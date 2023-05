La Malesia fa coppia con Korean Air e invita i tour operator alla scoperta di Kuala Lumpur La Malesia, in collaborazione con Korean Air, incontrerà i tour operator a Milano il prossimo 18 maggio: un’occasione per per condividere punti di vista, idee, e presentare ai partecipanti i collegamenti della compagnia aerea verso Kuala Lumpur che, oltre a essere la porta d’ingresso della Malesia, è anche e soprattutto il punto di accesso privilegiato all’essenza delle diversità convergenti che ne fanno una destinazione unica al mondo. Korean Air porrà l’accento sul network di collegamenti con la Malesia che, grazie a nuovi voli addizionali, è più vicina anche all’Italia: dal 3 luglio al 23 ottobre, da Milano Malpensa (il lunedì) e da Roma Fiumicino (giornalieri) tutti via Seul. «Siamo davvero soddisfatti del rapporto che abbiamo instaurato con i tour operator in Italia – ha dichiaratodi Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Puntavamo ad avere con loro un legame esclusivo e privilegiato e, grazie ai nostri sforzi, ci siamo riusciti. Questo evento organizzato con Korean Air evidenzia un’importante collaborazione tra la Malesia e la compagnia aerea coreana che avvicina sempre di più il nostro Paese all’Italia». «Korean Air vola su Roma sette volte a settimana, su Milano quattro volte a settimana e su Kuala Lumpur sette volte a settimana. Siamo in grado di fornire servizi convenienti e di alta qualità ai passeggeri che viaggiano verso la Malesia e non vediamo l’ora di ospitare i viaggiatori italiani a bordo di Korean Air” ha aggiunto Hyunjun Shim, general manager Francia, Italia, Spagna e Grecia del vettore.

