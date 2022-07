Nepal: nuovo piano per rilanciare il turismo con la Visit Nepal Decade

Il governo del Napal ha varato una serie di misure per rilanciare l’industria del turismo, particolarmente colpita dalla pandemia, che includono l’istituzione della Visit Nepal Decade, nel decennio tra il 2023 e il 2033.

Presentando il piano Jeevan Ram Shrestha, ministro nepalese per la cultura, il turismo e l’aviazione civile, ha dichiarato che il governo sta rompendo la tradizione di annunciare un singolo anno come “Visit Nepal Year”, in modo da condurre una campagna sostenuta per promuovere il turismo, uno dei principali generatori di valuta estera e di posti di lavoro per il Paese.

Il governo intanto punta ad attrarre 1 milione di turisti stranieri nell’anno fiscale 2022-23, iniziato a metà luglio. Il Nepal ha accolto 1,19 milioni di visitatori stranieri nel 2019 e ha cercato di attrarne 2 milioni nel 2020, quando è stato lanciato Visit Nepal 2020, ma il Covid-19 ha costretto il governo a sospendere la campagna. Lo scorso giugno, secondo i dati del ministero del Turismo, gli stranieri che hanno visitato il Paese sono stati 237.670.

Nell’ambito del nuovo piano d’azione, il Nepal lancerà campagne di promozione in Cina, India e Bangladesh, le prime due delle quali sono le maggiori fonti di turisti per il Nepal negli anni normali.

È previsto anche un piano per promuovere il Nepal come destinazione Mice e per il turismo spirituale, con l’offerta di pacchetti di yoga, benessere e spa. E visto che l’alpinismo è da sempre una parte fondamentale del turismo nepalese, il Paese sta pianificando l’apertura di altre vette himalayane.