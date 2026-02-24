L’Ufficio nazionale del turismo cinese debutta in Adutei La Cina debutta tra le fila di Adutei, che dà il benvenuto al delegato Chen Jianyang, direttore dell’Ufficio nazionale del turismo cinese. La Cina andrà così ad arricchire l’elenco delle destinazioni lungo raggio associate. «Questa adesione rafforza il carattere internazionale di Adutei e contribuisce ad ampliare il dialogo e la collaborazione tra gli enti del turismo attivi in Italia. La presenza della Cina rappresenta un’importante opportunità per sviluppare nuove sinergie e iniziative congiunte, arricchendo le attività di tutti i nostri membri e favorendo lo scambio di competenze nel settore turistico» ha commentato la presidente Adutei, Kyriaki Boulasidou, direttore Ente nazionale ellenico per il turismo (nella foto). Collaborazione con Fto Tra le novità Adutei di inizio 2026 spicca anche l’avvio di una importante collaborazione con Fto – Federazione Turismo Organizzato, con l’obiettivo di offrire ai soci un’ulteriore e qualificata opportunità di promozione dei territori presso il network delle agenzie di viaggio associate Fto. «Grazie a questo accordo, nell’ambito dell’iniziativa frutto della collaborazione tra ADUTEI e FTO, sarà possibile organizzare una serie di appuntamenti di presentazione trade rivolti ai rappresentanti delle agenzie di viaggio FTO, con l’obiettivo di valorizzare in modo mirato e concreto le destinazioni dei nostri soci» afferma la presidente Adutei Condividi

