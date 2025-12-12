La Corte europea respinge il ricorso di Ryanair contro la Tap La Corte dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di Ryanair contro l’aiuto di 2,55 miliardi di euro concesso dal governo portoghese a Tap Air Portugal per la sua ristrutturazione. “È stato dimostrato che Tap soddisfaceva i requisiti per ricevere l’aiuto per la sua ristrutturazione”, si legge nella sentenza, aggiungendo che la Commissione “spiega correttamente che la decisione persegue un obiettivo di interesse comune ed era necessaria, appropriata e proporzionata”. L’aiuto alla Tap è stato autorizzato il 21 dicembre 2021, quando la compagnia aerea portoghese, che già da anni attraversava una situazione di forte instabilità, stava subendo gli effetti della pandemia. Sebbene la sentenza non lo dichiari esplicitamente, l’aiuto ha permesso a Tap di interrompere le perdite e di tornare a una situazione stabile, il che ha infine permesso al Portogallo di mettere in vendita la società. In realtà, non è la prima volta che ciò accade, poiché le precedenti privatizzazioni si erano rivelate un fiasco. L’approvazione europea è stata accompagnata dall’obbligo per la Tap di abbandonare 18 slot giornalieri all’aeroporto di Lisbona, da cui ha tratto giovamento Easyjet. Condividi

