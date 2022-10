La Corea del Sud scommette sul mercato italiano: a Rimini gli highlights dell’offerta turistica La Corea investe sul mercato italiano: Korea Tourism Organisation presenterà la sua offerta al prossimo Ttg di Rimini, insieme alle compagnie aeree Korean Air e Asiana Airlines, oltre che ad alcune Dmc (stand 065 – padiglione C1). La Corea del Sud ha da poco riaperto senza più restrizioni ai flussi turistici e, dallo scorso 1 ottobre non è richiesto nessun test Pcr per l’ingresso. Una storia che affonda le sue radici fino a 5 mila anni fa, il Paese ha un patrimonio architettonico molto antico: palazzi reali, accademie confuciane, templi buddisti, villaggi tradizionali. Questo patrimonio convive in perfetta armonia con le moderne infrastrutture; basti pensare a Seul, dove palazzi reali del 14° secolo si affiancano a grattacieli futuristici, centri commerciali e mercati tradizionali. Gli spettacoli K-pop (musica popolare coreana) sono in primo piano come gli spettacoli Pansori (tipica narrazione musicale eseguita da un cantante e un batterista). A 2 ore e 40 da Seoul, con il KTX (sistema ferroviario ad alta velocità), i viaggiatori possono scoprire Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud. Numerosi sono gli eventi internazionali come il Busan International, il Film Festival, il Festival Internazionale dei Fuochi d’Artificio e il Festival One Asia, il famoso festival di musica K-pop. Inoltre, Busan è candidata per ospitare il World Expo 2030. Numerose altre città come Andong, Jeonju, Gyeongju, Gangneung, Suwon, offrono esperienze uniche ai visitatori, per il 70% di montagna, che consentono di coniugare scoperte culturali e naturali. La gastronomia e la Hallyu (ondata culturale coreana che include musica, programmi tvchiamati drammi, cinema, K-Beauty, ecc.) sono fra le offerte che collocano la Corea tra le destinazioni più popolari dell’Asia.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corea investe sul mercato italiano: Korea Tourism Organisation presenterà la sua offerta al prossimo Ttg di Rimini, insieme alle compagnie aeree Korean Air e Asiana Airlines, oltre che ad alcune Dmc (stand 065 - padiglione C1). La Corea del Sud ha da poco riaperto senza più restrizioni ai flussi turistici e, dallo scorso 1 ottobre non è richiesto nessun test Pcr per l’ingresso. Una storia che affonda le sue radici fino a 5 mila anni fa, il Paese ha un patrimonio architettonico molto antico: palazzi reali, accademie confuciane, templi buddisti, villaggi tradizionali. Questo patrimonio convive in perfetta armonia con le moderne infrastrutture; basti pensare a Seul, dove palazzi reali del 14° secolo si affiancano a grattacieli futuristici, centri commerciali e mercati tradizionali. Gli spettacoli K-pop (musica popolare coreana) sono in primo piano come gli spettacoli Pansori (tipica narrazione musicale eseguita da un cantante e un batterista). A 2 ore e 40 da Seoul, con il KTX (sistema ferroviario ad alta velocità), i viaggiatori possono scoprire Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud. Numerosi sono gli eventi internazionali come il Busan International, il Film Festival, il Festival Internazionale dei Fuochi d'Artificio e il Festival One Asia, il famoso festival di musica K-pop. Inoltre, Busan è candidata per ospitare il World Expo 2030. Numerose altre città come Andong, Jeonju, Gyeongju, Gangneung, Suwon, offrono esperienze uniche ai visitatori, per il 70% di montagna, che consentono di coniugare scoperte culturali e naturali. La gastronomia e la Hallyu (ondata culturale coreana che include musica, programmi tvchiamati drammi, cinema, K-Beauty, ecc.) sono fra le offerte che collocano la Corea tra le destinazioni più popolari dell'Asia. [post_title] => La Corea del Sud scommette sul mercato italiano: a Rimini gli highlights dell'offerta turistica [post_date] => 2022-10-07T14:58:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665154730000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 5 milioni di euro di vendite nei soli mesi tra marzo e settembre, con un numero di clienti partiti che ha superato quota 3.500 unità. Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 - 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it. Proprio l'indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista. “Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore - spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza” [post_title] => La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi [post_date] => 2022-10-07T10:52:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665139923000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”. Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”. “Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”. [post_title] => Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665138798000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una cifra pari a 85 milioni di euro: è arrivata la conferma di quanto il Ministero del Turismo mette a disposizione per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, secondo quanto già previsto dal Pnrr. Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre, sul sito di Invitalia: avranno diritto ad accedere anche gli operatori che avevano già beneficiato del precedente bando. “Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica" commenta Massimo Garavaglia, ministro del Turismo. [post_title] => Agenzie e to: dal Pnrr arrivano 85 milioni di euro per la digitalizzazione [post_date] => 2022-10-06T13:31:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665063111000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 11 ottobre torna al Palacongressi di Rimini l'Hospitality Day, giunto ormai alla sua nona edizione. Fin dal suo primo appuntamento, l’idea-guida dell’evento romagnolo è sempre stata quella di offrire a un pubblico di albergatori, titolari di strutture extra alberghiere, imprenditori, architetti e designer, ristoratori e operatori turistici, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, contenuti di alto profilo qualitativo, interessanti novità e soluzioni concrete per il settore. Organizzata da Teamwork Hospitality, società di consulenza e formazione alberghiera con 20 anni di esperienza, questa giornata costituisce un evento unico, caratterizzato da momenti di formazione e aggiornamento, con un programma di oltre 150 seminari distribuiti in 15 sale del Palacongressi. Gli interventi sono tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie, da imprenditori e da persone con esperienze significative da raccontare. Ma l'Hospitality Day è anche l’occasione di incontrare aziende di servizi e prodotti per la condivisione di esperienze, per raccogliere idee, stimoli e nuove ispirazioni che possano contribuire a crescere e lavorare meglio. Oltre ai seminari nelle sale, saranno inoltre in funzione cinque arene tematiche dedicate ad altrettanti argomenti: ristorazione, housekeeping, design, risorse umane e benessere. Cinque aree in cui si susseguiranno interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti. Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022, Larry Mogelonsky, managing partner di Hotel Mogel Consulting, Andrea Berton, chef e founder, ristorante Berton Milano, Michil Costa, oste, imprenditore, uomo di natura, hotel La Perla, Berghotel Ladinia e albergo Posta Marcucci, Marco Piva, architetto e chairman dello studio omonimo, Roberto Costa, ceo & founder, Rc Group (CasaCosta e Macellaio Rc), Ludovica Rocchi, brand director R Collection Hotels, Bruno Mastroianni, filosofo, social media manager, giornalista. Al termine della giornata riminese, saranno quindi assegnati gli Hospitality Social Awards 2022: i riconoscimenti che vanno a premiare le migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione. [post_title] => L'11 ottobre torna a Rimini l'Hospitality Day [post_date] => 2022-10-06T10:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665053125000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è soltanto il Nord America, con le sue preziose rotte, tra i mercati che Certares mira a far diventare strategici per Ita Airways, ma assumono rilievo anche America Latina e Africa. Nel primo caso si scommette sulla vasta presenza di discendenti italiani nella regione, nonché sull'emigrazione sudamericana quale zoccolo duro di clientela; nel secondo sulla capacità per alcune destinazioni di trasformarsi in rotte redditizie in tempi solitamente più veloci di quanto normalmente accada al lancio delle new entry. Sono questi gli ultimi dettagli che emergono dal piano del fondo Usa per il futuro di Ita Airways, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, oltre a un possibile maggior peso di Delta Air Lines che viene dato come partner industriale e una partecipazione del 10-15% nel capitale della compagnia aerea, con un investimento di 80-100 milioni di euro. La grande attenzione alle regioni del sud del mondo pone poi l'aeroporto di Roma Fiumicino in una posizione centrale quale hub per i collegamenti con l’America Latina e l’Africa. Intanto, Certares si appresta a incontrare il prossimo 11 ottobre i sindacati del settore, mentre l'intero dossier Ita verrà "personalmente attenzionato da Giorgia Meloni" come sottolineato da Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia: l'ennesima sfida per il nuovo esecutivo che si appresta a governare il paese. [post_title] => Ita Airways-Certares e quel progetto che fa rotta verso il Sud del mondo [post_date] => 2022-10-06T10:25:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665051941000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412244" align="alignleft" width="300"] Marco Gozzi[/caption] Nuova partnership tra Travel Software e Tinoleggio by tinorent, grazie alla quale le prenotazione dei noleggi auto, attraverso il portale TinoRent, vengono ora caricate automaticamente sul gestionale Easy-Adv. La funzionalità è gratuita per tutti i clienti che già adottano il sistema della software house milanese. “A breve pianificheremo insieme una importante serie di eventi in collaborazione – spiega il presidente di Travel Software, Marco Gozzi -: incontreremo le agenzie di viaggi spiegando loro i significativi vantaggi di TinoRent, nonché dell’integrazione con il nostro gestionale Easy-Adv, sia per chi si occupa di business travel, sia per chi si occupa del segmento leisure”. “Per noi si tratta dell’ennesima integrazione che, con Expedia, Albatravel, Axa, Europ Assistance, Octorate, Hertz, TravelCompositor, YeldPlanet, facilita sempre più il lavoro dell’agente di viaggi - prosegue Gozzi -. E non è finita, perché altre integrazioni sono work in progress”. “Siamo orgogliosi della collaborazione con una società di alto profilo come Travel Software, che ha apprezzato subito la praticità di un sito prenotazioni elastico e intuitivo - gli fa eco il general manager di tinorent, Roberto Lacchini -. Il nostro obiettivo è quello di facilitare le prenotazioni e migliorare l'accesso ai prodotti attraverso strumenti di gestione semplici ed efficaci". In occasione della fiera di Rimini, lo staff di Travel Software al completo sarà a disposizione degli agenti di viaggi per presentare la nuova integrazione nonché per mostrare la nuova contabilità del portale (che include la fatturazione elettronica per le fatture estere) e per spiegare il sempre più apprezzato servizio di contabilità in outsourcing che include la consulenza fiscale. [post_title] => Tinorent nuova integrazione nel gestionale Easy-Adv di Travel Software [post_date] => 2022-10-05T13:48:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664977697000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Land of Fashion sbarca alla prossima edizione di Ttg Travel Experience con tutte le novità dei cinque Village del gruppo: Franciacorta Village, Mantova Village, Palmanova Village, Valdichiana Village e Puglia Village (stand 076, padiglione C5). Cinque indirizzi inseriti in alcune fra le più belle destinazioni del nostro Paese, con oltre 150.000 mq di superficie commerciale e più di 600 boutique, che rendono Land of Fashion il più grande gruppo italiano di Village. Focus sulla proposta pensata per i gruppi italiani in visita nei centri dello shopping che potranno usufruire di una guida turistica completamente gratuita, per ogni destinazione, che consentirà di partire alla scoperta (anche) del territorio con tour della durata di due ore che includerà, a seconda del Village di riferimento, visite delle città di Brescia (Capitale della Cultura 2023), Mantova, Palmanova, Cortona e Matera. In ambito internazionale, proseguono i contatti con i principali dmc e to che lavorano e gestiscono gruppi in arrivo nel Belpaese, soprattutto per ciò che concerne il mercato israeliano che, ad oggi, sta conseguendo ottimi risultati, in particolar modo per il Franciacorta Village che ospita gruppi numerosi ogni settimana. Per quanto riguarda il Valchiana Village, invece, si è riscontrato un aumento degli arrivi di turisti provenienti dalla Turchia, mentre il Palmanova Village ha ricominciato a ospitare numerosi gruppi di turisti provenienti dall’est Europa. Partnership interessanti anche con i player internazionali operanti nel digital, come Booking, Musement, Tiquets, Waze e Weward che stanno facendo registrare ottimi risultati. Infine, proseguono le collaborazioni con compagnie aree: nel portafoglio di Land of Fashion entreranno, a breve, realtà internazionali come Air Arabia e Air Asia, che andranno ad aggiungersi ai sodalizi già intrapresi con Air France-Klm, Transavia e Ita Airways. [post_title] => Land of Fashion torna in fiera a Rimini con tutte le novità dei 5 Village [post_date] => 2022-10-05T13:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664976610000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio lungo il Trans Bhutan Trail, storico percorso di 250 miglia che taglia il Paese da est a ovest, riaperto ufficialmente a fine settembre. E' quello che propone l'operatore di lusso britannico Red Savannah, che ha diviso il sentiero in 28 settori distinti e in una selezione di tre itinerari gestibili, in grado di offrire opzioni con diversi livelli di servizio e avventura. Il Trans Bhutan Trail è un percorso le cui origini risalgono almeno al quindicesimo secolo; si snoda attraverso il regno dell'Himalaya tra paesaggi incontaminati e comunità secolari, mostrando non solo le spettacolari bellezze naturali e la biodiversità della destinazione, ma pure il patrimonio unico del popolo bhutanese. Le proposte Red Savannah comprendono dunque un itinerario di dieci giorni all'insegna del massimo comfort, senza pernottamenti in tenda. Questo tour include due giorni di camminate panoramiche sul Trans Bhutan Trail, due strutture Six Senses, un corso di cucina, una lezione di tiro con l'arco e un soggiorno nella valle glaciale protetta di Gangtey. A ciò si aggiunge un'intrepida avventura di 12 giorni nel Bhutan orientale, soggiornando in un misto di campeggi firmati, guesthouse e hotel di prestigio, che offrono una visione di regioni che solo pochi possono sperimentare. Infine, c'è il viaggio di otto giorni tra gli highlights bhutanesi, con un moderato livello di avventura e di lusso, in cui le destinazioni di Thimphu e Punakha sono collegate da tre giorni di camminata lungo la Trans Bhutan Trail. Tutte le proposte dell'operatore britannico includono inoltre l'accesso a un veicolo di supporto dedicato per la durata dell'itinerario, in modo da offrire la massima flessibilità a coloro che non sono sicuri della quantità di camminata che desiderano intraprendere ogni giorno (ideale per gruppi misti o coppie in cui uno dei partecipanti cerca di fare meno fatica dell'altro); le visite agli storici dzong bhutanesi e l'opportunità di partecipare a rituali spirituali accompagnati da una guida locale; l'opportunità di provare un bagno di pietre calde bhutanesi, un antico rituale di guarigione che si rifà all'influenza dell'Ayurveda indiano e dell'Ayurveda e della secolare medicina tibetana, la possibilità di fare un'escursione a Paro Takstang, l'iconico monastero del Nido della Tigre in Bhutan; del tempo libero per godersi le strutture termali e la cucina gourmet degli hotel di lusso selezionati; un contributo significativo al turismo sostenibile e allo sviluppo economico del Bhutan (tutti i profitti generati dal Trans Bhutan Trail saranno infatti reinvestiti nelle infrastrutture e nelle comunità che vivono lungo il percorso). [post_title] => Il to britannico di lusso Red Savannah lancia le avventure a piedi lungo il Trans Bhutan Trail [post_date] => 2022-10-05T13:16:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664975812000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la corea del sud scommette sul mercato italiano a rimini gli highlights dellofferta turistica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":836,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corea investe sul mercato italiano: Korea Tourism Organisation presenterà la sua offerta al prossimo Ttg di Rimini, insieme alle compagnie aeree Korean Air e Asiana Airlines, oltre che ad alcune Dmc (stand 065 - padiglione C1).\r

\r

La Corea del Sud ha da poco riaperto senza più restrizioni ai flussi turistici e, dallo scorso 1 ottobre non è richiesto nessun test Pcr per l’ingresso. Una storia che affonda le sue radici fino a 5 mila anni fa, il Paese ha un patrimonio architettonico molto antico: palazzi reali, accademie confuciane, templi buddisti, villaggi tradizionali. Questo patrimonio convive in perfetta armonia con le moderne infrastrutture; basti pensare a Seul, dove palazzi reali del 14° secolo si affiancano a grattacieli futuristici, centri commerciali e mercati tradizionali. Gli spettacoli K-pop (musica popolare coreana) sono in primo piano come gli spettacoli Pansori (tipica narrazione musicale eseguita da un cantante e un batterista).\r

\r

A 2 ore e 40 da Seoul, con il KTX (sistema ferroviario ad alta velocità), i viaggiatori possono scoprire Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud. Numerosi sono gli eventi internazionali come il Busan International, il Film Festival, il Festival Internazionale dei Fuochi d'Artificio e il Festival One Asia, il famoso festival di musica K-pop. Inoltre, Busan è candidata per ospitare il World Expo 2030.\r

\r

Numerose altre città come Andong, Jeonju, Gyeongju, Gangneung, Suwon, offrono esperienze uniche ai visitatori, per il 70% di montagna, che consentono di coniugare scoperte culturali e naturali. La gastronomia e la Hallyu (ondata culturale coreana che include musica, programmi tvchiamati drammi, cinema, K-Beauty, ecc.) sono fra le offerte che collocano la Corea tra le destinazioni più popolari dell'Asia.","post_title":"La Corea del Sud scommette sul mercato italiano: a Rimini gli highlights dell'offerta turistica","post_date":"2022-10-07T14:58:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665154730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 5 milioni di euro di vendite nei soli mesi tra marzo e settembre, con un numero di clienti partiti che ha superato quota 3.500 unità. Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 - 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it.\r

\r

Proprio l'indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista.\r

\r

“Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore - spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza”","post_title":"La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi","post_date":"2022-10-07T10:52:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665139923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”.\r

\r

Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”.\r

\r

“Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.","post_title":"Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665138798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra pari a 85 milioni di euro: è arrivata la conferma di quanto il Ministero del Turismo mette a disposizione per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, secondo quanto già previsto dal Pnrr.\r

Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre, sul sito di Invitalia: avranno diritto ad accedere anche gli operatori che avevano già beneficiato del precedente bando.\r

“Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica\" commenta Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.","post_title":"Agenzie e to: dal Pnrr arrivano 85 milioni di euro per la digitalizzazione","post_date":"2022-10-06T13:31:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665063111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 11 ottobre torna al Palacongressi di Rimini l'Hospitality Day, giunto ormai alla sua nona edizione. Fin dal suo primo appuntamento, l’idea-guida dell’evento romagnolo è sempre stata quella di offrire a un pubblico di albergatori, titolari di strutture extra alberghiere, imprenditori, architetti e designer, ristoratori e operatori turistici, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, contenuti di alto profilo qualitativo, interessanti novità e soluzioni concrete per il settore.\r

\r

Organizzata da Teamwork Hospitality, società di consulenza e formazione alberghiera con 20 anni di esperienza, questa giornata costituisce un evento unico, caratterizzato da momenti di formazione e aggiornamento, con un programma di oltre 150 seminari distribuiti in 15 sale del Palacongressi. Gli interventi sono tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie, da imprenditori e da persone con esperienze significative da raccontare. Ma l'Hospitality Day è anche l’occasione di incontrare aziende di servizi e prodotti per la condivisione di esperienze, per raccogliere idee, stimoli e nuove ispirazioni che possano contribuire a crescere e lavorare meglio. Oltre ai seminari nelle sale, saranno inoltre in funzione cinque arene tematiche dedicate ad altrettanti argomenti: ristorazione, housekeeping, design, risorse umane e benessere. Cinque aree in cui si susseguiranno interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti.\r

\r

Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022, Larry Mogelonsky, managing partner di Hotel Mogel Consulting, Andrea Berton, chef e founder, ristorante Berton Milano, Michil Costa, oste, imprenditore, uomo di natura, hotel La Perla, Berghotel Ladinia e albergo Posta Marcucci, Marco Piva, architetto e chairman dello studio omonimo, Roberto Costa, ceo & founder, Rc Group (CasaCosta e Macellaio Rc), Ludovica Rocchi, brand director R Collection Hotels, Bruno Mastroianni, filosofo, social media manager, giornalista.\r

\r

Al termine della giornata riminese, saranno quindi assegnati gli Hospitality Social Awards 2022: i riconoscimenti che vanno a premiare le migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione.","post_title":"L'11 ottobre torna a Rimini l'Hospitality Day","post_date":"2022-10-06T10:45:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665053125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è soltanto il Nord America, con le sue preziose rotte, tra i mercati che Certares mira a far diventare strategici per Ita Airways, ma assumono rilievo anche America Latina e Africa. Nel primo caso si scommette sulla vasta presenza di discendenti italiani nella regione, nonché sull'emigrazione sudamericana quale zoccolo duro di clientela; nel secondo sulla capacità per alcune destinazioni di trasformarsi in rotte redditizie in tempi solitamente più veloci di quanto normalmente accada al lancio delle new entry.\r

\r

Sono questi gli ultimi dettagli che emergono dal piano del fondo Usa per il futuro di Ita Airways, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, oltre a un possibile maggior peso di Delta Air Lines che viene dato come partner industriale e una partecipazione del 10-15% nel capitale della compagnia aerea, con un investimento di 80-100 milioni di euro.\r

\r

La grande attenzione alle regioni del sud del mondo pone poi l'aeroporto di Roma Fiumicino in una posizione centrale quale hub per i collegamenti con l’America Latina e l’Africa.\r

\r

Intanto, Certares si appresta a incontrare il prossimo 11 ottobre i sindacati del settore, mentre l'intero dossier Ita verrà \"personalmente attenzionato da Giorgia Meloni\" come sottolineato da Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia: l'ennesima sfida per il nuovo esecutivo che si appresta a governare il paese.","post_title":"Ita Airways-Certares e quel progetto che fa rotta verso il Sud del mondo","post_date":"2022-10-06T10:25:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665051941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412244\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Gozzi[/caption]\r

\r

Nuova partnership tra Travel Software e Tinoleggio by tinorent, grazie alla quale le prenotazione dei noleggi auto, attraverso il portale TinoRent, vengono ora caricate automaticamente sul gestionale Easy-Adv. La funzionalità è gratuita per tutti i clienti che già adottano il sistema della software house milanese. “A breve pianificheremo insieme una importante serie di eventi in collaborazione – spiega il presidente di Travel Software, Marco Gozzi -: incontreremo le agenzie di viaggi spiegando loro i significativi vantaggi di TinoRent, nonché dell’integrazione con il nostro gestionale Easy-Adv, sia per chi si occupa di business travel, sia per chi si occupa del segmento leisure”.\r

\r

“Per noi si tratta dell’ennesima integrazione che, con Expedia, Albatravel, Axa, Europ Assistance, Octorate, Hertz, TravelCompositor, YeldPlanet, facilita sempre più il lavoro dell’agente di viaggi - prosegue Gozzi -. E non è finita, perché altre integrazioni sono work in progress”. “Siamo orgogliosi della collaborazione con una società di alto profilo come Travel Software, che ha apprezzato subito la praticità di un sito prenotazioni elastico e intuitivo - gli fa eco il general manager di tinorent, Roberto Lacchini -. Il nostro obiettivo è quello di facilitare le prenotazioni e migliorare l'accesso ai prodotti attraverso strumenti di gestione semplici ed efficaci\".\r

\r

In occasione della fiera di Rimini, lo staff di Travel Software al completo sarà a disposizione degli agenti di viaggi per presentare la nuova integrazione nonché per mostrare la nuova contabilità del portale (che include la fatturazione elettronica per le fatture estere) e per spiegare il sempre più apprezzato servizio di contabilità in outsourcing che include la consulenza fiscale.","post_title":"Tinorent nuova integrazione nel gestionale Easy-Adv di Travel Software","post_date":"2022-10-05T13:48:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1664977697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Land of Fashion sbarca alla prossima edizione di Ttg Travel Experience con tutte le novità dei cinque Village del gruppo: Franciacorta Village, Mantova Village, Palmanova Village, Valdichiana Village e Puglia Village (stand 076, padiglione C5).\r

\r

Cinque indirizzi inseriti in alcune fra le più belle destinazioni del nostro Paese, con oltre 150.000 mq di superficie commerciale e più di 600 boutique, che rendono Land of Fashion il più grande gruppo italiano di Village.\r

\r

Focus sulla proposta pensata per i gruppi italiani in visita nei centri dello shopping che potranno usufruire di una guida turistica completamente gratuita, per ogni destinazione, che consentirà di partire alla scoperta (anche) del territorio con tour della durata di due ore che includerà, a seconda del Village di riferimento, visite delle città di Brescia (Capitale della Cultura 2023), Mantova, Palmanova, Cortona e Matera.\r

\r

In ambito internazionale, proseguono i contatti con i principali dmc e to che lavorano e gestiscono gruppi in arrivo nel Belpaese, soprattutto per ciò che concerne il mercato israeliano che, ad oggi, sta conseguendo ottimi risultati, in particolar modo per il Franciacorta Village che ospita gruppi numerosi ogni settimana. Per quanto riguarda il Valchiana Village, invece, si è riscontrato un aumento degli arrivi di turisti provenienti dalla Turchia, mentre il Palmanova Village ha ricominciato a ospitare numerosi gruppi di turisti provenienti dall’est Europa.\r

\r

Partnership interessanti anche con i player internazionali operanti nel digital, come Booking, Musement, Tiquets, Waze e Weward che stanno facendo registrare ottimi risultati.\r

\r

Infine, proseguono le collaborazioni con compagnie aree: nel portafoglio di Land of Fashion entreranno, a breve, realtà internazionali come Air Arabia e Air Asia, che andranno ad aggiungersi ai sodalizi già intrapresi con Air France-Klm, Transavia e Ita Airways.","post_title":"Land of Fashion torna in fiera a Rimini con tutte le novità dei 5 Village","post_date":"2022-10-05T13:30:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1664976610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio lungo il Trans Bhutan Trail, storico percorso di 250 miglia che taglia il Paese da est a ovest, riaperto ufficialmente a fine settembre. E' quello che propone l'operatore di lusso britannico Red Savannah, che ha diviso il sentiero in 28 settori distinti e in una selezione di tre itinerari gestibili, in grado di offrire opzioni con diversi livelli di servizio e avventura. Il Trans Bhutan Trail è un percorso le cui origini risalgono almeno al quindicesimo secolo; si snoda attraverso il regno dell'Himalaya tra paesaggi incontaminati e comunità secolari, mostrando non solo le spettacolari bellezze naturali e la biodiversità della destinazione, ma pure il patrimonio unico del popolo bhutanese.\r

\r

Le proposte Red Savannah comprendono dunque un itinerario di dieci giorni all'insegna del massimo comfort, senza pernottamenti in tenda. Questo tour include due giorni di camminate panoramiche sul Trans Bhutan Trail, due strutture Six Senses, un corso di cucina, una lezione di tiro con l'arco e un soggiorno nella valle glaciale protetta di Gangtey. A ciò si aggiunge un'intrepida avventura di 12 giorni nel Bhutan orientale, soggiornando in un misto di campeggi firmati, guesthouse e hotel di prestigio, che offrono una visione di regioni che solo pochi possono sperimentare. Infine, c'è il viaggio di otto giorni tra gli highlights bhutanesi, con un moderato livello di avventura e di lusso, in cui le destinazioni di Thimphu e Punakha sono collegate da tre giorni di camminata lungo la Trans Bhutan Trail.\r

\r

Tutte le proposte dell'operatore britannico includono inoltre l'accesso a un veicolo di supporto dedicato per la durata dell'itinerario, in modo da offrire la massima flessibilità a coloro che non sono sicuri della quantità di camminata che desiderano intraprendere ogni giorno (ideale per gruppi misti o coppie in cui uno dei partecipanti cerca di fare meno fatica dell'altro); le visite agli storici dzong bhutanesi e l'opportunità di partecipare a rituali spirituali accompagnati da una guida locale; l'opportunità di provare un bagno di pietre calde bhutanesi, un antico rituale di guarigione che si rifà all'influenza dell'Ayurveda indiano e dell'Ayurveda e della secolare medicina tibetana, la possibilità di fare un'escursione a Paro Takstang, l'iconico monastero del Nido della Tigre in Bhutan; del tempo libero per godersi le strutture termali e la cucina gourmet degli hotel di lusso selezionati; un contributo significativo al turismo sostenibile e allo sviluppo economico del Bhutan (tutti i profitti generati dal Trans Bhutan Trail saranno infatti reinvestiti nelle infrastrutture e nelle comunità che vivono lungo il percorso).","post_title":"Il to britannico di lusso Red Savannah lancia le avventure a piedi lungo il Trans Bhutan Trail","post_date":"2022-10-05T13:16:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664975812000]}]}}