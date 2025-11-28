Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell’ente in Italia L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano. L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano. Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale. “Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione” ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. “Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Rioja, protagonista de La Spagna al Femminile 2025, la più piccola delle regioni spagnole conosciuta per l’enoturismo, si svela in tutte le sue sfaccettature: gastronomia, natura, attività e vita rurale, patrimonio Unesco, cultura popolare, monasteri e castelli, cammino di Santiago. Alla terza edizione dell'appuntamento dedicato al ruolo delle donne nel turismo, scopriamo dunque La Rioja, nota in Italia come la regione del vino, che si presenta come polo di attrazione per un turismo slow e autentico. «La Spagna al Femminile è un format che ci consente di far conoscere territori meno noti attraverso il quale riusciamo a raccontare di una Spagna meno conosciuta; far scoprire il turismo esperienziale e lento dei territori dell’entroterra spagnolo, Castiglia-La Mancha, Navarra, Estremadura e La Rioja» - ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente del turismo spagnolo in Italia, in occasione dell’evento -. Il prodotto realizzato da questo gemellaggio, connubio tra La Rioja e il territorio piacentino di Borgonovo Val Tidone, dalle molteplici caratteristiche comuni, è solo la base, un “aperitivo” di ciò che si può gustare e vivere in Spagna». Mentre Virginia Borges, direttrice generale del turismo della Rioja, ha confermato come il vino sia il loro migliore ambasciatore, conosciuto in tutto in mondo, con il Tempranillo tra i vitigni più diffusi. E aggiunge: «La nostra regione è molto più di una destinazione vinicola: è natura, patrimonio, tradizione; è un modo di vivere che desideriamo condividere con il viaggiatore italiano. Questo incontro riflette l’essenza riojana: autenticità, cura dei dettagli e passione per le cose fatte bene». Nella piccola regione di 5 mila metri quadri con poco più di 300 mila abitanti e tanti piccoli comuni di soli 400 abitanti, si procede a ritmo lento e rurale, meta ideale da riscoprire in ogni stagione. Attraversata dal fiume Ebro, paradiso delle cicogne e contornata a sud da una catena montuosa di 1200 metri di altitudine, La Rioja, con le sue valli, restituisce una terra ricca di vigneti, di frutta e verdure e le sue famose pere e carciofi dop. Il suo patrimonio archeologico racconta, inoltre, dell’epoca romana da cui si fa risalire l’evoluzione del castigliano, ossia lo spagnolo, culla della sua lingua. La gastronomia infine è l’elemento portante in cui perdersi “tra profumi e sapori, specialità di una regione unica e autentica”. A un’ora da Bilbao, La Rioja è comodamente raggiungibile dal nord Italia con voli diretti da Bergamo. [post_title] => La Rioja, enogastronomia, turismo lento ed esperienziale, protagonista della Spagna al femminile 2025 [post_date] => 2025-11-28T14:23:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => blanca-perez-sauquillo-lopez [1] => la-rioja [2] => spagna [3] => spagna-al-femminile ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Blanca Pérez Sauquillo López [1] => La Rioja [2] => spagna [3] => Spagna al Femminile ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764339813000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano. Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale. "Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. "Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca". [post_title] => Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell'ente in Italia [post_date] => 2025-11-28T12:11:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764331916000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La Spagna al femminile”, il progetto firmato dall’Ente spagnolo del turismo a Milano che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia e rende omaggio alla donna nel mondo del turismo, al talento e alla creatività di chef spagnole, nella sua terza edizione mette in pole position La Rioja, portando la destinazione presso il Ristorante La Palta a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Le donna nel mondo del turismo, le donna chef come filo conduttore di questo progetto, racconta la Spagna attraverso i suoi territori, interpretati con la loro cucina, in un viaggio tra tradizione e territorio. Le chef protagoniste trasformano i sapori locali in un racconto di cultura, autenticità e innovazione. Ad accogliere l’evento è stata Isa Mazzocchi, chef stellata e anima del ristorante, interprete sensibile della cucina emiliana più autentica che insieme a sua sorella Monica, ha ospitato Mónica Loro, chef del ristorante El Arriero di Sorzano (La Rioja) e sua sorella Isabela (analogia anche nei nomi), che ha portato in tavola la sua regione La Rioja, cuore vitivinicolo e gastronomico del nord della Spagna, attraverso la sua visione creativa e profondamente legata alla tradizione, ambasciatrice del proprio territorio in un particolare gemellaggio tra i due Paesi. «Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna nel turismo, per raccontare i territori spagnoli dal punto di vista gastronomico in un linguaggio universale di tradizioni e stili di vita. Il gemellaggio con il Ristorante La Palta ci consente di raccontare La Rioja attraverso lo sguardo di una regione, l'Emilia, dalle molteplici similitudini con la nostra», ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente spagnolo del turismo in Italia. Dialogando tra di loro le due chef hanno realizzato insieme un esclusivo menu a quattro mani, un incontro di sapori di due terre generose e la sensibilità di due donne unite dalla stessa passione per la cucina come linguaggio del territorio e una storia di tradizione di famiglia molto simile che si è svelato nei piatti del menù realizzato insieme per l’evento. Nasce così il Batarò tra Val Tidone e la Rioja, un incontro tra tradizione piacentina e riojana dove il celebre panino della Val Tidone “abbraccia “ il Chorizo, simbolo gastronomico della Rioja, un morso che racconta due territori e due culture, un Rioja Magnum Gran Reserva di Coda di Toro, pinchos con cui Monica ha vinto il primo premio “Grembiule d’Oro” in un aperitivo accompagnato da un tranquillo Blanco e Crianza della Bodega Institucional de la Grajera. Poi una Pera Dop Rincon de Soto all’emiliana dove il ripieno di agnello e guanciale incontra l’aroma della pancetta piacentina in una fusione tra dolce e salato e il Moncavillo Sweet il dolce omaggio autunnale de la Sierra del Moncavillo al ciccolato fondente di Piacenza. [gallery ids="502521,502522,502525"] [post_title] => La Spagna al Femminile: protagonista La Rioja in un menù a quattro mani [post_date] => 2025-11-27T12:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => blanca-perez-sauquillo-lopez [1] => isa-mazzocchi [2] => la-rioja [3] => la-spagna-al-femminile [4] => monica-loro [5] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Blanca Pérez Sauquillo López [1] => Isa Mazzocchi [2] => La Rioja [3] => La Spagna al Femminile [4] => Mónica Loro [5] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764246809000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo religioso vive una fase di forte rinnovamento, trainato da una domanda sempre più ampia e diversificata. Non è più solo un segmento tradizionale legato alla visita dei luoghi sacri, ma un ecosistema complesso che unisce spiritualità, cultura, benessere e scoperta dei territori. In questo scenario, la professoressa Simona Attollino, docente di Diritto e religione e direttrice dell’Executive Master in Turismo religioso e gestione smart dei beni culturali dell’Università LUM, offre una chiave di lettura utile a operatori, DMO e professionisti della filiera. Negli ultimi anni la domanda è guidata da una forte ricerca di senso e di benessere integrale, una tendenza che la pandemia ha solo accelerato. Il viaggio verso un santuario o lungo un cammino non è più un gesto rituale, ma un tempo dedicato alla cura di sé, con ricadute profonde anche sul piano psicologico e relazionale. A confermarlo sono anche le elaborazioni Isnart, che evidenziano un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori: il turista religioso è spesso un visitatore di ritorno, segno di una fidelizzazione naturale e identitaria. Accanto alla motivazione spirituale emergono componenti culturali, naturali ed enogastronomiche che spingono i viaggiatori verso mete meno conosciute e verso esperienze più lente e narrative. «Oggi assistiamo a un intreccio sempre più evidente tra ricerca spirituale e fruizione artistico-culturale - osserva Attollino -. È una trasformazione che coinvolge ogni fascia d’età, con un ruolo crescente delle nuove generazioni: attraverso social media, contenuti digitali e storytelling spontaneo, i giovani contribuiscono alla valorizzazione capillare di luoghi che in passato restavano ai margini dei flussi principali». Un altro elemento determinante è l’evoluzione del concetto stesso di pellegrinaggio. L’esperienza diventa 'a geometria variabile', capace di includere persone che vivono la dimensione del sacro senza necessariamente appartenere a un’istituzione religiosa. I santuari, i cammini, le feste patronali e i riti identitari assumono così una funzione comunitaria e culturale. Per gli operatori questo scenario implica la necessità di nuove competenze. «Servono basi giuridiche solide sui beni culturali, sul terzo settore e sulla sicurezza, insieme a competenze manageriali specifiche per progettare prodotti turistico-religiosi - spiega Attollino -. Cresce poi il bisogno di saper dialogare con enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche e comunità locali, in una logica di co-progettazione. A questo si aggiungono la capacità di leggere il patrimonio religioso in chiave culturale e territoriale e le competenze digitali, indispensabili per intercettare i nuovi linguaggi dei viaggiatori». In un momento in cui il settore è chiamato a ripensare modelli e priorità, il turismo religioso e spirituale si conferma un campo interessante da osservare: un ambito capace di coniugare tradizione e innovazione, eredità culturale e sperimentazione, sostenibilità e identità. «Il turismo religioso, spirituale e del benessere può diventare un laboratorio di innovazione e sostenibilità per l’intera industria turistica - afferma la docente -. La lentezza, la qualità dell’accoglienza, la cura dei luoghi, la dimensione comunitaria e la rigenerazione sociale sono infatti i temi che più rispondono alla sensibilità contemporanea e alle richieste emergenti dei viaggiatori». [post_title] => Turismo religioso in crescita: nuovi trend e competenze [post_date] => 2025-11-26T15:56:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764172570000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 27 al 29 marzo 2026 sarà la fiera di Padova ad ospitare la fiera del Cicloturismo dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna. L’evento resterà in Veneto per le prossime tre edizioni, fino al 2028. L’ultima edizione della Fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest’anno si pone l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’iniziativa soprattutto a livello internazionale. «Siamo orgogliosi – spiega Sabrina Talarico ceo di Studio Eidos, che si occuperà della comunicazione – di contribuire a promuovere il tema del cicloturismo, che negli ultimi anni è diventato dominante per numeri e destinazioni coinvolte. Il viaggio in bicicletta interpreta nel migliore dei modi il turismo sostenibile e responsabile, che privilegia scoperta, esperienza, lentezza, rispetto del territorio e delle comunità locali». «L’Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - aggiunge Pinar Pinzuti, direttrice della fiera del Cicloturismo - Con la prossima edizione vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l’evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del Cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cycle Tourism Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende private ed enti pubblici». La fiera del Cicloturismo sarà l'occasione per incontrare i produttori e distributori di biciclette con soluzioni pensate per il noleggio e le flotte cicloturistiche. In particolare, il 27 marzo, si svolgerà il forum del cicloturismo, dedicato agli operatori del settore. Durante il Forum si svolgerà il Workshop B2B, un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore. Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un’opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. All’interno della fiera del cicloturismo si svolgono inoltre corsi di formazione rivolti agli operatori sui temi del cicloturismo, laboratori di apprendimento, e una lunga serie di appuntamenti importanti come premi speciali, presentazione di studi di settore, rapporti Isnart e Legambiente sui viaggi in bici. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Padova, dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera del Cicloturismo [post_date] => 2025-11-26T11:42:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764157323000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502329" align="alignleft" width="300"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption] Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia. Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica. I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica. Il tour Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash. Un po' di storia [caption id="attachment_502331" align="alignright" width="300"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption] Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali. A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino. Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti [post_date] => 2025-11-25T09:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063271000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502302" align="alignleft" width="300"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption] Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager. Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming». Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027. Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola». Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme». [post_title] => Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito» [post_date] => 2025-11-24T12:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763988567000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere fluviali organizzate per i prossimi mesi sono quasi al completo per questo periodo di festività. Sebbene alcuni tour operator abbiano segnalato una finestra di prenotazione più breve per i viaggi, le crociere fluviali invertono questa tendenza. Viking ha ad esempio già esaurito il 64% delle sue crociere del 2026,come ha spiegato Richard Marnell, vicepresidente esecutivo del marketing in un intervento riportato da Travel Weekly. «Invitiamo gli ospiti e i loro consulenti di viaggio a prenotare il prima possibile per avere la più ampia scelta possibile di categorie di cabine e date di partenza»ha affermato. A differenza dei suoi concorrenti, Uniworld ha affermato di avere ancora opzioni per gli acquisti dell'ultimo minuto. Al 21 novembre, la compagnia aveva posti disponibili su quattro partenze per il suo itinerario con andata e ritorno da Parigi. La crociera prevede anche una sosta a Rouen per il mercatino di Natale e una visita a una fattoria di sidro a Vernon. Vicini al tutto esaurito Amadeus River Cruises ha dichiarato che le sue crociere del 2025 sono quasi al completo, e lo stesso vale già per molti degli itinerari del 2026, come ha spiegato la direttrice marketing Victoria Singleton. Le crociere natalizie sono sempre tra le proposte più popolari di AmaWaterways e questo ha spinto l'operatore ad ampliare l'offerta, come ha affermato Alex Pinelo, direttore commerciale. Le crociere Festive Delights ad esempio, si svolgono a novembre, consentendo agli ospiti di entrare nello spirito natalizio in anticipo, all'inizio della stagione di mercato. «È un'opzione ideale per gli ospiti che vogliono immergersi nell'atmosfera festiva e tornare a casa in tempo per le vacanze, con le partenze di novembre e inizio dicembre che offrono il perfetto equilibri» ha affermato Pinelo. Avalon Waterways riferisce che le sue crociere natalizie del 2025 sono praticamente esaurite, con il 97% di prenotazioni. La presidente Pam Hoffee ha affermato che la compagnia ha aumentato la capacità per il secondo anno consecutivo e prevede di ampliare ulteriormente la sua offerta l'anno prossimo per soddisfare la domanda crescente. Scenic Group, la società madre di Emerald Cruises & Tours e Scenic Luxury Cruises & Tours, ha aggiunto tre date di partenza quest'anno e prevede di aggiungerne altre l'anno prossimo. Tauck ha dichiarato che raddoppierà la capacità del suo itinerario dei mercatini di Natale sul Reno nel 2027. Quest'anno, a causa dell'aumento della domanda, la compagnia ha lanciato un itinerario sulla Senna. I biglietti sono andati rapidamente esauriti, ma torneranno nel 2026. [post_title] => Crociere fluviali per i mercatini natalizi, è boom di prenotazioni [post_date] => 2025-11-24T10:09:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763978990000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da quarantacinque anni Visit Usa Association è un punto di riferimento per chi promuove e chi sceglie gli Stati Uniti come meta di viaggio, un ruolo sempre più rilevante per un mercato in continua a crescere, che ha superato Regno Unito e Germania. Al timone c’è Lia Maiorca, segretario generale, custode di una visione che unisce professionalità e autentica curiosità per un Paese in continua evoluzione. Al Going Square Academy di Genova ha ricordato come il network, nato negli anni ’80 dopo la chiusura degli enti ufficiali del turismo americano, riunisca tour operator, catene alberghiere, compagnie di autonoleggio e destinazioni statunitensi, con l’obiettivo di offrire risposte concrete agli agenti di viaggio ma anche al cliente finale. Oggi i soci sono 75, numero in aumento nonostante le tensioni globali. «Il mercato italiano vale un milione di passeggeri l’anno e cresce ancora: gli Usa restano la destinazione più amata», conferma Maiorca. Molti i repeater in cerca di novità. «Lavoriamo sulla diversificazione, promuovendo non solo mete iconiche come New York, Miami e California, ma anche aree meno note: Sud, Montagne Rocciose, New England e regioni dal forte valore storico come il Massachusetts, legato al turismo delle radici». Un’attenzione particolare va anche alle culture native americane, portatrici di esperienze autentiche che trasmettono la vera essenza degli States. Autofinanziata, l’associazione raggiunge il pubblico soprattutto tramite social e agenzie, che veicolano storie e identità di una destinazione dalle molte anime. Dal 2014 Visit Usa investe inoltre nella formazione continua: dopo i primi webinar è nato nel 2023 il programma “Agenti Pro”, che crea una comunità selezionata di agenti più coinvolti nelle attività e con uno spazio dedicato sul sito. I grandi eventi 2026 Elevate le attese per il 2026, che sarà un anno emblematico per il turismo americano, segnato da tre ricorrenze di rilevanza mondiale: America250: (dal 4 luglio 2026) - celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, con eventi da Boston a Philadelphia, New York e Washington D.C.; Fifa World Cup 2026 (11 giugno – 19 luglio): gli Stati Uniti ospiteranno 11 città sede di gara, con la finale il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Altri incontri sono in programma in Canada e Messico. Centenario della Route 66: l’iconica strada che attraversa otto Stati da Chicago alla California, simbolo del viaggio on the road e del mito americano, inaugurata l’11 novembre 1926. [post_title] => Visit Usa, un ponte fra le Americhe e i professionisti del turismo [post_date] => 2025-11-21T10:22:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763720556000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "israele gaia crespi e la nuova direttrice marketing dellente in italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":737,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Rioja, protagonista de La Spagna al Femminile 2025, la più piccola delle regioni spagnole conosciuta per l’enoturismo, si svela in tutte le sue sfaccettature: gastronomia, natura, attività e vita rurale, patrimonio Unesco, cultura popolare, monasteri e castelli, cammino di Santiago. \r

\r

Alla terza edizione dell'appuntamento dedicato al ruolo delle donne nel turismo, scopriamo dunque La Rioja, nota in Italia come la regione del vino, che si presenta come polo di attrazione per un turismo slow e autentico.\r

\r

«La Spagna al Femminile è un format che ci consente di far conoscere territori meno noti attraverso il quale riusciamo a raccontare di una Spagna meno conosciuta; far scoprire il turismo esperienziale e lento dei territori dell’entroterra spagnolo, Castiglia-La Mancha, Navarra, Estremadura e La Rioja» - ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente del turismo spagnolo in Italia, in occasione dell’evento -. Il prodotto realizzato da questo gemellaggio, connubio tra La Rioja e il territorio piacentino di Borgonovo Val Tidone, dalle molteplici caratteristiche comuni, è solo la base, un “aperitivo” di ciò che si può gustare e vivere in Spagna».\r

\r

Mentre Virginia Borges, direttrice generale del turismo della Rioja, ha confermato come il vino sia il loro migliore ambasciatore, conosciuto in tutto in mondo, con il Tempranillo tra i vitigni più diffusi. E aggiunge: «La nostra regione è molto più di una destinazione vinicola: è natura, patrimonio, tradizione; è un modo di vivere che desideriamo condividere con il viaggiatore italiano. Questo incontro riflette l’essenza riojana: autenticità, cura dei dettagli e passione per le cose fatte bene».\r

\r

Nella piccola regione di 5 mila metri quadri con poco più di 300 mila abitanti e tanti piccoli comuni di soli 400 abitanti, si procede a ritmo lento e rurale, meta ideale da riscoprire in ogni stagione. Attraversata dal fiume Ebro, paradiso delle cicogne e contornata a sud da una catena montuosa di 1200 metri di altitudine, La Rioja, con le sue valli, restituisce una terra ricca di vigneti, di frutta e verdure e le sue famose pere e carciofi dop. Il suo patrimonio archeologico racconta, inoltre, dell’epoca romana da cui si fa risalire l’evoluzione del castigliano, ossia lo spagnolo, culla della sua lingua. La gastronomia infine è l’elemento portante in cui perdersi “tra profumi e sapori, specialità di una regione unica e autentica”.\r

\r

A un’ora da Bilbao, La Rioja è comodamente raggiungibile dal nord Italia con voli diretti da Bergamo.","post_title":"La Rioja, enogastronomia, turismo lento ed esperienziale, protagonista della Spagna al femminile 2025","post_date":"2025-11-28T14:23:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["blanca-perez-sauquillo-lopez","la-rioja","spagna","spagna-al-femminile"],"post_tag_name":["Blanca Pérez Sauquillo López","La Rioja","spagna","Spagna al Femminile"]},"sort":[1764339813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano.\r

\r

Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale.\r

\r

\"Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione\" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. \r

\r

\"Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca\".","post_title":"Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell'ente in Italia","post_date":"2025-11-28T12:11:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764331916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Spagna al femminile”, il progetto firmato dall’Ente spagnolo del turismo a Milano che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia e rende omaggio alla donna nel mondo del turismo, al talento e alla creatività di chef spagnole, nella sua terza edizione mette in pole position La Rioja, portando la destinazione presso il Ristorante La Palta a Borgonovo Val Tidone (Piacenza).\r

\r

Le donna nel mondo del turismo, le donna chef come filo conduttore di questo progetto, racconta la Spagna attraverso i suoi territori, interpretati con la loro cucina, in un viaggio tra tradizione e territorio. Le chef protagoniste trasformano i sapori locali in un racconto di cultura, autenticità e innovazione.\r

\r

Ad accogliere l’evento è stata Isa Mazzocchi, chef stellata e anima del ristorante, interprete sensibile della cucina emiliana più autentica che insieme a sua sorella Monica, ha ospitato Mónica Loro, chef del ristorante El Arriero di Sorzano (La Rioja) e sua sorella Isabela (analogia anche nei nomi), che ha portato in tavola la sua regione La Rioja, cuore vitivinicolo e gastronomico del nord della Spagna, attraverso la sua visione creativa e profondamente legata alla tradizione, ambasciatrice del proprio territorio in un particolare gemellaggio tra i due Paesi.\r

\r

«Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna nel turismo, per raccontare i territori spagnoli dal punto di vista gastronomico in un linguaggio universale di tradizioni e stili di vita. Il gemellaggio con il Ristorante La Palta ci consente di raccontare La Rioja attraverso lo sguardo di una regione, l'Emilia, dalle molteplici similitudini con la nostra», ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente spagnolo del turismo in Italia.\r

\r

Dialogando tra di loro le due chef hanno realizzato insieme un esclusivo menu a quattro mani, un incontro di sapori di due terre generose e la sensibilità di due donne unite dalla stessa passione per la cucina come linguaggio del territorio e una storia di tradizione di famiglia molto simile che si è svelato nei piatti del menù realizzato insieme per l’evento.\r

\r

Nasce così il Batarò tra Val Tidone e la Rioja, un incontro tra tradizione piacentina e riojana dove il celebre panino della Val Tidone “abbraccia “ il Chorizo, simbolo gastronomico della Rioja, un morso che racconta due territori e due culture, un Rioja Magnum Gran Reserva di Coda di Toro, pinchos con cui Monica ha vinto il primo premio “Grembiule d’Oro” in un aperitivo accompagnato da un tranquillo Blanco e Crianza della Bodega Institucional de la Grajera. Poi una Pera Dop Rincon de Soto all’emiliana dove il ripieno di agnello e guanciale incontra l’aroma della pancetta piacentina in una fusione tra dolce e salato e il Moncavillo Sweet il dolce omaggio autunnale de la Sierra del Moncavillo al ciccolato fondente di Piacenza.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"502521,502522,502525\"]","post_title":"La Spagna al Femminile: protagonista La Rioja in un menù a quattro mani","post_date":"2025-11-27T12:33:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["blanca-perez-sauquillo-lopez","isa-mazzocchi","la-rioja","la-spagna-al-femminile","monica-loro","spagna"],"post_tag_name":["Blanca Pérez Sauquillo López","Isa Mazzocchi","La Rioja","La Spagna al Femminile","Mónica Loro","spagna"]},"sort":[1764246809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo religioso vive una fase di forte rinnovamento, trainato da una domanda sempre più ampia e diversificata. Non è più solo un segmento tradizionale legato alla visita dei luoghi sacri, ma un ecosistema complesso che unisce spiritualità, cultura, benessere e scoperta dei territori. In questo scenario, la professoressa Simona Attollino, docente di Diritto e religione e direttrice dell’Executive Master in Turismo religioso e gestione smart dei beni culturali dell’Università LUM, offre una chiave di lettura utile a operatori, DMO e professionisti della filiera.\r

Negli ultimi anni la domanda è guidata da una forte ricerca di senso e di benessere integrale, una tendenza che la pandemia ha solo accelerato. Il viaggio verso un santuario o lungo un cammino non è più un gesto rituale, ma un tempo dedicato alla cura di sé, con ricadute profonde anche sul piano psicologico e relazionale. A confermarlo sono anche le elaborazioni Isnart, che evidenziano un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori: il turista religioso è spesso un visitatore di ritorno, segno di una fidelizzazione naturale e identitaria.\r

Accanto alla motivazione spirituale emergono componenti culturali, naturali ed enogastronomiche che spingono i viaggiatori verso mete meno conosciute e verso esperienze più lente e narrative. «Oggi assistiamo a un intreccio sempre più evidente tra ricerca spirituale e fruizione artistico-culturale - osserva Attollino -. È una trasformazione che coinvolge ogni fascia d’età, con un ruolo crescente delle nuove generazioni: attraverso social media, contenuti digitali e storytelling spontaneo, i giovani contribuiscono alla valorizzazione capillare di luoghi che in passato restavano ai margini dei flussi principali».\r

Un altro elemento determinante è l’evoluzione del concetto stesso di pellegrinaggio. L’esperienza diventa 'a geometria variabile', capace di includere persone che vivono la dimensione del sacro senza necessariamente appartenere a un’istituzione religiosa. I santuari, i cammini, le feste patronali e i riti identitari assumono così una funzione comunitaria e culturale. Per gli operatori questo scenario implica la necessità di nuove competenze. «Servono basi giuridiche solide sui beni culturali, sul terzo settore e sulla sicurezza, insieme a competenze manageriali specifiche per progettare prodotti turistico-religiosi - spiega Attollino -. Cresce poi il bisogno di saper dialogare con enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche e comunità locali, in una logica di co-progettazione. A questo si aggiungono la capacità di leggere il patrimonio religioso in chiave culturale e territoriale e le competenze digitali, indispensabili per intercettare i nuovi linguaggi dei viaggiatori».\r

In un momento in cui il settore è chiamato a ripensare modelli e priorità, il turismo religioso e spirituale si conferma un campo interessante da osservare: un ambito capace di coniugare tradizione e innovazione, eredità culturale e sperimentazione, sostenibilità e identità. «Il turismo religioso, spirituale e del benessere può diventare un laboratorio di innovazione e sostenibilità per l’intera industria turistica - afferma la docente -. La lentezza, la qualità dell’accoglienza, la cura dei luoghi, la dimensione comunitaria e la rigenerazione sociale sono infatti i temi che più rispondono alla sensibilità contemporanea e alle richieste emergenti dei viaggiatori».\r

","post_title":"Turismo religioso in crescita: nuovi trend e competenze","post_date":"2025-11-26T15:56:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764172570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dal 27 al 29 marzo 2026 sarà la fiera di Padova ad ospitare la fiera del Cicloturismo dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna. L’evento resterà in Veneto per le prossime tre edizioni, fino al 2028.\r

\r

L’ultima edizione della Fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest’anno si pone l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’iniziativa soprattutto a livello internazionale.\r

\r

«Siamo orgogliosi – spiega Sabrina Talarico ceo di Studio Eidos, che si occuperà della comunicazione – di contribuire a promuovere il tema del cicloturismo, che negli ultimi anni è diventato dominante per numeri e destinazioni coinvolte. Il viaggio in bicicletta interpreta nel migliore dei modi il turismo sostenibile e responsabile, che privilegia scoperta, esperienza, lentezza, rispetto del territorio e delle comunità locali».\r

\r

«L’Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - aggiunge Pinar Pinzuti, direttrice della fiera del Cicloturismo - Con la prossima edizione vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l’evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del Cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cycle Tourism Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende private ed enti pubblici».\r

\r

La fiera del Cicloturismo sarà l'occasione per incontrare i produttori e distributori di biciclette con soluzioni pensate per il noleggio e le flotte cicloturistiche. In particolare, il 27 marzo, si svolgerà il forum del cicloturismo, dedicato agli operatori del settore. Durante il Forum si svolgerà il Workshop B2B, un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore. Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un’opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo.\r

\r

All’interno della fiera del cicloturismo si svolgono inoltre corsi di formazione rivolti agli operatori sui temi del cicloturismo, laboratori di apprendimento, e una lunga serie di appuntamenti importanti come premi speciali, presentazione di studi di settore, rapporti Isnart e Legambiente sui viaggi in bici.\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

­","post_title":"Padova, dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera del Cicloturismo","post_date":"2025-11-26T11:42:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764157323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502329\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption]\r

\r

Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia.\r

\r

Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica.\r

\r

I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica.\r

Il tour\r

Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash.\r

Un po' di storia\r

[caption id=\"attachment_502331\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption]\r

\r

Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali.\r

A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino.\r

\r

Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti","post_date":"2025-11-25T09:34:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption]\r

\r

Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager.\r

\r

Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming».\r

\r

Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027.\r

\r

Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola».\r

\r

Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme».","post_title":"Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito»","post_date":"2025-11-24T12:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763988567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere fluviali organizzate per i prossimi mesi sono quasi al completo per questo periodo di festività. Sebbene alcuni tour operator abbiano segnalato una finestra di prenotazione più breve per i viaggi, le crociere fluviali invertono questa tendenza. Viking ha ad esempio già esaurito il 64% delle sue crociere del 2026,come ha spiegato Richard Marnell, vicepresidente esecutivo del marketing in un intervento riportato da Travel Weekly. «Invitiamo gli ospiti e i loro consulenti di viaggio a prenotare il prima possibile per avere la più ampia scelta possibile di categorie di cabine e date di partenza»ha affermato.\r

A differenza dei suoi concorrenti, Uniworld ha affermato di avere ancora opzioni per gli acquisti dell'ultimo minuto. Al 21 novembre, la compagnia aveva posti disponibili su quattro partenze per il suo itinerario con andata e ritorno da Parigi. La crociera prevede anche una sosta a Rouen per il mercatino di Natale e una visita a una fattoria di sidro a Vernon.\r

Vicini al tutto esaurito\r

Amadeus River Cruises ha dichiarato che le sue crociere del 2025 sono quasi al completo, e lo stesso vale già per molti degli itinerari del 2026, come ha spiegato la direttrice marketing Victoria Singleton.\r

\r

Le crociere natalizie sono sempre tra le proposte più popolari di AmaWaterways e questo ha spinto l'operatore ad ampliare l'offerta, come ha affermato Alex Pinelo, direttore commerciale. Le crociere Festive Delights ad esempio, si svolgono a novembre, consentendo agli ospiti di entrare nello spirito natalizio in anticipo, all'inizio della stagione di mercato. «È un'opzione ideale per gli ospiti che vogliono immergersi nell'atmosfera festiva e tornare a casa in tempo per le vacanze, con le partenze di novembre e inizio dicembre che offrono il perfetto equilibri» ha affermato Pinelo.\r

\r

Avalon Waterways riferisce che le sue crociere natalizie del 2025 sono praticamente esaurite, con il 97% di prenotazioni. La presidente Pam Hoffee ha affermato che la compagnia ha aumentato la capacità per il secondo anno consecutivo e prevede di ampliare ulteriormente la sua offerta l'anno prossimo per soddisfare la domanda crescente.\r

\r

Scenic Group, la società madre di Emerald Cruises & Tours e Scenic Luxury Cruises & Tours, ha aggiunto tre date di partenza quest'anno e prevede di aggiungerne altre l'anno prossimo.\r

\r

Tauck ha dichiarato che raddoppierà la capacità del suo itinerario dei mercatini di Natale sul Reno nel 2027. Quest'anno, a causa dell'aumento della domanda, la compagnia ha lanciato un itinerario sulla Senna. I biglietti sono andati rapidamente esauriti, ma torneranno nel 2026.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crociere fluviali per i mercatini natalizi, è boom di prenotazioni","post_date":"2025-11-24T10:09:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763978990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da quarantacinque anni Visit Usa Association è un punto di riferimento per chi promuove e chi sceglie gli Stati Uniti come meta di viaggio, un ruolo sempre più rilevante per un mercato in continua a crescere, che ha superato Regno Unito e Germania.\r

\r

Al timone c’è Lia Maiorca, segretario generale, custode di una visione che unisce professionalità e autentica curiosità per un Paese in continua evoluzione. Al Going Square Academy di Genova ha ricordato come il network, nato negli anni ’80 dopo la chiusura degli enti ufficiali del turismo americano, riunisca tour operator, catene alberghiere, compagnie di autonoleggio e destinazioni statunitensi, con l’obiettivo di offrire risposte concrete agli agenti di viaggio ma anche al cliente finale.\r

\r

Oggi i soci sono 75, numero in aumento nonostante le tensioni globali. «Il mercato italiano vale un milione di passeggeri l’anno e cresce ancora: gli Usa restano la destinazione più amata», conferma Maiorca. Molti i repeater in cerca di novità. «Lavoriamo sulla diversificazione, promuovendo non solo mete iconiche come New York, Miami e California, ma anche aree meno note: Sud, Montagne Rocciose, New England e regioni dal forte valore storico come il Massachusetts, legato al turismo delle radici».\r

\r

Un’attenzione particolare va anche alle culture native americane, portatrici di esperienze autentiche che trasmettono la vera essenza degli States. Autofinanziata, l’associazione raggiunge il pubblico soprattutto tramite social e agenzie, che veicolano storie e identità di una destinazione dalle molte anime.\r

\r

Dal 2014 Visit Usa investe inoltre nella formazione continua: dopo i primi webinar è nato nel 2023 il programma “Agenti Pro”, che crea una comunità selezionata di agenti più coinvolti nelle attività e con uno spazio dedicato sul sito.\r

I grandi eventi 2026\r

Elevate le attese per il 2026, che sarà un anno emblematico per il turismo americano, segnato da tre ricorrenze di rilevanza mondiale:\r

\r

America250: (dal 4 luglio 2026) - celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, con eventi da Boston a Philadelphia, New York e Washington D.C.;\r

\r

Fifa World Cup 2026 (11 giugno – 19 luglio): gli Stati Uniti ospiteranno 11 città sede di gara, con la finale il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Altri incontri sono in programma in Canada e Messico.\r

\r

Centenario della Route 66: l’iconica strada che attraversa otto Stati da Chicago alla California, simbolo del viaggio on the road e del mito americano, inaugurata l’11 novembre 1926.","post_title":"Visit Usa, un ponte fra le Americhe e i professionisti del turismo","post_date":"2025-11-21T10:22:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763720556000]}]}}