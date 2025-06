Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata. «Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori – sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo». Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica. Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato. Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese. “L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità». Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti. Condividi

Dopo il soft opening del dicembre scorso, il 5 giugno è avvenuta l’inaugurazione ufficiale del Viva Miches by Wyndham, con il taglio del nastro, rigorosamente arancione come il logo di Viva Resorts by Wyndham, per mano del presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, insieme al ministro del turismo della Repubblica Dominicana David Collado e di molte autorità nazionali.\r

Lancio ufficiale quindi del nuovo resort che si affaccia sulla spettacolare Playa Esmeralda, nella destinazione emergente Miches. “Abbiamo iniziato, 38 anni fa, la nostra storia in Repubblica Dominicana con uno spirito pionieristico. Quello stesso spirito che ci ha portati a scoprire località come Bayahibe, ci ha condotti con entusiasmo a Miches, riaffermando la nostra promessa di offrire le spiagge migliori, con l’allegria e l’ospitalità che ci caratterizza” ha dichiarato Ettore Colussi, fondatore e presidente della catena alberghiera.\r

“Viva Resorts è un vero ambasciatore della Repubblica Dominicana nel mondo – ha continuato Colussi -. Diffondiamo con orgoglio l’identità della natura, della cultura e dello spirito dominicano. Con questo sesto hotel nel Paese, testimoniamo la fiducia che nutriamo nel futuro della Repubblica Dominicana e di Miches”.\r

Con un investimento iniziale di 80 milioni di dollari, Viva Miches by Wyndham apre le porte con 538 sistemazioni,cinque ristoranti di livello internazionale, intrattenimenti e formula all inclusive. In una seconda fase futura, si progetta di ampliare la capacità a 750 camere, portando l’investimento complessivo a 130 milioni di dollari. \r

\r

Trasformazione strategica\r

Il progetto si inserisce nell’ambito di una trasformazione regionale strategica, spinta da nuove infrastrutture pubbliche che migliorano gli accessi e garantiscono servizi essenziali per consolidare Miches come nuovo polo turistico. Il design del resort è stato firmato dallo studio Simples Arquitectura, secondo i criteri di integrazione paesaggistica e sostenibilità ambientale.\r

Infatti, oltre ad offrire un’esperienza di vacanza indimenticabile, Viva Miches by Wyndham ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità. Il resort aderisce al programma Wyndham Green, che promuove efficienza energetica, riduzione dell’uso di plastica, gestione responsabile dell’acqua, impiego di energie rinnovabili. \r

Altrettanto importanti sono i legami con la comunità locale; Viva Resorts by Wyndham partecipa attivamente a Promiches, alleanza pubblico-privata orientata allo sviluppo sostenibile della destinazione. Alcune delle azioni congiunte riguardano la manutenzione e pulizia della via di accesso, il supporto attivo alla rete di artigiani locali, il sostegno a iniziative quali Protortuga, programma di protezione delle tartarughe marine. \r

“Con profonda gratitudine e ottimismo dichiaro ufficialmente aperto un nuovo paradiso: Viva Miches by Wyndham. Qui a Playa Esmeralda l’esperienza del relax su una spiaggia meravigliosa, insieme al divertimento, alla gastronomia locale e internazionale che ci contraddistingue, trova una nuova, splendida destinazione” ha concluso Ettore Colussi.\r

\r

","post_title":"Inaugurazione per il Viva Miches by Wyndham situato sulla Playa Esmeralda","post_date":"2025-06-26T11:06:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1750936003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata.\r

\r

«Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori - sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo».\r

\r

Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica.\r

\r

Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato.\r

\r

Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese.\r

\r

“L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità».\r

\r

Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti.","post_title":"Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico","post_date":"2025-06-26T11:02:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1750935769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta questo pomeriggio presso Palazzo Baldassini a Roma la presentazione della prima edizione del Rapporto “Tourism and Incoming Watch” elaborato da Nexi con la direzione scientifica dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo. \r

Secondo i dati raccolti, nel 2024 il valore della spesa con carta dei viaggiatori stranieri sul territorio italiano ha superato i €20,9 miliardi, in crescita del 37,9% rispetto al 2022.\r

Dall’analisi emerge, inoltre, che la spesa di viaggiatori provenienti da nuove aree geografiche sta crescendo rapidamente, suggerendo un allargamento dell’interesse verso l’Italia come meta turistica e conseguenti opportunità di crescita significative. In particolare, sono i viaggiatori provenienti dal Brasile e dall’Australia ad aver fatto registrare i più alti tassi di crescita, attestandosi rispettivamente al +155% e +100%. Con oltre €3,8 miliardi spesi, i turisti statunitensi si confermano i più fidelizzati in Italia (18,3% del totale incoming), mentre i viaggiatori provenienti dai Paesi arabi sono quelli più “alto-spendenti” con una spesa media per carta pari a più del doppio rispetto a quella di tutti gli altri Paesi (913 euro per l’Arabia Saudita e 822 euro per Emirati Arabi Uniti, contro una media di 411 euro).\r

A livello di distribuzione sul territorio, il 75% del valore del turismo incoming è generato da 20 province che rappresentano un nucleo consolidato di destinazioni attrattive su cui si possono costruire strategie di crescita. Le città d’arte (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli) si confermano i maggiori driver economici che attraggono elevati volumi di spesa, costanti tutto l’anno. Anche andando ad analizzare i più battuti itinerari turistici, la stagionalità della spesa risulta essere in costante diminuzione nella quasi totalità del territorio italiano, indicando che il nostro Paese è una meta che attrae tutto l’anno. \r

\r

Itinerari\r

Tra gli itinerari turistici più apprezzati, le tappe Roma-Napoli e Pompei-Costiera Amalfitana sono quelle che insieme hanno generato il maggior giro d’affari per il terzo anno di fila (+31% nel periodo 2022-2024), ma è il percorso Roma-Firenze-Venezia quello che nello stesso periodo ha registrato la crescita maggiore (+69,2%), lasciando intuire un possibile sorpasso nel 2025. \r

Per quanto riguarda le abitudini di consumo dei viaggiatori stranieri in Italia, i ristoranti e le strutture ricettive attraggono quasi il 50% delle spese a destinazione (49,6%), seguiti da moda e accessori (12,2%) che catalizzano in particolare la spesa di una nicchia ad alto potenziale economico rappresentata dai viaggiatori della Penisola Araba (30,6% del loro budget) e del Sud-Est Asiatico (30%). Questi ultimi, in particolare, risultano essere molto attratti anche dalla gioielleria italiana e dagli acquisti nei grandi magazzini arrivando a destinarci rispettivamente il 9,8% e il 12% del loro budget, cinque volte di più di quanto spendono in media i viaggiatori stranieri (2,2% e 2,2%).\r

L’incontro a Palazzo Baldassini a Roma è stato anche l’occasione per un momento di confronto e analisi del ruolo sempre più centrale che riveste il turismo internazionale nello sviluppo economico del nostro Paese. E' intervenuto il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

","post_title":"La spesa con carta dei turisti stranieri in Italia raggiunge i 20 miliardi di euro","post_date":"2025-06-26T09:15:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750929310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre giorni sospesi tra cielo e terra, in cui oltre 50 buyer internazionali hanno incontrato circa 40 brand d’eccellenza dell’ospitalità locale, circondati da scenografici paesaggi delle cime più iconiche al mondo. Si è conclusa così la prima edizione di True Dolomites, l’evento che ha promosso le Dolomiti come Luxury Destination, trasformando le vette maestose dell’Alta Badia in un teatro site-specific per il turismo di alta gamma. \r

\r

“L’obiettivo di TRUE è generare un impatto concreto e misurabile sull’incoming internazionale, portando in destinazione una clientela di alto profilo, capace di apprezzare il territorio e investire in ospitalità ed esperienze autentiche - racconta Luigi De Santis, Fondatore e CEO di True - Il nostro format consente ai migliori agenti di viaggio internazionali di vivere in prima persona ciò che proporranno ai loro clienti, offrendo loro gli strumenti per vendere la destinazione con maggiore efficacia e consapevolezza”.\r

\r

Il tour esperienziale ha portato alla scoperta di un’Alta Badia autentica, dove la natura si fonde armoniosamente con il comfort, la bellezza e l’accoglienza.\r

Buyer internazionali sulle Dolomiti\r

Provenienti da ogni angolo del mondo - Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Canada, Regno Unito e molti altri – circa 50 tra le migliori agenzie di viaggio, luxury travel advisor e tour operator si sono incontrati nella cornice unica di Cortina d’Ampezzo per un pre-evento alla scoperta delle migliori tradizioni ampezzane ospitati presso l’Hotel Ancora, appena inaugurato, di proprietà di Renzo Rosso e la cui gestione è stata affidata al gruppo Egnazia Ospitalità Italiana. \r

\r

Durante l'evento di True Dolomites gli operatori presenti hanno potuto partecipare anche a sessioni one-to-one con 37 strutture selezionate tra le più prestigiose dell’Alta Badia, in location di prestigio come l’Hotel La Perla e il Piz Boè Alpine Lounge.\r

Non sono mancate le esperienze immersive, pensate per risvegliare i sensi e lasciare ricordi indelebili: respirare profondamente durante una sessione guidata di psychedelic breathing tra i prati incontaminati, riscoprire la gioia del creare con le proprie mani in un laboratorio artigianale, o lasciarsi cullare da una passeggiata tra i sentieri, guidati da chi conosce ogni angolo di questa terra.\r

Talk finale a 2.100 metri\r

L’evento conclusivo è andato in scena su un prato fiorito a quota 2.100 metri trasformato per l’occasione nel palcoscenico del TRUE Talk che ha visto dialogare protagonisti dell’ospitalità di lusso, tra gli altri Andrea Filippi, CCO di Egnazia Ospitalità Italiana e Hugo Pizzinini, Owner & Managing Director di Aman Rosa Alpina, prima di terminare con un elegante closing party all’iconico Club Moritzino, tra musica, sorrisi e panorami infiniti.\r

\r

“Abbiamo offerto ai nostri ospiti un’immersione totale nella cultura, nei sapori e nelle radici dell’Alta Badia”, spiega Alia Radetti, CEO & Founder di Dream Beyond, DMC ufficiale dell’evento. “Dalla tintura naturale dei tessuti con essenze vegetali locali alla preparazione del burro secondo la tradizione, dalle passeggiate a cavallo fino alle esperienze gourmet che raccontano l’anima del territorio: ogni dettaglio è stato pensato per far vivere la vera essenza di queste montagne”.\r

Il format TRUE cresce e guarda al futuro\r

Affermata realtà nella promozione esperienziale del lusso italiano, True prosegue il suo percorso di crescita con risultati che parlano chiaro. Come commenta il ceo Luigi De Santis, “tra il 2024 e il 2025, nei primi 30 giorni successivi a ogni evento TRUE, oltre il 60% degli espositori ha ricevuto prenotazioni dirette da parte degli advisor presenti. Un dato straordinario, senza precedenti nel panorama degli eventi fieristici tradizionali, reso possibile da un modello che mette al centro le relazioni, la fiducia e l’esperienza condivisa tra domanda internazionale e offerta locale”.\r

\r

Dopo il successo delle precedenti edizioni in Puglia e Sicilia, e ora tra le Dolomiti, True si prepara quindi a un nuovo debutto: dal 1° al 4 ottobre 2025 l’evento approderà per la prima volta in Sardegna.","post_title":"Grande successo per la prima edizione di True Dolomites","post_date":"2025-06-25T11:20:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["dolomiti","true"],"post_tag_name":["Dolomiti","True"]},"sort":[1750850418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493291\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Slaven Žabo, direttore commerciale di Croatia Airlines, con Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption]\r

\r

Conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta estiva di Croatia Airlines tra Milano Malpensa e Zagabria, che va a rafforzare l'operativo della compagnia dal nostro Paese: «La Milano-Zagabria sarà la quinta linea diretta che quest’anno collegherà direttamente l’Italia con la Croazia, unendo Milano e Roma alle città più importanti della Croazia, come Zagabria, Spalato e Dubrovnik», ha affermato Slaven Žabo, direttore commerciale del vettore ieri sera, in occasione del tradizionale evento estivo organizzato dall'Ente nazionale croato per il turismo a Milano.\r

\r

Lo schedule di Croatia Airlines prevede quindi il decollo da Malpensa il prossimo 2 luglio, con tre frequenze a settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - fino al 24 ottobre 2025; sempre da Milano è attivo il volo per Spalato (fino al 12 ottobre). Invece, da Roma Fiumicino vengono operati i collegamenti annuali per Spalato e Zagabria, e quello stagionale per Dubrovnik, attivo fino al 25 ottobre prossimo.\r

\r

«Con la nuova rotta stagionale Milano-Zagabria, desideriamo offrire ai passeggeri una scelta di viaggio ancora più ampia e un miglior collegamento tra l’Italia e la Croazia durante la stagione turistica - ha proseguito Zabo -. Auspico che molti italiani approfittino di questa nuova opportunità per scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali di Zagabria, e che allo stesso modo un gran numero di passeggeri croati raggiunga la splendida Milano con i nostri voli.\r

\r

«La rotta - ha sottolineato Zabo - è servita dai nuovi Airbus A220, con cui Croatia Airlines sta rinnovando la propria flotta. A bordo di questi aerei di nuova generazione i passeggeri e l’equipaggio potranno vivere un’eccellente esperienza di volo, e ciò rappresenterà un valore aggiunto, contribuendo così al piacere complessivo del viaggio».\r

\r

E se l'andamento di questa prima summer sarà positivo, non manca l'intenzione di allungare la stagionalità della Milano-Zagabria oltre i mesi estivi.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines sulla Milano-Zagabria: «Quinto volo diretto dall'Italia, nuove opportunità»","post_date":"2025-06-25T09:36:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750844186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo.\r

\r

\"La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto\".\r

\r

Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: \"Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia\". Del resto \"questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno.\r

\r

In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro\".\r

\r

L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? \"Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo\".\r

\r

Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: \"Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa\".","post_title":"Ryanair: \"L'Italia si conferma mercato chiave\". Sfide e attese dell'estate","post_date":"2025-06-25T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750842935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strabilio Festival, per la quarta edizione e dopo tre anni di successi, arriva dal 29 giugno al 7 settembre in 7 comuni della Valle Sabbia e Basso Garda organizzato dall’omonima associazione con la direzione artistica di Davide Vedovelli. Il Festival torna a Casto, Livemmo, Sabbio Chiese, Villanuova sul Clisi e approda per la prima volta a Barghe, Bedizzole, Roè Volciano e Salò.\r

\r

Ben 30 eventi di cui due prime nazionali in 7 comuni, artisti provenienti da tanti paesi diversi come Francia, Belgio, Argentina, Cina, Perù e Marocco, un importante progetto di valorizzazione del territorio, una speciale e innovativa giornata di ‘Circo a Pedali’ sulle ciclovie dei paesi della Valle Sabbia, tanti laboratori e un’iniziativa rivolta ai bambini… e lo speciale gusto di gelato ‘strabilio’ dedicato al festival.\r

\r

La Valle Sabbia e il Basso Garda, grazie a Strabilio Festival, che lo scorso anno ha registrato quasi 10.000 presenze, si preparano a diventare anche questa estate la location deputata all’arte della Meraviglia per eccellenza.\r

\r

Il Festival si apre ufficialmente il 29 giugno a Salò alle 21.15 con ‘Cubulto’, uno spettacolo che reinterpreta il palo cinese e ridisegna lo spazio scenico con evoluzioni a 360 gradi che seminerà grande meraviglia tra il pubblico ma porterà anche a una riflessione. ‘Cubulto’ è una sfida surreale che si interroga sull'identità, sul rapporto con il proprio “io” e sul “cosa si fa quando si attraversa una tempesta”. L’albero di Vincent Martinez sfida i limiti del possibile, oscillando sull'ignoto. Un numero da circo creato per una macchina unica con un'instabilità cronica. La stagione proseguirà eccezionalmente fino al 7 settembre.\r

\r

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.strabiliofestival.it.\r

\r

«Sono molto soddisfatto del calendario che abbiamo creato quest’anno per Strabilio - afferma Davide Vedovelli, direttore artistico del festival e presidente dell’associazione omonima, che per il secondo anno consecutivo ha viaggiato per l’Europa facendo scouting mirato su artisti e spettacoli - come sempre pensiamo a un festival che guardi al circo classico, come radice di tutto, ma che ci possa portare, oserei dire innalzare - come solo l’arte del Circo sa fare - nell’esplorare la contemporaneità e la performance artistica. Il programma, che come sempre spazia dai numeri aerei al mentalismo, dal Palo cinese alla Bascula, prevede quest’anno molta acrobatica, poesia e tecnica, che esplora a 360 gradi il grande circo contemporaneo dove c’è una narrativa significativa, dove il gesto tecnico non è fine a se stesso ma entra in un racconto, dove più arti, il teatro, la musica, la poesia, si incontrano. L’obiettivo - continua Vedovelli - è sempre quello, fin dall’inizio: appassionare le persone al vero circo, il Circo d’Arte, cancellare l’idea che questo tipo di cultura sia rappresentata dal clown con il naso rosso, regalare magia e stupore al pubblico, e legare un festival di questo genere al territorio. Il primo anno è stato l’anno della grande sfida e della messa alla prova, il secondo quello del consolidamento, il terzo della consapevolezza, questo, oserei dire, del salto in avanti. Per il futuro sogno che la Valle Sabbia e il Lago di Garda siano famosi anche per il loro Festival di nuovo circo riconosciuto a livello internazionale».","post_title":"Brescia, dal 29 giugno al 7 settembre la IV edizione di Strabilio festival","post_date":"2025-06-24T13:29:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1750771784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignright\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

\r

Si è aperta a Firenze la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. L’iniziativa, promossa dalla regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, si concluderà il prossimo 24 giugno. Anche per questa edizione il tema è quello della Toscana diffusa.\r

\r

«La cornice delle Giubbe Rosse – ha spiegato il presidente della regione Eugenio Giani -, storicamente cuore dell'avanguardia artistica e letteraria italiana, ha dato il via quest'anno alla XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. Un festival che, come la nostra regione, unisce capoluoghi e borghi, città e periferie, in un unico racconto di bellezza e comunità. Questa edizione, come un anno fa, è dedicata alla Toscana diffusa: quella delle piazze meno celebrate ma ugualmente vitali, dei talenti che fioriscono in ogni angolo del territorio, delle tradizioni che si rinnovano senza confini. Arcobaleno d’estate è il filo che lega Firenze a Prato, Siena a Livorno, l’Appennino all’Arcipelago, in un’estate di musica, arte e incontri che celebra l’identità toscana».\r

\r

«Arcobaleno d’Estate – ha detto l’assessore al turismo Leonardo Marras - è l'appuntamento atteso che arriva con l'inizio della bella stagione. Una manifestazione sempre più diffusa su tutto il territorio che racconta l’anima più autentica della Toscana. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con La Nazione e con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e delle associazioni di categoria, viene offerto un calendario ricco di eventi capaci di interpretare e raccontare al meglio le tante ricchezze dei nostri territori».\r

\r

Collettore di tutte le iniziative è lo spazio dedicato ad Arcobaleno estate all’interno di www.visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione nella regione curato da Fondazione Sistema Toscana e che nell’ultimo anno ha contato quasi cinque milioni di visitatori. Dal link www.visittuscany.com/it/arcobaleno, oltre a consultare il programma in continuo e costante aggiornamento via via che comuni, ambiti turistici, enti ed associazioni ed operatori caricheranno nuovi appuntamenti, è anche possibile scaricare il kit grafico per promuovere le proprie iniziative online e offline.","post_title":"Toscana, al via la XIII edizione di Arcobaleno d'estate","post_date":"2025-06-24T12:56:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750769773000]}]}}