visitatori in ricche ambientazioni interattive e sonore ed è adatto a bambini e adulti e il Museo tedesco dello Spionaggio, che espone reperti rari, dispositivi della Guerra Fredda, macchine Enigma e oggetti legati a James Bond».\r

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Spostandosi verso est si raggiunge la Sassonia, terra dalla storia millenaria e culla della musica. «Quest'anno si celebrano i 240 anni della nascita del compositore Karl Maria von Weber, figura chiave dell'opera romantica tedesca - ha raccontato Chiara Gasparini di Sassonia Turismo - Tra le manifestazioni in programma, sarà dedicata al compositore la 33esima edizione del festival culturale Elbhangfest che si svolge lungo le rive dell’Elba, vicino a Dresda; con il motto “Rock den Weber” si uniranno la storia e la contemporaneità». Restando a Dresda, capoluogo della regione, «nella stagione 2026/27 la bella Semperoper renderà omaggio a Beethoven mettendo in scena la sua unica opera - il Fidelium - e dedicando due cicli di concerti alle Nove Sinfonie del compositore. - ha sottolineato Angela Incampo della Semperooper - L’orchestra della Staatskapelle sarà diretta dal maestro Daniele Gatti».\r

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Dal fiume Elba si raggiunge poi il Reno: «Partecipando a una crociera si potranno scoprire castelli, rocche, rovine e piccoli villaggi. - prosegue Johanna Zenyik - La compagnia fluviale Bingen-Rüdesheimer, rappresentata da Mónica Méndez, propone tour quotidiani lungo il Reno. Vicino al corso del fiume e un’ora a sud di Francoforte si trova il Museo Tecnico di Spira, dove vivere una vera e propria esperienza spaziale, la più grande in Europa». «Si possono ammirare affascinanti testimonianze della ricerca come lo shuttle Buran, ma anche un Tupolev, un Concord, il Blue Flame, auto d’epoca, di Formula Uno, per l’agricoltura, locomotive, mezzi militari e un sottomarino di 50m. - ricorda Francesca Giusti, responsabile per la comunicazione del museo - È un prodotto adatto ad appassionati di automobili e di tecnologia e per gruppi scolastici». (1)\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Il workshop Germania racconta una meta poliedrica: Berlino, la Sassonia e il Reno (1)","post_date":"2026-04-02T10:45:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775126719000]}]}}