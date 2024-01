Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo Ita Airways riattiverà dal prossimo 1° marzo i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv: una ripresa graduale, quella verso l’aeroporto Ben Gurion, che comincerà con tre frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della stagione estiva, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico. L’operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05. Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15. Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino. Condividi

Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15. Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino. [post_title] => Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo [post_date] => 2024-01-30T12:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706618103000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. "Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura". [caption id="attachment_460360" align="alignleft" width="235"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption] Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University. [post_title] => JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia [post_date] => 2024-01-30T11:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706615401000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo appuntamento meneghino con la fiera del lavoro nel turismo Tfp Summit, in programma il 2 febbraio al Melià Milano. Tra le posizioni aperte della compagnia ci sono quelle di front office agent, shift leader, night auditor, junior sales, mice sales manager e mice sales coordinator. L'evento rappresenta un'opportunità per i partecipanti di incontrare importanti aziende del settore alberghiero alla ricerca di figure specializzate e junior, nonché neolaureate. La fiera vedrà la partecipazione di compagnie dell'ospitalità, tour operator, agenzie del lavoro, società di ristorazione, di trasporti e navigazione. Il team hr Italia di Leonardo Hotels sarà presente per accogliere i candidati interessati a conoscere le opportunità di carriera all'interno del brand. [post_title] => Anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo Tfp Summit di Milano [post_date] => 2024-01-30T11:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706614825000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. "Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura". Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti". Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli. [post_title] => Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze [post_date] => 2024-01-30T11:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706613707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma il prossimo 20 febbraio, presso l'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi dedicati alla ristorazione (sala e bar) nonché alla parte tecnica (igiene e manutenzione delle piscine) della nuova Terme di Sirmione Academy: "Negli ultimi anni, nel settore turistico, abbiamo assistito alla crisi del modello lavorativo tradizionale e a una mutata percezione del lavoro e dei valori a esso associati. In particolare nel nostro settore rileviamo una diminuzione della qualità della preparazione in ingresso al mondo del lavoro - spiega il direttore generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli -. È proprio per questo che abbiamo deciso di investire in modo permanente nella realizzazione di un’academy che rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale in un’azienda solida, in continua crescita e che offre un contesto di lavoro stabile e duraturo”. I destinatari dei due percorsi f&b e tecnico sono persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano investire nel proprio futuro per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale. I candidati saranno appunto selezionati durante un recruiting day, martedì 20 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l'hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di due mesi presso le sedi di Terme di Sirmione, che includono strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa e centri curativi. Nel corso dei due mesi verrà svolto il percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni: professionisti di Terme di Sirmione (maitre e direttori d’hotel, tecnici) di lunga esperienza e con conoscenze specifiche riguardanti i processi e le pratiche aziendali. Inoltre, colleghi più esperti e dirigenti agiranno come guide offrendo supporto e condividendo le loro conoscenze. Al termine del percorso di formazione e dei due mesi di contratto, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e alla selezione dei migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione. Un altro percorso sarà infine dedicato al benessere: per i dipendenti interni che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione, l’academy prevede infatti la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione. [post_title] => Nasce la Terme di Sirmione Academy: selezioni il 20 febbraio all'hotel Acquaviva del Garda [post_date] => 2024-01-30T10:49:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706611796000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways punta i riflettori sull'estate dando risalto alle principali novità del network a lungo e corto raggio da Londra Heathrow, Londra Gatwick ed Edimburgo per il 2024. Inoltre, la compagnia di bandiera tornerà a Londra Stansted per la prima volta dopo la pandemia. Da Heathrow il vettore britannico riaprirà il 20 aprile - dopo una pausa di quattro anni - la rotta per Abu Dhabi che sarà servita tutto l'anno, con voli giornalieri. Il principale aeroporto del Regno Unito vedrà anche l'apertura della rotta per Izmir che diventa la quinta destinazione di British in Turchia dopo Istanbul, Antalya, Bodrum e Dalaman: il collegamento decollerà il 18 maggio, dal Terminal 5, con una frequenza alla settimana, il sabato. Da Gatwick partirà invece la nuova rotta per Agadir, seconda destinazione marocchina del network British: il volo, con quattro frequenze alla settimana, sarà operato dalla filiale a corto raggio di Gatwick di British Airways, BA Euroflyer, dal prossimo 31 marzo. Il ritorno su Londra Stansted - per la prima volta dopo la pandemia - quarto aeroporto londinese ad essere servito dalla compagnia di bandiera, porta invece con sé la nuova rotta per Firenze, che decollerà ogni domenica dal prossimo 18 maggio, in aggiunta ai voli da Heathrow e London City. Sempre da Stansted partiranno anche i collegamenti per l'isola di Ibiza e Nizza. Infine, da Edimburgo sarà operativa la nuova rotta per Olbia, dal prossimo 25 maggio con un volo alla settimana, il sabato, e quella per San Sebastian, con due frequenze settimanali il martedì e il sabato. [post_title] => British Airways: due nuovi voli sull'Italia con l'ampliamento del network estivo [post_date] => 2024-01-30T10:37:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706611040000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry in casa Laqua Collection, il gruppo fondato da chef Antonino Cannavacciuolo insieme alla moglie Cinzia Primatesta: Le Cattedrali Relais riaprirà le sue porte il prossimo 8 febbraio e si trova in Valleandona, in provincia di Asti: è un 5 stelle lusso da 13 camere e suite dagli spazi generosi, compresi tra i 43 e i 133 mq. A disposizione degli ospiti anche un lounge bar e un'area benessere con piscina esterna, sauna, bagno turco e vitarium. Ma fiore all'occhiello del relais è ovviamente il ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti, a cui si aggiunge un'importante cantina che vanta oltre 2 mila etichette provenienti da tutta Italia, con una notevole collezione di bottiglie piemontesi. Il tutto inserito in un ampio spazio verde: un parco al cui interno si trova anche un piccolo teatro open air. L’offerta esterna della proprietà si completa infine con un campo da padel e da pickleball, nonché con una pista di atterraggio elicotteri a disposizione degli ospiti. “Mi sono ispirato alla natura per concepire la struttura – dichiara Livio Negro, titolare de Le Cattedrali by Laqua Collection –. Volevo che in questo luogo regnasse un rapporto armonico tra leggerezza e grandiosità, autenticità e bellezza. Oggi le forme eleganti del relais, che in molti casi riprendono quelle della natura, si fondono con i boschi e i sentieri, i profumi e i colori, le storie e i sapori di questo sfaccettato e sorprendente territorio”. La direzione della struttura è affidata a Massimo Chiappo Buratti manager alberghiero con oltre 25 anni di esperienza a livello internazionale in Svizzera, Cina, Taiwan, Germania, Italia, Regno Unito, appassionato di enogastronomia, sempre alla ricerca di nuove tendenze nel settore e di idee innovative da valorizzare. “Sin da subito Le Cattedrali Relais si è posto come punto di riferimento e motivo di orgoglio per l’intero territorio - sottolinea lo stesso Chiappo Buratti -. La sua realizzazione ha infatti coinvolto numerose aziende e professionisti locali, con un’importante ricaduta sul tessuto imprenditoriale astigiano. Questo progetto rappresenta un unicum per la sua particolare location e per il pregio assoluto degli spazi, che ne fanno una perla rara a livello internazionale”. [post_title] => Laqua Collection cresce in Piemonte con Le Cattedrali Relais di Valleandona, nell'Astigiano [post_date] => 2024-01-30T10:23:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706610193000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Mostrare la Malesia come l'ultimo hotspot globale dell'ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo»: questo il prossimo traguardo di Tourism Malaysia che anche quest'anno parteciperà alla Bit e lo farà con una delegazione guidata da Zalina Binti Ahmad, nuova direttrice dell'ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile di Francia e Spagna e che si occupa anche del mercato Italia. «Le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull'ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni - ha sottolineato Zalina Binti Ahmad -. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione da sogno per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i paesi vicini». La Malesia conta quattro siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, tra cui i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco Nazionale Gunung Mulu mostrano lo splendore della biodiversità. L'isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall'Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka svelano le narrazioni accattivanti della diversità culturale e del patrimonio della Malesia. Tra le novità del ricettivo, l'apertura di brand chiave del lifestyle e dell’ospitalità come Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad è prevista a Kuala Lumpur tra il 2024 e il 2025. Altre aperture includono l'Hilton Burau Bay a Langkawi e l'Intercontinental Resort di Penang. Distribuito su 36 mq, lo stand della Malesia metterà in evidenza nuove esperienze da scoprire. Mostrerà vari temi legati alla destinazione attraverso immagini colorate che rappresentano i luoghi preferiti dai viaggiatori italiani. La Malesia ha ricevuto 44.508 italiani a novembre 2023, una crescita incoraggiante. Agosto registra il maggior numero di visitatori con 13.761 passeggeri provenienti dall'Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022. [post_title] => Malesia: un ruolo da protagonista fra le destinazioni green a livello mondiale [post_date] => 2024-01-30T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706606156000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono gli appuntamenti con Travel Hashtag, che per la sua quattordicesima edizione ha deciso di tornare a Londra per il terzo anno consecutivo. L'evento dedicato all'incoming Italia si terrà il 22 febbraio: "Si tratta di un momento diventato ormai particolarmente atteso sia dai buyer londinesi, sia dai seller italiani (destinazioni, dmc, agenzie e to Incoming, hospitality brand e strutture ricettive boutique), che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli, in grado di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata”, spiega il fondatore e presidente di Travel Hashtag, Nicola Romanelli. #inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è quindi l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che andrà in scena presso il Melia White House e che coinvolgerà alcuni tra i più autorevoli buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Martulli Viaggi, il comune di Cremona, il museo del Violino, Cremona Hotels, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning - Travel Uni, Confapi Industria Puglia. L'operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05.\r

Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15.\r

Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino.","post_title":"Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo","post_date":"2024-01-30T12:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706618103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. \r

\r

\"Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura\".\r

\r

[caption id=\"attachment_460360\" align=\"alignleft\" width=\"235\"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption]\r

\r

Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University.\r

\r

","post_title":"JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia","post_date":"2024-01-30T11:50:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706615401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo appuntamento meneghino con la fiera del lavoro nel turismo Tfp Summit, in programma il 2 febbraio al Melià Milano. Tra le posizioni aperte della compagnia ci sono quelle di front office agent, shift leader, night auditor, junior sales, mice sales manager e mice sales coordinator. \r

\r

L'evento rappresenta un'opportunità per i partecipanti di incontrare importanti aziende del settore alberghiero alla ricerca di figure specializzate e junior, nonché neolaureate. La fiera vedrà la partecipazione di compagnie dell'ospitalità, tour operator, agenzie del lavoro, società di ristorazione, di trasporti e navigazione. Il team hr Italia di Leonardo Hotels sarà presente per accogliere i candidati interessati a conoscere le opportunità di carriera all'interno del brand.","post_title":"Anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo Tfp Summit di Milano","post_date":"2024-01-30T11:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706614825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. \"Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura\".\r

\r

Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti\".\r

\r

Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli.","post_title":"Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze","post_date":"2024-01-30T11:21:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706613707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma il prossimo 20 febbraio, presso l'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi dedicati alla ristorazione (sala e bar) nonché alla parte tecnica (igiene e manutenzione delle piscine) della nuova Terme di Sirmione Academy: \"Negli ultimi anni, nel settore turistico, abbiamo assistito alla crisi del modello lavorativo tradizionale e a una mutata percezione del lavoro e dei valori a esso associati. In particolare nel nostro settore rileviamo una diminuzione della qualità della preparazione in ingresso al mondo del lavoro - spiega il direttore generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli -. È proprio per questo che abbiamo deciso di investire in modo permanente nella realizzazione di un’academy che rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale in un’azienda solida, in continua crescita e che offre un contesto di lavoro stabile e duraturo”.\r

\r

I destinatari dei due percorsi f&b e tecnico sono persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano investire nel proprio futuro per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale. I candidati saranno appunto selezionati durante un recruiting day, martedì 20 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l'hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di due mesi presso le sedi di Terme di Sirmione, che includono strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa e centri curativi. Nel corso dei due mesi verrà svolto il percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni: professionisti di Terme di Sirmione (maitre e direttori d’hotel, tecnici) di lunga esperienza e con conoscenze specifiche riguardanti i processi e le pratiche aziendali. Inoltre, colleghi più esperti e dirigenti agiranno come guide offrendo supporto e condividendo le loro conoscenze. Al termine del percorso di formazione e dei due mesi di contratto, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e alla selezione dei migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione. \r

\r

Un altro percorso sarà infine dedicato al benessere: per i dipendenti interni che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione, l’academy prevede infatti la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione.","post_title":"Nasce la Terme di Sirmione Academy: selezioni il 20 febbraio all'hotel Acquaviva del Garda","post_date":"2024-01-30T10:49:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706611796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways punta i riflettori sull'estate dando risalto alle principali novità del network a lungo e corto raggio da Londra Heathrow, Londra Gatwick ed Edimburgo per il 2024. Inoltre, la compagnia di bandiera tornerà a Londra Stansted per la prima volta dopo la pandemia.\r

\r

Da Heathrow il vettore britannico riaprirà il 20 aprile - dopo una pausa di quattro anni - la rotta per Abu Dhabi che sarà servita tutto l'anno, con voli giornalieri. Il principale aeroporto del Regno Unito vedrà anche l'apertura della rotta per Izmir che diventa la quinta destinazione di British in Turchia dopo Istanbul, Antalya, Bodrum e Dalaman: il collegamento decollerà il 18 maggio, dal Terminal 5, con una frequenza alla settimana, il sabato.\r

\r

Da Gatwick partirà invece la nuova rotta per Agadir, seconda destinazione marocchina del network British: il volo, con quattro frequenze alla settimana, sarà operato dalla filiale a corto raggio di Gatwick di British Airways, BA Euroflyer, dal prossimo 31 marzo.\r

\r

Il ritorno su Londra Stansted - per la prima volta dopo la pandemia - quarto aeroporto londinese ad essere servito dalla compagnia di bandiera, porta invece con sé la nuova rotta per Firenze, che decollerà ogni domenica dal prossimo 18 maggio, in aggiunta ai voli da Heathrow e London City. Sempre da Stansted partiranno anche i collegamenti per l'isola di Ibiza e Nizza.\r

\r

Infine, da Edimburgo sarà operativa la nuova rotta per Olbia, dal prossimo 25 maggio con un volo alla settimana, il sabato, e quella per San Sebastian, con due frequenze settimanali il martedì e il sabato.\r

\r

","post_title":"British Airways: due nuovi voli sull'Italia con l'ampliamento del network estivo","post_date":"2024-01-30T10:37:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706611040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry in casa Laqua Collection, il gruppo fondato da chef Antonino Cannavacciuolo insieme alla moglie Cinzia Primatesta: Le Cattedrali Relais riaprirà le sue porte il prossimo 8 febbraio e si trova in Valleandona, in provincia di Asti: è un 5 stelle lusso da 13 camere e suite dagli spazi generosi, compresi tra i 43 e i 133 mq. A disposizione degli ospiti anche un lounge bar e un'area benessere con piscina esterna, sauna, bagno turco e vitarium. Ma fiore all'occhiello del relais è ovviamente il ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti, a cui si aggiunge un'importante cantina che vanta oltre 2 mila etichette provenienti da tutta Italia, con una notevole collezione di bottiglie piemontesi. Il tutto inserito in un ampio spazio verde: un parco al cui interno si trova anche un piccolo teatro open air. L’offerta esterna della proprietà si completa infine con un campo da padel e da pickleball, nonché con una pista di atterraggio elicotteri a disposizione degli ospiti.\r

\r

“Mi sono ispirato alla natura per concepire la struttura – dichiara Livio Negro, titolare de Le Cattedrali by Laqua Collection –. Volevo che in questo luogo regnasse un rapporto armonico tra leggerezza e grandiosità, autenticità e bellezza. Oggi le forme eleganti del relais, che in molti casi riprendono quelle della natura, si fondono con i boschi e i sentieri, i profumi e i colori, le storie e i sapori di questo sfaccettato e sorprendente territorio”.\r

\r

La direzione della struttura è affidata a Massimo Chiappo Buratti manager alberghiero con oltre 25 anni di esperienza a livello internazionale in Svizzera, Cina, Taiwan, Germania, Italia, Regno Unito, appassionato di enogastronomia, sempre alla ricerca di nuove tendenze nel settore e di idee innovative da valorizzare. “Sin da subito Le Cattedrali Relais si è posto come punto di riferimento e motivo di orgoglio per l’intero territorio - sottolinea lo stesso Chiappo Buratti -. La sua realizzazione ha infatti coinvolto numerose aziende e professionisti locali, con un’importante ricaduta sul tessuto imprenditoriale astigiano. Questo progetto rappresenta un unicum per la sua particolare location e per il pregio assoluto degli spazi, che ne fanno una perla rara a livello internazionale”.\r

\r

","post_title":"Laqua Collection cresce in Piemonte con Le Cattedrali Relais di Valleandona, nell'Astigiano","post_date":"2024-01-30T10:23:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706610193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Mostrare la Malesia come l'ultimo hotspot globale dell'ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo»: questo il prossimo traguardo di Tourism Malaysia che anche quest'anno parteciperà alla Bit e lo farà con una delegazione guidata da Zalina Binti Ahmad, nuova direttrice dell'ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile di Francia e Spagna e che si occupa anche del mercato Italia.\r

\r

«Le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull'ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni - ha sottolineato Zalina Binti Ahmad -. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione da sogno per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i paesi vicini».\r

La Malesia conta quattro siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, tra cui i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco Nazionale Gunung Mulu mostrano lo splendore della biodiversità. L'isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall'Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka svelano le narrazioni accattivanti della diversità culturale e del patrimonio della Malesia. \r

Tra le novità del ricettivo, l'apertura di brand chiave del lifestyle e dell’ospitalità come Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad è prevista a Kuala Lumpur tra il 2024 e il 2025. Altre aperture includono l'Hilton Burau Bay a Langkawi e l'Intercontinental Resort di Penang.\r

\r

Distribuito su 36 mq, lo stand della Malesia metterà in evidenza nuove esperienze da scoprire. Mostrerà vari temi legati alla destinazione attraverso immagini colorate che rappresentano i luoghi preferiti dai viaggiatori italiani. \r

La Malesia ha ricevuto 44.508 italiani a novembre 2023, una crescita incoraggiante. Agosto registra il maggior numero di visitatori con 13.761 passeggeri provenienti dall'Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022.","post_title":"Malesia: un ruolo da protagonista fra le destinazioni green a livello mondiale","post_date":"2024-01-30T09:15:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706606156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli appuntamenti con Travel Hashtag, che per la sua quattordicesima edizione ha deciso di tornare a Londra per il terzo anno consecutivo. L'evento dedicato all'incoming Italia si terrà il 22 febbraio: \"Si tratta di un momento diventato ormai particolarmente atteso sia dai buyer londinesi, sia dai seller italiani (destinazioni, dmc, agenzie e to Incoming, hospitality brand e strutture ricettive boutique), che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli, in grado di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata”, spiega il fondatore e presidente di Travel Hashtag, Nicola Romanelli.\r

\r

#inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è quindi l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che andrà in scena presso il Melia White House e che coinvolgerà alcuni tra i più autorevoli buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Martulli Viaggi, il comune di Cremona, il museo del Violino, Cremona Hotels, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning - Travel Uni, Confapi Industria Puglia.","post_title":"Travel Hashtag torna a Londra per la sua quattordicesima edizione","post_date":"2024-01-29T12:58:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706533121000]}]}}