Portogallo: entro fine anno il lancio della nuova Strategia per il turismo al 2035 Il Portogallo varerà una nuova strategia decennale per la crescita del turismo che mira a proiettare il paese nella top ten dell’Indice di sviluppo dei viaggi e del turismo del World Economic Forum. La destinazione, che lancerà la nuova Strategia per il turismo 2035 alla fine dell’anno, punta a uno sviluppo “equilibrato e coeso” del turismo in tutto il Portogallo. Attualmente occupa il 12° posto nell’indice di sviluppo del turismo e dei viaggi del Wef, ma punta a superare Canada e Svizzera per entrare nella top 10 entro i prossimi tre anni, come dichiarato da Carlos Abade, presidente di Visit Portugal, ripreso da Travel Weekly. L’indice, nato nel 2022, valuta e misura le politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore turistico e il loro contributo allo sviluppo di un paese. La nuova strategia del Portogallo avrà 12 programmi incentrati su diversi “pilastri”, che spazieranno dal cambiamento climatico, alla formazione dei professionisti del turismo, dalla mobilità sostenibile alla capacità dei collegamenti aerei. Tra le priorità, il rafforzamento del connubio turismo-residenti locali; maggiore unione fra turismo e industria locale, ad esempio attraverso tour enogastronomici; specializzarsi, diversificare e investire nei mercati di origine concentrandosi su cultura, arte e gastronomia; e concentrarsi sulle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. «Vogliamo migliorare la qualità dell’esperienza di chi visita il Portogallo, ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita di chi ci vive» ha affermato Abade. Nel 2024 oltre 30 milioni di turisti hanno visitato il Portogallo e, complessivamente, il paese ha totalizzato 28 miliardi di euro di entrate turistiche, provenienti da visitatori domestici e internazionali, che era l’obiettivo fissato per il 2027. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'autunno 2025 del Milan Marriott Hotel ha portato con sé il completamento del radicale rinnovo degli spazi congressuali, successivo a quello già avanzato dell'intera struttura alberghiera, che si concluderà a inizio 2026. Oltre 3.000 metri quadri di spazi per eventi che ne fanno il più grande centro congressi nel centro di Milano per lo storico albergo di viale Washington, che è stato «contemporaneizzato - afferma Pippo Russotti, managing director di Rgh, principale franchisee Marriott in Italia -, ristrutturato anche nello scheletro e cioè con una totale revisione della parte tecnica, che ci consente oggi di proporre servizi moderni e adeguati alla domanda corporate». Due sale principali «da 400 mq ciascuna e combinabili in un unico spazio da 800 mq - sottolinea Chiara Della Torre, director of business development - con un ampio led wall da 11 per 4 metri, si affiancano a 14 sale modulari e funzionali, ideali per conferenze, riunioni aziendali e occasioni private di ogni genere». Tra queste, anche tre sale di dimensioni più ridotte, «ideali per piccoli meeting da 10-20 persone, con illuminazione naturale. Ad oggi sono 180 le camere completamente ristrutturate, cui presto si aggiungeranno le mancanti a raggiungere quota 317. «Per allora sarà operativo anche il nuovo ristorante 'Leonardo', nel segno tradizione siciliana della famiglia Russotti - proprietaria dell’hotel - reinterpretata in chiave contemporanea - prosegue Della Torre -. In corso d'opera anche un nuovo club con drink bar e terrazza, aperto non solo agli ospiti ma anche al pubblico esterno». Una conferma della sempre più marcata vocazione bleisure della struttura: «Questo rinnovo nasce dal desiderio di accompagnare l’evoluzione di Milano e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure - conclude Russotti -. Abbiamo voluto creare un luogo d’incontro e di esperienza, dove design e funzionalità si fondono per accogliere eventi di ogni dimensione e offrire un soggiorno contemporaneo e autentico. L’obiettivo è fare del Milan Marriott Hotel un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di qualità in una città sempre più internazionale e dinamica». [gallery ids="501516,501517,501522,501519,501520,501521"] [post_title] => Milan Marriott: completato il rinnovo degli oltre 3.000 mq di spazi congressuali [post_date] => 2025-11-13T15:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763047467000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501513" align="alignleft" width="300"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption] Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante. "Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata". Le opportunità Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. "Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno. Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization. "Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati". Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei. Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono [post_title] => Skiathos: "La Grecia più bella è quella del fuori stagione" [post_date] => 2025-11-13T15:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763046109000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Portogallo varerà una nuova strategia decennale per la crescita del turismo che mira a proiettare il paese nella top ten dell'Indice di sviluppo dei viaggi e del turismo del World Economic Forum. La destinazione, che lancerà la nuova Strategia per il turismo 2035 alla fine dell'anno, punta a uno sviluppo “equilibrato e coeso” del turismo in tutto il Portogallo. Attualmente occupa il 12° posto nell'indice di sviluppo del turismo e dei viaggi del Wef, ma punta a superare Canada e Svizzera per entrare nella top 10 entro i prossimi tre anni, come dichiarato da Carlos Abade, presidente di Visit Portugal, ripreso da Travel Weekly. L'indice, nato nel 2022, valuta e misura le politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore turistico e il loro contributo allo sviluppo di un paese. La nuova strategia del Portogallo avrà 12 programmi incentrati su diversi “pilastri”, che spazieranno dal cambiamento climatico, alla formazione dei professionisti del turismo, dalla mobilità sostenibile alla capacità dei collegamenti aerei. Tra le priorità, il rafforzamento del connubio turismo-residenti locali; maggiore unione fra turismo e industria locale, ad esempio attraverso tour enogastronomici; specializzarsi, diversificare e investire nei mercati di origine concentrandosi su cultura, arte e gastronomia; e concentrarsi sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. «Vogliamo migliorare la qualità dell'esperienza di chi visita il Portogallo, ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita di chi ci vive» ha affermato Abade. Nel 2024 oltre 30 milioni di turisti hanno visitato il Portogallo e, complessivamente, il paese ha totalizzato 28 miliardi di euro di entrate turistiche, provenienti da visitatori domestici e internazionali, che era l'obiettivo fissato per il 2027. [post_title] => Portogallo: entro fine anno il lancio della nuova Strategia per il turismo al 2035 [post_date] => 2025-11-13T14:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763042939000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Perugia inaugura Lab – Luisa Annibale Base, progetto fortemente voluto da Destinazione Cioccolato Srl SB. Un intervento di riqualificazione che si inserisce in un disegno più ampio: a pochi metri dal Lab, infatti, il primo novembre ha aperto ufficialmente la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, ospitato negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia. «Il LAB è stato un obiettivo proposto dal nostro Direttore Artistico Eugenio Guarducci – dichiara Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl SB – che ha da sempre accompagnato la nostra mission e visione aziendale. A tal proposito, ringraziamo, da una parte la Famiglia Ansidei proprietaria di questi meravigliosi spazi, e dall’altra, Luisa Spagnoli SPA che ha contribuito in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, di restauro e di allestimento di questa importante location alla quale è affidata un’importante funzione complementare a quella interpretata dalla Città del Cioccolato». «Proprio tra queste mura, più di un secolo fa, Luisa e Annibale Spagnoli hanno dato forma a un sogno – dichiara Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli – quello di trasformare la passione per il cioccolato in un’impresa capace di unire creatività, impegno e amore per la bellezza. Oggi restituiamo alla città di Perugia un pezzo importante della sua storia ma, soprattutto, la promessa che continueremo a custodirla, valorizzarla e farla vivere con la stessa energia e lo stesso amore di chi, più di cent’anni fa, seppe credere in un sogno chiamato cioccolato». Il Lab accoglierà un calendario di esperienze dedicate al cioccolato, articolate in più ambienti ricavati dagli spazi che un tempo ospitavano i magazzini e le caldaie della Perugina in via Angusta: un’area per show cooking e corsi pratici, per un gruppi fino a 14 persone, una sala adibita ad ospitare gruppi fino a 36 persone per degustazioni guidate di cioccolato, e un ambiente più raccolto (18 persone) destinato a laboratori ed esperienze immersive, tra cui la suggestiva Cerimonia del Cacao. In via Alessi 23, all’interno della prima sede produttiva della Perugina, il Lab si sviluppa su due livelli distinti. La prima area, dedicata all’accoglienza, rievoca quella che era l’antica Confetteria Corelli e successivamente la Confetteria Spagnoli e primo negozio Perugina. Lo spazio è una ricostruzione fedele dell’ambiente del negozio della fiction Rai “Luisa Spagnoli”, i cui arredi di scena sono stati gentilmente messi a disposizione dall’azienda Luisa Spagnoli Spa. Un video permetterà ai visitatori di rivivere le scene più iconiche della serie. La seconda area, collegata alla prima, consentirà al pubblico di scoprire l’anima produttiva del luogo: attraverso delle infografiche, sarà possibile rivivere le vicende che si sono susseguite negli spazi articolati dei laboratori dove nacquero i primi confetti, le confetture e le tavolette di cioccolato. Tavoli di marmo per la lavorazione dello zucchero e il temperaggio del cioccolato, una cella frigo d’epoca, molte tracce di impianti elettrici e idrici dei primi del Novecento, la statua di Giuseppe Battaglini, il primo operaio della Perugina, sono tutti elementi che raccontano la genesi e l’avvio della Società Perugina, che nel 1907 Annibale Spagnoli fondò insieme ai soci Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni. Fu proprio qui che il giovane Giovanni Buitoni, chiamato dal padre Francesco nel 1909 a occuparsi della contabilità dell’azienda di famiglia, conobbe Luisa Spagnoli. Il LAB sarà protagonista anche durante Eurochocolate 2025 (14–23 novembre), con un fitto calendario di eventi, per poi inaugurare la sua programmazione stabile di attività esperienziali. [post_title] => Perugia inaugura il Laboratorio Luisa Annibale Base per valorizzare il cioccolato e la sua storia [post_date] => 2025-11-13T13:50:19+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041819000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giovedì 13 novembre sono arrivate alle aspiranti guide turistiche, le lettere di invito per sostenere la prova scritta. Questa prova si svolgerà il 18 novembre 2025 nelle sedi specificate dal documento. L'Italia è stata ridisegnata in macro aree, per cui se uno è residente in Lombardia, Trentino, val d'Aosta, Piemonte e Ligura deve presentarsi presso lo Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa n. 28, 10151, Torino. L'orario è fissato alle 14,30. E così per tutta Italia. La prassi è un po' farraginosa, ma insomma non si deve andare troppo per il sottile. La cosa che fa saltare sulla sedia è un'altra. Leggiamola per come è scritta sulla lettera. «Alle candidate regolarmente iscritte alla selezione, che risultino impossibilitate a causa dello stato di gravidanza o allattamento al rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate, è richiesto di darne espressa comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto: “Comunicazione impossibilità a sostenere la prova scritta ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA” – entro e non oltre le ore 23:59 del 4 novembre 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it, allegando apposita certificazione medico-sanitaria». Avete letto bene, entro le 23, 59 del 4 novembre. Ora ragioniamo se la lettera l'avete mandata il 13 novembre, come facevano queste candidate a inviarvi la comunicazione il 4 novembre? Il 4 novembre, viene prima del 13. Questo dovrebbe essere chiaro. L'aveva chiaro mio figlio all'età di due anni. Prima viene il prima e dopo viene il dopo. Non si può invertire. E' una legge del tempo. Che forse voi ignorate. (E finitela con tutte queste maiuscole). Giuseppe Aloe [post_title] => Guide turistiche. Lettera inviata il 13, ma chi è incinta deve comunicarlo il 4 [post_date] => 2025-11-13T13:49:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041754000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki. Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti. «L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre». L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto. Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura. [post_title] => Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino [post_date] => 2025-11-13T13:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041399000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo shutdown più lungo della storia americana finisce. Dopo 43 giorni di chiusura, il governo Usa riapre: Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi e riprendere a operare regolarmente. "Non si dovrebbe ripetere mai più", ha detto il presidente ringraziando i democratici - otto al senato e sei alla Camera - che hanno votato con i repubblicani. Il provvedimento finanzia il governo fino al 30 gennaio e non include l'estensione dei sussidi all'Obamacare, al centro dello scontro che si è tradotto nello stop delle attività governative. Con la riapertura del governo, i disagi al trasporto aereo dovrebbe rientrare. Per un ritorno alla normalità ci vorrà del tempo, ma sarà evitato il temuto caos per le feste del Ringraziamenti. Gradualmente infatti i controllori di volo rientreranno al loro posto consentendo al Dipartimento dei Trasporti di rimuovere i limiti imposti al traffico aereo nei maggiori scali Usa. La riapertura del governo consentirà anche il pagamento dei buoni pasto essenziali per 42 milioni di americani che vi dipendono. [post_title] => Negli Usa finisce lo shutdown, ma solo fino al 30 gennaio (per ora) [post_date] => 2025-11-13T12:12:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763035945000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo una recente survey condotta da ScuolaZoo Viaggi su un campione di oltre 4.000 giovani tra i 16 e i 24 anni, una buona parte dei partecipanti (38%) sostiene di aver scelto la propria meta dopo aver visto dei contenuti su TikTok, mentre Instagram scivola al terzo posto (10%). Primo posto: passaparola “Le scelte di viaggio della Gen Z sono sempre più il prodotto di dinamiche sociali condivise. E TikTok si afferma come vero e proprio motore di ispirazione: non solo piattaforma di intrattenimento, ma anche spazio in cui si costruiscono trend capaci di orientare le decisioni dei giovanissimi”, commenta Tommaso Tota di ScuolaZoo. “I ragazzi ci chiedono ogni anno di poter vivere un Capodanno diverso, fatto di nuove conoscenze, divertimento e momenti da ricordare. Per questo costruiamo viaggi pensati su misura per le nuove generazioni, raccogliendo le loro idee e trasformandole in esperienze indimenticabili”, conclude Tommaso Tota. [post_title] => Tik Tok supera Instagram sulla decisione del viaggio per i giovani [post_date] => 2025-11-13T11:35:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763033716000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432907" align="alignleft" width="279"] Laura Spatola[/caption] Noleggiare presenta la prima delle guide dedicate al corporate travel: di noleggio e offrire risposte concrete a dubbi e necessità operative. Con questa iniziativa, Noleggiare si conferma un punto di riferimento per aziende e travel manager nella diffusione di pratiche chiare e consapevoli di noleggio. La guida è stata realizzata in collaborazione con la divisione Academy di Travel for business e con il coinvolgimento diretto della sua vasta community di travel manager. “Abbiamo scelto di partire dall’ascolto dei travel manager – conferma Laura Spatola, head of strategic sales di Noleggiare – raccogliendo esperienze, domande e dif icoltà più ricorrenti. È stato proprio grazie al loro contributo che abbiamo potuto individuare i temi più rilevanti, dando risposta a un’esigenza dif usa nel mercato del noleggio: maggiore chiarezza e strumenti pratici”. La prima guida, Noleggio auto senza pensieri, è un vero e proprio manuale operativo che accompagna i professionisti e viaggiatori d’affari in tutte le fasi del processo: dai requisiti richiesti alle clausole contrattuali, dalle coperture assicurative (obbligatorie e opzionali) agli accorgimenti per ritiro e riconsegna del veicolo, fino alla gestione di sinistri o piccoli imprevisti, come la notifica tardiva di una multa. Taglio pratico I contenuti sono presentati con un taglio pratico e arricchiti da infografiche per una lettura chiara e immediata. Prossime iniziative già in programma: Nelle settimane a venire sarà pubblicata la seconda guida, dal titolo Viaggiare da e per l’estero: tutto su patenti e documenti. Questa edizione affronterà un altro tema centrale per i travel manager: i documenti richiesti per guidare un veicolo a noleggio quando i dipendenti viaggiano all’estero e, viceversa, per gli ospiti stranieri che noleggiano un’auto in Italia. La guida offrirà anche indicazioni sulle coperture assicurative consigliate oltreconfine, sulle procedure di assistenza in caso di guasti o imprevisti e sulla gestione di depositi e cauzioni. Nei prossimi mesi, in collaborazione con la Travel for business Academy, prenderà il via anche una serie di mini-corsi online denominata “Driving Academy”, scaricabili e facilmente utilizzabili dai travel manager per formare ed educare i propri dipendenti. Un progetto pensato per colmare un gap importante: la formazione sul noleggio auto corporate, infatti, non è sempre strutturata o accessibile, lasciando spazio a dubbi e incertezze operative. Con questa iniziativa, Noleggiare rafforza il proprio impegno nel fornire strumenti pratici, trasparenti e immediatamente applicabili, trasformando l’esperienza di noleggio in un processo consapevole, sicuro e privo di sorprese. [post_title] => Noleggiare lancia la prima guida dedicata al corporate travel [post_date] => 2025-11-13T11:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763033374000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "portogallo entro fine anno il lancio della nuova strategia per il turismo al 2035" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6162,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'autunno 2025 del Milan Marriott Hotel ha portato con sé il completamento del radicale rinnovo degli spazi congressuali, successivo a quello già avanzato dell'intera struttura alberghiera, che si concluderà a inizio 2026.\r

Oltre 3.000 metri quadri di spazi per eventi che ne fanno il più grande centro congressi nel centro di Milano per lo storico albergo di viale Washington, che è stato «contemporaneizzato - afferma Pippo Russotti, managing director di Rgh, principale franchisee Marriott in Italia -, ristrutturato anche nello scheletro e cioè con una totale revisione della parte tecnica, che ci consente oggi di proporre servizi moderni e adeguati alla domanda corporate».\r

\r

\r

\r

\r

\r

Due sale principali «da 400 mq ciascuna e combinabili in un unico spazio da 800 mq - sottolinea Chiara Della Torre, director of business development - con un ampio led wall da 11 per 4 metri, si affiancano a 14 sale modulari e funzionali, ideali per conferenze, riunioni aziendali e occasioni private di ogni genere». Tra queste, anche tre sale di dimensioni più ridotte, «ideali per piccoli meeting da 10-20 persone, con illuminazione naturale.\r

\r

\r

\r

\r

Ad oggi sono 180 le camere completamente ristrutturate, cui presto si aggiungeranno le mancanti a raggiungere quota 317. «Per allora sarà operativo anche il nuovo ristorante 'Leonardo', nel segno tradizione siciliana della famiglia Russotti - proprietaria dell’hotel - reinterpretata in chiave contemporanea - prosegue Della Torre -. In corso d'opera anche un nuovo club con drink bar e terrazza, aperto non solo agli ospiti ma anche al pubblico esterno».\r

\r

\r

\r

\r

Una conferma della sempre più marcata vocazione bleisure della struttura: «Questo rinnovo nasce dal desiderio di accompagnare l’evoluzione di Milano e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure - conclude Russotti -. Abbiamo voluto creare un luogo d’incontro e di esperienza, dove design e funzionalità si fondono per accogliere eventi di ogni dimensione e offrire un soggiorno contemporaneo e autentico. L’obiettivo è fare del Milan Marriott Hotel un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di qualità in una città sempre più internazionale e dinamica».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"501516,501517,501522,501519,501520,501521\"]\r

\r

","post_title":"Milan Marriott: completato il rinnovo degli oltre 3.000 mq di spazi congressuali","post_date":"2025-11-13T15:24:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763047467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501513\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption]\r

\r

Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante.\r

\r

\"Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata\".\r

Le opportunità\r

Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. \"Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno\". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno.\r

\r

Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization.\r

\r

\"Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati\".\r

\r

Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei.\r

\r

\r

\r

Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono","post_title":"Skiathos: \"La Grecia più bella è quella del fuori stagione\"","post_date":"2025-11-13T15:01:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763046109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Portogallo varerà una nuova strategia decennale per la crescita del turismo che mira a proiettare il paese nella top ten dell'Indice di sviluppo dei viaggi e del turismo del World Economic Forum.\r

\r

La destinazione, che lancerà la nuova Strategia per il turismo 2035 alla fine dell'anno, punta a uno sviluppo “equilibrato e coeso” del turismo in tutto il Portogallo.\r

\r

Attualmente occupa il 12° posto nell'indice di sviluppo del turismo e dei viaggi del Wef, ma punta a superare Canada e Svizzera per entrare nella top 10 entro i prossimi tre anni, come dichiarato da Carlos Abade, presidente di Visit Portugal, ripreso da Travel Weekly.\r

\r

L'indice, nato nel 2022, valuta e misura le politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore turistico e il loro contributo allo sviluppo di un paese.\r

\r

La nuova strategia del Portogallo avrà 12 programmi incentrati su diversi “pilastri”, che spazieranno dal cambiamento climatico, alla formazione dei professionisti del turismo, dalla mobilità sostenibile alla capacità dei collegamenti aerei.\r

\r

Tra le priorità, il rafforzamento del connubio turismo-residenti locali; maggiore unione fra turismo e industria locale, ad esempio attraverso tour enogastronomici; specializzarsi, diversificare e investire nei mercati di origine concentrandosi su cultura, arte e gastronomia; e concentrarsi sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale.\r

\r

«Vogliamo migliorare la qualità dell'esperienza di chi visita il Portogallo, ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita di chi ci vive» ha affermato Abade.\r

\r

Nel 2024 oltre 30 milioni di turisti hanno visitato il Portogallo e, complessivamente, il paese ha totalizzato 28 miliardi di euro di entrate turistiche, provenienti da visitatori domestici e internazionali, che era l'obiettivo fissato per il 2027. ","post_title":"Portogallo: entro fine anno il lancio della nuova Strategia per il turismo al 2035","post_date":"2025-11-13T14:08:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763042939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Perugia inaugura Lab – Luisa Annibale Base, progetto fortemente voluto da Destinazione Cioccolato Srl SB. Un intervento di riqualificazione che si inserisce in un disegno più ampio: a pochi metri dal Lab, infatti, il primo novembre ha aperto ufficialmente la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, ospitato negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia.\r

\r

«Il LAB è stato un obiettivo proposto dal nostro Direttore Artistico Eugenio Guarducci – dichiara Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl SB – che ha da sempre accompagnato la nostra mission e visione aziendale. A tal proposito, ringraziamo, da una parte la Famiglia Ansidei proprietaria di questi meravigliosi spazi, e dall’altra, Luisa Spagnoli SPA che ha contribuito in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, di restauro e di allestimento di questa importante location alla quale è affidata un’importante funzione complementare a quella interpretata dalla Città del Cioccolato».\r

\r

«Proprio tra queste mura, più di un secolo fa, Luisa e Annibale Spagnoli hanno dato forma a un sogno – dichiara Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli – quello di trasformare la passione per il cioccolato in un’impresa capace di unire creatività, impegno e amore per la bellezza. Oggi restituiamo alla città di Perugia un pezzo importante della sua storia ma, soprattutto, la promessa che continueremo a custodirla, valorizzarla e farla vivere con la stessa energia e lo stesso amore di chi, più di cent’anni fa, seppe credere in un sogno chiamato cioccolato».\r

\r

Il Lab accoglierà un calendario di esperienze dedicate al cioccolato, articolate in più ambienti ricavati dagli spazi che un tempo ospitavano i magazzini e le caldaie della Perugina in via Angusta: un’area per show cooking e corsi pratici, per un gruppi fino a 14 persone, una sala adibita ad ospitare gruppi fino a 36 persone per degustazioni guidate di cioccolato, e un ambiente più raccolto (18 persone) destinato a laboratori ed esperienze immersive, tra cui la suggestiva Cerimonia del Cacao.\r

\r

In via Alessi 23, all’interno della prima sede produttiva della Perugina, il Lab si sviluppa su due livelli distinti. La prima area, dedicata all’accoglienza, rievoca quella che era l’antica Confetteria Corelli e successivamente la Confetteria Spagnoli e primo negozio Perugina. Lo spazio è una ricostruzione fedele dell’ambiente del negozio della fiction Rai “Luisa Spagnoli”, i cui arredi di scena sono stati gentilmente messi a disposizione dall’azienda Luisa Spagnoli Spa. Un video permetterà ai visitatori di rivivere le scene più iconiche della serie.\r

\r

La seconda area, collegata alla prima, consentirà al pubblico di scoprire l’anima produttiva del luogo: attraverso delle infografiche, sarà possibile rivivere le vicende che si sono susseguite negli spazi articolati dei laboratori dove nacquero i primi confetti, le confetture e le tavolette di cioccolato. Tavoli di marmo per la lavorazione dello zucchero e il temperaggio del cioccolato, una cella frigo d’epoca, molte tracce di impianti elettrici e idrici dei primi del Novecento, la statua di Giuseppe Battaglini, il primo operaio della Perugina, sono tutti elementi che raccontano la genesi e l’avvio della Società Perugina, che nel 1907 Annibale Spagnoli fondò insieme ai soci Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni. \r

\r

Fu proprio qui che il giovane Giovanni Buitoni, chiamato dal padre Francesco nel 1909 a occuparsi della contabilità dell’azienda di famiglia, conobbe Luisa Spagnoli.\r

\r

Il LAB sarà protagonista anche durante Eurochocolate 2025 (14–23 novembre), con un fitto calendario di eventi, per poi inaugurare la sua programmazione stabile di attività esperienziali.\r

\r

","post_title":"Perugia inaugura il Laboratorio Luisa Annibale Base per valorizzare il cioccolato e la sua storia","post_date":"2025-11-13T13:50:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763041819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giovedì 13 novembre sono arrivate alle aspiranti guide turistiche, le lettere di invito per sostenere la prova scritta. Questa prova si svolgerà il 18 novembre 2025 nelle sedi specificate dal documento. L'Italia è stata ridisegnata in macro aree, per cui se uno è residente in Lombardia, Trentino, val d'Aosta, Piemonte e Ligura deve presentarsi presso lo Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa n. 28, 10151, Torino. L'orario è fissato alle 14,30. E così per tutta Italia. \r

\r

La prassi è un po' farraginosa, ma insomma non si deve andare troppo per il sottile. La cosa che fa saltare sulla sedia è un'altra. Leggiamola per come è scritta sulla lettera. «Alle candidate regolarmente iscritte alla selezione, che risultino impossibilitate a causa dello stato di gravidanza o allattamento al rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate, è richiesto di darne espressa comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto: “Comunicazione impossibilità a sostenere la prova scritta ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA” – entro e non oltre le ore 23:59 del 4 novembre 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it, allegando apposita certificazione medico-sanitaria».\r

\r

Avete letto bene, entro le 23, 59 del 4 novembre. Ora ragioniamo se la lettera l'avete mandata il 13 novembre, come facevano queste candidate a inviarvi la comunicazione il 4 novembre? Il 4 novembre, viene prima del 13. Questo dovrebbe essere chiaro. L'aveva chiaro mio figlio all'età di due anni. Prima viene il prima e dopo viene il dopo. Non si può invertire. E' una legge del tempo. Che forse voi ignorate.\r

\r

(E finitela con tutte queste maiuscole).\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Guide turistiche. Lettera inviata il 13, ma chi è incinta deve comunicarlo il 4","post_date":"2025-11-13T13:49:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763041754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki.\r

\r

Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti.\r

\r

«L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre».\r

\r

L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto.\r

\r

Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura.\r

","post_title":"Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino","post_date":"2025-11-13T13:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763041399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo shutdown più lungo della storia americana finisce. Dopo 43 giorni di chiusura, il governo Usa riapre: Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi e riprendere a operare regolarmente. \"Non si dovrebbe ripetere mai più\", ha detto il presidente ringraziando i democratici - otto al senato e sei alla Camera - che hanno votato con i repubblicani.\r

\r

Il provvedimento finanzia il governo fino al 30 gennaio e non include l'estensione dei sussidi all'Obamacare, al centro dello scontro che si è tradotto nello stop delle attività governative. \r

\r

Con la riapertura del governo, i disagi al trasporto aereo dovrebbe rientrare. Per un ritorno alla normalità ci vorrà del tempo, ma sarà evitato il temuto caos per le feste del Ringraziamenti. Gradualmente infatti i controllori di volo rientreranno al loro posto consentendo al Dipartimento dei Trasporti di rimuovere i limiti imposti al traffico aereo nei maggiori scali Usa. La riapertura del governo consentirà anche il pagamento dei buoni pasto essenziali per 42 milioni di americani che vi dipendono. ","post_title":"Negli Usa finisce lo shutdown, ma solo fino al 30 gennaio (per ora)","post_date":"2025-11-13T12:12:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763035945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo una recente survey condotta da ScuolaZoo Viaggi su un campione di oltre 4.000 giovani tra i 16 e i 24 anni, una buona parte dei partecipanti (38%) sostiene di aver scelto la propria meta dopo aver visto dei contenuti su TikTok, mentre Instagram scivola al terzo posto (10%). Primo posto: passaparola\r

\r

“Le scelte di viaggio della Gen Z sono sempre più il prodotto di dinamiche sociali condivise. E TikTok si afferma come vero e proprio motore di ispirazione: non solo piattaforma di intrattenimento, ma anche spazio in cui si costruiscono trend capaci di orientare le decisioni dei giovanissimi”, commenta Tommaso Tota di ScuolaZoo. \r

\r

“I ragazzi ci chiedono ogni anno di poter vivere un Capodanno diverso, fatto di nuove conoscenze, divertimento e momenti da ricordare. Per questo costruiamo viaggi pensati su misura per le nuove generazioni, raccogliendo le loro idee e trasformandole in esperienze indimenticabili”, conclude Tommaso Tota. ","post_title":"Tik Tok supera Instagram sulla decisione del viaggio per i giovani","post_date":"2025-11-13T11:35:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763033716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432907\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Laura Spatola[/caption]\r

\r

Noleggiare presenta la prima delle guide dedicate al corporate travel: di noleggio e offrire risposte concrete a dubbi e necessità operative. Con questa iniziativa, Noleggiare si conferma un punto di riferimento per aziende e travel manager nella diffusione di pratiche chiare e consapevoli di noleggio.\r

\r

La guida è stata realizzata in collaborazione con la divisione Academy di Travel for business e con il coinvolgimento diretto della sua vasta community di travel manager.\r

\r

“Abbiamo scelto di partire dall’ascolto dei travel manager – conferma Laura Spatola, head of strategic sales di Noleggiare – raccogliendo esperienze, domande e dif icoltà più ricorrenti. È stato proprio grazie al loro contributo che abbiamo potuto individuare i temi più rilevanti, dando risposta a un’esigenza dif usa nel mercato del noleggio: maggiore chiarezza e strumenti pratici”.\r

\r

La prima guida, Noleggio auto senza pensieri, è un vero e proprio manuale operativo che accompagna i professionisti e viaggiatori d’affari in tutte le fasi del processo: dai requisiti richiesti alle clausole contrattuali, dalle coperture assicurative (obbligatorie e opzionali) agli accorgimenti per ritiro e riconsegna del veicolo, fino alla gestione di sinistri o piccoli imprevisti, come la notifica tardiva di una multa.\r

Taglio pratico\r

I contenuti sono presentati con un taglio pratico e arricchiti da infografiche per una lettura chiara e immediata. Prossime iniziative già in programma: Nelle settimane a venire sarà pubblicata la seconda guida, dal titolo Viaggiare da e per l’estero: tutto su patenti e documenti. Questa edizione affronterà un altro tema centrale per i travel manager: i documenti richiesti per guidare un veicolo a noleggio quando i dipendenti viaggiano all’estero e, viceversa, per gli ospiti stranieri che noleggiano un’auto in Italia.\r

\r

La guida offrirà anche indicazioni sulle coperture assicurative consigliate oltreconfine, sulle procedure di assistenza in caso di guasti o imprevisti e sulla gestione di depositi e cauzioni. Nei prossimi mesi, in collaborazione con la Travel for business Academy, prenderà il via anche una serie di mini-corsi online denominata “Driving Academy”, scaricabili e facilmente utilizzabili dai travel manager per formare ed educare i propri dipendenti.\r

\r

Un progetto pensato per colmare un gap importante: la formazione sul noleggio auto corporate, infatti, non è sempre strutturata o accessibile, lasciando spazio a dubbi e incertezze operative. Con questa iniziativa, Noleggiare rafforza il proprio impegno nel fornire strumenti pratici, trasparenti e immediatamente applicabili, trasformando l’esperienza di noleggio in un processo consapevole, sicuro e privo di sorprese.","post_title":"Noleggiare lancia la prima guida dedicata al corporate travel","post_date":"2025-11-13T11:29:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763033374000]}]}}