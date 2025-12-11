Liguria, dopo il si dell’Unesco alla cucina italiana focus su investimenti per valorizzare i prodotti tipici Dall’Unesco un riconoscimento importante per l’Italia che spinge i territori a rafforzare iniziative ed investimenti volti a far conoscere e valorizzare i prodotti locali. «Il sì dell’Unesco alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità è una vittoria storica che premia non solo una tradizione gastronomica, ma un modo di vivere, condividere e tramandare antichi saperi all’interno delle comunità che custodiscono la cultura del cibo giorno dopo giorno – afferma il vicepresidente della regione Liguria con delega ai prodotti tipici, Alessandro Piana – La Liguria dà un contributo fondamentale a questo traguardo con i suoi prodotti simbolo, dalla focaccia al formaggio Igp al basilico genovese Dop, fino all’olio extravergine della Riviera Ligure Dop. Senza dimenticare la ricchissima tradizione enogastronomica dell’entroterra: la nostra regione rappresenta una delle espressioni più autentiche di quella cucina degli affetti richiamata nel dossier italiano». «Il riconoscimento dell’Unesco ci chiama ora a investire ancora di più nell’educazione alimentare -conclude il vicepresidente – nella trasmissione dei saperi, nella tutela della biodiversità agricola e nella promozione dei prodotti tipici. La Liguria è già su questa strada e questo risultato ci dà una spinta ulteriore per valorizzare le filiere locali, rafforzare l’identità dei nostri territori e sostenere chi tiene viva ogni giorno la nostra tradizione: agricoltori, pescatori, cuochi, produttori, famiglie. Oggi celebriamo un patrimonio che appartiene all’umanità, ma che nasce ogni volta che ci sediamo a tavola e la Liguria, con i suoi sapori e la sua storia millenaria, è orgogliosa di farne parte». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novembre nel segno della crescita per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che registra 576.481 passeggeri, il +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Secondo i dati Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. E le proiezioni indicano che a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico. Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%). La Germania risulta il primo mercato a novembre, con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte. Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso. “I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”. Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio. Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”. [post_title] => Aeroporto Palermo proiettato oltre i 9,2 mln di passeggeri per fine 2025 [post_date] => 2025-12-11T12:04:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765454692000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La piattaforma leader mondiale di escursioni ha incorporato il tour aereo più esclusivo del Cono Sud, che permette di trascorrere un’intera giornata nel continente bianco, oltre alla possibilità di esplorare il territorio più remoto del pianeta tramite una crociera di dieci giorni da Ushuaia. Entrambe le proposte hanno già date disponibili per i prossimi mesi. Roma, 10 dicembre 2025. Civitatis, la piattaforma online leader mondiale per visite guidate ed escursioni in lingua italiana, ha annunciato l’inserimento nel suo catalogo di due esperienze turistiche accessibili, inedite e straordinarie per visitare l’Antartide. La prima prevede un viaggio unico che permette ai viaggiatori di avvicinarsi al continente bianco in un solo giorno via aerea e vivere in prima persona la maestosità di uno degli angoli più remoti del mondo, mentre la seconda propone di farlo attraverso una crociera di dieci giorni. Un giorno alla fine del mondo La prima escursione offre l’opportunità di visitare l’Antartide per un giorno a bordo di un volo diretto che parte da Punta Arenas (Cile) verso l’isola King George, la più grande dell’arcipelago delle Shetland situata a sud del continente bianco, e uno dei principali centri di ricerca e collaborazione tra diversi paesi. Conosciuta in Argentina come Isola 25 de Mayo, questo è il punto strategico perfetto per trascorrere un giorno tra immensi ghiacciai, montagne e iceberg, generando un impatto visivo ed emotivo incomparabile. Il tour inizia all’alba all’aeroporto di Punta Arenas, da dove decolla il volo che attraversa il mitico Passaggio di Drake. Dopo circa due ore di traversata, l’aereo atterra alla base Presidente Frei sull’isola King George, che ospita strutture scientifiche di diversi paesi. L’attività include visite a piedi nella base e nei dintorni, e una navigazione in gommoni zodiac per avvistare pinguini e godere dell’imponente paesaggio polare formato da ghiacciai, scogliere ghiacciate, fauna autoctona e un ambiente silenzioso e suggestivo. Tutto ciò in un viaggio indimenticabile senza paragoni altrove. Il tour ha una durata totale di circa 12 ore, comprensive del volo di andata e ritorno e del tempo di esplorazione in Antartide. Il prezzo è di 5.666 euro a persona. Si raccomanda di non partecipare con minori di 12 anni. Civitatis offre già partenze programmate per i prossimi giorni 13 e 24 dicembre; 7 e 13 gennaio; 10 e 17 febbraio; e 12 e 20 marzo, attraverso il seguente link: https://www.civitatis.com/it/punta-arenas/escursione-antartide/ Crociera sul continente bianco D’altra parte, la compagnia ha annunciato l’inserimento recente sulla piattaforma di una crociera di dieci giorni lungo la penisola antartica. La nave, che parte da Ushuaia, Argentina, naviga attraverso il Canale di Beagle, passando per il Passaggio Mackinlay e successivamente attraversando il Passaggio di Drake. Durante questo viaggio, è possibile ammirare la fauna sorprendente del territorio ghiacciato e gli iceberg e le montagne innevate dell’arcipelago delle Shetland del Sud, composto da una ventina di isole e isolotti. Durante la traversata, si naviga in questo paesaggio surreale, passando per la caldera allagata dell’Isola Deception e le isole King George e Livingston, dove si possono osservare pinguini, elefanti marini, foche, balene megattere e persino orche. Inoltre, la nave passa attraverso lo Stretto di Gerlache, il Canale Neumayer e il Canale Lemaire, per ammirare ghiacciai e la natura mozzafiato del luogo. Ogni giorno sono previsti due sbarchi a terra nelle zone sicure scelte dal capitano per esplorare l’area, sempre accompagnati da guida e equipaggio. I luoghi per queste escursioni includono: Baia Paraíso, la colonia di pinguini di Adelia, Punta Portal, Neko Harbour, e le isole Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau e Petermann. Le escursioni si svolgono su gommoni tipo zodiac che possono trasportare fino a 12 passeggeri ciascuno e sono soggette a modifiche in base alle condizioni climatiche. Al ritorno, la nave attraversa nuovamente il Passaggio di Drake, durante il quale vengono offerte conferenze sul ponte con esperti naturalisti sulle specie di uccelli marini e balene presenti nella zona. Sulla piattaforma di Civitatis sono disponibili le seguenti date per le partenze dei prossimi mesi: 11, 20 e 29 dicembre 2025; 7, 16 e 25 gennaio; 25 febbraio; e 17 e 26 marzo 2026. Il prezzo totale della crociera con partenza e ritorno a Ushuaia, trattamento di pensione completa con pasti e bevande, ed escursioni, parte da 5.778 euro a persona e può essere prenotata attraverso questo link: https://www.civitatis.com/it/ushuaia/crociera-antartide/ Questa seconda opzione completa il catalogo antartico e offre ai viaggiatori due alternative completamente diverse per scoprire il continente bianco: una di avventura breve e intensa e l’altra di navigazione profonda e prolungata. L’Antartide non è solo un luogo geografico: è un’esperienza sensoriale, emotiva e umana completamente diversa da qualsiasi altra. Conoscere le sue basi, parlare con la gente, percepire la magnitudine del suo silenzio e osservare come la meteorologia definisca assolutamente tutto è qualcosa che cambia la percezione dell’universo. Su Civitatis Civitatis è il marchio leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in lingua italiana nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 90.000 attività in 4.000 destinazioni distribuite in 160 paesi. [post_title] => Viaggio al continente bianco: Civitatis unisce due esperienze turistiche uniche per visitare l’Antartide [post_date] => 2025-12-11T11:44:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => antartide [1] => civitatis [2] => crociera-antartide [3] => crociera-penisola-antartica [4] => escursioni-antartide [5] => esperienza-antartide [6] => fauna-antartica [7] => iceberg [8] => natura-polare [9] => piattaforma [10] => punta-arenas [11] => tour-antartide [12] => tour-operator-3 [13] => tour-unico-antartide [14] => ushuaia [15] => viaggio-in-antartide [16] => viaggio-remoto [17] => volo-antartide ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Antartide [1] => civitatis [2] => crociera Antartide [3] => crociera Penisola Antartica [4] => escursioni Antartide [5] => esperienza Antartide [6] => fauna antartica [7] => iceberg [8] => natura polare [9] => piattaforma [10] => Punta Arenas [11] => tour Antartide [12] => tour operator [13] => tour unico Antartide [14] => Ushuaia [15] => viaggio in Antartide [16] => viaggio remoto [17] => volo Antartide ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765453499000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Vincent Boutique Hotel entra a far parte del network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo alla Collection Bw Premier. La struttura, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, rappresenta la seconda presenza del gruppo a Malta dopo il Best Western Premier Malta, appartenente alla stessa proprietà. Le prenotazioni saranno disponibili entro fine dicembre 2025. Il The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection accoglie gli ospiti in un quartiere autentico e vivace di La Vallett. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & Bold designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati. Obiettivo Malta «Per noi questo ingresso rappresenta un traguardo speciale: dopo il successo del Best Western Premier Malta, siamo felici di dare nuova vita ad uno storico palazzo trasformandolo nel The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection. Ogni suite racconta un frammento della cultura maltese, con atmosfere originali e ricercate che offrono agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore di La Valletta - dichiara Gian Carlo Ellul, in rappresentanza dei proprietari della struttura -. È la seconda affiliazione sull’isola e testimonia la volontà di investire ancora in un territorio che sentiamo profondamente nostro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con Bwh Hotels, che ci consente di valorizzare al meglio l’offerta». Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe, ha aggiunto: «L’apertura di questo hotel rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro network a Malta. Grazie alla stessa proprietà che già gestisce il Best Western Premier Malta, questa seconda affiliazione conferma la fiducia riposta in Bwh Hotels e la capacità del gruppo di valorizzare strutture di fascino. Il Vincent è un boutique hotel che porta qualcosa di diverso nel nostro network: un’esperienza autentica, immersa nel cuore di La Valletta». [post_title] => Liguria, dopo il si dell’Unesco alla cucina italiana focus su investimenti per valorizzare i prodotti tipici [post_date] => 2025-12-11T11:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765451806000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Associazione italiana destination manager (Asidema) ha rinnovato le proprie cariche nazionali a seguito della riunione di insediamento del Comitato direttivo. Il Comitato ha confermato nel ruolo di presidente Nazionale Claudio Dell’Accio, professionista attivo nello sviluppo del destination management e nella progettazione di sistemi territoriali complessi. È stata inoltre nominata vicepresidente la Flavia Maria Coccia, economista con una lunga esperienza nelle politiche per il turismo e per lo sviluppo locale. Sono stati altresì nominati: presidente del comitato scientifico: Prof.ssa Carmen Bizzarri. Segretario e tesoriere: Giancarlo Dell’Orco. Collegio dei garanti: Paolo Garlando, Federico Scaramucci, Alessandro Speciale. Nell’ambito del rafforzamento della governance e della presenza dell’Associazione sui territori, il Comitato direttivo ha confermato e istituito le seguenti rappresentanze regionali: Lazio – Delegata regionale: Flavia Maria Coccia. Piemonte – Delegato regionale: Andrea Cerrato. Toscana – Delegato regionale: Giancarlo Dell’Orco. Puglia – Delegato regionale: Marcello Benevento. Calabria – Delegato regionale: Daniele Donnici Questa articolazione territoriale rappresenta un passo essenziale per rendere Assidema un soggetto capillare, capace di interagire con istituzioni, professionisti e stakeholder a livello locale. [post_title] => Assidema (associazione destination manager) rinnova le cariche. Dall'Accio confermato presidente [post_date] => 2025-12-11T11:15:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765451750000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Croazia punta sulla destagionalizzazione, sempre di più. La destinazione chiude l' anno in positivo, con un lieve aumento sul 2024, ma cresce soprattutto in turismo di qualità e di livello più alto. A tracciare il bilancio e ad annunciare le novità è Viviana Vukelic, direttore Ente nazionale croato per il turismo: "Siamo stati a Roma per lanciare il nuovo volo di Croatia Airlines, che sarà attivo tutto l'inverno e che collega la Città Eterna con la perla croata di Dubrovnik, così fuori stagione gli italiani hanno la possibilità di vedere questa destinazione Unesco. Stiamo anche puntando sul festival invernale e sui mercatini di Natale, le feste di Capodanno e il turismo wellness, che sta riscuotendo successo". La Croazia non si ferma e lavora tutto l'anno, confermando i risultati positivi anche per il settore Mice e convegni "abbiamo fatto investimenti significativi - sottolinea Vukelic - sia sui prodotti ma anche sulla qualità delle strutture dai tre ai cinque stelle, sui viaggi in barca e sul turismo organizzato. La nostra clientela apprezza questa strategia di diversificazione, inoltre sono disponibili sempre più collegamenti. Vorrei ringraziare tutti i nostri partner, e le agenzie di viaggio per la collaborazione. Con il Gruppo Travel, in particolare, si rafforza la collaborazione e annuncio la nostra presenza al Tove 2026 a Milano". Il mercato italiano si conferma un punto saldo per la destinazione, e con un flusso costantemente in crescita gli italiani stanno cambiando le loro abitudini, viaggiano più spesso fuori stagione: "Ci sono sempre di più le nuove generazioni che vogliono conoscere la Croazia non solo per il mare - conclude la manager - Poi c'è il target giovani ai quali piacciono tanto eventi, concerti, ad esempio il concerto di Jovanotti a Pola in Istria, che è un pretesto per visitare la Croazia, stiamo notando un incremento di visitatori legati ai grandi eventi". [post_title] => Croazia: focus su destagionalizzazione, turismo e servizi di qualità [post_date] => 2025-12-11T11:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765450830000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => a&o Hostels prosegue la sua espansione internazionale acquisendo la catena berlinese Schulz Hotels. L’acquisizione supporterà la strategia di sviluppo di a&o Hostels nei mercati core e consentirà di diversificare ulteriormente la propria offerta. a&o Hostels punta a continuare a sfruttare le favorevoli tendenze che stanno sostenendo la rapida crescita di questo settore. Trainato dall’aumento del turismo, dalla crescita dei viaggiatori attenti al budget e dai progressi tecnologici, il mercato europeo degli ostelli è destinato a crescere a un tasso di crescita annuo del 5,8% dal 2025 al 2030. I fondatori di Schulz – Nizar Rokbani, Oskar Kan e Sacha Gechter – entreranno a far parte del team di gestione e consulenza di a&o Hostels per contribuire allo sviluppo del brand e dell’offerta. Il trio è noto anche per aver fondato Meininger, azienda ibrida hotel/ostello attiva in tutta Europa, oggi con oltre 20.000 posti letto. Schulz Hotels Schulz Hotels rappresenta un’opzione budget premium e di design, con servizi e un’offerta f&b di livello superiore che si rivolge al tradizionale cliente degli ostelli così come a viaggiatori individuali e business più esigenti. Attualmente opera un unico hotel da 1.000 posti letto presso la stazione Ostbahnhof di Berlino, con un’altra struttura in programma nel nuovo quartiere Heide di Berlino, vicino alla stazione centrale. Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, ha dichiarato: «Il know-how combinato di a&o Hostels e Schulz ammonta a 100 anni di esperienza negli ostelli, il presupposto perfetto per una crescita dinamica e creativa in posizioni privilegiate nelle città europee. Dal 2024 abbiamo investito circa 500 milioni di euro per implementare la piattaforma a&o Hostels e valorizzare l’esperienza del team nel settore immobiliare, degli investimenti e degli ostelli. Con una base di investitori solida e un mercato che offre ancora opportunità interessanti, siamo pronti a mantenere questa traiettoria di crescita in un settore in rapida maturazione che beneficia di solidi venti favorevoli demografici e tecnologici». Sascha Gechter, co-fondatore di Meininger e Schulz, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di unire le forze con a&o Hostels e portare l’espansione di Schulz Hotels al livello successivo. La nostra partnership è complementare: condividiamo valori, gruppi target e ambizioni. Stanno emergendo numerose sinergie negli acquisti, nelle vendite e nella tecnologia, da cui entrambi i brand trarranno vantaggio». Nel 2024a&o Hostels ha accolto 2,8 milioni di ospiti e registrato 6,2 milioni di pernottamenti. Questo slancio è proseguito nel primo semestre 2025 con 1,4 milioni di ospiti, 3,1 milioni di pernottamenti e un tasso di occupazione del 73%. [post_title] => Espansione a&o Hostels: acquisita la catena Schulz Hotels [post_date] => 2025-12-11T10:34:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765449296000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Bit2026, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026, cambia radicalmente e diventa il punto di riferimento europeo per la produzione di contenuti per il viaggio. - esordisce così Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano, presentando il nuovo concept di Bit26 -. Noi stessi siamo fruitori e produttori di tematiche che vogliono fare percorsi personalizzati: viaggiamo in maniera diversa, con trasporti diversi e facendo cose diverse. Quindi la Fiera aiuterà il settore del turismo nello sviluppo, declinando ogni tema secondo le esigenze di tutti noi. Al centro ci sarà la persona, con i suoi modi di essere, di viaggiare e di vivere esperienze. Quest’anno il turismo contribuirà al Pil con circa 240 miliardi di euro - prosegue Foresti - e Fiera Milano è uno strumento di sviluppo della politica industriale del settore, una piattaforma di crescita e di comunicazione. La nostra mission è diventare produttori e travel media al servizio dei clienti. Quest’anno seguiremo anche lo sport e sarà facile, perché Milano ospiterà i Giochi Olimpici e, negli stessi giorni della Bit, all'interno di Fiera Milano, si terranno le competizioni di due discipline olimpiche: lo speed skating e l'hockey femminile. Quindi anche Fiera Milano, come azienda, si sta trasformando in un modo inaspettato e diventerà uno dei centri di produzione più importanti per il turismo italiano. Gli stessi padiglioni che ospiteranno lo speed skating, dopo i Giochi saranno trasformati per ospitare fino a 45.000 persone indoor per assistere a concerti ed eventi sportivi e di ogni genere. Fiera Milano - conclude Foresti - diventa anche destinazione». Distretti È Emanuele Guido Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano a raccontare Bit26: «La fiera e il Travel Makers Fest, ovvero il sistema neurologico con cui Bit si muoverà, gli oltre 200 eventi, 1000 relatori e i tantissimi contenuti, lasceranno al visitatore non solo delle idee concrete di prodotti e di servizi per il loro modello di business, ma accenderanno idee e prospettive. - afferma - Bit26 sarà come una grande città del turismo, organizzata per distretti. Ci saranno il grande distretto dell'Italia - quindi la destinazione Italia con tutte le presenze istituzionali - il distretto delle destinazioni estere, quello della tecnologia, quello dei trasporti, quello del turismo organizzato e, infine, il distretto dell'ospitalità. Ogni distretto avrà la sua piazza dove si terranno gli eventi del Travel Maker's Fest. Oggi nel mondo del turismo non si parla di offerta, ma di domanda. Possiamo scegliere che tipo di persone vogliamo sui nostri territori, che tipo di persone vogliamo che usino i nostri servizi e che tipo di persone vogliamo che diventino il target delle attività da svolgere. Questo ha portato la Bit a leggere non solo in modo trasversale, ma anche verticale l’offerta degli espositori - che in questa edizione cresceranno del 20% rispetto al 2025. Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e delle loro passioni abbiamo individuato dei cluster: enogastronomico, del lusso, della spiritualità, e quello dello sport, viste anche le vicine competizioni delle Olimpiadi.Bit è anche consapevole del grande tema odierno del cambiamento tecnologico, con l’introduzione dell’Ia. - prosegue Guido - Ci chiediamo come premierà l'autenticità del racconto, come la selezionerà, come influenzerà la ricerca del singolo nel trovare informazioni per soddisfare le proprie passioni. Quindi la tecnologia non è un ostacolo, né un abilitatore, è semplicemente un elemento che va considerato ripartendo dal raccontare bene quello che noi rappresentiamo come proposta di destinazione turistica, di servizio turistico, di albergo e di trasporto rispetto ai nostri clienti. Giovani L’ultimo aspetto, che riteniamo centrale per Bit26 e per il futuro, è l’importanza di coinvolgere figure giovani, soprattutto in termini di competenze: all’interno del Travel Makers Fest - che è l'ossatura di tutti gli eventi di Bit - abbiamo realizzato il focus Future Travelminds, che metterà sotto i riflettori e a disposizione del settore turistico le giovani menti e imprese che spingono verso il cambiamento: coloro che sono portatori di innovazioni - aldilà dell’età anagrafica - diventano a loro volta un supporto per la crescita del settore. Oggi è importante gestire quello che abbiamo, ma anche dare la possibilità di costruire il futuro. - conclude Guido - Queste sono le finalità vero le quali Bit si muove con l’Advisory Board e il Think Tank, cioè un network di operatori e di rappresentanti del settore con cui ci confrontiamo con cadenza mensile e che cercano di darci sollecitazioni e idee». Chiara Ambrosioni [post_title] => Il nuovo concept di Bit26: la persona e i contenuti al centro del progetto [post_date] => 2025-12-11T10:09:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765447771000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Roma Fiumicino è operativa la nuova Lounge del Terminal 1, con un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali. Fulcro architettonico dell’intervento è il nuovo bridge di collegamento, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal migliorando la fluidità dei percorsi interni. È caratterizzato da ampie superfici vetrate che offrono una vista privilegiata sui piazzali e contribuisce a rendere i flussi più intuitivi e scorrevoli. All’interno dell’area trova spazio la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner, uno spazio elegante e moderno che richiama la città di Roma attraverso materiali, cromie e dettagli architettonici ispirati alle sue atmosfere classiche e contemporanee. L'ambiente offre aree relax e zone lavoro dotate di Wi-Fi, prese di ricarica e monitor informativi sui voli, mentre il buffet propone una selezione di piatti ispirati alla cucina italiana, con sapori autentici secondo la tradizione. È inoltre disponibile un’esclusiva area Top Premium, prenotabile per un’esperienza ancora più riservata e personalizzata. Aperta dalle 05:15 alle 21:45, la lounge è accessibile a pagamento, con biglietti business o frequent flyer delle compagnie aeree partner, oppure tramite i principali circuiti lounge. [post_title] => Roma Fiumicino: taglio del nastro per la nuova Lounge del Terminal 1 [post_date] => 2025-12-11T10:03:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765447410000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria si dellunesco alla cucina italiana focus investimenti valorizzare prodotti tipici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3751,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novembre nel segno della crescita per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che registra 576.481 passeggeri, il +6,5% rispetto al 2024 (541.486).\r

\r

Secondo i dati Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. E le proiezioni indicano che a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico.\r

\r

Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%).\r

La Germania risulta il primo mercato a novembre, con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte.\r

Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso.\r

\r

“I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”.\r

\r

Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio. Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”.","post_title":"Aeroporto Palermo proiettato oltre i 9,2 mln di passeggeri per fine 2025","post_date":"2025-12-11T12:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765454692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma leader mondiale di escursioni ha incorporato il tour aereo più esclusivo del Cono Sud, che permette di trascorrere un’intera giornata nel continente bianco, oltre alla possibilità di esplorare il territorio più remoto del pianeta tramite una crociera di dieci giorni da Ushuaia. Entrambe le proposte hanno già date disponibili per i prossimi mesi.\r

\r

\r

Roma, 10 dicembre 2025. Civitatis, la piattaforma online leader mondiale per visite guidate ed escursioni in lingua italiana, ha annunciato l’inserimento nel suo catalogo di due esperienze turistiche accessibili, inedite e straordinarie per visitare l’Antartide.\r

\r

La prima prevede un viaggio unico che permette ai viaggiatori di avvicinarsi al continente bianco in un solo giorno via aerea e vivere in prima persona la maestosità di uno degli angoli più remoti del mondo, mentre la seconda propone di farlo attraverso una crociera di dieci giorni.\r

\r

Un giorno alla fine del mondo\r

\r

La prima escursione offre l’opportunità di visitare l’Antartide per un giorno a bordo di un volo diretto che parte da Punta Arenas (Cile) verso l’isola King George, la più grande dell’arcipelago delle Shetland situata a sud del continente bianco, e uno dei principali centri di ricerca e collaborazione tra diversi paesi. Conosciuta in Argentina come Isola 25 de Mayo, questo è il punto strategico perfetto per trascorrere un giorno tra immensi ghiacciai, montagne e iceberg, generando un impatto visivo ed emotivo incomparabile.\r

\r

Il tour inizia all’alba all’aeroporto di Punta Arenas, da dove decolla il volo che attraversa il mitico Passaggio di Drake. Dopo circa due ore di traversata, l’aereo atterra alla base Presidente Frei sull’isola King George, che ospita strutture scientifiche di diversi paesi.\r

\r

L’attività include visite a piedi nella base e nei dintorni, e una navigazione in gommoni zodiac per avvistare pinguini e godere dell’imponente paesaggio polare formato da ghiacciai, scogliere ghiacciate, fauna autoctona e un ambiente silenzioso e suggestivo. Tutto ciò in un viaggio indimenticabile senza paragoni altrove.\r

\r

Il tour ha una durata totale di circa 12 ore, comprensive del volo di andata e ritorno e del tempo di esplorazione in Antartide. Il prezzo è di 5.666 euro a persona. Si raccomanda di non partecipare con minori di 12 anni.\r

\r

Civitatis offre già partenze programmate per i prossimi giorni 13 e 24 dicembre; 7 e 13 gennaio; 10 e 17 febbraio; e 12 e 20 marzo, attraverso il seguente link: https://www.civitatis.com/it/punta-arenas/escursione-antartide/\r

\r

\r

\r

Crociera sul continente bianco\r

\r

D’altra parte, la compagnia ha annunciato l’inserimento recente sulla piattaforma di una crociera di dieci giorni lungo la penisola antartica.\r

\r

La nave, che parte da Ushuaia, Argentina, naviga attraverso il Canale di Beagle, passando per il Passaggio Mackinlay e successivamente attraversando il Passaggio di Drake. Durante questo viaggio, è possibile ammirare la fauna sorprendente del territorio ghiacciato e gli iceberg e le montagne innevate dell’arcipelago delle Shetland del Sud, composto da una ventina di isole e isolotti.\r

\r

Durante la traversata, si naviga in questo paesaggio surreale, passando per la caldera allagata dell’Isola Deception e le isole King George e Livingston, dove si possono osservare pinguini, elefanti marini, foche, balene megattere e persino orche. Inoltre, la nave passa attraverso lo Stretto di Gerlache, il Canale Neumayer e il Canale Lemaire, per ammirare ghiacciai e la natura mozzafiato del luogo.\r

\r

Ogni giorno sono previsti due sbarchi a terra nelle zone sicure scelte dal capitano per esplorare l’area, sempre accompagnati da guida e equipaggio. I luoghi per queste escursioni includono: Baia Paraíso, la colonia di pinguini di Adelia, Punta Portal, Neko Harbour, e le isole Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau e Petermann. Le escursioni si svolgono su gommoni tipo zodiac che possono trasportare fino a 12 passeggeri ciascuno e sono soggette a modifiche in base alle condizioni climatiche.\r

\r

Al ritorno, la nave attraversa nuovamente il Passaggio di Drake, durante il quale vengono offerte conferenze sul ponte con esperti naturalisti sulle specie di uccelli marini e balene presenti nella zona.\r

\r

Sulla piattaforma di Civitatis sono disponibili le seguenti date per le partenze dei prossimi mesi: 11, 20 e 29 dicembre 2025; 7, 16 e 25 gennaio; 25 febbraio; e 17 e 26 marzo 2026.\r

\r

Il prezzo totale della crociera con partenza e ritorno a Ushuaia, trattamento di pensione completa con pasti e bevande, ed escursioni, parte da 5.778 euro a persona e può essere prenotata attraverso questo link: https://www.civitatis.com/it/ushuaia/crociera-antartide/\r

\r

Questa seconda opzione completa il catalogo antartico e offre ai viaggiatori due alternative completamente diverse per scoprire il continente bianco: una di avventura breve e intensa e l’altra di navigazione profonda e prolungata.\r

\r

L’Antartide non è solo un luogo geografico: è un’esperienza sensoriale, emotiva e umana completamente diversa da qualsiasi altra. Conoscere le sue basi, parlare con la gente, percepire la magnitudine del suo silenzio e osservare come la meteorologia definisca assolutamente tutto è qualcosa che cambia la percezione dell’universo.\r

\r

Su Civitatis\r

Civitatis è il marchio leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in lingua italiana nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 90.000 attività in 4.000 destinazioni distribuite in 160 paesi.","post_title":"Viaggio al continente bianco: Civitatis unisce due esperienze turistiche uniche per visitare l’Antartide","post_date":"2025-12-11T11:44:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["antartide","civitatis","crociera-antartide","crociera-penisola-antartica","escursioni-antartide","esperienza-antartide","fauna-antartica","iceberg","natura-polare","piattaforma","punta-arenas","tour-antartide","tour-operator-3","tour-unico-antartide","ushuaia","viaggio-in-antartide","viaggio-remoto","volo-antartide"],"post_tag_name":["Antartide","civitatis","crociera Antartide","crociera Penisola Antartica","escursioni Antartide","esperienza Antartide","fauna antartica","iceberg","natura polare","piattaforma","Punta Arenas","tour Antartide","tour operator","tour unico Antartide","Ushuaia","viaggio in Antartide","viaggio remoto","volo Antartide"]},"sort":[1765453499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Vincent Boutique Hotel entra a far parte del network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo alla Collection Bw Premier. La struttura, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, rappresenta la seconda presenza del gruppo a Malta dopo il Best Western Premier Malta, appartenente alla stessa proprietà. Le prenotazioni saranno disponibili entro fine dicembre 2025.\r

Il The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection accoglie gli ospiti in un quartiere autentico e vivace di La Vallett. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & Bold designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati.\r

\r

Obiettivo Malta\r

«Per noi questo ingresso rappresenta un traguardo speciale: dopo il successo del Best Western Premier Malta, siamo felici di dare nuova vita ad uno storico palazzo trasformandolo nel The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection. Ogni suite racconta un frammento della cultura maltese, con atmosfere originali e ricercate che offrono agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore di La Valletta - dichiara Gian Carlo Ellul, in rappresentanza dei proprietari della struttura -. È la seconda affiliazione sull’isola e testimonia la volontà di investire ancora in un territorio che sentiamo profondamente nostro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con Bwh Hotels, che ci consente di valorizzare al meglio l’offerta».\r

Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe, ha aggiunto: «L’apertura di questo hotel rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro network a Malta. Grazie alla stessa proprietà che già gestisce il Best Western Premier Malta, questa seconda affiliazione conferma la fiducia riposta in Bwh Hotels e la capacità del gruppo di valorizzare strutture di fascino. Il Vincent è un boutique hotel che porta qualcosa di diverso nel nostro network: un’esperienza autentica, immersa nel cuore di La Valletta».\r

","post_title":"The Vincent Boutique Hotel entra a far parte di Bwh Hotels","post_date":"2025-12-11T11:32:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765452738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'Unesco un riconoscimento importante per l’Italia che spinge i territori a rafforzare iniziative ed investimenti volti a far conoscere e valorizzare i prodotti locali.\r

\r

«Il sì dell’Unesco alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità è una vittoria storica che premia non solo una tradizione gastronomica, ma un modo di vivere, condividere e tramandare antichi saperi all’interno delle comunità che custodiscono la cultura del cibo giorno dopo giorno - afferma il vicepresidente della regione Liguria con delega ai prodotti tipici, Alessandro Piana - La Liguria dà un contributo fondamentale a questo traguardo con i suoi prodotti simbolo, dalla focaccia al formaggio Igp al basilico genovese Dop, fino all’olio extravergine della Riviera Ligure Dop. Senza dimenticare la ricchissima tradizione enogastronomica dell’entroterra: la nostra regione rappresenta una delle espressioni più autentiche di quella cucina degli affetti richiamata nel dossier italiano».\r

\r

«Il riconoscimento dell'Unesco ci chiama ora a investire ancora di più nell’educazione alimentare -conclude il vicepresidente - nella trasmissione dei saperi, nella tutela della biodiversità agricola e nella promozione dei prodotti tipici. La Liguria è già su questa strada e questo risultato ci dà una spinta ulteriore per valorizzare le filiere locali, rafforzare l’identità dei nostri territori e sostenere chi tiene viva ogni giorno la nostra tradizione: agricoltori, pescatori, cuochi, produttori, famiglie. Oggi celebriamo un patrimonio che appartiene all’umanità, ma che nasce ogni volta che ci sediamo a tavola e la Liguria, con i suoi sapori e la sua storia millenaria, è orgogliosa di farne parte».","post_title":"Liguria, dopo il si dell’Unesco alla cucina italiana focus su investimenti per valorizzare i prodotti tipici","post_date":"2025-12-11T11:16:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765451806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Associazione italiana destination manager (Asidema) ha rinnovato le proprie cariche nazionali a seguito della riunione di insediamento del Comitato direttivo. Il Comitato ha confermato nel ruolo di presidente Nazionale Claudio Dell’Accio, professionista attivo nello sviluppo del destination management e nella progettazione di sistemi territoriali complessi. È stata inoltre nominata vicepresidente la Flavia Maria Coccia, economista con una lunga esperienza nelle politiche per il turismo e per lo sviluppo locale.\r

\r

Sono stati altresì nominati: presidente del comitato scientifico: Prof.ssa Carmen Bizzarri. Segretario e tesoriere: Giancarlo Dell’Orco. Collegio dei garanti: Paolo Garlando, Federico Scaramucci, Alessandro Speciale.\r

\r

Nell’ambito del rafforzamento della governance e della presenza dell’Associazione sui territori, il Comitato direttivo ha confermato e istituito le seguenti rappresentanze regionali: Lazio – Delegata regionale: Flavia Maria Coccia. Piemonte – Delegato regionale: Andrea Cerrato. Toscana – Delegato regionale: Giancarlo Dell’Orco. Puglia – Delegato regionale: Marcello Benevento. Calabria – Delegato regionale: Daniele Donnici\r

\r

Questa articolazione territoriale rappresenta un passo essenziale per rendere Assidema un soggetto capillare, capace di interagire con istituzioni, professionisti e stakeholder a livello locale.","post_title":"Assidema (associazione destination manager) rinnova le cariche. Dall'Accio confermato presidente","post_date":"2025-12-11T11:15:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765451750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Croazia punta sulla destagionalizzazione, sempre di più. La destinazione chiude l' anno in positivo, con un lieve aumento sul 2024, ma cresce soprattutto in turismo di qualità e di livello più alto. \r

\r

A tracciare il bilancio e ad annunciare le novità è Viviana Vukelic, direttore Ente nazionale croato per il turismo: \"Siamo stati a Roma per lanciare il nuovo volo di Croatia Airlines, che sarà attivo tutto l'inverno e che collega la Città Eterna con la perla croata di Dubrovnik, così fuori stagione gli italiani hanno la possibilità di vedere questa destinazione Unesco. Stiamo anche puntando sul festival invernale e sui mercatini di Natale, le feste di Capodanno e il turismo wellness, che sta riscuotendo successo\". \r

\r

La Croazia non si ferma e lavora tutto l'anno, confermando i risultati positivi anche per il settore Mice e convegni \"abbiamo fatto investimenti significativi - sottolinea Vukelic - sia sui prodotti ma anche sulla qualità delle strutture dai tre ai cinque stelle, sui viaggi in barca e sul turismo organizzato. La nostra clientela apprezza questa strategia di diversificazione, inoltre sono disponibili sempre più collegamenti. Vorrei ringraziare tutti i nostri partner, e le agenzie di viaggio per la collaborazione. Con il Gruppo Travel, in particolare, si rafforza la collaborazione e annuncio la nostra presenza al Tove 2026 a Milano\".\r

\r

Il mercato italiano si conferma un punto saldo per la destinazione, e con un flusso costantemente in crescita gli italiani stanno cambiando le loro abitudini, viaggiano più spesso fuori stagione: \"Ci sono sempre di più le nuove generazioni che vogliono conoscere la Croazia non solo per il mare - conclude la manager - Poi c'è il target giovani ai quali piacciono tanto eventi, concerti, ad esempio il concerto di Jovanotti a Pola in Istria, che è un pretesto per visitare la Croazia, stiamo notando un incremento di visitatori legati ai grandi eventi\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: focus su destagionalizzazione, turismo e servizi di qualità","post_date":"2025-12-11T11:00:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1765450830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"a&o Hostels prosegue la sua espansione internazionale acquisendo la catena berlinese Schulz Hotels. L’acquisizione supporterà la strategia di sviluppo di a&o Hostels nei mercati core e consentirà di diversificare ulteriormente la propria offerta. a&o Hostels punta a continuare a sfruttare le favorevoli tendenze che stanno sostenendo la rapida crescita di questo settore. Trainato dall’aumento del turismo, dalla crescita dei viaggiatori attenti al budget e dai progressi tecnologici, il mercato europeo degli ostelli è destinato a crescere a un tasso di crescita annuo del 5,8% dal 2025 al 2030.\r

I fondatori di Schulz – Nizar Rokbani, Oskar Kan e Sacha Gechter – entreranno a far parte del team di gestione e consulenza di a&o Hostels per contribuire allo sviluppo del brand e dell’offerta. Il trio è noto anche per aver fondato Meininger, azienda ibrida hotel/ostello attiva in tutta Europa, oggi con oltre 20.000 posti letto.\r

\r

Schulz Hotels\r

Schulz Hotels rappresenta un’opzione budget premium e di design, con servizi e un’offerta f&b di livello superiore che si rivolge al tradizionale cliente degli ostelli così come a viaggiatori individuali e business più esigenti. Attualmente opera un unico hotel da 1.000 posti letto presso la stazione Ostbahnhof di Berlino, con un’altra struttura in programma nel nuovo quartiere Heide di Berlino, vicino alla stazione centrale.\r

Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, ha dichiarato: «Il know-how combinato di a&o Hostels e Schulz ammonta a 100 anni di esperienza negli ostelli, il presupposto perfetto per una crescita dinamica e creativa in posizioni privilegiate nelle città europee. Dal 2024 abbiamo investito circa 500 milioni di euro per implementare la piattaforma a&o Hostels e valorizzare l’esperienza del team nel settore immobiliare, degli investimenti e degli ostelli. Con una base di investitori solida e un mercato che offre ancora opportunità interessanti, siamo pronti a mantenere questa traiettoria di crescita in un settore in rapida maturazione che beneficia di solidi venti favorevoli demografici e tecnologici».\r

Sascha Gechter, co-fondatore di Meininger e Schulz, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di unire le forze con a&o Hostels e portare l’espansione di Schulz Hotels al livello successivo. La nostra partnership è complementare: condividiamo valori, gruppi target e ambizioni. Stanno emergendo numerose sinergie negli acquisti, nelle vendite e nella tecnologia, da cui entrambi i brand trarranno vantaggio».\r

Nel 2024a&o Hostels ha accolto 2,8 milioni di ospiti e registrato 6,2 milioni di pernottamenti. Questo slancio è proseguito nel primo semestre 2025 con 1,4 milioni di ospiti, 3,1 milioni di pernottamenti e un tasso di occupazione del 73%.\r

","post_title":"Espansione a&o Hostels: acquisita la catena Schulz Hotels","post_date":"2025-12-11T10:34:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765449296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Bit2026, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026, cambia radicalmente e diventa il punto di riferimento europeo per la produzione di contenuti per il viaggio. - esordisce così Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano, presentando il nuovo concept di Bit26 -. Noi stessi siamo fruitori e produttori di tematiche che vogliono fare percorsi personalizzati: viaggiamo in maniera diversa, con trasporti diversi e facendo cose diverse.\r

\r

Quindi la Fiera aiuterà il settore del turismo nello sviluppo, declinando ogni tema secondo le esigenze di tutti noi. Al centro ci sarà la persona, con i suoi modi di essere, di viaggiare e di vivere esperienze. Quest’anno il turismo contribuirà al Pil con circa 240 miliardi di euro - prosegue Foresti - e Fiera Milano è uno strumento di sviluppo della politica industriale del settore, una piattaforma di crescita e di comunicazione.\r

\r

La nostra mission è diventare produttori e travel media al servizio dei clienti. Quest’anno seguiremo anche lo sport e sarà facile, perché Milano ospiterà i Giochi Olimpici e, negli stessi giorni della Bit, all'interno di Fiera Milano, si terranno le competizioni di due discipline olimpiche: lo speed skating e l'hockey femminile. Quindi anche Fiera Milano, come azienda, si sta trasformando in un modo inaspettato e diventerà uno dei centri di produzione più importanti per il turismo italiano.\r

\r

Gli stessi padiglioni che ospiteranno lo speed skating, dopo i Giochi saranno trasformati per ospitare fino a 45.000 persone indoor per assistere a concerti ed eventi sportivi e di ogni genere. Fiera Milano - conclude Foresti - diventa anche destinazione».\r

Distretti\r

È Emanuele Guido Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano a raccontare Bit26: «La fiera e il Travel Makers Fest, ovvero il sistema neurologico con cui Bit si muoverà, gli oltre 200 eventi, 1000 relatori e i tantissimi contenuti, lasceranno al visitatore non solo delle idee concrete di prodotti e di servizi per il loro modello di business, ma accenderanno idee e prospettive. - afferma - Bit26 sarà come una grande città del turismo, organizzata per distretti. \r

\r

Ci saranno il grande distretto dell'Italia - quindi la destinazione Italia con tutte le presenze istituzionali - il distretto delle destinazioni estere, quello della tecnologia, quello dei trasporti, quello del turismo organizzato e, infine, il distretto dell'ospitalità. Ogni distretto avrà la sua piazza dove si terranno gli eventi del Travel Maker's Fest.\r

\r

Oggi nel mondo del turismo non si parla di offerta, ma di domanda. Possiamo scegliere che tipo di persone vogliamo sui nostri territori, che tipo di persone vogliamo che usino i nostri servizi e che tipo di persone vogliamo che diventino il target delle attività da svolgere.\r

\r

Questo ha portato la Bit a leggere non solo in modo trasversale, ma anche verticale l’offerta degli espositori - che in questa edizione cresceranno del 20% rispetto al 2025. Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e delle loro passioni abbiamo individuato dei cluster: enogastronomico, del lusso, della spiritualità, e quello dello sport, viste anche le vicine competizioni delle Olimpiadi.Bit è anche consapevole del grande tema odierno del cambiamento tecnologico, con l’introduzione dell’Ia. - prosegue Guido - Ci chiediamo come premierà l'autenticità del racconto, come la selezionerà, come influenzerà la ricerca del singolo nel trovare informazioni per soddisfare le proprie passioni.\r

\r

Quindi la tecnologia non è un ostacolo, né un abilitatore, è semplicemente un elemento che va considerato ripartendo dal raccontare bene quello che noi rappresentiamo come proposta di destinazione turistica, di servizio turistico, di albergo e di trasporto rispetto ai nostri clienti. \r

Giovani\r

L’ultimo aspetto, che riteniamo centrale per Bit26 e per il futuro, è l’importanza di coinvolgere figure giovani, soprattutto in termini di competenze: all’interno del Travel Makers Fest - che è l'ossatura di tutti gli eventi di Bit - abbiamo realizzato il focus Future Travelminds, che metterà sotto i riflettori e a disposizione del settore turistico le giovani menti e imprese che spingono verso il cambiamento: coloro che sono portatori di innovazioni - aldilà dell’età anagrafica - diventano a loro volta un supporto per la crescita del settore.\r

\r

Oggi è importante gestire quello che abbiamo, ma anche dare la possibilità di costruire il futuro. - conclude Guido - Queste sono le finalità vero le quali Bit si muove con l’Advisory Board e il Think Tank, cioè un network di operatori e di rappresentanti del settore con cui ci confrontiamo con cadenza mensile e che cercano di darci sollecitazioni e idee».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Il nuovo concept di Bit26: la persona e i contenuti al centro del progetto","post_date":"2025-12-11T10:09:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1765447771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" A Roma Fiumicino è operativa la nuova Lounge del Terminal 1, con un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali.\r

\r

Fulcro architettonico dell’intervento è il nuovo bridge di collegamento, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal migliorando la fluidità dei percorsi interni. È caratterizzato da ampie superfici vetrate che offrono una vista privilegiata sui piazzali e contribuisce a rendere i flussi più intuitivi e scorrevoli.\r

\r

All’interno dell’area trova spazio la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner, uno spazio elegante e moderno che richiama la città di Roma attraverso materiali, cromie e dettagli architettonici ispirati alle sue atmosfere classiche e contemporanee. L'ambiente offre aree relax e zone lavoro dotate di Wi-Fi, prese di ricarica e monitor informativi sui voli, mentre il buffet propone una selezione di piatti ispirati alla cucina italiana, con sapori autentici secondo la tradizione. È inoltre disponibile un’esclusiva area Top Premium, prenotabile per un’esperienza ancora più riservata e personalizzata.\r

\r

Aperta dalle 05:15 alle 21:45, la lounge è accessibile a pagamento, con biglietti business o frequent flyer delle compagnie aeree partner, oppure tramite i principali circuiti lounge. ","post_title":"Roma Fiumicino: taglio del nastro per la nuova Lounge del Terminal 1","post_date":"2025-12-11T10:03:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765447410000]}]}}