‘La Dominicana ti sorride’: una nuova campagna che promuove ospitalità ed emozioni “Dominicana Te Sonríe” (in italiano “La Dominicana ti sorride”) è il claim della nuova campagna della Repubblica Dominicana, pensata per catturare il calore, l’autenticità e lo spirito del popolo dominicano. Un invito per i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire quella che è molto più di una destinazione: un’emozione. La campagna celebra la gioia contagiosa del Paese, la sua ospitalità e le sue ricche esperienze culturali: dalle lunghe spiagge e il mare turchese alle notti ricche di musica e ritmo, alla cucina saporita, ai calorosi ritrovi con gli amici e alle avventure indimenticabili che rimangono impresse nel cuore. La campagna mette in risalto il senso di sicurezza, fiducia e qualità che i viaggiatori provano dal momento in cui atterrano nella Repubblica Dominicana. «L’ospitalità è il nostro più grande orgoglio, ciò che ci rende unici e che ci permette di conquistare ogni visitatore al suo arrivo nella nostra terra, facendolo sentire a casa – ha dichiarato David Collado, ministro del turismo della Repubblica Dominicana -. Con questa campagna, continuiamo la nostra missione: posizionare la Repubblica Dominicana come destinazione leader in Nord America, America Latina ed Europa». Intanto, fra gennaio e agosto 2025, la destinazione ha accolto un totale di 8.005.257 visitatori, confermando un nuovo record storico di arrivi. Condividi

Interamente dedicato alle famiglie, dall’architettura tipicamente veneziana, il resort, in fase di costruzione nella cittadina veneta di Caorle è situato direttamente in riva al mare tra una rigogliosa pineta e una vastissima spiaggia. L’apertura è prevista per maggio 2026.\r

Un sogno che diventa realtà\r

Nato dalla visione di Ralf A. Riffeser, amministratore unico e direttore generale dei luxury family resort Cavallino Bianco, «Il cavallino Bianco vuole essere un luogo di rinnovata connessione tra genitori e figli, dove recuperare forza nelle relazioni, una vera stazione di rifornimento d’amore per la famiglia. Crediamo che il tempo di qualità trascorso con la famiglia o in coppia sia il vero lusso contemporaneo», ha spiegato Riffeser. Sulle orme del nonno, Riffeser realizza il primo Cavallino Bianco a Ortisei sulle Dolomiti tra il 2001 e 2005, oggi riconosciuto più volte come miglior family hotel al mondo, premiato sei volte da TripAdvisor. Il resort di Caorle sarà la sua diretta evoluzione.\r

Il nuovo Cavallino Bianco di Caorle\r

“Destinato a diventare un punto di riferimento internazionale della categoria” tra unicità e lusso, il family hotel nasce dall’ex Colonia Pordenone. Offrirà 101 suite da 46 a 116 m², terrazze private vista e fronte mare, doppi bagni, ambienti separati per adulti e bambini per ogni comfort e privacy. Servizi esclusivi e un garage coperto da 170 posti. La spiaggia privata di 5 ettari sarà dotata di cabanas immerse nelle dune rinverdite di macchia mediterranea. All’interno un centro benessere di 4 mila metri quadri offrirà piscine riscaldate, saune, beauty farm, trattamenti olistici e una rooftop spa solo per adulti con infinity sky pool vista mare. Ragazzi e bambini potranno usufruire di servizi a loro dedicati e accesso alla Lino Land.\r

\r

Specialità veneziane e italiane arricchiranno la gastronomia dei tre ristoranti a tema: il Marco Polo solo per adulti, il Family Restaurant ispirato alle piazze veneziane e il ristorante dei bambini. La struttura, realizzata per accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale con riscaldamento e divertimento all’interno, punta a coprire un’offerta di ospitalità su dieci mesi, da Pasqua all’Epifania. Il progetto prevede oltre 180 posti di lavoro e un indotto di imprese, artigiani e fornitori locali.\r

\r

«Il tutto finanziato internamente - sottolinea Riffeser -, senza partner esterni né fondi di investimento. Non siamo una catena alberghiera. Questo ci permette coerenza e libertà progettuale. Investiamo in qualità e rispetto dell’ambiente».\r

\r

«Visione, passione, cordialità e una filosofia dell’ospitalità che ci distingue – aggiunge Jaro Rataj, direttore marketing Cavallino Bianco Caorle -. Ma la vera sfida sarà portare il resort a funzionare fuori stagione, nei mesi invernali in riva al mare. Il Cavallino Bianco sarà funzionale e pronto per questo. È stato creato per essere molto di più di un hotel, poiché una vacanza al Cavallino Bianco porta con se un valore aggiunto, “una rinnovata connessione tra genitori e figli, un luogo dove recuperare forza nelle relazioni”. A Caorle porteremo la stessa qualità e filosofia del pluripremiato Cavallino Bianco di Ortisei».\r

\r

Sono già aperte le prenotazioni anche con formula early booking, prenotabili dal sito www.cavallino-bianco.com.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498278,498280,498282,498283\"]","post_title":"L’evoluzione del Cavallino Bianco Hotel, dalla montagna al mare","post_date":"2025-10-02T13:16:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["caorle","cavallino-bianco","il-family-hotel","ralf-a-riffeser"],"post_tag_name":["Caorle","Cavallino Bianco","il family hotel","Ralf A. Riffeser"]},"sort":[1759411006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche.\r

A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid.\r

\r

Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani.\r

\r

«Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita».\r

\r

A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori.\r

Un Paese da scoprire\r

Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità.\r

Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano.\r

\r

Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi.\r

\r

«Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente».\r

\r

","post_title":"L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business","post_date":"2025-10-02T11:54:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759406043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel).\r

\r

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore.\r

\r

L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto.\r

In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte.\r

Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro.","post_title":"Welcome: al via l'evento \"We Team in Ischia\", dedicato alle agenzie segmento Team","post_date":"2025-10-02T10:28:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759400893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Just 2 hours away from here!\" questo il claim che accompagna la promozione di Cortina d'Ampezzo all'interno dell'aeroporto \"Marco Polo\" di Venezia.\r

\r

Le due realtà rafforzano la loro collaborazione con una campagna di marketing territoriale nell'area arrivi del terminal, che ricorda ai passeggeri la vicinanza di Cortina e delle Dolomiti, raggiungibili dallo scalo di Venezia in sole due ore di viaggio.\r

\r

Un richiamo realizzato attraverso immagini suggestive delle montagne più rappresentative di Cortina, come riferisce l'Ansa, accompagnate dall'iconico simbolo dello scoiattolo rosso, inserite nell'area di riconsegna bagagli che diviene vetrina internazionale per la località Regina delle Dolomiti.\r

\r

L'iniziativa, che nasce da un accordo tra Cortina Marketing e il Gruppo Save, è finalizzata in particolare a sensibilizzare i viaggiatori.\r

«Quello di Venezia - sottolinea il vicesindaco Roberta Alverà - è di fatto l'aeroporto di Cortina d'Ampezzo. In questo momento in cui Cortina e il resto del territorio sono lanciati verso uno sviluppo turistico internazionale, a seguito della visibilità che le Olimpiadi e Paralimpiadi ci daranno, diventano fondamentali tutte le sinergie a collaborare a tale sviluppo».\r

\r

«La collaborazione con Cortina Marketing, nel dare seguito a quanto già avviato con la Fondazione Dolomiti Bellunesi - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation Gruppo Save - si inserisce nel nostro obiettivo di riduzione della stagionalità dei flussi di traffico dell'aeroporto di Venezia, prolungandoli nel periodo invernale. A meno di 140 giorni dall'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, per il quale il Marco Polo è porta ufficiale d'ingresso per il Nord-Est, richiamare la vicinanza di Cortina e delle Dolomiti all'aeroporto è un'occasione preziosa per rafforzare insieme questo messaggio».\r

","post_title":"Aeroporto Venezia: Cortina si promuove al 'Marco Polo' in vista delle Olimpiadi invernali","post_date":"2025-10-02T09:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759396527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Caraibi, ma non solo. Parte da qui l’affondo di Travelplan, brand di Avoris appartenente alla galassia del gruppo Barcelò, che comincia a prendere le misure del mercato italiano in vista di una crescita programmata in vari step.\r

\r

I punti di forza dell’operatore sono stati al centro di un incontro a Milano con un gruppo di agenti di viaggio che già conoscevano il prodotto Travelplan o che si avvicinavano per la prima volta al t.o., che da poco meno di un anno ha aperto sul nostro mercato.\r

\r

«Vorremmo posizionarci su un bacino per noi strategico – spiega a margine della serata l’international expansion manager Emea, tour operator division, Eduard Bogatyr -. C’è molto spazio sul vostro mercato per un operatore che ha diverse frecce all’arco da scoccare. Innanzitutto, le economie di scala rese possibili dall’appartenenza a un gruppo della portata di Barcelò, che al suo interno fra l’altro può contare sulla compagnia aerea Iberojet. Partiamo con i Caraibi, ma l’obiettivo è quello di ampliare costantemente l’offerta, a cominciare dal Sud America per arrivare al resto del mondo. Il prodotto c’è, dobbiamo però capire come adattarlo al meglio alle esigenze della clientela italiana. E in questo le agenzie di viaggio si rivelano un interlocutore prezioso».\r

Operatore b2b\r

L’operatore sbarca in Italia con un progetto rigorosamente b2b: «Agli agenti riserviamo il nostro motore di ricerca che al momento propone soluzioni - pacchetti, combinati, tour e grandi viaggi, solo hotel - per Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Costa Rica, Mauritius, Baleari e Canarie – interviene il dirigente commerciale Italia, Giovanni Castelli -. Fra i punti di forza, una commissione minima del 13% (attualmente è del 16%, ndr) e la possibilità di scegliere la durata del soggiorno». Non da ultimo, la cancellazione gratuita fino a 30 giorni della partenza.\r

\r

«Vogliamo creare insieme agli adv il prodotto adatto al mercato italiano, con l’obiettivo futuro di arrivare a offrire collegamenti aerei diretti. Per intanto, a brevissimo, aggiungeremo altre mete al portfolio delle destinazioni».\r

\r

La “vera avventura” di Travelplan sul nostro mercato si può dire inizierà con la stagione invernale: «Sull’inverno offriamo una rosa di soluzioni a prezzi davvero imbattibili, garantendo un livello di qualità molto alto. Provare per credere».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travelplan, Castelli: «Cresceremo insieme alle agenzie di viaggio»","post_date":"2025-10-01T13:59:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759327196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tanzania entra a far parte del ventaglio di destinazioni che Mappamondo già da molti anni propone in Africa.\r

\r

Il tour “Safari nei parchi del Nord” con focus su Tarangire, Serengeti e Ngorongoro promette grandi emozioni agli appassionati di safari, anche grazie alla selezione di lodge che riescono a combinare l’esperienza di glamping ad avventure più wild in tenda “stile Hemingway”. Tra i punti di forza dell’itinerario si segnala il volo che, dopo l’arrivo nel Paese, conduce subito i partecipanti nel Serengeti anzichè far tappa ad Arusha.\r

\r

Se “Tutto Tanzania” è la proposta ideale per coloro che desiderano combinare 4 notti di safari ad un’estensione mare di 5 notti sull’isola di Zanzibar, l’itinerario “Swahili Soul” incentrato sempre sul contatto con la natura e gli animali, è stato confezionato per garantire al viaggiatore un emozionante incontro ravvicinato con le etnie della Tanzania: il tour tocca infatti il lago Eyasi, ai margini orientali della Great Rift Valley, una meta lontana dai circuiti più turistici, che proprio per questa ragione conserva un fascino davvero raro con paesaggi ruvidi, villaggi di capanne dove il tempo si è fermato e gruppi etnici che mantengono vive tradizioni millenarie.\r

Le estensioni\r

Ai viaggiatori amanti dei soggiorni mare, in abbinamento all’isola di Zanzibar, vengono suggeriti alcuni programmi per trascorrere qualche notte nel Serengeti o nel Saadani National Par. Tra le proposte figura anche il Nyerere National Park, una selvaggia area protetta che si trova nel Sud e che è in grado di regalare scorci mozzafiato navigando in battello lungo il fiume che lo attraversa.\r

\r

«Nel corso delle tappe ad Arusha - spiega Fabrizio Cianella, product manager Africa - i clienti Mappamondo, in esclusiva, avranno la possibilità di sperimentare anche i sapori e i profumi del luogo, visitando le coffee farm della zona e partecipando a divertenti cooking class dove fare la spesa nel mercato locale sarà un ricordo memorabile».","post_title":"Mappamondo, la novità invernale è la Tanzania","post_date":"2025-10-01T11:21:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759317700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il primo libro “Corsica da Amare”, Fulvia Ottonello, presenta, in occasione della fiera di Rimini, il suo secondo romanzo Austria da amare, in cui prosegue il viaggio di Anna, impiegata in un’agenzia turistica. Un nuovo incarico la conduce questa volta in Austria, dove l’incontro con un uomo misterioso dà inizio a una storia inattesa, sospesa tra segreti e passione. Questo è solo il principio. Anna, infatti, tornerà a visitare alcune delle principali regioni dell‘Austria, insieme alle amiche di sempre, Barbara, Laura e Cristina, e da lì par tiranno nuovi intrecci amorosi, imprevisti e il ritorno di un ex che complicherà le cose. Dai mercatini di Natale ai fastosi palazzi imperiali di Vienna, dalle atmosfere romantiche di Salisburgo alle piste da sci più celebri, ogni pagina è un invito a scoprire una terra affascinante e senza tempo. Un romanzo che intreccia amicizia, passione e scoperta, accompagnando il lettore in un viaggio indimenticabile nel cuore dell’Europa.\r

\r

Fulvia Ottonello lavora nel turismo da oltre trent’anni, ed attualmente ricopre il ruolo di contract manager e responsabile programmazione per le destinazioni Austria e Corsica per il tour operator Gioco Viaggi.\r

\r

«Anche questa volta – spiega Fulvia Ottonello – ho messo passione e professionalità al servizio di chi vuole avventurarsi alla scoperta dell’Austria, attraverso una storia originale ed emozionante. Una guida sui generis, ricca di suggerimenti e spunti, che porta anche la prefazione di Kathrin Ploder-Augurusa (Austria Turismo), che mi ha supportato nell’organizzazione del mio “viaggio di scoperta” in Austria».\r

\r

Emerge una destinazione ideale per tutte le stagioni. Dalle eleganti strade di Vienna alle maestose montagne del Salisburghese e del Tirolo, dalle acque scintillanti dei laghi alpini ai dolci vigneti lungo il Danubio, l’Austria regala emozioni diverse in ogni periodo dell’anno: viva in inverno con le sue piste da sci e le tradizioni natalizie, altrettanto affascinante d’estate con infinite possibilità di attività all’aria aperta.\r

\r

«Per rendere questo racconto ancora più autentico e completo, ho avuto il piacere di supportare l’autrice nell’organizzazione del suo “viaggio di scoperta” in Austria – scrive Kathrin Ploder-Augurusa nella prefazione - Grazie al sostegno di numerosi enti turistici regionali e locali, strutture alberghiere e istituzioni culturali, ha potuto conoscere più da vicino le diverse sfaccettature del paese e arricchire la sua narrazione con dettagli vivi e realistici. “Austria da amare” è un racconto che vive tra realtà e finzione: i luoghi, i castelli, le strutture alberghiere e le attrazioni esistono davvero, mentre alcuni personaggi e le vicende nascono dall’immaginazione dell’autrice».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Austria da amare, un viaggio romanzato sulla destinazione nel racconto di Fulvia Ottonello","post_date":"2025-10-01T09:49:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759312149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Corea del Sud dà sempre maggiore fiducia al mercato italiano, partecipando con la Korea Tourism Organization al prossimo Ttg di Rimini e a Milano Sposi, la fiera di riferimento per matrimoni e viaggi di nozze.\r

\r

I dati più recenti confermano la sempre maggiore attrattività della destinazione, con il suo mix unico di modernità, tradizione e autenticità, nei confronti dei turisti italiani: nell’agosto 2025 la Corea del Sud ha accolto 13.600 visitatori dall'Italia, con un incremento del +46,1% rispetto al 2024. \r

\r

Dai quartieri futuristici di Seoul ai paesaggi mozzafiato di Jeju, passando per i villaggi tradizionali che raccontano la storia millenaria del Paese, la Corea offre un ventaglio di esperienze adatte a ogni tipologia di viaggiatore.\r

\r

A Rimini la Korea Tourism Organization presenterà le novità per il mercato italiano con focus su itinerari tematici, pacchetti personalizzati e collaborazioni con tour operator. L’appuntamento sarà anche occasione per rafforzare il dialogo con gli operatori italiani e costruire nuove opportunità di networking nel settore travel.\r

\r

A Milano Sposi, invece, l’attenzione sarà rivolta al segmento honeymoon e ai viaggi esperienziali per coppie. I visitatori potranno lasciarsi ispirare da mete romantiche, soggiorni esclusivi e proposte che uniscono cultura, gastronomia e relax, consolidando la Corea del Sud come destinazione ideale per nozze e lune di miele.\r

\r

«Partecipare a Ttg e Milano Sposi rappresenta per Kto un’opportunità unica per avvicinare il pubblico italiano alla Corea del Sud e mostrare quanto il nostro Paese possa offrire esperienze turistiche ricche e diversificate, capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore - dichiara Jinsu Lee, direttore Korea Tourism Organization a Parigi -. Il nostro obiettivo è andare oltre la semplice promozione, offrendo ispirazioni concrete e valorizzando cultura, natura, cucina e innovazione turistica».","post_title":"La Corea del Sud si promuove in Italia. In agosto +46,1% di arrivi dal Belpaese","post_date":"2025-10-01T09:26:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759310762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una grande festa ha celebrato i 120 anni dell'icona dell’hôtellerie genovese, nel cuore di via XX Settembre, tra boutique e palazzi Liberty.\r

Il Bristol Palace ha festeggiato così i suoi primi 120 anni, con un evento speciale che ha unito spettacolo, musica e cultura, restituendo l’immagine di un hotel che non appartiene soltanto al Gruppo Duetorrihotels ma alla storia stessa della città.\r

\r

Davanti a 120 selezionatissimi ospiti, la serata si è aperta con i saluti del direttore Giovanni Ferrando, affiancato dal presidente e dal managing director del gruppo Duetorrihotels, Giovanni Paolo e Franco Vanetti. Presenti anche Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, l’Assessore al Commercio, Turismo, e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, e il governatore della Liguria Marco Bucci, che ha definito il Bristol «la dimostrazione di come Genova e la Liguria sappiano offrire ospitalità d’eccellenza e turismo di qualità, raccontando al mondo la bellezza e l’accoglienza del territorio».\r

\r

Il programma ha intrecciato diverse forme artistiche: l’attore Igor Chierici ha dato voce ai ricordi tratti dal volume celebrativo di Edoardo Meoli, Hotel Bristol Palace. Un Secolo e Venti (Edizioni Minerva), che ripercorre la storia dell’hotel e dei suoi ospiti illustri – da Alfred Hitchcock, che qui trovò l’ispirazione per Vertigo, fino a Vittorio Gassman e Louis Armstrong.\r

\r

La musica del Conservatorio Niccolò Paganini e le performance itineranti di danza- curate e interpretate da Simone Maier e Nicola Marrapodi - hanno animato suite, saloni e lo scenografico scalone elicoidale, trasformando gli spazi iconici dell’albergo in palcoscenici raffinati. La serata si è conclusa con un gran buffet in stile Belle Époque e danze swing anni Venti, a cura della scuola Mash Up di Genova.\r

\r

«Quella del Bristol è una storia di accoglienza che dura da oltre un secolo e che continua a rinnovarsi» ha commentato il direttore Ferrando. E ha aggiunto «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per guardare al futuro con nuovi progetti e con la stessa passione che ci accompagna da 120 anni».\r

\r

Con i suoi salotti Napoleone III, i pavimenti in marmo, gli affreschi del Ristorante Giotto e la celebre scala ellittica, il Bristol Palace è da sempre simbolo di ospitalità e punto d’incontro per viaggiatori, personalità internazionali e cittadini genovesi. \r

\r

Come commentato anche dall’assessore Tiziana Beghin, “il Bristol è un pezzo di storia della città e un biglietto da visita per il turismo di qualità che vogliamo continuare a rafforzare”.\r

\r

Entrato ufficialmente tra i Locali Storici d’Italia nel 2023 oggi il Bristol Palace, come cinque stelle del Gruppo Duetorrihotels, continua a custodire e valorizzare un patrimonio unico, unendo tradizione e innovazione.\r

\r

[gallery ids=\"498192,498191,498193,498199,498195,498198\"]","post_title":"Genova festeggia i 120 anni del Bristol Palace, icona dell'ospitalità italiana","post_date":"2025-10-01T08:00:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels","evento-hotellerie","genova"],"post_tag_name":["Duetorrihotels","evento hotellerie","Genova"]},"sort":[1759305628000]}]}}