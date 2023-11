Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di “luogo di nascita degli Stati Uniti” e di prima città Patrimonio dell’Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l’offerta culturale e diversificata come fattori chiave. L’elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto – dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar – ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto. «Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere – ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d’arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre». Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_309087" align="alignright" width="300"] Willie Walsh[/caption] La corsa al rialzo delle tariffe aeree in Europa viaggia ad un ritmo inferiore rispetto a quello della crescita dell'inflazione: lo sostiene il più recente studio della Iata, che segnala come i dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; ma il dato è comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo per l'Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia. «Il trasporto aereo europeo continua a riprendersi con forza ed è sulla buona strada per superare i livelli del 2019 nel 2024 - afferma il direttore generale, Willie Walsh -. La competitività del mercato del trasporto aereo europeo sta mantenendo l'inflazione delle tariffe aeree al 16%, quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti registrati dall'indice generale dei prezzi al consumo. Considerando l'estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e gli aumenti dei salari della forza lavoro, si tratta di un risultato significativo, che contrasta con i continui aumenti delle tariffe imposti dai nostri fornitori». Recentemente la Caa britannica ha approvato un aumento del 56% delle tariffe di Londra Heathrow e un aumento del 26% per Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito, nonostante i disservizi di quest'estate. Nei Paesi Bassi, invece, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, anch'esso al centro di numerose problematiche, ha applicato aumenti del 37%. «La ripresa del mercato del trasporto aereo europeo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più sfidanti. I consumatori se ne accorgeranno con un maggior numero di rotte e di compagnie aeree tra cui scegliere. Complessivamente l'anno scorso in Europa sono nate 20 nuove compagnie aeree: questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l'Europa un luogo più competitivo per il business». [post_title] => In Europa l'aumento delle tariffe aeree è inferiore a quello dell'inflazione [post_date] => 2023-11-14T12:22:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699964522000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si appresta a chiudere un ottimo 2023 il gruppo Human Company che, grazie soprattutto alle performance del mesi estivi, prevede di registrare a fine anno una crescita del 19% del proprio fatturato e del 9% delle presenze (fino a 4 milioni totali) rispetto all'anno scorso. Bene è andato pure il brand hu open air, che include dieci strutture in Italia e in Europa. Qui il numero dei pernottamenti è infatti cresciuto del 7% per quanto riguarda i villaggi e dell'11% per i camping in town. Dopo quanto si è registrato durante il periodo Covid è tornata inoltre nuovamente ad aumentare anche la lunghezza del soggiorno, rispettivamente con un +28% nei villaggi (7,08 notti) e un +10% nei camping in town (3,04 notti). Tra le strutture open air quella che ha registrato la migliore performance è lo hu Park Albatros village: situato sulla costa toscana all’ombra di una vasta pineta secolare, tra i siti archeologici e le spiagge della costa degli Etruschi, nel periodo di luglio e agosto la struttura ha raggiunto un’occupazione del 95%. A seguire lo hu Norcenni Girasole village, tra le colline del Chianti, e il Fabulous village, al crocevia fra la città di Roma e il mare del Lazio, entrambi con un’occupazione a luglio e agosto di oltre il 90%. Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, l’Italia si conferma poi in cima alla top tre dei mercati di riferimento con una quota del 35%. A seguire, i Paesi Bassi (27%) e la Germania (20%). Si mantiene importante anche la presenza di ospiti provenienti dai mercati storici, come quello francese, mentre tra i bacini di riferimento emergenti a spiccare è la Polonia. "Chiudiamo la stagione 2023 con estrema soddisfazione, registrando risultati ottimi sia in termini di ricavi sia di presenze - sottolinea la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti -. Sicuramente questo conferma come gli ospiti, italiani e stranieri, siano sempre più consapevoli del valore della vacanza open air, che sta assumendo ogni anno più rilevanza nel settore del travel. Per noi incrementare la qualità dei servizi offerti ai clienti passa dalla creazione di un’esperienza di soggiorno su misura, autentica e connessa con le realtà locali. E' per questo che ogni anno arricchiamo la proposta di attività, eventi e servizi differenziandola nei diversi village e camping in town. Ora guardiamo con fiducia al 2024, continuando a crescere e a investire. In vista della prossima stagione stiamo già lavorando a nuovi importanti progetti, come l’apertura dello hu Eraclea village prevista per il 2025”. Il nuovo anno, alla luce dei primi dati, si prospetta in effetti molto positivo: le prenotazioni già registrate per il 2024 sono ottime, con un incremento di oltre il 23% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno in riferimento al 2023. Come accennato, una tappa fondamentale per il gruppo per il prossimo anno sarà l’apertura delle vendite per lo hu Eraclea village: struttura che aprirà nel 2025 in Veneto e rappresenterà il flagship del gruppo Human Company. Oltre al brand hu openair, la compagnia toscana è attiva anche nella ristorazione con il format Mercato Centrale, nonché nella gestione di ostelli con il brand Plus Hostels. Opera inoltre la tenuta Palagina in Toscana. [gallery ids="456014,456015,456016"] [post_title] => Cresce il fatturato del gruppo Human Company: +19% sul 2022 [post_date] => 2023-11-14T11:11:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699960266000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di "luogo di nascita degli Stati Uniti" e di prima città Patrimonio dell'Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l'offerta culturale e diversificata come fattori chiave. L'elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto - dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar - ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto. «Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere - ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d'arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre». Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov. [post_title] => Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet [post_date] => 2023-11-14T10:52:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699959158000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi inediti e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. La compagnia delle Navi Gialle propone due minicrociere esclusive, per trascorrere un Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina. “Per il veglione, in particolare, la cucina di bordo proporrà il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate”, sottolinea il chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries, Sébastien Romani. Capodanno in Costa Azzurra; Savona - Vado Ligure/Nizza: tre notti Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 29 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 30 dicembre. Il 30 e 31 dicembre si potrà sbarcare, per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella Promenade des Anglais. Una cena servita, un cenone con veglione, tre colazioni a buffet e i fuochi d’artificio. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 430 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia: una notte Un Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una colazione. Il primo giorno dell’anno una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da 255 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. [post_title] => Navi Gialle: due minicrociere di Capodanno con cenone stellato [post_date] => 2023-11-14T10:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699957819000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la domanda per il Cile griffato Kel 12 e Viaggi Levi, che registrano un incremento di fatturato sulla destinazione pari al 20%, con un corrispondente aumento del 10% dei passeggeri rispetto al pari periodo dello scorso anno. “Il Cile è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza - spiega la product manager Rossana Novati -. E’ un paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori. Così prorompente e così estrema, meta prediletta dagli amanti della natura e da chi desidera scoprire a fondo la sua cultura, la destinazione registra quindi ottime performance, facendo prevedere per il 2024 un incremento importante di presenze tra i nostri clienti”. Con una programmazione che include viaggi con esperto e viaggi su misura, il Cile di Kel 12 e Viaggi Levi offre itinerari che consentono di scoprire la grande varietà paesaggistica del Paese, spingendosi in aree lontane dal turismo di massa, proponendo soluzioni che consentono di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti. "Molti i plus dedicati ai viaggiatori - prosegue Rossana Novati - Tra tutti, la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza a Puerto Natales e quella sul lago Grey nel parco nazionale delle Torri del Paine con, in aggiunta, il pernottamento proprio all’interno del parco. Per quattro giorni si potranno inoltre ammirare i contrasti del deserto di Atacama e perdersi nella meraviglia cromatica delle case di Valparaiso distribuite su oltre 40 colline chiamate Cerros. E per la partenza di Capodanno si prevede una speciale riduzione di mille euro a a coppia sull’itinerario Deserto di Atacama e Patagonia Cilena. [post_title] => Kel 12: cresce la voglia di Cile. Fatturato a +20% sulla destinazione [post_date] => 2023-11-14T10:16:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699956977000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_278871" align="alignleft" width="300"] Michele Vignieri[/caption] Tecnologia e prodotto. Sono i due fattori chiave che hanno permesso a Dgv Travel di attraversare gli anni difficili della pandemia e di tornare finalmente quest'anno sullo stesso livello di fatturato degli anni pre-Covid: "Abbiamo effettuato investimenti digital al fine di essere sempre più veloci e precisi nell’invio dei preventivi, in quanto la concorrenza aumenta e il viaggiatore vuole risposte veloci e precise - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Michele Vignieri -. Abbiamo inoltre ampliato il nostro portfolio di destinazioni, che a oggi sono 35 tra Asia, Americhe, oceano Indiano, Africa e Medio Oriente". Nel corso del 2023, decisamente bene è andato il prodotto a medio raggio, con particolare riferimento a Turchia, Marocco e Giordania. "Una crescita che ritengo sia stata in parte legata anche all’innalzamento dei prezzi dei voli per il long haul. Un fenomeno che ha incrementato la domanda verso queste destinazioni e che noi siamo riusciti a intercettare - prosegue Vignieri -. Ora però il terremoto nel paese magrebino e il triste conflitto nella vicina Israele sta influenzando in maniera negativa le vendite di fine anno. Allo stesso tempo colgo tuttavia segnali di miglioramento della richiesta e delle conferme sul lungo raggio (per esempio verso Vietnam, India e Argentina). Prenotando un po’ in anticipo si riescono infatti a emettere biglietti a prezzi sicuramente più vantaggiosi. E questo ci lascia ben sperare per il 2024". Il tutto senza dimenticare la Cina, paese di elezione di Dgv Travel, la cui avventura è cominciata proprio con questa destinazione. "Una meta splendida negli ultimi anni colpita da una serie di difficoltà che ben conosciamo - conclude Vignieri -. Ma la ripartenza è vicina. Ne sono sicuro. Proprio in questi giorni partirò con una delegazione di altri colleghi tour operator per una fiera a Kunming. Nel 2024 credo proprio che potremo iniziare di nuovo a parlare di viaggi in Cina. Ci terrei infine concludere ringraziando tutto lo staff Dgv Travel, che ci ha sempre creduto durante i bruttissimi momenti della pandemia. Oggi fortunatamente solo un bruttissimo ricordo". [post_title] => Dgv Travel torna sui volumi pre-Covid. E per il 2024 si riparte con la Cina [post_date] => 2023-11-14T10:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699956132000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate da record per Wizz Air che ha trasportato 33 milioni di passeggeri nel periodo compreso fra aprile e settembre 2023, pari ad una crescita di oltre il 24% rispetto alla summer precedente. In Italia le destinazioni più richieste dell'estate hanno incluso l'Albania e l'Egitto, ma anche mete inusuali come l’Armenia. Intanto la low cost ha già varato la programmazione per l’estate 2024 con voli in vendita a partire da 14,99 euro con partenza dagli aeroporti di Roma, Milano, Catania, Venezia e Napoli. L'offerta spazia dalle mete domestiche come Torino, Venezia, Olbia, Lampedusa o Bologna, a quelle europee di Nizza, Tirana, Francoforte Hahn e Londra, oltre alle nuove rotte da Roma a Berlino, Amburgo, Alicante e Danimarca, nonché da Milano a Parigi e Tenerife. [post_title] => Wizz Air archivia l'estate 2023 con un totale di 33 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-11-14T09:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699952443000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domani martedì 14 novembre Alassio ospiterà un’importante tappa dell'evento b2b Travel Open Day Hospitality. Il format porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità e, per l'occasione, sarà ospitato nell'affascinante location dell'ex Chiesa Anglicana (Via Adua, 6). L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, accoglierà i rappresentanti della proposta ricettiva locale (proprietari, gestori e manager di strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extra-alberghiero) per una giornata di formazione, incontri e approfondimenti con i più importanti fornitori dei servizi per l’ospitalità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Durante la giornata ai partecipanti verrà offerto un light lunch a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all'ultimo piano della Biblioteca Civica. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l'appeal della destinazione sui flussi di repeater. Durante le sessioni in programma, sarà possibile per gli operatori del ricettivo aggiornarsi su prodotti e novità essenziali per il settore, partecipare a workshop e momenti formativi di rilievo. Gli incontri "one-to-one" rappresenteranno il fulcro dell’iniziativa, perché offrono l'opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore. “Alassio – dichiara il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - è una destinazione eccellente che può essere vissuta al meglio tutto l'anno grazie al connubio perfetto tra svariati fattori, a partire da un mare e un paesaggio meravigliosi, ottime strutture ricettive, negozi e ristorazione di alta qualità ed eventi che animano la città in ogni stagione. Questa iniziativa così importante, patrocinata dal Comune, rappresenta un'interessante opportunità per la nostra città per accrescere ancora di più il livello di competenza nel settore turistico, attraverso lo scambio e il confronto proficuo tra gli operatori, che possono aggiornarsi sulle tendenze e sugli strumenti più evoluti”. Gli operatori del settore ricettivo possono iscriversi a questo link, contattare il numero 06 89017577 o ancora scrivere un'email a eventi@travelopenday.com [post_title] => Travel Open Day Hospitality ad Alassio. Galtieri: "Importante opportunità per la città" [post_date] => 2023-11-13T13:08:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699880931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita la campagna di recruiting 2024 della società Erqole, parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson. Le selezioni riguardano circa 120 profili per diverse mansioni e qualifiche (dalla ristorazione al reparto camere, passando per ricevimento e manutenzione), ricercati per le tre strutture che l'operatore gestisce dalla scorsa estate a Porto Ercole: l’hotel La Roqqa e i due beach club Isolotto e Riva del Marchese. “Ci stiamo muovendo con un certo anticipo in quanto, per noi di Erqole, la fase di recruiting è cruciale - spiega l'amministratore delegato della società, Flavio Bucciarelli -: siamo, infatti, convinti che, per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile, è necessario accogliere collaboratori con un’attitudine positiva per poi formarli opportunamente, affinché si sentano orgogliosi e parte integrante di un progetto comune. Il nostro impegno per Porto Ercole non intende limitarsi al periodo estivo, in quanto promuoviamo un modello di ospitalità innovativo e di qualità che punta su questo territorio con una visione ampia e di lungo termine, volta a creare importanti opportunità di lavoro, oltre che di condivisione e coinvolgimento con la comunità”. Seguendo il principio “assumere per attitudine, formare per competenze”, Erqole prevede per ogni nuovo assunto un percorso di training, volto al raggiungimento di un approccio altamente professionale, composto da diverse attività, tra cui lezioni di inglese, comunicazione sulle soft skills, compliance su Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, oltre ai vari corsi e training specifici a seconda del reparto in cui presteranno servizio (cucina, ristorante, bar...). Inoltre, sarà organizzato un ricco programma di coaching e team building, anche con iniziative di cittadinanza attiva da svolgersi sul territorio e con la comunità locale. Confermata pure la collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, con cui sarà organizzato a inizio febbraio un recruiting day riservato a Erqole e ai profili ricercati. Particolare attenzione sarà prestata alle candidature di residenti a Porto Ercole e delle zone limitrofe, così come continuerà l’impegno nell’attirare nuovamente in Italia giovani talenti che hanno scelto di andare all’estero alla ricerca di percorsi professionali stimolanti. È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link: https://www.erqole.it/career https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs [post_title] => Al via la campagna di recruiting del nuovo hotel La Roqqa di Porto Ercole [post_date] => 2023-11-13T12:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699879622000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "philadelphia e fra le prime 5 citta della classifica best in travel 2024 di lonely planet" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3104,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_309087\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Willie Walsh[/caption]\r

\r

La corsa al rialzo delle tariffe aeree in Europa viaggia ad un ritmo inferiore rispetto a quello della crescita dell'inflazione: lo sostiene il più recente studio della Iata, che segnala come i dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; ma il dato è comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo per l'Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia.\r

\r

«Il trasporto aereo europeo continua a riprendersi con forza ed è sulla buona strada per superare i livelli del 2019 nel 2024 - afferma il direttore generale, Willie Walsh -. La competitività del mercato del trasporto aereo europeo sta mantenendo l'inflazione delle tariffe aeree al 16%, quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti registrati dall'indice generale dei prezzi al consumo. Considerando l'estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e gli aumenti dei salari della forza lavoro, si tratta di un risultato significativo, che contrasta con i continui aumenti delle tariffe imposti dai nostri fornitori».\r

\r

Recentemente la Caa britannica ha approvato un aumento del 56% delle tariffe di Londra Heathrow e un aumento del 26% per Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito, nonostante i disservizi di quest'estate. Nei Paesi Bassi, invece, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, anch'esso al centro di numerose problematiche, ha applicato aumenti del 37%.\r

\r

«La ripresa del mercato del trasporto aereo europeo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più sfidanti. I consumatori se ne accorgeranno con un maggior numero di rotte e di compagnie aeree tra cui scegliere. Complessivamente l'anno scorso in Europa sono nate 20 nuove compagnie aeree: questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l'Europa un luogo più competitivo per il business».","post_title":"In Europa l'aumento delle tariffe aeree è inferiore a quello dell'inflazione","post_date":"2023-11-14T12:22:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699964522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si appresta a chiudere un ottimo 2023 il gruppo Human Company che, grazie soprattutto alle performance del mesi estivi, prevede di registrare a fine anno una crescita del 19% del proprio fatturato e del 9% delle presenze (fino a 4 milioni totali) rispetto all'anno scorso. Bene è andato pure il brand hu open air, che include dieci strutture in Italia e in Europa. Qui il numero dei pernottamenti è infatti cresciuto del 7% per quanto riguarda i villaggi e dell'11% per i camping in town. Dopo quanto si è registrato durante il periodo Covid è tornata inoltre nuovamente ad aumentare anche la lunghezza del soggiorno, rispettivamente con un +28% nei villaggi (7,08 notti) e un +10% nei camping in town (3,04 notti).\r

\r

Tra le strutture open air quella che ha registrato la migliore performance è lo hu Park Albatros village: situato sulla costa toscana all’ombra di una vasta pineta secolare, tra i siti archeologici e le spiagge della costa degli Etruschi, nel periodo di luglio e agosto la struttura ha raggiunto un’occupazione del 95%. A seguire lo hu Norcenni Girasole village, tra le colline del Chianti, e il Fabulous village, al crocevia fra la città di Roma e il mare del Lazio, entrambi con un’occupazione a luglio e agosto di oltre il 90%. Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, l’Italia si conferma poi in cima alla top tre dei mercati di riferimento con una quota del 35%. A seguire, i Paesi Bassi (27%) e la Germania (20%). Si mantiene importante anche la presenza di ospiti provenienti dai mercati storici, come quello francese, mentre tra i bacini di riferimento emergenti a spiccare è la Polonia.\r

\r

\"Chiudiamo la stagione 2023 con estrema soddisfazione, registrando risultati ottimi sia in termini di ricavi sia di presenze - sottolinea la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti -. Sicuramente questo conferma come gli ospiti, italiani e stranieri, siano sempre più consapevoli del valore della vacanza open air, che sta assumendo ogni anno più rilevanza nel settore del travel. Per noi incrementare la qualità dei servizi offerti ai clienti passa dalla creazione di un’esperienza di soggiorno su misura, autentica e connessa con le realtà locali. E' per questo che ogni anno arricchiamo la proposta di attività, eventi e servizi differenziandola nei diversi village e camping in town. Ora guardiamo con fiducia al 2024, continuando a crescere e a investire. In vista della prossima stagione stiamo già lavorando a nuovi importanti progetti, come l’apertura dello hu Eraclea village prevista per il 2025”.\r

\r

Il nuovo anno, alla luce dei primi dati, si prospetta in effetti molto positivo: le prenotazioni già registrate per il 2024 sono ottime, con un incremento di oltre il 23% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno in riferimento al 2023. Come accennato, una tappa fondamentale per il gruppo per il prossimo anno sarà l’apertura delle vendite per lo hu Eraclea village: struttura che aprirà nel 2025 in Veneto e rappresenterà il flagship del gruppo Human Company.\r

\r

Oltre al brand hu openair, la compagnia toscana è attiva anche nella ristorazione con il format Mercato Centrale, nonché nella gestione di ostelli con il brand Plus Hostels. Opera inoltre la tenuta Palagina in Toscana.\r

\r

[gallery ids=\"456014,456015,456016\"]","post_title":"Cresce il fatturato del gruppo Human Company: +19% sul 2022","post_date":"2023-11-14T11:11:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699960266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di \"luogo di nascita degli Stati Uniti\" e di prima città Patrimonio dell'Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l'offerta culturale e diversificata come fattori chiave.\r

\r

L'elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto - dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar - ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto.\r

\r

«Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere - ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d'arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre».\r

\r

Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov.","post_title":"Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet","post_date":"2023-11-14T10:52:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699959158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi inediti e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. La compagnia delle Navi Gialle propone due minicrociere esclusive, per trascorrere un Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina. “Per il veglione, in particolare, la cucina di bordo proporrà il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate”, sottolinea il chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries, Sébastien Romani.\r

\r

Capodanno in Costa Azzurra; Savona - Vado Ligure/Nizza: tre notti\r

\r

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 29 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 30 dicembre. Il 30 e 31 dicembre si potrà sbarcare, per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella Promenade des Anglais. Una cena servita, un cenone con veglione, tre colazioni a buffet e i fuochi d’artificio. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 430 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia: una notte\r

\r

Un Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una colazione. Il primo giorno dell’anno una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da 255 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.","post_title":"Navi Gialle: due minicrociere di Capodanno con cenone stellato","post_date":"2023-11-14T10:30:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699957819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per il Cile griffato Kel 12 e Viaggi Levi, che registrano un incremento di fatturato sulla destinazione pari al 20%, con un corrispondente aumento del 10% dei passeggeri rispetto al pari periodo dello scorso anno. “Il Cile è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza - spiega la product manager Rossana Novati -. E’ un paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori. Così prorompente e così estrema, meta prediletta dagli amanti della natura e da chi desidera scoprire a fondo la sua cultura, la destinazione registra quindi ottime performance, facendo prevedere per il 2024 un incremento importante di presenze tra i nostri clienti”.\r

\r

Con una programmazione che include viaggi con esperto e viaggi su misura, il Cile di Kel 12 e Viaggi Levi offre itinerari che consentono di scoprire la grande varietà paesaggistica del Paese, spingendosi in aree lontane dal turismo di massa, proponendo soluzioni che consentono di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti. \"Molti i plus dedicati ai viaggiatori - prosegue Rossana Novati - Tra tutti, la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza a Puerto Natales e quella sul lago Grey nel parco nazionale delle Torri del Paine con, in aggiunta, il pernottamento proprio all’interno del parco. Per quattro giorni si potranno inoltre ammirare i contrasti del deserto di Atacama e perdersi nella meraviglia cromatica delle case di Valparaiso distribuite su oltre 40 colline chiamate Cerros. E per la partenza di Capodanno si prevede una speciale riduzione di mille euro a a coppia sull’itinerario Deserto di Atacama e Patagonia Cilena.","post_title":"Kel 12: cresce la voglia di Cile. Fatturato a +20% sulla destinazione","post_date":"2023-11-14T10:16:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699956977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_278871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Vignieri[/caption]\r

\r

Tecnologia e prodotto. Sono i due fattori chiave che hanno permesso a Dgv Travel di attraversare gli anni difficili della pandemia e di tornare finalmente quest'anno sullo stesso livello di fatturato degli anni pre-Covid: \"Abbiamo effettuato investimenti digital al fine di essere sempre più veloci e precisi nell’invio dei preventivi, in quanto la concorrenza aumenta e il viaggiatore vuole risposte veloci e precise - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Michele Vignieri -. Abbiamo inoltre ampliato il nostro portfolio di destinazioni, che a oggi sono 35 tra Asia, Americhe, oceano Indiano, Africa e Medio Oriente\".\r

\r

Nel corso del 2023, decisamente bene è andato il prodotto a medio raggio, con particolare riferimento a Turchia, Marocco e Giordania. \"Una crescita che ritengo sia stata in parte legata anche all’innalzamento dei prezzi dei voli per il long haul. Un fenomeno che ha incrementato la domanda verso queste destinazioni e che noi siamo riusciti a intercettare - prosegue Vignieri -. Ora però il terremoto nel paese magrebino e il triste conflitto nella vicina Israele sta influenzando in maniera negativa le vendite di fine anno. Allo stesso tempo colgo tuttavia segnali di miglioramento della richiesta e delle conferme sul lungo raggio (per esempio verso Vietnam, India e Argentina). Prenotando un po’ in anticipo si riescono infatti a emettere biglietti a prezzi sicuramente più vantaggiosi. E questo ci lascia ben sperare per il 2024\".\r

\r

Il tutto senza dimenticare la Cina, paese di elezione di Dgv Travel, la cui avventura è cominciata proprio con questa destinazione. \"Una meta splendida negli ultimi anni colpita da una serie di difficoltà che ben conosciamo - conclude Vignieri -. Ma la ripartenza è vicina. Ne sono sicuro. Proprio in questi giorni partirò con una delegazione di altri colleghi tour operator per una fiera a Kunming. Nel 2024 credo proprio che potremo iniziare di nuovo a parlare di viaggi in Cina. Ci terrei infine concludere ringraziando tutto lo staff Dgv Travel, che ci ha sempre creduto durante i bruttissimi momenti della pandemia. Oggi fortunatamente solo un bruttissimo ricordo\".","post_title":"Dgv Travel torna sui volumi pre-Covid. E per il 2024 si riparte con la Cina","post_date":"2023-11-14T10:02:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699956132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate da record per Wizz Air che ha trasportato 33 milioni di passeggeri nel periodo compreso fra aprile e settembre 2023, pari ad una crescita di oltre il 24% rispetto alla summer precedente.\r

In Italia le destinazioni più richieste dell'estate hanno incluso l'Albania e l'Egitto, ma anche mete inusuali come l’Armenia.\r

Intanto la low cost ha già varato la programmazione per l’estate 2024 con voli in vendita a partire da 14,99 euro con partenza dagli aeroporti di Roma, Milano, Catania, Venezia e Napoli. L'offerta spazia dalle mete domestiche come Torino, Venezia, Olbia, Lampedusa o Bologna, a quelle europee di Nizza, Tirana, Francoforte Hahn e Londra, oltre alle nuove rotte da Roma a Berlino, Amburgo, Alicante e Danimarca, nonché da Milano a Parigi e Tenerife.","post_title":"Wizz Air archivia l'estate 2023 con un totale di 33 milioni di passeggeri","post_date":"2023-11-14T09:00:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699952443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domani martedì 14 novembre Alassio ospiterà un’importante tappa dell'evento b2b Travel Open Day Hospitality. Il format porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità e, per l'occasione, sarà ospitato nell'affascinante location dell'ex Chiesa Anglicana (Via Adua, 6).\r

\r

L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, accoglierà i rappresentanti della proposta ricettiva locale (proprietari, gestori e manager di strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extra-alberghiero) per una giornata di formazione, incontri e approfondimenti con i più importanti fornitori dei servizi per l’ospitalità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Durante la giornata ai partecipanti verrà offerto un light lunch a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all'ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l'appeal della destinazione sui flussi di repeater. Durante le sessioni in programma, sarà possibile per gli operatori del ricettivo aggiornarsi su prodotti e novità essenziali per il settore, partecipare a workshop e momenti formativi di rilievo. Gli incontri \"one-to-one\" rappresenteranno il fulcro dell’iniziativa, perché offrono l'opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore.\r

\r

“Alassio – dichiara il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - è una destinazione eccellente che può essere vissuta al meglio tutto l'anno grazie al connubio perfetto tra svariati fattori, a partire da un mare e un paesaggio meravigliosi, ottime strutture ricettive, negozi e ristorazione di alta qualità ed eventi che animano la città in ogni stagione. Questa iniziativa così importante, patrocinata dal Comune, rappresenta un'interessante opportunità per la nostra città per accrescere ancora di più il livello di competenza nel settore turistico, attraverso lo scambio e il confronto proficuo tra gli operatori, che possono aggiornarsi sulle tendenze e sugli strumenti più evoluti”.\r

\r

Gli operatori del settore ricettivo possono iscriversi a questo link, contattare il numero 06 89017577 o ancora scrivere un'email a eventi@travelopenday.com","post_title":"Travel Open Day Hospitality ad Alassio. Galtieri: \"Importante opportunità per la città\"","post_date":"2023-11-13T13:08:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699880931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la campagna di recruiting 2024 della società Erqole, parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson. Le selezioni riguardano circa 120 profili per diverse mansioni e qualifiche (dalla ristorazione al reparto camere, passando per ricevimento e manutenzione), ricercati per le tre strutture che l'operatore gestisce dalla scorsa estate a Porto Ercole: l’hotel La Roqqa e i due beach club Isolotto e Riva del Marchese.\r

\r

“Ci stiamo muovendo con un certo anticipo in quanto, per noi di Erqole, la fase di recruiting è cruciale - spiega l'amministratore delegato della società, Flavio Bucciarelli -: siamo, infatti, convinti che, per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile, è necessario accogliere collaboratori con un’attitudine positiva per poi formarli opportunamente, affinché si sentano orgogliosi e parte integrante di un progetto comune. Il nostro impegno per Porto Ercole non intende limitarsi al periodo estivo, in quanto promuoviamo un modello di ospitalità innovativo e di qualità che punta su questo territorio con una visione ampia e di lungo termine, volta a creare importanti opportunità di lavoro, oltre che di condivisione e coinvolgimento con la comunità”.\r

\r

Seguendo il principio “assumere per attitudine, formare per competenze”, Erqole prevede per ogni nuovo assunto un percorso di training, volto al raggiungimento di un approccio altamente professionale, composto da diverse attività, tra cui lezioni di inglese, comunicazione sulle soft skills, compliance su Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, oltre ai vari corsi e training specifici a seconda del reparto in cui presteranno servizio (cucina, ristorante, bar...). Inoltre, sarà organizzato un ricco programma di coaching e team building, anche con iniziative di cittadinanza attiva da svolgersi sul territorio e con la comunità locale.\r

\r

Confermata pure la collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, con cui sarà organizzato a inizio febbraio un recruiting day riservato a Erqole e ai profili ricercati. Particolare attenzione sarà prestata alle candidature di residenti a Porto Ercole e delle zone limitrofe, così come continuerà l’impegno nell’attirare nuovamente in Italia giovani talenti che hanno scelto di andare all’estero alla ricerca di percorsi professionali stimolanti.\r

\r

È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link:\r

https://www.erqole.it/career\r

https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs","post_title":"Al via la campagna di recruiting del nuovo hotel La Roqqa di Porto Ercole","post_date":"2023-11-13T12:47:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699879622000]}]}}