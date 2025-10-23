Irlanda Home of Halloween: il vero volto della festività tra origini e leggende Contrariamente a quel che i più credono, la tradizione di Halloween affonda le sue radici in Irlanda. È questo il messaggio lanciato da Turismo Irlanda, in collaborazione con il Consolato generale d’Irlanda a Milano, che hanno organizzato un evento unico ieri, 22 ottobre nella suggestiva cornice dello Spirit de Milan, che ha permesso di respirare la vera e propria aria di Halloween, o meglio di Samhain – il nome originale gaelico della festività. Gli ospiti hanno partecipato ad un vero e proprio “viaggio nel tempo“, come lo ha definito la direttrice di Turismo Irlanda, Marcella Ercolini. Gli spiriti hanno preso vita allo Spirit de Milan: Jack O’ Lantern, Banshee, Puca e Strawman hanno raccontato la storia millenaria di Samhain, festa legata al raccolto, ai contadini e al momento in cui il velo tra la realtà e le credenze si assottigliava. L’esperienza è stata resa ancora più immersiva grazie ad uno chef che ha cucinato per gli ospiti il Barmbrack, un dolce tipico irlandese e di veloce preparazione. L’importanza istituzionale e la promozione culturale sono state sottolineate dall’intervento della Console generale d’Irlanda a Milano, Maria Sheehy. La sua missione, ha spiegato, è promuovere relazioni e supportare una reciproca conoscenza il più profonda possibile, e serate come questa costituiscono una porta d’accesso privilegiata alla cultura irlandese. A rafforzare l’attrattiva turistica dell’Isola, è giunto un importante riconoscimento: la Contea di Tipperary è stata inserita nella lista ‘Best in Travel 2026‘ di Lonely Planet, che evidenzia le 25 migliori destinazioni da visitare il prossimo anno. «Spero che questa notizia e l’esperienza della nostra cultura a cui assisterete stasera, possa ispirarvi a venirci a trovare in Irlanda» ha concluso la console. Aumentano le città che si stanno organizzando per far vivere ai turisti la vera esperienza di Halloween — Derry-Londonderry, in Irlanda del Nord, è stata votata come migliore destinazione di Halloween in un sondaggio di Usa Today — e l’invito della direttrice di Turismo Irlanda ha puntato proprio su questo: con i loro itinerari scoprire questa terra ricca di tradizioni ed esperienze suggestive.

