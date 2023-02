Qatar Tourism promuove i viaggi fino al 31 marzo con una promozione ad hoc Qatar Tourism ha varato una nuova promozione per visitare il Paese: fino al 31 marzo, prenotando un pacchetto volo + hotel con Qatar Airways Holidays, è possibile fruire di uno sconto di 100 euro di sconto a persona. Il Qatar offre numerose attività budget friendly e conta diversi ristoranti che offrono piatti tipici da tutto il mondo a prezzi abbordabili. Tra le tappe irrinunciabili di un viaggio adatto a tutti i tipi di budget c’è sicuramente quella al Souq Waqif, il quartiere costruito sul sito del secolare mercato commerciale di Doha. Tra i suoi vicoli, i visitatori possono immergersi nella cultura qatariota, circondati da edifici tradizionali, banchi di spezie, opere d’arte, falchi e negozi di souvenir. Per gli amanti della cultura il Qatar offre tantissimi musei, alcuni dei quali sono visitabili gratuitamente, come il Mathaf, che offre un’esclusiva prospettiva araba sull’arte contemporanea. La collezione permanente del museo presenta più di 9.000 opere di importanti artisti del mondo arabo dal 1840 a oggi. Un altro quartiere da visitare è Msheireb Downtown Doha, il luogo più cool della città. L’area, che è il primo progetto di riqualificazione sostenibile di un centro città al mondo, offre tantissimi eventi, musei e edifici da visitare e soprattutto un’ampissima selezione di ristoranti per tutti i gusti.

\r

Una sessione privata di sci con di minimo due ore; partenza con il maestro dalla cabinovia Spinale; una lezione che si svolgerà con collegamento radio istantaneo per le correzioni tra il maestro e l’ospite; video ricordo che verrà consegnato a fine lezione. Il Lefay Resort & Spa Dolomiti annuncia la Lefay Ski Week, dal 13 al 20 marzo, con la partecipazione speciale di Giorgio Rocca. \r

\r

Giorgio Rocca è lo sciatore italo-svizzero che ha collezionato vittorie alle gare di coppa del mondo in diverse specialità ed è l’ultimo italiano ad aver vinto la 3Tre: oggi è fondatore della Ski Academy che porta il suo nome, una scuola con quattro sedi tra Italia e Svizzera.\r

\r

","post_title":"Al Lefay Resorts Dolomiti dal 13 al 20 marzo si scia con Giorgio Rocca","post_date":"2023-02-24T10:25:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677234349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Qantas acquisterà altri 31 aeromobili a corridoio singolo, nel tentativo di tamponare gli annunciati ritardi nella consegna dei velivoli già in ordine.\r

\r

Durante la presentazione dei risultati semestrali - che hanno segnato il ritorno all'utile per 642 milioni di euro, dopo tre anni di perdite -, la compagnia australiana ha evidenziato gli highlights del rinnovo della flotta: oltre agli A350-000 del Progetto Sunrise, Qantas ha ricordato di essere all'inizio del più grande programma di rinnovamento della sua storia, \"con un massimo di 299 aeromobili di tutti i costruttori (comprese le opzioni di diritto di acquisto) distribuiti su oltre 10 anni\". Dodici nuovi aeromobili (quattro già ricevuti) saranno consegnati a Qantas e alla controllata low cost Jetstar entro la fine di quest'anno solare: tre Boeing 787-9 Dreamliner e due A220-300 per la prima, e sette A321LR per la seconda. Anche se il piano della flotta \"ha molta flessibilità\", nel complesso il gruppo prevede di ricevere una media di un nuovo aereo ogni tre settimane nei prossimi tre anni.\r

\r

Le novità comprendono cinque Airbus A319/320, due A320, tre ulteriori aeromobili cargo Airbus A321P2F, opzioni per un massimo di 12 Embraer 190 e l'esercizio di nove opzioni per il diritto di acquistare aerei A220-300 per la flotta nazionale (nell'ambito del Progetto Winton), portando a 29 il numero totale di A220 su ordine fermo. Questi ulteriori aeromobili arriveranno nell'anno fiscale 26 e 27.\r

\r

Le modifiche e i nuovi ordini \"consentono al gruppo di mantenere la capacità richiesta nonostante i ritardi dei produttori per i nuovi aeromobili, e non hanno un impatto rilevante sulla spesa complessiva di capitale\", ha dichiarato la compagnia. Il rinnovo della flotta viene presentato come \"un pilastro fondamentale dei progressi del gruppo verso l'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni del 25% entro il 2030\".","post_title":"Qantas ordina altri 31 velivoli, tra A320, A220 ed Embraer 190","post_date":"2023-02-24T10:24:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677234282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Iag ha completato l'acquisizione di Air Europa, pagando a Globalia 400 milioni di euro per il restante 80% del vettore spagnolo.\r

\r

Iag mette quindi la parola fine alle lunghissime trattative (in corso da oltre tre anni). Ed ora, come si legge da una nota ufficiale, punta a migliorare la propria posizione nel mercato latino-americano. Ma anche ad espandersi in Asia, consentendo al contempo al suo hub di Madrid di competere con gli altri principali aeroporti europei.\r

\r

Air Europa manterrà il proprio marchio ma sarà gestita da Iberia. Da oggi opera con 50 aeromobili (Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737) e ne ha in ordine altri 15.\r

Tagli di costi\r

L'acquisizione consentirà al gruppo Iag di ottenere tagli significativi dei costi \"tra il 2026 e il 2028, se l'accordo sarà finalizzato nei prossimi 18 mesi\". L'azienda ha dichiarato che i primi 200 milioni di euro saranno versati una volta che l'operazione avrà ottenuto il via libera dalle autorità antitrust. Altri 100 milioni di euro saranno versati in azioni Iag, mentre gli ultimi 100 milioni di euro saranno pagati in contanti.\r

\r

Il lungo processo di acquisizione era cominciato nel 2019, quando Iag aveva accettato di acquistare Air Europa per 1 miliardo di euro con l'obiettivo di costruire un grande hub a Madrid: pandemia e ostacoli dall'antitrust hanno poi fatto deragliare la fusione. Si è così passati a ridurre il prezzo dell'operazione a 500 milioni di euro.\r

\r

Nel novembre 2020 il governo spagnolo ha approvato un pacchetto di salvataggio per Air Europa di 475 milioni di euro, una parte dei quali potrebbe essere convertita in azioni, il che significa che da allora anche il governo spagnolo è stato coinvolto nelle trattative. Le trattative sono rimaste in stallo fino al marzo 2022, quando Iag ha accettato di concedere ad Air Europa un prestito di 100 milioni di euro convertibile in una quota del 20%.","post_title":"Air Europa: il gruppo Iag acquisisce il restante 80% per 400 milioni di euro","post_date":"2023-02-24T09:16:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1677230210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio.\r

\r

«Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione - Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo».\r

\r

La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti.\r

\r

«Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid.\r

Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori.\r

Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione - che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta - conclude - e i numeri ce lo stanno confermando».","post_title":"Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione","post_date":"2023-02-23T12:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677156577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isola di Capo Rizzuto riparte dal territorio per una promozione turistica all’insegna del mare. Panorami unici e coste frastagliate con spiagge rosse intervallate da scogliere, acque cristalline e parco marino protetto ricoperto di Posidonia e casa della tartaruga Caretta caretta, ma anche storia, tradizioni e enogastronomia, dai piatti della tradizione ai prodotti locali, il finocchio Igp e la liquirizia che cresce spontanea.\r

Il piccolo comune della costa ionica calabrese si presenta luogo ideale per un turismo di prossimità e turismo slow grazie a uno scenario ambientale e naturale esclusivo, inesplorato.\r

Raffaele Gareri consigliere provinciale di Crotone responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto racconta dell’impegno per attuare la tutela e la salvaguardia della costa e di come si stia procedendo a finanziare finalmente opere pubbliche. “Grazie ai fondi del Pnrr ci siamo attivati in direzione del dissesto idrogeologico. Le nostre coste ne soffrono tanto, soprattutto nelle aree più antropizzate di Capo Rizzuto, Le Castella e Le Cannella. Con questi interventi dovremmo mettere a tutela tutta la fascia costiera. - e afferma – Sono in campo progetti di valorizzazione del territorio. Riaprirà l’acquario della Riserva Marina per i visitatori e riprenderemo l’educazione ambientale nelle scuole. Promuoviamo i valori dell’Area Protetta, i valori ambientali e il rispetto della natura e del territorio.\r

\r

Fondi europei\r

«Inoltre grazie ai fondi europei di oltre 4 milioni di euro, siamo riusciti a far partire il risanamento del promontorio della Torre Vecchia a Capo Rizzuto e il ripristino del lungomare. Sono stati finalmente sbloccati interventi per migliorare la viabilità. Si sa, la viabilità e il trasporto sono purtroppo l’anello debole della nostra zona, sia locale che regionale. Le carenze ataviche di infrastrutture sia ferroviarie che stradali nella nostra regione pesano tanto, ancora oggi, e penalizzano l’intera fascia ionica e il suo sviluppo turistico. C’è urgente necessità di grossi investimenti statali che purtroppo tardano ad arrivare. - e aggiunge - Occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie a livello regionale; ci stiamo provando con i parchi della Sila, delle Serre e del Pollino”.\r

L’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto resta l’unica infrastruttura essenziale di tutta la parte ionica che collega la provincia di Crotone al resto del mondo. I collegamenti principali sono operati da Ryan Air. La low cost irlandese ha confermato i voli su Milano Bergamo, Bologna e Venezia Treviso per la stagione estiva 2023. Da fine Marzo 2023 fino a fine Ottobre 2023. Per la prossima estate la Regione si è impegnata ad attivare 2 voli quotidiani per il nord Italia.\r

\r

L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto\r

Istituita nel 1991, ricopre una superficie di 14,721 ettari su un territorio di ben 42 km di costa. È una delle aree protette più affascinanti del mediterraneo, contraddistinta da ambienti naturalistici e da una geomorfologia costiera particolare. I fondali, caratterizzati da roccia, sabbia e praterie di Posidonia oceanica, ospitano tra le specie ittiche cernia, barracuda, pesce pappagallo, stelle rosse e la tartaruga Caretta caretta. L’Acquarium di Capo Rizzuto è sede del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine. La costa frastagliata agevola infatti la nidificazione, habitat ideale di questo esemplare presente tutto l’anno. L’AMP ha da sempre come scopo primario l’educazione ambientale in età scolare.","post_title":"Parco Marino Protetto Capo Rizzuto, mare e territorio: il turismo slow di Isola di Capo Rizzuto","post_date":"2023-02-23T12:18:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677154715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440098\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels[/caption]\r

\r

Swadeshi Hotels alla fiera internazionale Itb di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo 2023. La catena alberghiera completamente italiana, con 9 strutture sul territorio nazionale, sarà presente presso la Hall 1.2, stand 107.\r

\r

Lo slogan proposto per la partecipazione alla fiera è “Italian Philosophy”, che mira a mettere in risalto l'eccellenza e la qualità del Made in Italy in tema di ospitalità alberghiera. Eccellenza rappresentata al meglio da Swadeshi, che con le sue strutture dislocate in molte regioni italiane rappresenta il meglio della tradizione del Paese.\r

Bellezze italiane\r

Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels (azienda associata a Confindustria Alberghi), ha affermato: «È molto importante per noi far conoscere al mondo le bellezze italiane e mettere in risalto l'eccellenza del Made in Italy. Quest'anno è cruciale per la ripresa del settore turistico e alberghiero tricolore; partecipare alla Itb di Berlino è un'opportunità unica per presentare la nostra catena alberghiera e il nostro impegno nella promozione del turismo italiano».\r

\r

Swadeshi è pronta a presentare la sua offerta e a incontrare i rappresentanti del settore turistico internazionale, con l'obiettivo di consolidare la sua presenza a livello globale e di attrarre nuovi ospiti verso le sue strutture alberghiere. La partecipazione alla fiera ITB di Berlino è un'opportunità per mostrare la qualità e la professionalità della catena alberghiera italiana.\r

\r

Appuntamento, dunque, presso la Hall 1.2, stand 107, per scoprire la filosofia italiana di Swadeshi Hotel.","post_title":"Swadeshi Hotels all'Itb di berlino porta l'Italian Philosophy","post_date":"2023-02-23T11:51:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677153109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027.\r

\r

Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest'anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre).\r

\r

La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l'ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi.\r

\r

“Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”.\r

\r

Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre.","post_title":"Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1","post_date":"2023-02-23T11:20:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677151223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Gli Stati Uniti accoglieranno nel 2023 circa 62,8 milioni di visitatori internazionali, pari ad una crescita del +21,2% rispetto ai 51,8 milioni del 2022, ma ancora al di sotto dei 79,4 milioni registrati nel 2019.\r

\r

L'analisi effettuata dal National Travel and Tourism Office indica però che l'anno prossimo il volume degli arrivi internazionali si attesterà sui livelli precedenti alla pandemia: per il 2024 si prevedono infatti 79,9 milioni di visitatori, in leggero aumento rispetto al 2019. Il volume supererà i livelli del 2019 e sarà completamente recuperato con 82,4 milioni nel 2025. Entro il 2027, il totale raggiungerà i 91 milioni.\r

\r

Al ritmo attuale di ripresa, il Dipartimento del Commercio supererà l'obiettivo strategico di contare 90 milioni di visitatori internazionali entro il 2027.\r

\r

Le velocità di recupero dei mercati inbound più importanti degli Stati Uniti varieranno. Il Canada, ad esempio, primo mercato in entrata degli Stati Uniti nel 2019, non supererà il livello del 2019 di 20,7 milioni fino al 2025. L'India, invece, supererà il volume del 2019 con 1,5 milioni.","post_title":"Stati Uniti in marcia verso i 63 milioni di visitatori, +21,2% rispetto al 2022","post_date":"2023-02-23T10:18:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677147488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'iconico Central Park alle suggestive strade del Greenwich Village. Senza dimenticare di scoprire le ultime tendenze della moda e del design visitando i quartieri di Soho e Tribeca, gustare la cucina locale nei migliori ristoranti e locali, e vivere l'esperienza unica di Broadway. Glamour Tour Operator permette di esplorare New York in tutta la sua bellezza. A primavera, poi, il clima mite, i parchi in fiore, i colori vivaci e l'energia vibrante della città rendono questo periodo dell'anno il momento ideale per visitare la Grande Mela.\r

\r

Le proposte Glamour per le prossime settimane sono quindi due: partenza con volo diretto da Milano il 13 marzo, soggiorno di cinque notti per due persone al Westgate New York Grand Central (solo pernottamento). Quota per camera doppia a partire da 1.446 euro, escluse tasse aeroportuali, quote iscrizione, pacchetto assicurativo Viaggia Sicuro Top (circa 475 euro totali).\r

\r

Partenza con volo diretto da Roma e Milano il 26 marzo, soggiorno di cinque notti per due persone all'InterContinental Time Square (solo pernottamento). Quota per camera doppia a partire da 1.620 euro, escluse tasse aeroportuali, quote iscrizione, pacchetto assicurativo Viaggia Sicuro Top (circa 475 euro totali).\r

\r

E per chi volesse andare a New York per Pasqua sono ancora disponibili diversi pacchetti per ogni tipo di esigenza.","post_title":"La primavera di Glamour è a stelle e strisce: le proposte del to per visitare la Grande Mela","post_date":"2023-02-23T10:15:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677147313000]}]}}