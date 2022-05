Nuova Zelanda: confini aperti per tutti dal prossimo 31 luglio

La Nuova Zelanda riaprirà completamente i propri confini a tutti i turisti e ai titolari di visto dal prossimo 31 luglio, con tre mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

La data originaria era stata fissata per ottobre, ma il governo neozelandese aveva indicato che l’apertura avrebbe potuto essere anticipata qualora ci fossero state le condizioni giuste. È la prima volta che le frontiere della Nuova Zelanda saranno completamente aperte in più di due anni, da quando è iniziata la pandemia di Covid.

All’inizio di maggio il Paese ha iniziato ad accogliere i turisti di oltre 50 Paesi esenti da visto, tra cui Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Giappone, dopo aver eliminato le restrizioni sui visitatori provenienti dall’Australia in aprile.

“Tourism New Zealand accoglie con favore la notizia che i visitatori provenienti da Paesi non esenti da visto potranno visitarci a partire dal 31 luglio e non vediamo l’ora di mostrare loro la nostra ‘manaakitanga’ (ospitalità/cortesia/rispetto) mentre esplorano il nostro bellissimo Paese e sperimentano tutto ciò che la Nuova Zelanda ha da offrire” ha commentato il direttore generale di Tourism New Zealand, René de Monchy.