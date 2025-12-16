La corsa delle Maldive: già superato il record 2024 dei 2 mln di visitatori Un 2025 che registra un nuovo record di arrivi alle Maldive che, secondo i dati resi noti dal Ministero del Turismo, lo scorso 10 dicembre hanno superato il numero di visitatori totalizzato nel 2024. L’anno scorso, infatti, l’arcipelago dell’oceano Indiano ha accolto 2.046.615 visitatori, segnando per la prima volta oltre 2 milioni di arrivi turistici: ma, a partire da mercoledì scorso, 10 dicembre, quest’anno sono stati registrati 2.080.134 arrivi, oltrepassando quindi il record dell’anno scorso. Inizialmente, l’obiettivo del governo era quello di raggiungere 2,3 milioni di arrivi turistici nel 2025. Tuttavia, nel bilancio proposto per il 2026, questo obiettivo è stato abbassato a 2,2 milioni di arrivi turistici. Nei primi nove giorni di dicembre è stata registrata una media di 6.453 arrivi turistici al giorno.

Se la media sarà mantenuta nei restanti 22 giorni dell'anno, l'obiettivo di 2,2 milioni di arrivi turistici potrà essere facilmente raggiunto. Anche quest'anno il principale mercato di provenienza dei turisti alle Maldive è la Cina. Ad oggi, 318.032 turisti cinesi hanno visitato le isole; la Cina è seguita dalla Russia, con 260.416 turisti, mentre il Regno Unito è al terzo posto con 186.762 visitatori.

