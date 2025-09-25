L’Arabia Saudita accelera lo sviluppo delle marine dedicate allo yachting di lusso Una rete di porti turistici di livello mondiale in grado di ridisegnare il futuro dello yachting di lusso: questa l’ambizione dell’Arabia Saudita e dei suoi 1.800 km di coste che lambiscono le acque del mar Rosso. Unadi livello mondiale in grado di: questa l’ambizione dell’che lambiscono le acque del Strutture all’avanguardia e club esclusivi per yacht ultra-lussuosi, il Paese sta trasformando le sue coste in un hub globale per i superyacht. Questi club non sono solo punti di attracco: sono destinazioni di lifestyle, porte verso la cultura e motori di una nuova frontiera dello yachting. Una proposta articolare quella del’Arabia Saudita, in cui spiccano, ad esempio il Jeddah Yacht Club, già operativo con 91 posti barca, un parcheggio da 440 posti auto e la prima scuola di vela del Paese. La sua posizione sulla costa saudita del mar Rosso rende il Jyc la porta d’ingresso per i superyacht, fungendo da punto di ancoraggio per itinerari che si estendono lungo la “super costa” saudita. L’Amaala Yacht Club, progettato come meta aperta tutto l’anno, è destinato a diventare uno degli enclave di yachting più esclusivi al mondo. Situato a Triple Bay, ha il potenziale per competere con Saint-Tropez o Porto Cervo come hub di lifestyle. Infine, Bay La Sun Marina & Yacht Club: immerso nella King Abdullah Economic City, è il club per chi cerca un equilibrio tra relax e lusso. Con posti barca per yacht privati e accesso all’hotel, piste da bowling, giochi di simulazione e sport acquatici, offre lo spirito della Riviera con un tocco saudita. Condividi

\r

Strutture all’avanguardia e club esclusivi per yacht ultra-lussuosi, il Paese sta trasformando le sue coste in un hub globale per i superyacht. Questi club non sono solo punti di attracco: sono destinazioni di lifestyle, porte verso la cultura e motori di una nuova frontiera dello yachting.\r

\r

Una proposta articolare quella del'Arabia Saudita, in cui spiccano, ad esempio il Jeddah Yacht Club, già operativo con 91 posti barca, un parcheggio da 440 posti auto e la prima scuola di vela del Paese. La sua posizione sulla costa saudita del mar Rosso rende il Jyc la porta d’ingresso per i superyacht, fungendo da punto di ancoraggio per itinerari che si estendono lungo la “super costa” saudita.\r

\r

L’Amaala Yacht Club, progettato come meta aperta tutto l’anno, è destinato a diventare uno degli enclave di yachting più esclusivi al mondo. Situato a Triple Bay, ha il potenziale per competere con Saint-Tropez o Porto Cervo come hub di lifestyle.\r

\r

Infine, Bay La Sun Marina & Yacht Club: immerso nella King Abdullah Economic City, è il club per chi cerca un equilibrio tra relax e lusso. Con posti barca per yacht privati e accesso all’hotel, piste da bowling, giochi di simulazione e sport acquatici, offre lo spirito della Riviera con un tocco saudita.\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita accelera lo sviluppo delle marine dedicate allo yachting di lusso","post_date":"2025-09-25T12:12:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758802337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Australia sbarca in fiera a Rimini con uno spazio dedicato ed un nuovo concept al di fuori del tradizionale stand: il format Aussie Specialist Training Camp prevede ifnatti due giornate di formazione dedicate alla straordinaria offerta turistica australiana.\r

\r

L’iniziativa coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

\r

In pratica, gli agenti di viaggio potranno partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l’Australia, raccontati dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive. Le sessioni, in programma l’8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione al link dedicato. Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare veri ambasciatori della destinazione, anche attraverso l’iscrizione all’Aussie Specialist Program (sp).\r

\r

L’Aussie Specialist Program, programma di formazione online ufficiale di Tourism Australia, rappresenta un pilastro delle attività dell’ente del turismo australiano. Il completamento dei moduli formativi consente di ottenere la qualifica di Aussie Specialist e di accedere a vantaggi esclusivi, tra cui eventi, iniziative speciali e viaggi di formazione in Australia. Oggi la community italiana conta già 737 agenti certificati.\r

\r

Tourism Australia sarà al padiglione C3, stand 422-519.","post_title":"Australia: formazione protagonista a Rimini con l'Aussie Specialist Training Camp","post_date":"2025-09-25T11:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758801210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade.\r

«Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.\r

\r

Il meglio di Mapo World\r

Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane.\r

«La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.\r

Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia.","post_title":"Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow","post_date":"2025-09-25T11:46:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione.\r

\r

Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia.\r

Il percorso\r

Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania.\r

I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico.\r

\r

Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento.\r

\r

Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.","post_title":"Gnv sponsor del Raid dell'Etna dedicato alle auto storiche","post_date":"2025-09-25T11:38:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497711\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale.[/caption]\r

\r

Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express.\r

\r

Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità.\r

Gli interni\r

\r

\r

L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso.\r

\r

A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico.\r

\r

","post_title":"Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert","post_date":"2025-09-25T11:30:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758799801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm vara un nuovo concetto di servizio per i voli intercontinentali che prevede maggiore contatto personale e un aumento del numero di posti a sedere.\r

\r

Sono previste modifiche del servizio sia per la World Business Class che per l'Economy Class oltre ad un nuovo layout della cabina della flotta intercontinentale, che prevede un aumento del numero di posti a sedere. Tutte le modifiche saranno implementate a partire dal 2027.\r

\r

Il designer olandese Marcel Wanders sta creando nuove stoviglie dedicate per la Business Class World, che saranno accompagnate anche da una nuova presentazione dei piatti. Il vettore sta valutando anche l'introduzione di nuovi piatti.\r

\r

Per l'Economy class la nuova formula di servizio punta a servire i pasti caldi più rapidamente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione.\r

\r

Più passeggeri a bordo\r

\r

Infine, Klm sta modificando la configurazione della flotta intercontinentale Boeing. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Ciò consente al vettore di ampliare la Premium Comfort Class, senza compromettere lo spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà ampliato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre alla compagnia aerea di aggiungere più posti in Economy Class. Saranno poi inseriti anche due posti supplementari nella World Business Class sul Boeing 787-9.","post_title":"Klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio","post_date":"2025-09-24T11:38:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758713926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seafuture come luogo di incontro per costruire il futuro del mare che deve essere un ponte, una via di comunicazione e di scambio tra i popoli.\r

\r

La manifestazione, che si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre 2025 all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, organizzata da Italian Blue Growth in collaborazione con la Marina Militare e sotto l’alto patrocinio e con il supporto del Ministero della difesa, allarga ancora di più i propri orizzonti, sia in termini di numeri, spazi, partecipazioni, ma anche e soprattutto in termini di collaborazioni strategiche e istituzionali e per l’alto contenuto degli eventi proposti, confermandosi una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’economia del mare.\r

\r

L’obiettivo di Seafuture è quello di far dialogare innovazione e passione per il mare e promuovere ricerca, tecnologia e sviluppo.\r

\r

Da sempre punto di incontro internazionale in cui piccole e medie imprese e i Big Player possono apprendere e condividere le traiettorie di sviluppo e individuare le esigenze di innovazione tecnologica in ambito infrastrutturale nel settore marittimo e navale, quest’anno Seafuture avrà un’area espositiva di 50.000 metri quadrati per ospitare oltre 370 aziende provenienti da tutto il mondo. Tante le iniziative di networking e business matching. Previsti ben 3.500 incontri b2b/b2g pre-organizzati, 44 sessioni di pitching, 5 live demo.\r

\r

Un’area speciale sarà dedicata al Green & Blue Innovation Hub, uno spazio che valorizza i percorsi di transizione energetica e sostenibilità nel settore dei trasporti, con particolare attenzione al settore marittimo e portuale, la portualità strategica italiana e la logistica avanzata.\r

\r

Proprio in quest’area sarà presente anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha concesso il proprio alto patrocinio e sostegno istituzionale alla manifestazione e che, il 30 settembre, sarà protagonista di una tavola rotonda di altissimo livello internazionale sulla connettività marittima. Tra gli ospiti Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano, Fayez Rasamny e Toks Omishakin, segretario dei trasporti dello stato della California. \r

\r

\r

\r

«Giunti alla Nona edizione e supportata dai numeri, posso dire con certezza che Seafuture non solo rappresenta un unicum perché ospitato all’interno di una Base Navale operativa, che ha anche una rilevanza storica e culturale per la Spezia e per l’Italia tutta – dichiara Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth - ma anche che è diventato un modello di eccellenza, innovazione e sostenibilità a livello internazionale, una delle manifestazioni marittime e navali più importanti al mondo. Nato nel 2009, ha continuato a crescere esponenzialmente, diventando una piattaforma per la promozione ed esposizione di innovazioni, sistemi e tecnologie, coinvolgendo aziende, piccole e medie imprese, start up, istituzioni nazionali, delegazioni internazionali, imprese, studenti e stakeholder da tutto il mondo. Ma Seafuture, come mi piace sottolineare, è soprattutto un punto di incontro, un luogo di intenti comuni, dove parlare del futuro e del mare, quel mare che non divide più, ma unisce. Questa manifestazione è anche il luogo dei giovani, perché grazie ai Seafuture Awards ci impegniamo a essere per loro un ponte tra la formazione e il mondo del lavoro. Infine, quest’anno Seafuture è anche l’occasione per portare avanti i valori di sostenibilità che ci contraddistinguono da sempre. Avremo delle aree verdi con arbusti ad alto fusto per contrastare in parte la CO₂ emessa per l’evento. Le piante verranno poi donate al comune della Spezia per il bene collettivo. Un gesto piccolo, semplice, ma simbolico: innovazione e responsabilità è un binomio che cerchiamo di trasferire sempre, soprattutto, appunto, ai giovani».","post_title":"Seafuture, dal 29 settembre al 2 ottobre alla Spezia la 9ª edizione della fiera internazionale dedicata all'economia del mare","post_date":"2025-09-24T11:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758712121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497580\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite Living Room - Orient Express La Minerva (© Alexandre Tabaste)[/caption]\r

\r

Accor investe sull'Italia, con nuovi sviluppi per i brand Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Il piano segue alla recente inaugurazione del primo Orient Express hotel, Orient Express La Minerva, aperto quest’anno a Roma.\r

\r

Con oltre 75 strutture operative sul territorio nazionale, Accor si conferma il secondo gruppo alberghiero in Italia, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy.\r

\r

«Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi», dichiara Paul Rosenberg, regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa.\r

\r

Il percorso italiano del marchio Orient Express ha preso avvio con Orient Express La Minerva, primo hotel al mondo del brand, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman.\r

\r

Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in gondola.\r

I progetti futuri\r

Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago. Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano.\r

\r

Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto del più grande frutteto di fichi d’Europa.\r

\r

«L’Italia è un mercato prioritario per lo sviluppo luxury di Accor nel Sud Europa. Le potenzialità sono significative sia nelle destinazioni consolidate sia in quelle emergenti, dove cresce la richiesta di esperienze autentiche e di alto profilo. Con nuove aperture in aree di grande fascino come la Puglia e Cortina d’Ampezzo, il gruppo rafforza la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori globali cercano soggiorni unici. Grazie all’approccio personalizzato dei nostri brand luxury e collection, siamo in grado di valorizzare l’individualità delle strutture indipendenti, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità italiana», sottolinea Ettore Cavallino, senior development director luxury brands, Europe di Accor.\r

\r

Il 2025 è stato un anno dinamico anche per il portafoglio lifestyle del gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere, una Spa privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone.","post_title":"Accor rafforza la presenza in Italia nel segmento luxury","post_date":"2025-09-24T10:30:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758709830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Red Sea accende i riflettori sull'apertura dei primi resort di Shura Island, una delle tappe di sviluppo del progetto della società di sviluppo immobiliare Red Sea Global (Rsg).\r

\r

«Shura Island rappresenta i fondamenti della nostra vision: sguardo al futuro, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita, fissando nuovi standard nel turismo rigenerativo. - afferma Reema Almokhtar, tourism communications di Rsg -. Tra il 2025 e il 2026 apriranno 11 luxury resorts dove vivere esperienze esclusive e programmi culturali. Shura Island offrirà anche degli overwater, un porto turistico, uno yacht club, il campo da golf da campionato 18 buche Shura Links - con paesaggi desertici e fairway rigogliosi, un’area di conservazione marina fra le più grandi del mondo e le attività di Adrena, dedicate all’avventura e all’intrattenimento ad alta energia. Le esperienze signature, adrenaliniche, culturali e nella natura sono affidate ai marchi gestiti da The Red Sea: Wama (per le attività sopra l'acqua), Galaxea (per le esperienze subacquee) e Akun (per le avventure nell'entroterra). Shura Island si raggiunge via mare o attraversando i 3,3km del più lungo ponte interno dell’Arabia Saudita». Continua, quindi, il percorso iniziato con successo due anni fa.\r

\r

«Il progetto The Red Sea verrà completato entro il 2030 con la realizzazione di 50 resorts su 22 diverse isole e 6 sulla terraferma. Saranno disponibili 8.000 camere d'albergo e 1000 unità residenziali fra isole ed entroterra, oltre a un porto turistico, campi da golf, servizi di intrattenimento, ristorazione e tempo libero. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1mln di visitatori, perché non vogliamo overturism: intendiamo proteggere l’ecosistema della destinazione. Siamo anche molto attenti ai criteri di sostenibilità.\r

\r

Il progetto The Red Sea Global (Rsg) comprende 9 isole designate come riserve naturali per la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata bandita la plastica monouso. Abbiamo la più grande Landscape Nursery di piante del Medio Oriente. Il 30% di “beneficio netto di conservazione” verrà raggiunto entro il 2040 e utilizziamo energia rinnovabile al 100%: ovunque sono visibili pannelli solari. Non si praticano sport acquatici motorizzati per evitare l’inquinamento acustico e il disturbo della fauna marina.\r

\r

Gli ospiti possono esplorare il mar Rosso Saudita nel rispetto del suo delicato equilibrio facendo escursioni in kayak tra le mangrovie, paddleboard sulle acque turchesi o immergendosi fra incontaminate barriere coralline. Possiamo dire che l’impatto di Rsg sulla natura e sulle comunità va ben oltre i confini delle sue destinazioni. Attraverso i progetti trasformativi di The Red Sea e Amaala sta creando 120.000 nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita economica e promuovendo un futuro sostenibile per tutti».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"497422,497420,497421\"]","post_title":"The Red Sea Global e le tappe per l'apertura dei primi resorts a Shura Island (2)","post_date":"2025-09-24T09:15:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758705338000]}]}}