La Grecia torna a Rimini con un focus su esperienze e sostenibilità "Una Grecia più ampia e autentica, che accoglie il viaggiatore con semplicità e rispetto": così Kyriaki Boulasidou, direttrice dell'Ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, presenta il ritorno della destinazione al prossimo Ttg Travel Experience. "Il nostro focus è sui luoghi che offrono un turismo esperienziale e sulle destinazioni dove la sostenibilità si traduce in un equilibrio reale tra visitatori, ambiente e comunità locali. Stiamo promuovendo una Grecia a 365 gradi ricca di possibilità per ogni tipo di viaggiatore." La Grecia arriva da un 2024 da record, che ha registrato oltre 2 milioni di arrivi dall'Italia, segnando una crescita del +10% rispetto all'anno precedente e un aumento del +13,6% della spesa turistica. Particolarmente incoraggiante è l'aumento dei viaggi nei mesi di spalla, che i dati del 2025 confermano in un trend analogo, segnando il crescente interesse verso un'esperienza di viaggio più consapevole e prolungata nel tempo. Dopo un anno di assenza e con il ritorno di Kyriaki Boulasidou alla guida dell'Ente in Italia, la partecipazione greca si presenta con l'obiettivo di consolidare questo successo e promuovere un modello di viaggio basato sulla sostenibilità, sulla destagionalizzazione e sulla valorizzazione delle forme alternative di turismo. La proposta si concentra su forme di turismo come il trekking, il cicloturismo, il wellness, l'enogastronomia e gli itinerari culturali meno battuti. Allo stand della Grecia saranno presenti diversi co-espositori: Aegean Airlines, Sky Express, Comune di Karpathos, Filos Holidays & Travel, San Marco Luxury Hotel & Villas & Epic Blue Luxury Hotel Suites & Villas, Regione della Macedonia Centrale, Regione delle Isole Ionie, Comune di Volos, Benletoni Tours, Regione della Macedonia Occidentale, Regione della Tessaglia, Regione della Macedonia Orientale & Tracia, e Regione di Creta.

