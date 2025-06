Jordan Tourism Board: “I collegamenti aerei per la Giordania sono pienamente operativi” I collegamenti aerei da e per la Giordania sono tornati operativi a tutti gli effetti: a ribadirlo, con una accorata missiva inviata a tutti i partner, è Abed Al Razzaq Arabiyat, direttore generale del Jordan Tourism Board. “A seguito del recente cessate il fuoco nella regione, le operazioni di trasporto aereo e di viaggio proseguono senza interruzioni – si legge nella nota -. La Giordania continua ad essere pronta ad accogliere i visitatori provenienti da tutto il mondo a braccia aperte e con la consueta, calda ospitalità. Tutti i voli operano secondo il programma, gli aeroporti sono pienamente funzionanti (…) Questo è il momento perfetto per visitare la Giordania. Dalle antiche meraviglie di Petra alle acque curative del mar Morto, dalle dune dorate del Wadi Rum alle vivaci strade di Amman, il paese offre un ricco mosaico di esperienze. Il nostro calendario degli eventi è ricco di festival, mostre ed eventi culturali emozionanti per tutti i target di viaggiatori”. L’invito, in caso di necessità di assistenza per la programmazione del viaggio, è quello a contattare direttamente l’ente: info@visitjordan.com – +962(6)5678444. Condividi

