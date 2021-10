Malesia: oltre il 90% della popolazione vaccinata, piena ripresa del turismo domestico

Nel mirino la riapertura ai flussi turistici internazionali, la Malesia ha compiuto nel frattempo un deciso passo in avanti sul fronte del turismo interno: i viaggi domestici infatti, come annunciato dal primo ministro Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sono ripresi l’11 ottobre scorso, dopo che oltre il 91,2% degli adulti in tutto il Paese è stato completamente vaccinato.

Il governo sta ora monitorando i confini nazionali consentendo ai viaggiatori stranieri, provenienti da alcuni paesi, che siano stati completamente vaccinati di entrare in Malesia senza sottoporsi a quarantena obbligatoria a seguito della tendenza positiva degli indicatori di Covid-19.

Allo stato attuale, i malesi completamente vaccinati potranno quindi viaggiare di nuovo all’estero senza ricorrere all’applicazione #MyTravel Pass rilasciata dal Dipartimento dell’immigrazione e precedentemente richiesta per i viaggi essenziale come quelli per lavoro o studio. In questo contesto, i confini del Paese continueranno comunque a rimanere chiusi ai viaggiatori internazionali tranne che per emergenze, affari e missioni ufficiali, e resterà in vigore la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Niente più blocchi stradali ai confini di stato su tutto il territorio nazionale a seguito della revoca del divieto di viaggi interstatale, ma le procedure operative standard Covid-19 (Sop) saranno ancora applicate e rimane viva la raccomandazione ai malesi di rispettare tutte le misure precauzionali, compreso l’autotest, anche se non obbligatorio.

Tourism Malaysia, in vista delle prossime fasi di riapertura, che coinvolgeranno anche i confini internazionali, continua le sue attività per promuovere la destinazione a livello internazionale.