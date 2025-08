Ras Al Khaimah: +6% di visitatori nella prima parte del 2025 e +9% di ricavi turistici Indicatori positivi per il primo semestre 2025 di Ras Al Khaimah in termini di arrivi turistici: oltre 654.000 visitatori, pari a una crescita del 6% su base annua, e un aumento del 9% dei ricavi turistici. “I risultati del primo semestre sono una chiara dimostrazione della solidità dell’offerta turistica di Ras Al Khaimah e dell’efficacia della sua strategia mirata – ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Dall’espansione della connettività aerea e lo sviluppo di hotel di alto livello alle partnership strategiche, e a un calendario di esperienze ed eventi in continua evoluzione, ogni traguardo contribuisce al posizionamento di Ras Al Khaimah come una delle destinazioni in più rapida crescita al mondo. Con una visione chiara di accogliere oltre 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030, l’Emirato è sulla buona strada per generare valore sostenibile a lungo termine per la sua economia, le comunità e i turisti.” Da evidenziare l’ottima performance del segmento Mice e Wedding, con una crescita nel semestre del +36%. Ottimo andamento degli arrivi di visitatori dai principali mercati di provenienza, tra cui Csi, Regno Unito, India, Cina ed Europa Centrale e Orientale. La prima parte dell’anno ha visto anche l’annuncio di grandi sviluppi alberghieri, tra cui Four Seasons, Fairmont, Taj, Nh Collection (Minor Hotels) che contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di raddoppiare la capacità ricettiva entro il 2030. Condividi

