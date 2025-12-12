Airbnb sostiene il Fai e presenta le esperienze in location storiche Airbnb e Fondo per l’Ambiente Italiano più vicini. La piattaforma sosterrà infatti direttamente le attività del Fai dedicate alla cura e alla manutenzione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, attraverso un sostegno pluriennale destinato a interventi su tre storici beni: Villa Gregoriana a Tivoli, Villa e Collezione Panza a Varese e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Questi tre beni entreranno a far parte, insieme a Villa Necchi Campiglio a Milano e Palazzo Moroni a Bergamo, di un programma che prevede sei esperienze esclusive, organizzate dal Fai e disponibili solo su Airbnb, pensate per vivere il bene culturale in un modo diverso dalla visita tradizionale, contribuendo a scoprirlo attraverso una nuova prospettiva. Le opportunità su Airbnb Questo programma si affianca a un più ampio percorso di valorizzazione turistica, già attivo sulla piattaforma Airbnb dove è possibile prenotare una selezione di esperienze proposte dal Fai, in numerosi beni tutelati e gestiti dalla fondazione tra le quali visita guidata di Villa Rezzola ed il suo giardino a Lerici; “guarda oltre l’Infinito e visita l’orto sul Colle” a Recanat; visita il castello e parco di Masino a Caravino; visita guidata al castello della Manta; scopri palazzo Moroni con un tour guidato a Bergamo; visita Villa Necchi a Milano; sorseggia vini a Villa dei Vescovi dopo l’orario di chiusura a Torregli; visita guidata ai Giganti della Sila e Casino Mollo a Spezzano della Sila; la raccolta delle arance alla Kolymbethra, Valle dei Templi di Agrigento; “ammira secoli di arte” a Villa Panza a Varese; visita Villa della Porta Bozzolo e il suo giardino a Casalzuigno. Ulteriori Esperienze Fai per gli utenti Airbnb sono disponibili online. Grazie alla collaborazione, sarà ancora più semplice conoscere i 60 beni Fai aperti al pubblico in tutta Italia, che nel solo 2024 hanno accolto 1,1 milioni di visitatori, e vivere in prima persona il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. «La collaborazione con il Fai nasce dalla consapevolezza dell’importanza di tutelare e restaurare i luoghi che raccontano la storia e l’identità dell’Italia. L’obiettivo è creare connessioni tra persone, cultura e territorio, valorizzando la bellezza e la diversità del Paese attraverso esperienze che permettono di scoprire i suoi tesori nascosti. Questo è solo l’inizio di un percorso comune che intendiamo far crescere nel tempo, evolvendo e ampliando la collaborazione per renderla ancora più significativa nel prossimo futuro» dichiara Matteo Sarzana, country manager di Airbnb Italia. «Siamo felici di avviare questa collaborazione con Airbnb Italia. Il contributo dell’azienda offre un sostegno concreto al lavoro quotidiano della fondazione e alla promozione di luoghi straordinari, spesso lontani dai grandi centri, e di territori ricchi di storia e cultura che meritano di essere scoperti o riscoperti: realtà preziose, talvolta meno note ma essenziali per comprendere la ricchezza del nostro paesaggio culturale, che grazie a questo progetto potranno raggiungere un pubblico ancora più ampio» conclude Davide Usai, direttore generale dei Fai. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_503624" align="alignleft" width="450"] Adelheid Stifter[/caption] Terme Merano è un motore economico fondamentale per la città di Merano, la provincia di Bolzano e l’intero Alto Adige. A conferma, i numeri da record risultati da uno studio sul valore economico delle Terme Merano sul territorio, nel periodo 2006-2024, realizzato dall’economista Prof. Friedrich Schneider dell’Università Johannes Kepler di Linz. Ha dichiarato la direttrice di Terme Merano Adelheid Stifter: “La nuova analisi sul valore economico creato dalle Terme Merano conferma in modo chiaro quanto il nostro modello di sviluppo sia radicato nel territorio e allo stesso tempo orientato al futuro. Siamo orgogliosi di contribuire in maniera significativa alla qualità della vita, all’attrattività turistica e alla sostenibilità economica della città. Questo risultato è merito di un lavoro di squadra e della fiducia che la comunità ripone in noi. Continueremo a investire in innovazione, benessere e qualità per generare valore duraturo per Merano e per tutto l’Alto Adige”. Dall’apertura delle Terme Merano, il 3 dicembre 2005, il complesso termale ha accolto oltre 7,2 milioni di clienti, esclusi i bambini sotto i 4 anni, confermando una media annuale di circa 378.000 visitatori. Attività operative Secondo lo studio, nel periodo 2006–2024, le attività operative di Terme Merano hanno generato 643 milioni di euro di spese con impatto diretto sulla creazione di valore economico. Tali spese hanno prodotto un effetto sul Pil di circa 860 milioni di euro, contribuendo alla creazione o al mantenimento di 6.700 posti di lavoro nella Provincia di Bolzano. L’analisi scientifica mostra inoltre che Terme Merano genera ogni anno tra 17 e 19 milioni di euro di entrate fiscali per la pubblica amministrazione, derivanti dalle spese per il personale, dai costi di gestione e dai consumi degli ospiti. Gli effetti fiscali complessivi per il periodo 2006–2024 sono stimati in un valore compreso tra 317 e 375 milioni di euro. Anche l’attività d’investimento di Terme Merano ha avuto un impatto significativo sull’economia regionale: dal 2006 sono stati investiti 31 milioni di euro, generando ulteriori 50 milioni di euro di valore aggiunto a livello provinciale e 388 posti di lavoro creati o mantenuti sul territorio. [post_title] => Le Terme di Merano, un modello di sviluppo che fa crescere un'intera regione [post_date] => 2025-12-11T10:41:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765449687000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med aprirà la sua seconda stazione sciistica in Québec, a Mont-Tremblant. L'apertura del Club Med Tremblant è prevista per dicembre 2028. L'operatore ha stretto una partnership con la società di gestione francese Alderan e la stazione sciistica Mont-Tremblant per la realizzazione di un resort all-inclusive con accesso diretto alle piste da sci. In base all'accordo, il t.o. gestirà il resort con un contratto di locazione a lungo termine. Station Mont-Tremblant offrirà corsi di sci per ospiti di tutte le età. La proposta neve Come riporta Travel Weekly, la struttura offrirà biglietti giornalieri per gli impianti di risalita, Kids Club suddivisi per fasce d'età per bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni, punti ristoro, strutture termali e programmi estivi. La struttura si unirà al Club Med Quebec Charlevoix, inaugurato nel 2021 . L'annuncio segna un nuovo step nella strategia di espansione dell'operatore, che prevede l'apertura di una meta sciistica ogni uno o due anni, secondo Carolyne Doyon , ceo di Club Med Nord America e Caraibi. Il t.o. ha anche in cantiere un progetto a San Sicario sulle Alpi. [post_title] => Club Med investe sulla neve: nuovo resort in Canada [post_date] => 2025-12-11T09:31:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765445518000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti accoglie in flotta il primo Embraer 195 (ex Austrian Airlines) che inizierà le operazioni a marzo 2026. Prende così quota l'ambizioso programma di sviluppo che proseguirà fino al 2028 e che prevede l’inserimento graduale di 13 E195, destinati a sostituire progressivamente i nove E190 da 108 posti, incrementando la flotta dalle attuali 26 unità a 30 aeromobili complessivi. Un passo decisivo per migliorare efficienza e capacità. Un percorso di espansione e crescita che non riguarda unicamente la flotta, ma anche la rete di destinazioni. Per la stagione invernale 2025/26, dall’hub di Francoforte sarà infatti possibile raggiungere 18 mete, con l’ingresso di novità di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. Una proposta sempre più ricca, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in costante crescita. Parallelamente Air Dolomiti ha ampliato le proprie operazioni all’interno del Gruppo Lufthansa, avviando attività per conto di Austrian Airlines e gestendo i collegamenti sull’hub di Vienna da Milano Linate, Bologna e Venezia oltre che da Belgrado e Kosice. La performance 2025 Entro fine 2025 la compagnia stima di trasportare oltre 4 milioni di passeggeri, più di 53.000 voli operati e un load factor del 75%. Migliorano anche puntualità e regolarità delle operazioni, sostenute da un team in crescita costante, che raggiunge gli oltre 1.100 dipendenti. “Con la stagione invernale serviamo 50 destinazioni in 15 Paesi dagli hub di Francoforte, Monaco e Vienna e dalle basi operative di Verona, Venezia e Firenze. Un network ampio, che riflette il ruolo sempre più centrale della compagnia nel sistema del Gruppo Lufthansa. Chiudiamo il 2025 con basi solide e una direzione chiara: rafforzare il nostro ruolo nel gruppo, aumentare efficienza e competitività, investire in aeromobili e persone e continuare a crescere in modo sostenibile” commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti. [post_title] => Espansione Air Dolomiti: "Ruolo sempre più centrale nel gruppo Lufthansa" [post_date] => 2025-12-10T14:22:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765376568000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Awards Night per Disney Destinations Italia, che rinnova il proprio impegno verso il trade italiano con la premiazione delle agenzie di viaggio più performanti e la presentazione di Disney Dream Agency, evoluzione del precedente Disney Stars Ambassador. La nuova formula è dedicata alle agenzie di viaggio italiane specializzate nella vendita delle destinazioni Disney, a confermare il ruolo fondamentale delle adv nella promozione, nella diffusione e nella vendita del prodotto Disney. Un cambio nome che vuole essere ancora più identificativo e riconoscibile per il cliente finale, valorizzando ulteriormente le agenzie premium appartenenti al programma: «Ogni volta che voi utilizzerete questo brand, accanto ci sarà “Qualified by Disney”: qualcosa che evidenzia in maniera esclusiva, indissolubile e fortissima il nostro legame» dichiara Maria Pizzillo, head of sales Italy Disney Experiences. Altra grande novità è rappresentata dall’apertura del mondo di Frozen il 29 marzo 2026. «Il Parco Walt Disney Studios diventerà Disney Adventure World, il luogo in cui si potranno vivere le avventure di Pixar, Marvel e la grandissima novità del mondo di Frozen» rivela Monica Astuti, country head Disney Experiences. Qui è in ultimazione anche l’area dedicata al Re Leone, di prossima apertura. I premiati Premiate dal sales manager Alessandro Degiorgi le adv più performanti, con le nuove investiture del 2025: -4 Viaggi (Roma) - Miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025; -Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari) - top seller add on 2025; -Angolo di Mondo (Torino) - top seller add on 2025; -Desiderando Viaggiare (Ravenna) - top seller Disney Cruise Line 2025; -Dreamsteam (Milano) - top seller suite & vip tour 2025; -Fiparo Viaggi (Volla Napoli, Napoli) - miglior agenzia di viaggi 2025; -Jenia Viaggi (Catania) - miglior progetto creativo 2025; -Lisciotto Viaggi e Turismo (Messina) - top seller add on 2025; -Puerto Svago (Teverola, Caserta) - miglior network 2025; -Panama Viaggi (Melito di Napoli, Napoli) - top seller Disneyland Hotel 2025; -Relais Viaggi (Genova) - top seller add on 2025; -Vimar Viaggi (Grottaferrata, Roma) - miglior crescita yoy 2025; -Davide Travel (Milano) e Il Viaggio Che Ti Manca (Brescia) – nuove Disney Dream Agency 2026 (Elisa Biagioli) [post_title] => Disney Destinations Italia premia le adv e presenta Disney Dream Agency [post_date] => 2025-12-10T13:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765372652000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 300 nuove camere tra dicembre 2025 e novembre 2026, fatturato che passa da 14 a 18 milioni di euro, EBITDA raddoppiato da 1,5 a 3 milioni. Sono i numeri della crescita di LVG Group, realtà italiana dell'hospitality che sta costruendo uno dei principali gruppi alberghieri indipendenti del Paese con un modello innovativo che integra gestione, tecnologia proprietaria e valorizzazione del capitale umano. Il ceo Claudio Lavagna ha presentato i risultati del 2025 e il piano di sviluppo che guiderà l'espansione nei prossimi mesi. Il gruppo, attivo nella gestione alberghiera e nella consulenza strategica, conta attualmente 13 strutture in gestione diretta per un totale di 571 camere distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna. Il numero dei dipendenti è salito a 300, inclusi gli stagionali, rispetto ai 200 dell'anno precedente. Le prossime aperture sono già calendarizzate con precisione: a dicembre l'Hotel La Bussola di Novara (100 camere e 5 sale meeting modulabili fino a 400 posti) e l'Hotel Ritz di Pavia (116 camere focalizzato sull'enogastronomia dell'Oltrepò), a marzo 2026 il Belfiore di Mantova (70 camere, prima struttura ex novo con sola insegna LVG Hotel Collection) e a novembre 2026 il primo 4 stelle superior del gruppo nel centro di Brescia (50 camere in un ex palazzo storico di una banca). “Queste sono le aperture già certe, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un'apertura al mese che da novembre di quest'anno stiamo rispettando, grazie anche ai nuovi investitori” ha spiegato Lavagna La crescita è stata sostenuta dall'ingresso nel capitale, avvenuto a maggio 2025, di White Bridge Investments III con un aumento di capitale di 10 milioni di euro finalizzato alle nuove acquisizioni. Questa iniezione di liquidità ha permesso al gruppo di accelerare sul piano delle aperture, realizzando 3 nuove strutture nel 2025. Il motore dell'espansione è il Metodo LVG, applicato a tutte le strutture in gestione diretta e articolato in tre fasi: analisi di bilancio e ottimizzazione dei costi contestualizzata al mercato, studio strategico delle vendite supportato da business intelligence e algoritmi predittivi, implementazione con monitoraggio costante e formazione continua inizialmente via digitale e poi in aula tramite LVG Academy. Il contributo tecnologico è garantito da Diamond Tech, la software house interna che ha sviluppato Diamonds Hub, sistema integrato che unisce revenue management, controllo di gestione, brand reputation e quality management con intelligenza artificiale proprietaria. [post_title] => LVG punta a 50 hotel in tre anni: obiettivo una nuova apertura al mese [post_date] => 2025-12-10T10:13:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765361626000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Qatar si prepara a vivere un 2026 ricco di appuntamenti di rilievo internazionale. Il calendario proposto dall’affascinante paese intreccia sport, tecnologia, gastronomia e arte, rispondendo alle esigenze dei suoi visitatori e confermandosi hub globale in espansione di creatività, conoscenza e intrattenimento. La ricca programmazione prenderà il via con il Qatar International Food Festival (Qiff), dal 14 al 24 gennaio 2026. È il più grande evento gastronomico del Paese e consente ai suoi ospiti di degustare piatti preparati da chef di fama mondiale, assistere a spettacoli dal vivo, partecipare a laboratori interattivi e vivere esperienze culinarie esclusive. Il festival offrirà ai suoi ospiti un viaggio multisensoriale che celebra l’eccellenza e la varietà della cucina globale grazie ad aree tematiche come il Michelin Guide Village, il Qiff Ring e il Qiff Juniors. Il 16 gennaio si passerà dalla gastronomia alla corsa con la 14esima edizione della Doha Marathon by Ooredoo. L’evento partirà e si concluderà all’Hotel Park, snodandosi lungo la scenografica Corniche di Doha. Sono attesi oltre 20.000 partecipanti tra professionisti, dilettanti e famiglie. Il 24 gennaio prenderà il via la Samla Race, un’impegnativa sfida di 100 chilometri da percorrere in 12ore nel suggestivo scenario del sud del Qatar e articolata su 4 discipline: 2km di nuoto, 44 di ciclismo, 49 di corsa e 4 in kayak. Dal 1° al 4 febbraio 2026 l’attenzione si sposterà sull’innovazione con il Web Summit Qatar 2026, che si terrà al Doha Exhibition & Convention Center. L’evento riunirà le menti più brillanti del mondo della tecnologia, dell’imprenditoria e dell’industria digitale ed esplorerà le nuove frontiere dell’innovazione, creando connessioni globali e discutendo le sfide e le opportunità del futuro tecnologico nel cuore del Medio Oriente. Dal 26 al 28 marzo, con l’arrivo della primavera, il Qatar ospiterà un evento di Formula 1 di rilievo internazionale presso il Lusail International Circuit: il Qatar 1812 KM - FIA World Endurance Championship 2026. La competizione aprirà la stagione del Campionato Mondiale di Endurance e vedrà sfidarsi i migliori team e piloti del mondo. Infine, dal 16 aprile al 30 giugno la capitale si trasformerà in un palcoscenico d’arte e creatività con la Design Doha Biennale 2026. L’evento, diffuso in varie location della città, offrirà spazi di incontro e confronto tra designer, artisti e architetti provenienti da tutto il mondo e consoliderà la posizione di Doha come hub globale per il design contemporaneo e la cultura visiva. «Nel 2026, amplieremo le nostre attività in tutto il paese, posizionando il design al cuore stesso del nostro tessuto urbano. - afferma Fahad Al Obaidly, direttore della Biennale - A partire dalla nostra ricca eredità islamica e mediorientale, reimmagineremo gli spazi pubblici migliorandone l'accessibilità, la percorribilità a piedi e la vitalità. Design Doha celebrerà la nostra identità culturale e stimolerà la crescita economica, promuoverà l'istruzione e faciliterà lo scambio creativo, plasmando il futuro». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Qatar: un variegato programma di eventi nel primo semestre del 2026 [post_date] => 2025-12-10T09:15:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765358137000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Raúl González, ceo di Barceló Hotel Group per l'area Emea ha annunciato l'apertura di due nuovi hotel in Marocco, entrambi a Casablanca, con i marchi Occidental e Royal Hideaway. Quest'ultimo si trova nelle immediate vicinanze del Royal Mansour e punta a creare una destinazione di lusso di primo piano in città, come riportato da Hosteltur. Ora, l'acquisizione del primo di questi hotel, l'Occidental Casablanca Medina, è stata finalizzata . L'Occidental Casablanca Medina La struttura a 4 stelle , come ha rivelato Raúl González, «segna un’importante pietra miliare nella strategia di espansione di Barceló Hotel Group in una destinazione strategica per la compagnia, dove gestisce già nove hotel in sei città, posizionandosi come la principale catena spagnola nel Paese». L' Occidental Casablanca Medina, la cui apertura è prevista per l'inizio di marzo 2026, diventerà il primo hotel del marchio nella destinazione. [post_title] => Barceló Hotel Group si concentra sul Marocco: in arrivo nuove aperture [post_date] => 2025-12-09T13:50:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765288244000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con sette anni di attività e 23 edizioni alle spalle – tra think tank ed eventi B2B – il progetto Travel Hashtag si avvia al nuovo anno con un fitto calendario di appuntamenti internazionali. Il 2026 segna un traguardo importante per l’iniziativa ideata da Nicola Romanelli nel 2019 e oggi parte integrante del portfolio del consultancy hub Travel Hashtag Advisory. Il calendario 2026 delle iniziative dedicate alla promozione del turismo italiano all’estero si aprirà a Londra il 4 febbraio. A seguire, subito dopo le festività pasquali, il format farà il suo debutto in Europa dell’Est, a Varsavia, il 9 aprile. Le attività internazionali riprenderanno in autunno con un altro esordio internazionale: San Paolo in Brasile, il 20 ottobre, seguito da uno degli appuntamenti storici di Travel Hashtag a New York, il 22 ottobre. A chiudere la stagione, il quarto ritorno negli Emirati Arabi Uniti, il terzo a Dubai, previsto per il 24 novembre. “Connettere gli operatori italiani del turismo incoming con buyer internazionali è la missione principale del nostro flagship format nella sua configurazione B2B – spiega Romanelli – Nel 2026 daremo ulteriore impulso alla qualità del networking, affinando la selezione dei partecipanti per favorire connessioni autentiche e sempre più di alto profilo. Un approccio boutique pensato per valorizzare l’Italia meno nota, creando occasioni concrete di business tra professionisti esperti, in un contesto informale, stimolante e lontano dalle dinamiche standardizzate degli eventi tradizionali”. Con una visione sempre più globale e un format di nicchia che unisce visioni e relazioni, Travel Hashtag si conferma uno strumento moderno e innovativo per raccontare l’Italia autentica ai mercati esteri. [post_title] => Travel Hashtag presenta il calendario 2026: cinque eventi boutique per promuovere l’Italia all'estero [post_date] => 2025-12-09T11:29:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => travel-hashtag ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Travel hashtag ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765279780000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre cento operatori hanno di settore affollato ieri sera il Ristorante La Limonaia, all’interno dei Musei della verdeggiante Villa Torlonia, per il Christmas Party 2025 firmato Travel Open Day, appuntamento diventato ormai una tappa fissa nell’agenda del trade. Tra brindisi, incontri e tanto networking informale, il settore si è dato appuntamento a Roma per salutare un anno intenso e guardare con entusiasmo al 2026, tra luci, alberi di Natale e decorazioni a tema. Il mix tra atmosfera natalizia, buona cucina e occasioni di networking ha confermato il format vincente dell’evento, sempre più percepito dagli operatori come un momento da non perdere per chiudere l’anno insieme. L'evento ha potuto contare sul supporto di numerosi partner, tra cui Travel Software, MSC Crociere, Originaltour, GNV, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Turespaña, Grotte di Frasassi, Adr e Easy Parking Aeroporti di Roma, Norwegian Cruise Line. Una rete di brand che conferma la forza della community del turismo, capace di fare squadra e ritrovarsi, stagione dopo stagione, attorno ai progetti firmati Travel Quotidiano e Travel Open Day, che sono stati premiati attraverso una targa consegnata a Daniela Battaglioni, da Snav e Grandi Navi Veloci. Un segno di riconoscimento per valorizzare il suo ruolo come punto di riferimento per il settore, capace negli anni di mantenere vivo un dialogo professionale e al tempo stesso umano, contribuendo con la sua regia e il supporto continuo a creare occasioni di business in cui le agenzie possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme in un clima conviviale ma altamente professionale. A scaldare ulteriormente l’atmosfera ci ha pensato la Top Band milanese Claireway, guidata da Marco Gozzi di Travel Software, protagonista in questa seconda veste di una performance che ha sorpreso e divertito il pubblico e i colleghi presenti. Talento, ironia e una carica contagiosa che ha trasformato la cena in un viaggio di note e balli: tra quiz musicali, sfide improvvisate e premi dedicati ai vincitori, il pubblico si è lasciato trascinare in un clima di gioco e complicità. Un Christmas Party riuscito, partecipato e soprattutto autentico: il modo migliore per salutare un altro anno di lavoro condiviso e aprire la strada a nuove idee, nuovi progetti e nuovi incontri che continueremo a raccontare con lo stesso entusiasmo. [gallery columns="4" ids="503264,503266,503267,503268,503269,503270,503271,503272,503273,503274,503275,503276,503277,503278,503279,503280,503281,503282,503283,503284,503285,503286,503287,503288,503289,503290,503291,503292,503293,503294,503295,503296,503297,503298,503299,503300,503301,503302,503303,503304,503305,503306,503307,503308,503309,503310,503312,503314,503316,503317,503318,503319,503320,503321,503324,503325"] [post_title] => La magia del Christmas Party Travel Open Day: oltre 100 operatori tra premi, musica e brindisi [post_date] => 2025-12-05T13:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764940339000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "v 4" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":11,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1246,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503624\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Adelheid Stifter[/caption]\r

Terme Merano è un motore economico fondamentale per la città di Merano, la provincia di Bolzano e l’intero Alto Adige. A conferma, i numeri da record risultati da uno studio sul valore economico delle Terme Merano sul territorio, nel periodo 2006-2024, realizzato dall’economista Prof. Friedrich Schneider dell’Università Johannes Kepler di Linz.\r

Ha dichiarato la direttrice di Terme Merano Adelheid Stifter: “La nuova analisi sul valore economico creato dalle Terme Merano conferma in modo chiaro quanto il nostro modello di sviluppo sia radicato nel territorio e allo stesso tempo orientato al futuro. Siamo orgogliosi di contribuire in maniera significativa alla qualità della vita, all’attrattività turistica e alla sostenibilità economica della città. Questo risultato è merito di un lavoro di squadra e della fiducia che la comunità ripone in noi. Continueremo a investire in innovazione, benessere e qualità per generare valore duraturo per Merano e per tutto l’Alto Adige”.\r

Dall’apertura delle Terme Merano, il 3 dicembre 2005, il complesso termale ha accolto oltre 7,2 milioni di clienti, esclusi i bambini sotto i 4 anni, confermando una media annuale di circa 378.000 visitatori.\r

\r

Attività operative\r

Secondo lo studio, nel periodo 2006–2024, le attività operative di Terme Merano hanno generato 643 milioni di euro di spese con impatto diretto sulla creazione di valore economico. Tali spese hanno prodotto un effetto sul Pil di circa 860 milioni di euro, contribuendo alla creazione o al mantenimento di 6.700 posti di lavoro nella Provincia di Bolzano.\r

L’analisi scientifica mostra inoltre che Terme Merano genera ogni anno tra 17 e 19 milioni di euro di entrate fiscali per la pubblica amministrazione, derivanti dalle spese per il personale, dai costi di gestione e dai consumi degli ospiti. Gli effetti fiscali complessivi per il periodo 2006–2024 sono stimati in un valore compreso tra 317 e 375 milioni di euro.\r

Anche l’attività d’investimento di Terme Merano ha avuto un impatto significativo sull’economia regionale: dal 2006 sono stati investiti 31 milioni di euro, generando ulteriori 50 milioni di euro di valore aggiunto a livello provinciale e 388 posti di lavoro creati o mantenuti sul territorio.","post_title":"Le Terme di Merano, un modello di sviluppo che fa crescere un'intera regione","post_date":"2025-12-11T10:41:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765449687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med aprirà la sua seconda stazione sciistica in Québec, a Mont-Tremblant. L'apertura del Club Med Tremblant è prevista per dicembre 2028.\r

L'operatore ha stretto una partnership con la società di gestione francese Alderan e la stazione sciistica Mont-Tremblant per la realizzazione di un resort all-inclusive con accesso diretto alle piste da sci. In base all'accordo, il t.o. gestirà il resort con un contratto di locazione a lungo termine. Station Mont-Tremblant offrirà corsi di sci per ospiti di tutte le età.\r

La proposta neve\r

Come riporta Travel Weekly, la struttura offrirà biglietti giornalieri per gli impianti di risalita, Kids Club suddivisi per fasce d'età per bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni, punti ristoro, strutture termali e programmi estivi. La struttura si unirà al Club Med Quebec Charlevoix, inaugurato nel 2021 . \r

\r

L'annuncio segna un nuovo step nella strategia di espansione dell'operatore, che prevede l'apertura di una meta sciistica ogni uno o due anni, secondo Carolyne Doyon , ceo di Club Med Nord America e Caraibi. Il t.o. ha anche in cantiere un progetto a San Sicario sulle Alpi.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club Med investe sulla neve: nuovo resort in Canada","post_date":"2025-12-11T09:31:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765445518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti accoglie in flotta il primo Embraer 195 (ex Austrian Airlines) che inizierà le operazioni a marzo 2026.\r

\r

Prende così quota l'ambizioso programma di sviluppo che proseguirà fino al 2028 e che prevede l’inserimento graduale di 13 E195, destinati a sostituire progressivamente i nove E190 da 108 posti, incrementando la flotta dalle attuali 26 unità a 30 aeromobili complessivi. Un passo decisivo per migliorare efficienza e capacità.\r

\r

Un percorso di espansione e crescita che non riguarda unicamente la flotta, ma anche la rete di destinazioni. Per la stagione invernale 2025/26, dall’hub di Francoforte sarà infatti possibile raggiungere 18 mete, con l’ingresso di novità di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. Una proposta sempre più ricca, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in costante crescita.\r

\r

Parallelamente Air Dolomiti ha ampliato le proprie operazioni all’interno del Gruppo Lufthansa, avviando attività per conto di Austrian Airlines e gestendo i collegamenti sull’hub di Vienna da Milano Linate, Bologna e Venezia oltre che da Belgrado e Kosice.\r

\r

La performance 2025\r

\r

Entro fine 2025 la compagnia stima di trasportare oltre 4 milioni di passeggeri, più di 53.000 voli operati e un load factor del 75%. Migliorano anche puntualità e regolarità delle operazioni, sostenute da un team in crescita costante, che raggiunge gli oltre 1.100 dipendenti.\r

\r

“Con la stagione invernale serviamo 50 destinazioni in 15 Paesi dagli hub di Francoforte, Monaco e Vienna e dalle basi operative di Verona, Venezia e Firenze. Un network ampio, che riflette il ruolo sempre più centrale della compagnia nel sistema del Gruppo Lufthansa. Chiudiamo il 2025 con basi solide e una direzione chiara: rafforzare il nostro ruolo nel gruppo, aumentare efficienza e competitività, investire in aeromobili e persone e continuare a crescere in modo sostenibile” commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti.","post_title":"Espansione Air Dolomiti: \"Ruolo sempre più centrale nel gruppo Lufthansa\"","post_date":"2025-12-10T14:22:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765376568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Awards Night per Disney Destinations Italia, che rinnova il proprio impegno verso il trade italiano con la premiazione delle agenzie di viaggio più performanti e la presentazione di Disney Dream Agency, evoluzione del precedente Disney Stars Ambassador.\r

\r

La nuova formula è dedicata alle agenzie di viaggio italiane specializzate nella vendita delle destinazioni Disney, a confermare il ruolo fondamentale delle adv nella promozione, nella diffusione e nella vendita del prodotto Disney.\r

\r

Un cambio nome che vuole essere ancora più identificativo e riconoscibile per il cliente finale, valorizzando ulteriormente le agenzie premium appartenenti al programma: «Ogni volta che voi utilizzerete questo brand, accanto ci sarà “Qualified by Disney”: qualcosa che evidenzia in maniera esclusiva, indissolubile e fortissima il nostro legame» dichiara Maria Pizzillo, head of sales Italy Disney Experiences.\r

\r

Altra grande novità è rappresentata dall’apertura del mondo di Frozen il 29 marzo 2026. «Il Parco Walt Disney Studios diventerà Disney Adventure World, il luogo in cui si potranno vivere le avventure di Pixar, Marvel e la grandissima novità del mondo di Frozen» rivela Monica Astuti, country head Disney Experiences. Qui è in ultimazione anche l’area dedicata al Re Leone, di prossima apertura.\r

I premiati\r

Premiate dal sales manager Alessandro Degiorgi le adv più performanti, con le nuove investiture del 2025:\r

\r

-4 Viaggi (Roma) - Miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025;\r

\r

-Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari) - top seller add on 2025;\r

\r

-Angolo di Mondo (Torino) - top seller add on 2025;\r

\r

-Desiderando Viaggiare (Ravenna) - top seller Disney Cruise Line 2025;\r

\r

-Dreamsteam (Milano) - top seller suite & vip tour 2025;\r

\r

-Fiparo Viaggi (Volla Napoli, Napoli) - miglior agenzia di viaggi 2025;\r

\r

-Jenia Viaggi (Catania) - miglior progetto creativo 2025;\r

\r

-Lisciotto Viaggi e Turismo (Messina) - top seller add on 2025;\r

\r

-Puerto Svago (Teverola, Caserta) - miglior network 2025;\r

\r

-Panama Viaggi (Melito di Napoli, Napoli) - top seller Disneyland Hotel 2025;\r

\r

-Relais Viaggi (Genova) - top seller add on 2025;\r

\r

-Vimar Viaggi (Grottaferrata, Roma) - miglior crescita yoy 2025;\r

\r

-Davide Travel (Milano) e Il Viaggio Che Ti Manca (Brescia) – nuove Disney Dream Agency 2026\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Disney Destinations Italia premia le adv e presenta Disney Dream Agency","post_date":"2025-12-10T13:17:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1765372652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Quasi 300 nuove camere tra dicembre 2025 e novembre 2026, fatturato che passa da 14 a 18 milioni di euro, EBITDA raddoppiato da 1,5 a 3 milioni. Sono i numeri della crescita di LVG Group, realtà italiana dell'hospitality che sta costruendo uno dei principali gruppi alberghieri indipendenti del Paese con un modello innovativo che integra gestione, tecnologia proprietaria e valorizzazione del capitale umano.\r

Il ceo Claudio Lavagna ha presentato i risultati del 2025 e il piano di sviluppo che guiderà l'espansione nei prossimi mesi. Il gruppo, attivo nella gestione alberghiera e nella consulenza strategica, conta attualmente 13 strutture in gestione diretta per un totale di 571 camere distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna. Il numero dei dipendenti è salito a 300, inclusi gli stagionali, rispetto ai 200 dell'anno precedente.\r

Le prossime aperture sono già calendarizzate con precisione: a dicembre l'Hotel La Bussola di Novara (100 camere e 5 sale meeting modulabili fino a 400 posti) e l'Hotel Ritz di Pavia (116 camere focalizzato sull'enogastronomia dell'Oltrepò), a marzo 2026 il Belfiore di Mantova (70 camere, prima struttura ex novo con sola insegna LVG Hotel Collection) e a novembre 2026 il primo 4 stelle superior del gruppo nel centro di Brescia (50 camere in un ex palazzo storico di una banca).\r

“Queste sono le aperture già certe, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un'apertura al mese che da novembre di quest'anno stiamo rispettando, grazie anche ai nuovi investitori” ha spiegato Lavagna\r

La crescita è stata sostenuta dall'ingresso nel capitale, avvenuto a maggio 2025, di White Bridge Investments III con un aumento di capitale di 10 milioni di euro finalizzato alle nuove acquisizioni. Questa iniezione di liquidità ha permesso al gruppo di accelerare sul piano delle aperture, realizzando 3 nuove strutture nel 2025.\r

Il motore dell'espansione è il Metodo LVG, applicato a tutte le strutture in gestione diretta e articolato in tre fasi: analisi di bilancio e ottimizzazione dei costi contestualizzata al mercato, studio strategico delle vendite supportato da business intelligence e algoritmi predittivi, implementazione con monitoraggio costante e formazione continua inizialmente via digitale e poi in aula tramite LVG Academy.\r

Il contributo tecnologico è garantito da Diamond Tech, la software house interna che ha sviluppato Diamonds Hub, sistema integrato che unisce revenue management, controllo di gestione, brand reputation e quality management con intelligenza artificiale proprietaria.","post_title":"LVG punta a 50 hotel in tre anni: obiettivo una nuova apertura al mese","post_date":"2025-12-10T10:13:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765361626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Qatar si prepara a vivere un 2026 ricco di appuntamenti di rilievo internazionale. Il calendario proposto dall’affascinante paese intreccia sport, tecnologia, gastronomia e arte, rispondendo alle esigenze dei suoi visitatori e confermandosi hub globale in espansione di creatività, conoscenza e intrattenimento.\r

\r

La ricca programmazione prenderà il via con il Qatar International Food Festival (Qiff), dal 14 al 24 gennaio 2026. È il più grande evento gastronomico del Paese e consente ai suoi ospiti di degustare piatti preparati da chef di fama mondiale, assistere a spettacoli dal vivo, partecipare a laboratori interattivi e vivere esperienze culinarie esclusive. Il festival offrirà ai suoi ospiti un viaggio multisensoriale che celebra l’eccellenza e la varietà della cucina globale grazie ad aree tematiche come il Michelin Guide Village, il Qiff Ring e il Qiff Juniors. \r

\r

Il 16 gennaio si passerà dalla gastronomia alla corsa con la 14esima edizione della Doha Marathon by Ooredoo. L’evento partirà e si concluderà all’Hotel Park, snodandosi lungo la scenografica Corniche di Doha. Sono attesi oltre 20.000 partecipanti tra professionisti, dilettanti e famiglie. Il 24 gennaio prenderà il via la Samla Race, un’impegnativa sfida di 100 chilometri da percorrere in 12ore nel suggestivo scenario del sud del Qatar e articolata su 4 discipline: 2km di nuoto, 44 di ciclismo, 49 di corsa e 4 in kayak.\r

\r

Dal 1° al 4 febbraio 2026 l’attenzione si sposterà sull’innovazione con il Web Summit Qatar 2026, che si terrà al Doha Exhibition & Convention Center. L’evento riunirà le menti più brillanti del mondo della tecnologia, dell’imprenditoria e dell’industria digitale ed esplorerà le nuove frontiere dell’innovazione, creando connessioni globali e discutendo le sfide e le opportunità del futuro tecnologico nel cuore del Medio Oriente. Dal 26 al 28 marzo, con l’arrivo della primavera, il Qatar ospiterà un evento di Formula 1 di rilievo internazionale presso il Lusail International Circuit: il Qatar 1812 KM - FIA World Endurance Championship 2026. La competizione aprirà la stagione del Campionato Mondiale di Endurance e vedrà sfidarsi i migliori team e piloti del mondo.\r

\r

Infine, dal 16 aprile al 30 giugno la capitale si trasformerà in un palcoscenico d’arte e creatività con la Design Doha Biennale 2026. L’evento, diffuso in varie location della città, offrirà spazi di incontro e confronto tra designer, artisti e architetti provenienti da tutto il mondo e consoliderà la posizione di Doha come hub globale per il design contemporaneo e la cultura visiva. «Nel 2026, amplieremo le nostre attività in tutto il paese, posizionando il design al cuore stesso del nostro tessuto urbano. - afferma Fahad Al Obaidly, direttore della Biennale - A partire dalla nostra ricca eredità islamica e mediorientale, reimmagineremo gli spazi pubblici migliorandone l'accessibilità, la percorribilità a piedi e la vitalità. Design Doha celebrerà la nostra identità culturale e stimolerà la crescita economica, promuoverà l'istruzione e faciliterà lo scambio creativo, plasmando il futuro».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Qatar: un variegato programma di eventi nel primo semestre del 2026","post_date":"2025-12-10T09:15:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1765358137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raúl González, ceo di Barceló Hotel Group per l'area Emea ha annunciato l'apertura di due nuovi hotel in Marocco, entrambi a Casablanca, con i marchi Occidental e Royal Hideaway. Quest'ultimo si trova nelle immediate vicinanze del Royal Mansour e punta a creare una destinazione di lusso di primo piano in città, come riportato da Hosteltur. Ora, l'acquisizione del primo di questi hotel, l'Occidental Casablanca Medina, è stata finalizzata .\r

L'Occidental Casablanca Medina\r

La struttura a 4 stelle , come ha rivelato Raúl González, «segna un’importante pietra miliare nella strategia di espansione di Barceló Hotel Group in una destinazione strategica per la compagnia, dove gestisce già nove hotel in sei città, posizionandosi come la principale catena spagnola nel Paese». L' Occidental Casablanca Medina, la cui apertura è prevista per l'inizio di marzo 2026, diventerà il primo hotel del marchio nella destinazione. \r

\r

","post_title":"Barceló Hotel Group si concentra sul Marocco: in arrivo nuove aperture","post_date":"2025-12-09T13:50:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765288244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con sette anni di attività e 23 edizioni alle spalle – tra think tank ed eventi B2B – il progetto Travel Hashtag si avvia al nuovo anno con un fitto calendario di appuntamenti internazionali. Il 2026 segna un traguardo importante per l’iniziativa ideata da Nicola Romanelli nel 2019 e oggi parte integrante del portfolio del consultancy hub Travel Hashtag Advisory. \r

\r

Il calendario 2026 delle iniziative dedicate alla promozione del turismo italiano all’estero si aprirà a Londra il 4 febbraio. A seguire, subito dopo le festività pasquali, il format farà il suo debutto in Europa dell’Est, a Varsavia, il 9 aprile. Le attività internazionali riprenderanno in autunno con un altro esordio internazionale: San Paolo in Brasile, il 20 ottobre, seguito da uno degli appuntamenti storici di Travel Hashtag a New York, il 22 ottobre. A chiudere la stagione, il quarto ritorno negli Emirati Arabi Uniti, il terzo a Dubai, previsto per il 24 novembre.\r

\r

“Connettere gli operatori italiani del turismo incoming con buyer internazionali è la missione principale del nostro flagship format nella sua configurazione B2B – spiega Romanelli – Nel 2026 daremo ulteriore impulso alla qualità del networking, affinando la selezione dei partecipanti per favorire connessioni autentiche e sempre più di alto profilo. Un approccio boutique pensato per valorizzare l’Italia meno nota, creando occasioni concrete di business tra professionisti esperti, in un contesto informale, stimolante e lontano dalle dinamiche standardizzate degli eventi tradizionali”.\r

\r

Con una visione sempre più globale e un format di nicchia che unisce visioni e relazioni, Travel Hashtag si conferma uno strumento moderno e innovativo per raccontare l’Italia autentica ai mercati esteri.","post_title":"Travel Hashtag presenta il calendario 2026: cinque eventi boutique per promuovere l’Italia all'estero","post_date":"2025-12-09T11:29:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Incoming","Travel hashtag"]},"sort":[1765279780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre cento operatori hanno di settore affollato ieri sera il Ristorante La Limonaia, all’interno dei Musei della verdeggiante Villa Torlonia, per il Christmas Party 2025 firmato Travel Open Day, appuntamento diventato ormai una tappa fissa nell’agenda del trade.\r

\r

Tra brindisi, incontri e tanto networking informale, il settore si è dato appuntamento a Roma per salutare un anno intenso e guardare con entusiasmo al 2026, tra luci, alberi di Natale e decorazioni a tema. Il mix tra atmosfera natalizia, buona cucina e occasioni di networking ha confermato il format vincente dell’evento, sempre più percepito dagli operatori come un momento da non perdere per chiudere l’anno insieme.\r

\r

\r

\r

L'evento ha potuto contare sul supporto di numerosi partner, tra cui Travel Software, MSC Crociere, Originaltour, GNV, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Turespaña, Grotte di Frasassi, Adr e Easy Parking Aeroporti di Roma, Norwegian Cruise Line.\r

\r

Una rete di brand che conferma la forza della community del turismo, capace di fare squadra e ritrovarsi, stagione dopo stagione, attorno ai progetti firmati Travel Quotidiano e Travel Open Day, che sono stati premiati attraverso una targa consegnata a Daniela Battaglioni, da Snav e Grandi Navi Veloci. Un segno di riconoscimento per valorizzare il suo ruolo come punto di riferimento per il settore, capace negli anni di mantenere vivo un dialogo professionale e al tempo stesso umano, contribuendo con la sua regia e il supporto continuo a creare occasioni di business in cui le agenzie possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme in un clima conviviale ma altamente professionale.\r

\r

A scaldare ulteriormente l’atmosfera ci ha pensato la Top Band milanese Claireway, guidata da Marco Gozzi di Travel Software, protagonista in questa seconda veste di una performance che ha sorpreso e divertito il pubblico e i colleghi presenti. Talento, ironia e una carica contagiosa che ha trasformato la cena in un viaggio di note e balli: tra quiz musicali, sfide improvvisate e premi dedicati ai vincitori, il pubblico si è lasciato trascinare in un clima di gioco e complicità.\r

Un Christmas Party riuscito, partecipato e soprattutto autentico: il modo migliore per salutare un altro anno di lavoro condiviso e aprire la strada a nuove idee, nuovi progetti e nuovi incontri che continueremo a raccontare con lo stesso entusiasmo.\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"503264,503266,503267,503268,503269,503270,503271,503272,503273,503274,503275,503276,503277,503278,503279,503280,503281,503282,503283,503284,503285,503286,503287,503288,503289,503290,503291,503292,503293,503294,503295,503296,503297,503298,503299,503300,503301,503302,503303,503304,503305,503306,503307,503308,503309,503310,503312,503314,503316,503317,503318,503319,503320,503321,503324,503325\"]","post_title":"La magia del Christmas Party Travel Open Day: oltre 100 operatori tra premi, musica e brindisi","post_date":"2025-12-05T13:12:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764940339000]}]}}