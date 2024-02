Israele: “Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti”

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulla provincia di Jiangsu, in Cina, durante l'ultima Bit. E' un incontro affascinante quello con il Sud-est della Cina, famosa per le molteplici risorse turistiche, il patrimonio culturale unico e la deliziosa cucina locale. Allo stand "Water Charm Jiangsu", i grandi distici della calligrafia cinese rossa hanno attirato l'attenzione dei visitatori sui fantastici poster e sull'avviso della politica di viaggio senza visto della Cina per i turisti italiani. [gallery ids="461018,461022,461021,461057,461055,461056"] Allo stand era presente un'incredibile varietà di informazioni sulle guide turistiche della provincia di Jiangsu: dai pittoreschi giardini di Suzhou, alle storiche mura della città di Nanchino, alla tranquilla bellezza del lago occidentale di Yangzhou. Per non parlare di quei progetti di rare e preziose esperienze interattive sul patrimonio culturale immateriale che permettono di scoprire la cultura Jiangsu, o di assistere ad uno spettacolo di opera Kunqu dal vivo in giardino, assaggiare una tazza di profumato tè Suzhou Biluochun. [caption id="attachment_461026" align="aligncenter" width="300"] Tè Suzhou Biluochun[/caption] Oltre ai paesaggi naturali e alle esperienze culturali, anche le specialità gastronomiche dello Jiangsu rappresentano un elemento distintivo del viaggio: dal delizioso riso fritto di Yangzhou agli imperdibili noodles fino alla tradizionale anatra salata di Nanchino. Ciascuna prelibatezza racconta la storia e la cultura della località per assaggi indimenticabili. [caption id="attachment_461028" align="aligncenter" width="200"] Riso fritto di Yangzhou[/caption] Lo stand di Jiangsu in Bit non è stato solo un luogo in cui mostrare le risorse turistiche di Jiangsu, ma anche una finestra aperta su cultura, storia e cibo di Jiangsu. Ha catturato con successo l'attenzione di un appassionato pubblico di viaggiatori: la provincia non è soltanto un'esperienza di viaggio, ma anche un incontro approfondito con il patrimonio storico, il fascino culturale e gli splendidi paesaggi del luogo. [caption id="attachment_461024" align="aligncenter" width="300"] Zhouzhuang, antica città acquatica nella provincia di Jiangsu[/caption] [caption id="attachment_461025" align="aligncenter" width="300"] Xinghua Qianduo: mar dei fiori di colza di Jiangsu[/caption] I visitatori dello stand di Jiangsu si sono convinti che la provincia di Jiangsu è un luogo da visitare almeno una volta nella vita di ogni viaggiatore: per immergersi nella bellezza dei giardini tradizionali cinesi, per comprendere più a fondo il patrimonio culturale immateriale della Cina o semplicemente per assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali. Jiangsu soddisfa tutte le aspettative. Credo che tutti coloro che leggeranno questo articolo saranno attratti dal fascino unico del Jiangsu e forse nel prossimo futuro sperimenteranno personalmente l'offerta di questa bellissima terra e qui vivranno momenti meravigliosi e indimenticabili. Jiangsu, una provincia ricca di storia, cultura e tradizione gastronomiche, aspetta i turisti da tutto il mondo per scoprire il suo fascino unico. [gallery ids="461035,461036,461034"] Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia: responsabile dell’ufficio: Tan mingming +39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto! [post_title] => Cina: lo Jiangsu più bello in mostra alla Bit 2024 [post_date] => 2024-02-07T15:25:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707319526000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460998" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Kalanit Goren, Daniela Santanchè e l'ad Enit, Ivana Jelinic[/caption] “Siamo qui perché Israele era e rimane una destinazione molto amata dagli italiani”: Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo nel nostro Paese, commenta la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove lo stand di Israele ha ricevuto anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè. La direttrice ha ribadito come in questi mesi “stiamo comunque lavorando per essere pronti a quando potremo di nuovo accogliere i visitatori italiani. Ricordo che l’Italia è per noi il sesto mercato più importante". Non si interrompe il rapporto con il trade, “continuiamo a fare formazione e abbiamo ricevuto conferma che la prossima convention Fto sarà proprio in Israele, a inizio 2025”. Un segnale importante, che si unisce a quello che nelle ultime settimane è arrivato dalle compagnie aeree che sono tornate a inserire nei propri operativi la destinazione. “Da Ryanair a easyJet e Wizz Air, ma anche Ita Airways, che dall’inizio di marzo tornerà a Tel Aviv, e Neos: tutto ciò dimostra la fiducia del mercato Italia verso una prossima ripresa”. [post_title] => Israele: "Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti" [post_date] => 2024-02-07T12:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707308828000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460982" align="alignleft" width="300"] Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer gruppo Bluvacanze[/caption] Da marzo i viaggiatori che accedono a Bluvacanze.it possono acquistare una gift card digitale e utilizzare vantaggiosi voucher promozionali. Diventata a tutti gli effetti una piattaforma e-commerce, il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Ecco che le destinazioni delle esclusive idee di viaggio per San Valentino appena pubblicate sono Marrakech, Parigi, Watamu (Kenya) e Capo Verde e con quote da 470 euro per 3 notti a 1999 euro per 7 notti, sempre voli inclusi. Con l’introduzione della “carta-regalo” digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che non poteva mancare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze. Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&cluB, che contemporaneamente è un’APP di dialogo con le agenzie di viaggio ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedono prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia. Lanciata nell’aprile scorso come elemento cardine del percorso di digitalizzazione che il Gruppo Bluvacanze sta portando avanti nella divisione della distribuzione (ma non solo), l’applicazione è un touch point digitale a portata di smartphone che puntualmente contatta i member con esperienze di vacanza esclusive e sconti a loro riservati. Questo dinamico customer journey coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli di individuare una nuova domanda. [post_title] => Bluvacanze: sul sito la gift card digitale e i voucher promozionali [post_date] => 2024-02-07T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707304821000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea è pronta al debutto da Salerno, che sarà ufficialmente operativo dal prossimo 11 luglio. La compagnia aerea - primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano - aprirà quattro collegamenti alla volta di Cagliari, Nantes, Catania e Verona. Si parte con Nantes, disponibile dall’11 luglio, e Cagliari, dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, verranno introdotti anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì. Già presente a Napoli dal 2013, Volotea conferma l’importanza strategica della Campania nei propri piani di sviluppo, a supporto dell’economia locale attraverso l’incremento del flusso di turisti incoming: grazie ai collegamenti "L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore del vettore -. Infatti, ai 23 collegamenti già disponibili da Capodichino, da oggi siamo in grado di offrire 4 nuove rotte da Salerno, che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire la Costiera Amalfitana ma non solo. Questo annuncio ribadisce nuovamente l’importanza della Campania nei nostri progetti futuri di crescita”. “L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale - ha sottolineato Roberto Barbieri, ad di Gesac -. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La riconoscibilità e l’apprezzamento della compagnia aerea spagnola, in Italia e all’estero, rappresentano un plus significativo per incrementare il volume dei passeggeri a Salerno, così come l’articolata offerta voli che vede i collegamenti nazionali per le isole e la rotta estera per Nantes, principale base di Volotea e meravigliosa città d’arte sul fiume Loira”. L'Italia è il secondo mercato per Volotea e nel 2024, la compagnia aumenterà del 16% la sua capacità, offrendo, nel Paese, 4,5 milioni di posti, attivando nuove rotte, ma anche aprendo la sua ottava base italiana a Bari. [post_title] => Volotea presidia il nuovo scalo di Salerno con 4 rotte, in Italia e Francia [post_date] => 2024-02-07T10:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707303566000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Davanti ad una platea sterminata di agenti di viaggio (circa 1600 o giù di lì) riunite per la grandiosa performance di Welcome Travel durante la Bit, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha fatto un'altra gaffe. Vediamo di cosa si tratta. Quegli agenti sono soprattutto specializzati in outgoing, che significa (per chi ancora non l'abbia capito) che cercano di mandare in viaggio gli italiani fuori dai confini nazionali. Naturalmente il ministro, che da quando lo ascolto fa sempre lo stesso discorso indifferente a chi gli stia davanti, ha ripreso la sua tiritera. E cioè: “Mi raccomando fate arrivare più stranieri così l'Italia ritornerà ad essere il primo paese al mondo". E diceva questa cosa con un certo entusiasmo, tanto che alcuni agenti erano presi da una specie di convulsione per evitare di ridere in modo fragoroso. Curricula Non contenta ha continuato: "Vi abbiamo tolto il reddito di cittadinanza così vi arrivano di nuovo i curricula (si dice curriculum anche al plurale. Come si dice i quorum, i referendum, ecc ecc ndr) sulla scrivania". Un agente dietro di me a queste parole ha fatto il gesto tipico degli italiani, convergendo tutte le dita sul pollice e muovendo il braccio come a dire: ma che dici? Giuseppe Aloe [post_title] => Qualcuno spieghi al ministro la differenza fra incoming e outgoing [post_date] => 2024-02-07T10:50:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707303038000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460942 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mentre Venezia i prepara a celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo con feste, eventi e la mostra “I mondi di Marco Polo” a Palazzo Ducale, l’accesso alla città lagunare viene regolato dal “Contributo d’accesso”. «Dopo oltre 60 anni di allarmi, articoli, dibattiti, pubblicazioni e convegni, finalmente un’amministrazione sta provando a dare un nuovo disegno alla gestione di Venezia, cercando un equilibrio tra residenti, turisti giornalieri e turisti che pernottano in città. – afferma il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro – Venezia sarà sempre aperta ai suoi ospiti, ma ci sono 29 giorni dell’anno particolarmente affollati, che rendono difficile vivere la città sia ai suoi abitanti che agli ospiti. Per questo ci siamo impegnati a fondzzo per introdurre un nuovo strumento». Queste le coordinate principali del Contributo d’accesso: nel 2024 verrà applicato solo per la Città Antica di Venezia, esclusi il terminal passeggeri per le navi da crociera, il Tronchetto, le isole minori, il Lido e Pellestrina e sarà attivo dalle 8:30 alle 16. «Partiremo con il 25 aprile proseguendo fino al 5 di maggio, - spiega Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia - poi andremo avanti solo il sabato e la domenica fino al 14 luglio: il weekend prima della Festa del Redentore, che non è compreso nel Contributo d’Accesso perché attrae veneziani, veneti e tutti gli amici di Venezia, quindi è giusto che la città apra le sue porte. Deve pagare il contributo il turista in visita giornaliera, che non ha una prenotazione in una struttura del Comune di Venezia. È invece esente dal contributo il turista che pernotta: infatti paga la tassa di soggiorno e ha dei tempi diversi per vivere la città. Gli amici veneti non sono chiamati a contribuire, ma in quei 29 giorni - tra le 8:30 e le 16 - dovranno prenotarsi, anche se gratuitamente, e scaricare il qr code. Chi frequenta Venezia per motivi di lavoro potrà scaricare il qr code con una procedura molto semplice e senza pagare il contributo. La prenotazione obbligatoria della città aiuterà a conoscere il numero delle persone che arriveranno in un giorno particolare, consentendo di organizzare al meglio l’accoglienza e garantendo al turista un’esperienza migliore. Stiamo lavorando con gli albergatori e con i to per valutare un canale preferenziale che liberi da ulteriori incombenze gli operatori professionali del turismo. - conclude Venturini - Tutte le informazioni sono disponibili su sito: cda.ve.it». «Il contributo è una sperimentazione, una misura innovativa, pionieristica e contiamo riduca l’affollamento in certe giornate. - aggiunge il sindaco Brugnaro - I nostri ospiti devono capire che Venezia è una città da rispettare e amare. Ringraziamo chi viene a trovarci con gioia e passione». [gallery ids="460943,460946,460948"] [post_title] => Venezia 2024: al via il Contributo d’accesso [post_date] => 2024-02-07T10:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707301385000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460933 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è ottimismo in casa Eva Air a quasi un anno e mezzo di attività sulla Milano-Taipei, sia per i risultati finora conseguiti sia a livello di aspettative per i prossimi mesi. "Abbiamo debuttato sulla rotta nell'ottobre 2022 con due voli settimanali che in breve tempo sono raddoppiati a quattro, con load factor che si è attestato al 90% - osserva Eric Hsueh, general manager Italia della compagnia aerea taiwanese - con una strategica componente di traffico corporate. Attualmente la percentuale di passeggeri provenienti da Taiwan e dall'Italia si aggira rispettivamente intorno al 70% e al 30%. La maggior parte dei passeggeri taiwanesi viaggia verso l'Italia, mentre la gran parte degli italiani è diretta a Taiwan (30%), Giappone (27%), Filippine (21%) e altri Paesi asiatici (22%). Guardando al 2024 siamo piuttosto ottimisti e prevediamo che l'attuale domanda di viaggio continui a crescere. Per quanto riguarda il cargo, gli ultimi dati dicono che l'interscambio commerciale tra i due Paesi Italia-Asia rimane forte, consapevoli che il made in Italy non passa mai di moda. Come scalo milanese, il nostro punto di forza rimane il volo diretto Milano-Taipei, ma questo non esclude una grande richiesta per il resto dell'Asia, come ad esempio il Giappone. L'export si conferma un solido motore di sviluppo dell'economia italiana". Il vettore continua a lavorare sul rafforzamento della brand awareness nel nostro Paese, ad esempio con "la campagna che ha preso il via a inizio febbraio e che per tutto il mese vede 40 taxi brandizzati Eva Air che circolano per la città di Milano. Oltre al dipinto all'esterno del taxi, anche all'interno il passeggero potrà leggere informazioni e acquistare i biglietti scansionando il codice QR. Fondamentale il rapporto con le agenzie di viaggio, che sono nostri partner strategici. La promozione non è comunque concentrata solo su Milano, ma si allarga a tutto il Nord Italia, da Bergamo, Torino, Verona, Bologna fino a Lugano, per incontrare gli agenti di viaggio. Adv che coinvolgiamo anche in fam trip per toccare con mano il prodotto Eva Air e scoprire la destinazione Taiwan". Sulla Milano-Taipei la compagnia opera con Boeing 787-9 (configurato con la Royal Laurel Class e la Economy Class): "I piani di rinnovo della flotta includono l'arrivo di 18 Airbus A350-1000, in consegna dal 2026 al 2030, e abbiamo opzioni di acquisto per altri sei. In ordine ci sono poi ulteriori 15 Airbus A321neos con consegne dal 2029 al 2032. L'investimento per questi 33 nuovi velivoli ammonta a 10,1 miliardi di dollari". [post_title] => Eva Air: bilancio positivo sulla Milano-Taipei. "Vogliamo aumentare la brand awareness in Italia" [post_date] => 2024-02-07T09:45:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707299158000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). “Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.” Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno. [post_title] => Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte [post_date] => 2024-02-06T14:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707229924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat. La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh. Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: "I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio". Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024. “Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”. [post_title] => Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti [post_date] => 2024-02-06T13:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707226340000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "israele continuiamo lavorare pronti ad accogliere nuovamente turisti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2667,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi sulla provincia di Jiangsu, in Cina, durante l'ultima Bit. E' un incontro affascinante quello con il Sud-est della Cina, famosa per le molteplici risorse turistiche, il patrimonio culturale unico e la deliziosa cucina locale. Allo stand \"Water Charm Jiangsu\", i grandi distici della calligrafia cinese rossa hanno attirato l'attenzione dei visitatori sui fantastici poster e sull'avviso della politica di viaggio senza visto della Cina per i turisti italiani.\r

\r

[gallery ids=\"461018,461022,461021,461057,461055,461056\"]\r

\r

Allo stand era presente un'incredibile varietà di informazioni sulle guide turistiche della provincia di Jiangsu: dai pittoreschi giardini di Suzhou, alle storiche mura della città di Nanchino, alla tranquilla bellezza del lago occidentale di Yangzhou. Per non parlare di quei progetti di rare e preziose esperienze interattive sul patrimonio culturale immateriale che permettono di scoprire la cultura Jiangsu, o di assistere ad uno spettacolo di opera Kunqu dal vivo in giardino, assaggiare una tazza di profumato tè Suzhou Biluochun.\r

\r

[caption id=\"attachment_461026\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Tè Suzhou Biluochun[/caption]\r

\r

Oltre ai paesaggi naturali e alle esperienze culturali, anche le specialità gastronomiche dello Jiangsu rappresentano un elemento distintivo del viaggio: dal delizioso riso fritto di Yangzhou agli imperdibili noodles fino alla tradizionale anatra salata di Nanchino. Ciascuna prelibatezza racconta la storia e la cultura della località per assaggi indimenticabili.\r

\r

[caption id=\"attachment_461028\" align=\"aligncenter\" width=\"200\"] Riso fritto di Yangzhou[/caption]\r

\r

Lo stand di Jiangsu in Bit non è stato solo un luogo in cui mostrare le risorse turistiche di Jiangsu, ma anche una finestra aperta su cultura, storia e cibo di Jiangsu. Ha catturato con successo l'attenzione di un appassionato pubblico di viaggiatori: la provincia non è soltanto un'esperienza di viaggio, ma anche un incontro approfondito con il patrimonio storico, il fascino culturale e gli splendidi paesaggi del luogo.\r

\r

[caption id=\"attachment_461024\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Zhouzhuang, antica città acquatica nella provincia di Jiangsu[/caption]\r

\r

[caption id=\"attachment_461025\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Xinghua Qianduo: mar dei fiori di colza di Jiangsu[/caption]\r

\r

I visitatori dello stand di Jiangsu si sono convinti che la provincia di Jiangsu è un luogo da visitare almeno una volta nella vita di ogni viaggiatore: per immergersi nella bellezza dei giardini tradizionali cinesi, per comprendere più a fondo il patrimonio culturale immateriale della Cina o semplicemente per assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali. Jiangsu soddisfa tutte le aspettative.\r

\r

\r

\r

Credo che tutti coloro che leggeranno questo articolo saranno attratti dal fascino unico del Jiangsu e forse nel prossimo futuro sperimenteranno personalmente l'offerta di questa bellissima terra e qui vivranno momenti meravigliosi e indimenticabili. Jiangsu, una provincia ricca di storia, cultura e tradizione gastronomiche, aspetta i turisti da tutto il mondo per scoprire il suo fascino unico.\r

\r

[gallery ids=\"461035,461036,461034\"]\r

\r

\r

Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia:\r

responsabile dell’ufficio: Tan mingming\r

+39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com\r

Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto!\r

","post_title":"Cina: lo Jiangsu più bello in mostra alla Bit 2024","post_date":"2024-02-07T15:25:26+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1707319526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460998\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Kalanit Goren, Daniela Santanchè e l'ad Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Siamo qui perché Israele era e rimane una destinazione molto amata dagli italiani”: Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo nel nostro Paese, commenta la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove lo stand di Israele ha ricevuto anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

La direttrice ha ribadito come in questi mesi “stiamo comunque lavorando per essere pronti a quando potremo di nuovo accogliere i visitatori italiani. Ricordo che l’Italia è per noi il sesto mercato più importante\".\r

\r

Non si interrompe il rapporto con il trade, “continuiamo a fare formazione e abbiamo ricevuto conferma che la prossima convention Fto sarà proprio in Israele, a inizio 2025”. Un segnale importante, che si unisce a quello che nelle ultime settimane è arrivato dalle compagnie aeree che sono tornate a inserire nei propri operativi la destinazione.\r

\r

“Da Ryanair a easyJet e Wizz Air, ma anche Ita Airways, che dall’inizio di marzo tornerà a Tel Aviv, e Neos: tutto ciò dimostra la fiducia del mercato Italia verso una prossima ripresa”.","post_title":"Israele: \"Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti\"","post_date":"2024-02-07T12:27:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707308828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer gruppo Bluvacanze[/caption]\r

\r

Da marzo i viaggiatori che accedono a Bluvacanze.it possono acquistare una gift card digitale e utilizzare vantaggiosi voucher promozionali. Diventata a tutti gli effetti una piattaforma e-commerce, il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Ecco che le destinazioni delle esclusive idee di viaggio per San Valentino appena pubblicate sono Marrakech, Parigi, Watamu (Kenya) e Capo Verde e con quote da 470 euro per 3 notti a 1999 euro per 7 notti, sempre voli inclusi.\r

\r

Con l’introduzione della “carta-regalo” digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che non poteva mancare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze.\r

\r

Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&cluB, che contemporaneamente è un’APP di dialogo con le agenzie di viaggio ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedono prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia.\r

\r

Lanciata nell’aprile scorso come elemento cardine del percorso di digitalizzazione che il Gruppo Bluvacanze sta portando avanti nella divisione della distribuzione (ma non solo), l’applicazione è un touch point digitale a portata di smartphone che puntualmente contatta i member con esperienze di vacanza esclusive e sconti a loro riservati. Questo dinamico customer journey coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli di individuare una nuova domanda.","post_title":"Bluvacanze: sul sito la gift card digitale e i voucher promozionali","post_date":"2024-02-07T11:20:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707304821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea è pronta al debutto da Salerno, che sarà ufficialmente operativo dal prossimo 11 luglio. La compagnia aerea - primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano - aprirà quattro collegamenti alla volta di Cagliari, Nantes, Catania e Verona.\r

Si parte con Nantes, disponibile dall’11 luglio, e Cagliari, dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, verranno introdotti anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì.\r

Già presente a Napoli dal 2013, Volotea conferma l’importanza strategica della Campania nei propri piani di sviluppo, a supporto dell’economia locale attraverso l’incremento del flusso di turisti incoming: grazie ai collegamenti\r

\"L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore del vettore -. Infatti, ai 23 collegamenti già disponibili da Capodichino, da oggi siamo in grado di offrire 4 nuove rotte da Salerno, che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire la Costiera Amalfitana ma non solo. Questo annuncio ribadisce nuovamente l’importanza della Campania nei nostri progetti futuri di crescita”.\r

“L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale - ha sottolineato Roberto Barbieri, ad di Gesac -. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La riconoscibilità e l’apprezzamento della compagnia aerea spagnola, in Italia e all’estero, rappresentano un plus significativo per incrementare il volume dei passeggeri a Salerno, così come l’articolata offerta voli che vede i collegamenti nazionali per le isole e la rotta estera per Nantes, principale base di Volotea e meravigliosa città d’arte sul fiume Loira”.\r

L'Italia è il secondo mercato per Volotea e nel 2024, la compagnia aumenterà del 16% la sua capacità, offrendo, nel Paese, 4,5 milioni di posti, attivando nuove rotte, ma anche aprendo la sua ottava base italiana a Bari.","post_title":"Volotea presidia il nuovo scalo di Salerno con 4 rotte, in Italia e Francia","post_date":"2024-02-07T10:59:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707303566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Davanti ad una platea sterminata di agenti di viaggio (circa 1600 o giù di lì) riunite per la grandiosa performance di Welcome Travel durante la Bit, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha fatto un'altra gaffe.\r

\r

Vediamo di cosa si tratta. Quegli agenti sono soprattutto specializzati in outgoing, che significa (per chi ancora non l'abbia capito) che cercano di mandare in viaggio gli italiani fuori dai confini nazionali. Naturalmente il ministro, che da quando lo ascolto fa sempre lo stesso discorso indifferente a chi gli stia davanti, ha ripreso la sua tiritera. E cioè: “Mi raccomando fate arrivare più stranieri così l'Italia ritornerà ad essere il primo paese al mondo\". E diceva questa cosa con un certo entusiasmo, tanto che alcuni agenti erano presi da una specie di convulsione per evitare di ridere in modo fragoroso.\r

Curricula\r

Non contenta ha continuato: \"Vi abbiamo tolto il reddito di cittadinanza così vi arrivano di nuovo i curricula (si dice curriculum anche al plurale. Come si dice i quorum, i referendum, ecc ecc ndr) sulla scrivania\".\r

\r

Un agente dietro di me a queste parole ha fatto il gesto tipico degli italiani, convergendo tutte le dita sul pollice e muovendo il braccio come a dire: ma che dici? \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Qualcuno spieghi al ministro la differenza fra incoming e outgoing","post_date":"2024-02-07T10:50:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1707303038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Mentre Venezia i prepara a celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo con feste, eventi e la mostra “I mondi di Marco Polo” a Palazzo Ducale, l’accesso alla città lagunare viene regolato dal “Contributo d’accesso”.\r

\r

«Dopo oltre 60 anni di allarmi, articoli, dibattiti, pubblicazioni e convegni, finalmente un’amministrazione sta provando a dare un nuovo disegno alla gestione di Venezia, cercando un equilibrio tra residenti, turisti giornalieri e turisti che pernottano in città. – afferma il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro – Venezia sarà sempre aperta ai suoi ospiti, ma ci sono 29 giorni dell’anno particolarmente affollati, che rendono difficile vivere la città sia ai suoi abitanti che agli ospiti. Per questo ci siamo impegnati a fondzzo per introdurre un nuovo strumento».\r

Queste le coordinate principali del Contributo d’accesso: nel 2024 verrà applicato solo per la Città Antica di Venezia, esclusi il terminal passeggeri per le navi da crociera, il Tronchetto, le isole minori, il Lido e Pellestrina e sarà attivo dalle 8:30 alle 16. «Partiremo con il 25 aprile proseguendo fino al 5 di maggio, - spiega Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia - poi andremo avanti solo il sabato e la domenica fino al 14 luglio: il weekend prima della Festa del Redentore, che non è compreso nel Contributo d’Accesso perché attrae veneziani, veneti e tutti gli amici di Venezia, quindi è giusto che la città apra le sue porte. Deve pagare il contributo il turista in visita giornaliera, che non ha una prenotazione in una struttura del Comune di Venezia.\r

È invece esente dal contributo il turista che pernotta: infatti paga la tassa di soggiorno e ha dei tempi diversi per vivere la città. Gli amici veneti non sono chiamati a contribuire, ma in quei 29 giorni - tra le 8:30 e le 16 - dovranno prenotarsi, anche se gratuitamente, e scaricare il qr code. Chi frequenta Venezia per motivi di lavoro potrà scaricare il qr code con una procedura molto semplice e senza pagare il contributo. La prenotazione obbligatoria della città aiuterà a conoscere il numero delle persone che arriveranno in un giorno particolare, consentendo di organizzare al meglio l’accoglienza e garantendo al turista un’esperienza migliore. Stiamo lavorando con gli albergatori e con i to per valutare un canale preferenziale che liberi da ulteriori incombenze gli operatori professionali del turismo. - conclude Venturini - Tutte le informazioni sono disponibili su sito: cda.ve.it». «Il contributo è una sperimentazione, una misura innovativa, pionieristica e contiamo riduca l’affollamento in certe giornate. - aggiunge il sindaco Brugnaro - I nostri ospiti devono capire che Venezia è una città da rispettare e amare. Ringraziamo chi viene a trovarci con gioia e passione».\r

[gallery ids=\"460943,460946,460948\"]","post_title":"Venezia 2024: al via il Contributo d’accesso","post_date":"2024-02-07T10:23:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707301385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è ottimismo in casa Eva Air a quasi un anno e mezzo di attività sulla Milano-Taipei, sia per i risultati finora conseguiti sia a livello di aspettative per i prossimi mesi.\r

\r

\"Abbiamo debuttato sulla rotta nell'ottobre 2022 con due voli settimanali che in breve tempo sono raddoppiati a quattro, con load factor che si è attestato al 90% - osserva Eric Hsueh, general manager Italia della compagnia aerea taiwanese - con una strategica componente di traffico corporate. Attualmente la percentuale di passeggeri provenienti da Taiwan e dall'Italia si aggira rispettivamente intorno al 70% e al 30%. La maggior parte dei passeggeri taiwanesi viaggia verso l'Italia, mentre la gran parte degli italiani è diretta a Taiwan (30%), Giappone (27%), Filippine (21%) e altri Paesi asiatici (22%).\r

\r

Guardando al 2024 siamo piuttosto ottimisti e prevediamo che l'attuale domanda di viaggio continui a crescere. Per quanto riguarda il cargo, gli ultimi dati dicono che l'interscambio commerciale tra i due Paesi Italia-Asia rimane forte, consapevoli che il made in Italy non passa mai di moda. Come scalo milanese, il nostro punto di forza rimane il volo diretto Milano-Taipei, ma questo non esclude una grande richiesta per il resto dell'Asia, come ad esempio il Giappone. L'export si conferma un solido motore di sviluppo dell'economia italiana\".\r

\r

Il vettore continua a lavorare sul rafforzamento della brand awareness nel nostro Paese, ad esempio con \"la campagna che ha preso il via a inizio febbraio e che per tutto il mese vede 40 taxi brandizzati Eva Air che circolano per la città di Milano. Oltre al dipinto all'esterno del taxi, anche all'interno il passeggero potrà leggere informazioni e acquistare i biglietti scansionando il codice QR. Fondamentale il rapporto con le agenzie di viaggio, che sono nostri partner strategici. La promozione non è comunque concentrata solo su Milano, ma si allarga a tutto il Nord Italia, da Bergamo, Torino, Verona, Bologna fino a Lugano, per incontrare gli agenti di viaggio. Adv che coinvolgiamo anche in fam trip per toccare con mano il prodotto Eva Air e scoprire la destinazione Taiwan\".\r

\r

Sulla Milano-Taipei la compagnia opera con Boeing 787-9 (configurato con la Royal Laurel Class e la Economy Class): \"I piani di rinnovo della flotta includono l'arrivo di 18 Airbus A350-1000, in consegna dal 2026 al 2030, e abbiamo opzioni di acquisto per altri sei. In ordine ci sono poi ulteriori 15 Airbus A321neos con consegne dal 2029 al 2032. L'investimento per questi 33 nuovi velivoli ammonta a 10,1 miliardi di dollari\".","post_title":"Eva Air: bilancio positivo sulla Milano-Taipei. \"Vogliamo aumentare la brand awareness in Italia\"","post_date":"2024-02-07T09:45:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707299158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). \r

\r

“Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.”\r

\r

Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno.","post_title":"Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte","post_date":"2024-02-06T14:32:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707229924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat.\r

La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh.\r

Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: \"I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio\".\r

Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024.\r

“Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”.","post_title":"Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti","post_date":"2024-02-06T13:32:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707226340000]}]}}