Il Trenino Verde delle Alpi sulla M5 di Milano: viaggio immersivo nei paesaggi svizzeri Il Trenino Verde delle Alpi sbarca sulla linea lilla della M5 di Milano, portando i passeggeri in un vero e proprio viaggio immersivi tra i paesaggi della Svizzera. Dallo scorso 10 maggio e fino al prossimo 7 giugno uno dei treni della metro M5 si vestirà infatti dei panorami mozzafiato della tratta Domodossola–Berna, regalando ai passeggeri un’anteprima visiva dell’esperienza a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Una campagna, realizzata da Bls in collaborazione con Bern Welcome, che porta la bellezza dell’avventura sul Trenino Verde nella routine quotidiana dei milanesi, accompagnata da una promozione che prevede il 20% di sconto sull’acquisto del biglietto di viaggio.



“Sali, scendi ed esplora con un unico biglietto” è la tagline principale della campagna: le carrozze, completamente personalizzate con grafiche immersive, porteranno i passeggeri tra vallate verdi, laghi cristallini e villaggi da cartolina, offrendo un assaggio dell’offerta naturalistica e culturale che si incontra lungo la tratta Domodossola–Berna. Ogni fermata lungo il percorso del Trenino Verde delle Alpi è un invito alla scoperta: la partenza da Domodossola, poi Briga con il maestoso castello di Stockalper, i panorami alpini della Lauchernalp, passando per i vigneti terrazzati di Spiez, la spettacolare vetta del Niesen, le acque tranquille del lago di Thun fino al centro storico di Berna, patrimonio Unesco.



Per ottenere lo sconto basterà inquadrare il QR code presente sugli allestimenti del treno della linea Lilla – M5 per accedere all’esclusiva offerta dalla landing page su treninoverdellealpi.info e procedere con l’acquisto del biglietto. La promozione sarà disponibile fino al 31 agosto per viaggiare entro il 31 ottobre.



“Con questa iniziativa vogliamo portare un assaggio della magia del Trenino Verde delle Alpi, che unisce un viaggio ricco di natura e cultura con la comodità di un viaggio sostenibile e accessibile, anche nel cuore di Milano, offrendo un’anteprima del viaggio tra gli spettacolari paesaggi svizzeri” – afferma Anja Méroz, responsabile comunicazione marketing e Sviluppo Prodotto di Bls.



"L'innovazione e l'efficienza sono al centro di questa iniziativa, proprio come nel cuore della città naturale di Berna – e sono lieto di vedere come questo progetto possa contribuire ad avvicinare la nostra destinazione agli ospiti italiani", afferma Marc Steffen, responsabile mercati e vendite di Bern Welcome.

Siamo orgogliosi di essere capofila di questo progetto: abbiamo il compito di preservare ciò che abbiamo ereditato e di impegnarci per una sempre migliore integrazione, in chiave sostenibile, dei vari attori coinvolti nell’economia della nostra realtà". [post_title] => Borsa del turismo Unesco Langhe Monferrato Roero e Alessandria. Dal 22 al 25 maggio [post_date] => 2025-05-16T13:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747400793000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trenino Verde delle Alpi sbarca sulla linea lilla della M5 di Milano, portando i passeggeri in un vero e proprio viaggio immersivi tra i paesaggi della Svizzera. Dallo scorso 10 maggio e fino al prossimo 7 giugno uno dei treni della metro M5 si vestirà infatti dei panorami mozzafiato della tratta Domodossola–Berna, regalando ai passeggeri un’anteprima visiva dell’esperienza a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Una campagna, realizzata da Bls in collaborazione con Bern Welcome, che porta la bellezza dell’avventura sul Trenino Verde nella routine quotidiana dei milanesi, accompagnata da una promozione che prevede il 20% di sconto sull’acquisto del biglietto di viaggio. “Sali, scendi ed esplora con un unico biglietto” è la tagline principale della campagna: le carrozze, completamente personalizzate con grafiche immersive, porteranno i passeggeri tra vallate verdi, laghi cristallini e villaggi da cartolina, offrendo un assaggio dell’offerta naturalistica e culturale che si incontra lungo la tratta Domodossola–Berna. Ogni fermata lungo il percorso del Trenino Verde delle Alpi è un invito alla scoperta: la partenza da Domodossola, poi Briga con il maestoso castello di Stockalper, i panorami alpini della Lauchernalp, passando per i vigneti terrazzati di Spiez, la spettacolare vetta del Niesen, le acque tranquille del lago di Thun fino al centro storico di Berna, patrimonio Unesco. Per ottenere lo sconto basterà inquadrare il QR code presente sugli allestimenti del treno della linea Lilla - M5 per accedere all’esclusiva offerta dalla landing page su treninoverdellealpi.info e procedere con l’acquisto del biglietto. La promozione sarà disponibile fino al 31 agosto per viaggiare entro il 31 ottobre. “Con questa iniziativa vogliamo portare un assaggio della magia del Trenino Verde delle Alpi, che unisce un viaggio ricco di natura e cultura con la comodità di un viaggio sostenibile e accessibile, anche nel cuore di Milano, offrendo un’anteprima del viaggio tra gli spettacolari paesaggi svizzeri” – afferma Anja Méroz, responsabile comunicazione marketing e Sviluppo Prodotto di Bls. “L'innovazione e l'efficienza sono al centro di questa iniziativa, proprio come nel cuore della città naturale di Berna - e sono lieto di vedere come questo progetto possa contribuire ad avvicinare la nostra destinazione agli ospiti italiani”, afferma Marc Steffen, responsabile mercati e vendite di Bern Welcome. [post_title] => Il Trenino Verde delle Alpi sulla M5 di Milano: viaggio immersivo nei paesaggi svizzeri [post_date] => 2025-05-16T11:23:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747394634000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_488383" align="alignleft" width="300"] Franco Cuccureddu[/caption] Numeri record per il turismo in Sardegna nel 2024. Secondo il report del Ross1000, il sistema regionale di rilevamento ed elaborazione dei dati dei flussi turistici, l'Isola ha fatto registrare quasi 4,5 milioni di arrivi. Numeri che hanno generato, con una permanenza media di 4,25 giorni, 18 milioni e 860 mila presenze nelle strutture ricettive isolane. In percentuale, l'incremento rispetto al 2023 è stato del 15,4 in relazione alle presenze. Per il 53% si tratta visitatori provenienti dall'estero con una crescita del 22,6% e per il 47% (otto milioni e 900 mila presenze) quelli provenienti dalla penisola (più 8,3%). Per la prima volta, in maniera così netta, i turisti stranieri superano gli italiani (53 a 47), mentre lo scorso anno erano 50 e 50. "Sono dati davvero eclatanti - afferma l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu - anche in considerazione del fatto che l'anno precedente l'incremento complessivo era stato soltanto dell'1,3% (raggiunto solo grazie alle locazioni occasionali, mentre nei dati Istat che tenevano conto solo di alberghiero ed extralberghiero, la Sardegna, unica fra le regioni italiane, aveva chiuso in flessione di presenze rispetto all'anno precedente". Primo mercato: Germania Il primo mercato straniero (e in assoluto) di riferimento per la Sardegna è di gran lunga la Germania: due milioni e 700mila presenze, con un incremento del 23% rispetto al 2023 e con 4,8 giorni di permanenza media. Segue la Francia con un milione e 300 mila presenze (più 17,5% rispetto al '23). Poi c'è la Svizzera con poco di più di 900mila presenze nelle strutture ricettive sarde, un dato che pone la Svizzera come primo mercato in rapporto alla popolazione (di 9 milioni di residenti). Il quarto mercato è il Regno Unito con oltre 700mila presenze; seguono praticamente alla pari, con 440mila presenze, la Polonia, in crescita esponenziale (del 50%), e la Spagna (quasi + 20%). A chiudere la top ten, dopo Paesi Bassi e Austria, sono gli Stati Uniti (quasi 300mila presenze), che con un incremento del 36%, che si somma al più 27% dello scorso anno, diventano di gran lunga il primo mercato extra-europeo per la Sardegna. Il secondo extra-Ue è anch'esso nord-americano: il Canada, con quasi 90mila presenze, seguita nell'ordine da Australia, Brasile ed Argentina. Ancora bassi i numeri dei mercati orientali: Cina, con circa 17mila presenze, [post_title] => Sardegna al top nel 2024. 4,5 milioni di arrivi. 18 milioni di presenze [post_date] => 2025-05-16T10:34:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747391652000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mar Rosso è da sempre meta gettonata dal turismo italiano per le sue spiagge e le acque meravigliose. Le mete principali sono Sharm el-Sheikh, da sempre preferita da noi italiani, e Marsa Alam che negli ultimi anni registra una crescita molto importante. Ma quali sono le differenze tra queste due località? Perché scegliere una invece dell'altra? Due località bellissime e famose, la scelta dipenderà da cosa fare e vedere Si avvicina la stagione estiva e molti appassionati del mare scelgono per le vacanze due tra le mete più ambite, quelle cioè di Marsa Alam e di Sharm el-Sheikh. Famose in tutto il mondo sono scelte ogni anno da milioni di turisti per il mare fantastico, le spiagge meravigliose, le bellezze paesaggistiche, la barriera corallina, le attrazioni e anche la movida. Ci sono tuttavia delle differenze tra le due località, fattore da cui può dipendere dove viaggiare in Africa e Mar Rosso. Dipenderà dal tipo di vacanza da fare, cosa scegliere, vedere. Una scelta, insomma, che dipende esclusivamente dalle varie esigenze. Sharm el-Sheikh tra ristoranti internazionali e feste che infiammano la notte Come abbiamo accennato in precedenza Sharm el-Sheikh è una delle località preferite dal turismo italiano. Per il mare e le spiagge? Ovviamente ma non solo. Se si viene qui è anche per l’atmosfera che respira camminando sulle strade che danno accesso ai vari tipici ristoranti internazionali, alle feste notturne che attirano giovani e meno giovani. Molti la scelgono anche per la grande passione dell'immersione, sono sempre di più quelli che amano praticare il diving e trovarsi di fronte la bellezza della barriera corallina. Sharm el-Sheikh è anche relax con le bellissime passeggiate sul lungomare di Naama Bay senza dimenticare della possibilità di visitare Il Cairo e farsi conquistare da questa città così particolare che conserva la storia millenaria del popoloMar Rosso, egiziano. Impossibile non visitare il Museo Egizio prima di lasciarsi conquistare dal Parco Nazionale di Ras Mohammed, punto di riferimento appassionati dal diving. I.pr. [post_title] => Sharm el Sheikh o Marsa Alam? Qual è la meta preferita dagli italiani nel Mar Rosso? [post_date] => 2025-05-16T09:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barriera-corallina-egitto [1] => confronto-sharm-marsa-alam [2] => diving-mar-rosso [3] => immersioni-mar-rosso [4] => luxor [5] => mar-rosso [6] => marsa-alam [7] => naama-bay [8] => ras-mohammed [9] => sharm-el-sheikh [10] => spiagge-egitto [11] => tempio-di-karnak [12] => turismo-italiano-egitto [13] => vacanza-mare-egitto [14] => vacanze-mar-rosso [15] => viaggi-egitto ) [post_tag_name] => Array ( [0] => barriera corallina Egitto [1] => confronto Sharm Marsa Alam [2] => diving Mar Rosso [3] => immersioni Mar Rosso [4] => Luxor [5] => Mar Rosso [6] => marsa alam [7] => Naama Bay [8] => Ras Mohammed [9] => sharm el sheikh [10] => spiagge Egitto [11] => Tempio di Karnak [12] => turismo italiano Egitto [13] => vacanza mare Egitto [14] => vacanze Mar Rosso [15] => viaggi Egitto ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747386034000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca ancora quello del 2 giugno, ma dai ponti di primavera il turismo all'aria aperta guarda alla nuova stagione con fiducia. Dopo un inizio un po' incerto, complice la pioggia il 25 aprile, il bel tempo ha fatto riempire i campeggi e i villaggi turistici dal litorale al lago di Garda. Secondo Faita Federcamping attraverso i numeri di HBenchmark è positivo, dopo un 2024 che ha confermato le performance del 2023 (anno record, con 20 milioni e 300 presenze) e ha superato del 13% gli arrivi del 2019, l'open air prosegue nella crescita. "Quelli che un tempo venivano identificati come elementi di una vacanza 'minore' - spiega Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping - oggi sono invece il valore aggiunto di soggiorni di alto livello qualitativo". Il campione analizzato - 29 strutture fra le 2 e le 5 stelle con un'offerta di circa 16.500 unità - da un dato decisamente incoraggiante: le presenze, cioè il numero totale di notti trascorse nelle strutture-campione fra il 18 aprile e il 3 maggio, sono state quasi 279mila. Le performance migliori sono state durante le festività pasquali, con un picco del 65% di occupazione media nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e durante il ponte del Primo Maggio, con un picco del 64% nella notte del 2 maggio. Il ponte di aprile Meno lusinghieri i numeri del ponte del 25 aprile, con un'occupazione massima dei campeggi 'solo' al 39%. Nella scelta dell'alloggio, le mobile home sono le preferite con quasi il 54% dell'occupazione, seguite da bungalow e villette (50,1%) e dalle piazzole (41,1%), mentre tende e glamping raggiungono quasi il 31% nel periodo 18 aprile - 3 maggio. Tra la costa veneta e il lago di Garda, la migliore performance sull'occupazione media giornaliera delle strutture è di quest'ultimo, con picchi del 71% a Pasqua e dellʼ87% durante il ponte dell'1 maggio. Quasi il 75% dei flussi sono dalla Germania e dal mercato interno, con la parte del leone svolta ancora una volta dai tedeschi (+del 43%). Del restante 25%, i tre Paesi con le presenze più significative sono stati i Paesi Bassi (quasi 7,5%), seguiti dall' Austria (5,6%) e dalla Svizzera (5,1%). Nelle strutture di Chioggia e Sottomarina, con l'82,9% del totale, sono i turisti italiani a fare la parte del leone; in quelle di Jesolo e Cavallino Treporti il primato spetta invece alla Germania (45,2%), così come al lago di Garda (49,6%). [post_title] => Faita Fdercamping: grande performace del turismo all'aria aperta [post_date] => 2025-05-15T11:27:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747308426000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Enac ha approvato per lo scalo salernitano la nuova denominazione “Costa d’Amalfi e del Cilento”, su istanza presentata dai sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante. Lo scalo, includendo l’intero territorio già dal nome, potrebbe riequilibrare la crescita e la promozione di tutta la provincia di Salerno. L’obiettivo è infatti quello di valorizzare non solo la Costa d’Amalfi ma anche quella cilentana e le aree interne, promuovendo lo sviluppo turistico, economico e sociale della regione. Al termine «degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita” ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone. [post_title] => Salerno: nuovo nome per l'aeroporto che si chiamerà "Costa d'Amalfi e del Cilento" [post_date] => 2025-05-15T11:06:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747307216000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, le vacanze in barca sono diventate una delle esperienze più ricercate dai viaggiatori in cerca di avventura, libertà e contatto diretto con la natura. Il noleggio di barche tramite piattaforme affidabili come Sailogy ha reso questa esperienza sempre più accessibile anche a chi non ha competenze nautiche. Che tu sia un navigatore esperto o un principiante curioso, oggi puoi vivere la magia del mare italiano senza possedere una barca, scegliendo tra una vasta gamma di imbarcazioni a vela, motore o catamarani. Navigare lungo le coste dell’Italia permette di scoprire angoli nascosti, calette raggiungibili solo dal mare e panorami mozzafiato lontani dalla folla. È il modo perfetto per riscoprire il Mediterraneo in tutta la sua autenticità, con la possibilità di personalizzare totalmente il proprio itinerario e i propri ritmi. H2 Perché scegliere di noleggiare una barca in Italia? Noleggiare una barca in Italia ti permette di esplorare un vero paradiso nautico con oltre 7.000 km di costa, distribuiti tra penisola e isole, con un’incredibile varietà di paesaggi marini: dalle falesie mozzafiato della Costiera Amalfitana alle acque cristalline della Sardegna, dalle calette vulcaniche delle Eolie ai borghi marinari della Liguria. Oltre alla bellezza dei luoghi, noleggiare una barca ti offre flessibilità assoluta. Puoi decidere dove andare, quanto fermarti in ogni porto e cambiare rotta secondo le condizioni meteo o l’umore del giorno. Inoltre, le barche moderne sono dotate di tutti i comfort: cabine con letto, cucina, bagno, e spesso anche attrezzature per snorkeling o pesca. H2 Documenti, requisiti e patenti nautiche: cosa sapere Prima di noleggiare una barca, è importante sapere che alcune tipologie di imbarcazioni richiedono la patente nautica. In Italia, questa è obbligatoria per le barche a motore oltre i 40 cavalli o per navigare oltre le 6 miglia dalla costa. Tuttavia, molte agenzie – come Sailogy – offrono anche soluzioni con skipper incluso, perfette per chi non ha una patente o vuole semplicemente rilassarsi durante la traversata. È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e una carta di credito per eventuali cauzioni. Il contratto di noleggio conterrà tutti i dettagli su assicurazione, condizioni dell’imbarcazione e responsabilità del cliente. H2 Noleggio barche con Sailogy: le destinazioni da sogno Sailogy propone un’ampia selezione di imbarcazioni in tutta Italia. Ecco alcune delle destinazioni più amate dai naviganti: Sardegna: le spiagge caraibiche dell’Arcipelago della Maddalena e la mondanità della Costa Smeralda. Sicilia: le isole Eolie con i loro vulcani e acque termali, oppure le Egadi per chi cerca silenzio e natura. Costiera Amalfitana e Capri: un classico intramontabile per chi ama il glamour, la buona cucina e i tramonti infuocati. Liguria: le Cinque Terre viste dal mare sono un’emozione impagabile. Grazie a Sailogy, puoi selezionare in anticipo l’itinerario, la barca e i servizi opzionali come cambusa a bordo, skipper, hostess o attrezzature per sport acquatici. Come prepararsi prima della partenza Prima di salpare, è utile seguire alcuni consigli pratici: Verifica il meteo: anche se i mesi da maggio a settembre sono ideali, è bene controllare le condizioni ogni giorno. Fai una lista dell’equipaggiamento personale: abiti comodi, costume, scarpe antiscivolo, cappello, crema solare e giacca a vento leggera sono indispensabili. Approfitta dei consigli del tuo skipper o del personale Sailogy: ti sapranno indicare baie tranquille, ristoranti tipici e punti di ancoraggio sicuri. Rispetta l’ambiente marino: non gettare rifiuti, usa saponi biodegradabili e rispetta la fauna e la flora locali. Conclusione Noleggia una barca in Italia e trasforma le tue vacanze in un’avventura su misura, lontano dal turismo di massa e più vicino alla bellezza autentica del Mediterraneo. Le vacanze in barca non sono solo sinonimo di lusso, ma anche di libertà, contatto con la natura e momenti indimenticabili da condividere. Con piattaforme come Sailogy, noleggiare una barca diventa semplice, sicuro e accessibile. Che tu voglia esplorare isole remote o porti vivaci, il mare italiano ti aspetta. Pronto a salpare? I.pr. [post_title] => Noleggio una barca in Italia: tutto quello che devi sapere prima di salpare [post_date] => 2025-05-15T10:30:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => barche-a-vela-italia [1] => catamarani-italia [2] => cinque-terre-in-barca [3] => costa-amalfitana-in-barca [4] => destinazioni-nautiche-italia [5] => eolie-in-barca [6] => navigazione-in-italia [7] => noleggio-barca-senza-patente [8] => noleggio-barche-con-skipper [9] => noleggio-barche-in-italia [10] => noleggio-yacht-italia [11] => patente-nautica-barca [12] => sailogy [13] => sardegna-in-barca [14] => vacanze-in-barca [15] => vacanze-in-barca-italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => barche a vela Italia [1] => catamarani Italia [2] => Cinque Terre in barca [3] => Costa Amalfitana in barca [4] => destinazioni nautiche Italia [5] => Eolie in barca [6] => navigazione in Italia [7] => noleggio barca senza patente [8] => noleggio barche con skipper [9] => noleggio barche in Italia [10] => noleggio yacht Italia [11] => patente nautica barca [12] => Sailogy [13] => Sardegna in barca [14] => vacanze in barca [15] => vacanze in barca Italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747305051000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Direzione Gardaland” per Trenord e Discovera, che rinnovano la proposta del biglietto integrato treno+ingresso a Gardaland Park, per un viaggio senz’auto verso il parco divertimenti sul Garda. A ciò si aggiunge un concorso che mette in palio cento ingressi a Gardaland e due soggiorni a Gardaland Resort. Il ticket dedicato comprende il viaggio in treno fino a Peschiera del Garda e l’ingresso giornaliero al parco, che per la stagione 2025 propone tante novità, spettacoli live e nuove attrazioni. Fra questi, “Animal Treasure Island” un’esperienza immersiva alla ricerca del tesoro nascosto, o Dragon Empire, la nuova area ritematizzata dedicata al mondo orientale. “Gardaland Park” è uno degli itinerari delle “Gite in treno” firmati Trenord, in partnership con Discovera - la piattaforma di travel mobility che integra l’ecosistema di servizi turistici e di mobilità - che uniscono al viaggio in treno esperienze di turismo: la navigazione sui laghi, esperienze di sport e adrenalina, la scoperta di luoghi e città d’arte, il divertimento nei grandi parchi. Una o più giornate a Gardaland sono anche i premi in palio per chi partecipa a “Direzione Gardaland”, concorso “instant win” ideato da Trenord e Discovera per incoraggiare sempre più viaggiatori a muoversi in treno anche nel tempo libero. Per partecipare è sufficiente registrarsi entro giovedì 31 luglio sul sito dedicato direzionegardaland.discovera.it: una volta confermata l’iscrizione, gli utenti potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei cento premi, che comprendono il viaggio in treno e l’ingresso a “Gardaland Park” per una giornata. In più, chi acquista entro domenica 31 agosto un biglietto speciale “Gite in treno” sui siti di Trenord o Discovera potrà partecipare anche all’estrazione dei premi finali: due soggiorni per due persone a Gardaland, comprensivi di una notte a Gardaland Resort e dell’ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium. [post_title] => Trenord e Discovera: primo piano sul biglietto speciale 'Gardaland Park' [post_date] => 2025-05-15T09:59:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747303168000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trend positivo per i flussi turistici italiani verso il Qatar: nei primi quattro mesi del 2025 il numero di visitatori provenienti dall’Italia è infatti cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un andamento in crescita. Il dato evidenzia un interesse sempre maggiore verso il Qatar come destinazione turistica capace di coniugare cultura, innovazione e autenticità. Con musei di fama internazionale, paesaggi desertici, esperienze gastronomiche di alto livello e un’offerta ricettiva in grado di garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo, il Paese consolida il proprio posizionamento tra le mete apprezzate dai viaggiatori italiani. Un picco particolarmente significativo è stato registrato nel mese di aprile, che ha visto un incremento del 91% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato si inserisce in un contesto favorevole, segnato dalla presenza di festività nel calendario italiano, tra cui Pasqua e diversi ponti primaverili — un fattore che rafforza ulteriormente il posizionamento del Qatar come destinazione ideale per uno short break e o per un soggiorno all’insegna del relax e del clima mite. Questo balzo mensile conferma inoltre il potenziale della destinazione e la sua capacità di attrarre un pubblico internazionale sempre più ampio, anche grazie alla facilità dei collegamenti aerei e all’elevata qualità dell’ospitalità. [post_title] => Qatar: visitatori italiani in crescita del +3% nei primi quattro mesi del 2025 [post_date] => 2025-05-15T09:43:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747302202000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il trenino verde delle alpi sulla m5 di milano viaggio immersivi nei paesaggi svizzeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1350,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano da Usa, Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito i tour operator che dal 22 al 25 maggio scopriranno i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato grazie a WeBe - When Experiences Become Emotions, il primo evento b2b per raccontare e proporre come unica destinazione le colline Unesco agli operatori internazionali del settore turistico.\r

\r

L’evento, organizzato da Ente turismo Langhe Monferrato Roero e da Alexala- Agenzia turistica per la provincia di Alessandria, coinvolge 20 selezionati buyer esteri e 30 seller locali da Langhe, Roero, Monferrato astigiano e alessandrino ed è organizzato nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, “Un Patrimonio da Raccontare”.\r

\r

Bruno Bertero e Marco Lanza, direttori di Ente turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala - agenzia turistica per la provincia di Alessandria: \"La Borsa del Turismo Unesco rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il patrimonio condiviso di Langhe Monferrato Roero e della provincia di Alessandria, per aprire nuove connessioni con i mercati turistici. “Un patrimonio da raccontare” ha visto le nostre ATL protagoniste a sostegno di un partenariato di 20 Comuni, guidati da Canelli, in azioni di promozione, comunicazione e formazione incentrate sul turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Un esempio virtuoso di come l’unione di risorse e intenti porti a grandi risultati, crescita e benessere per il territorio\".\r

\r

Al loro arrivo, i tour operator esteri conosceranno il patrimonio Unesco attraverso un programma di visita che spazia dai tour in ebike alle visite agli Infernot, dalle visite mirate alle strutture ricettive ai corsi di cucina, dai laboratori esperienziali di artigianato alle degustazioni, senza dimenticare i momenti conviviali dedicati.\r

\r

Sabato 24 maggio, invece, si svolgerà la giornata b2b dedicata agli incontri professionali tra domanda e offerta turistica, in cui gli operatori turistici locali presenteranno pacchetti turistici e proposte di viaggio tra le colline piemontesi agli ospiti provenienti da Europa e Nord America. \r

\r

Roberta Giovine, Sindaca di Canelli, capofila del progetto: “Un patrimonio da raccontare” è l'occasione per rilanciare a livello internazionale il turismo nei piccoli borghi di Langhe-Roero e Monferrato. Siamo orgogliosi di essere capofila di questo progetto: abbiamo il compito di preservare ciò che abbiamo ereditato e di impegnarci per una sempre migliore integrazione, in chiave sostenibile, dei vari attori coinvolti nell’economia della nostra realtà\".","post_title":"Borsa del turismo Unesco Langhe Monferrato Roero e Alessandria. Dal 22 al 25 maggio","post_date":"2025-05-16T13:06:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747400793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trenino Verde delle Alpi sbarca sulla linea lilla della M5 di Milano, portando i passeggeri in un vero e proprio viaggio immersivi tra i paesaggi della Svizzera.\r

\r

Dallo scorso 10 maggio e fino al prossimo 7 giugno uno dei treni della metro M5 si vestirà infatti dei panorami mozzafiato della tratta Domodossola–Berna, regalando ai passeggeri un’anteprima visiva dell’esperienza a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Una campagna, realizzata da Bls in collaborazione con Bern Welcome, che porta la bellezza dell’avventura sul Trenino Verde nella routine quotidiana dei milanesi, accompagnata da una promozione che prevede il 20% di sconto sull’acquisto del biglietto di viaggio.\r

\r

“Sali, scendi ed esplora con un unico biglietto” è la tagline principale della campagna: le carrozze, completamente personalizzate con grafiche immersive, porteranno i passeggeri tra vallate verdi, laghi cristallini e villaggi da cartolina, offrendo un assaggio dell’offerta naturalistica e culturale che si incontra lungo la tratta Domodossola–Berna. Ogni fermata lungo il percorso del Trenino Verde delle Alpi è un invito alla scoperta: la partenza da Domodossola, poi Briga con il maestoso castello di Stockalper, i panorami alpini della Lauchernalp, passando per i vigneti terrazzati di Spiez, la spettacolare vetta del Niesen, le acque tranquille del lago di Thun fino al centro storico di Berna, patrimonio Unesco.\r

\r

Per ottenere lo sconto basterà inquadrare il QR code presente sugli allestimenti del treno della linea Lilla - M5 per accedere all’esclusiva offerta dalla landing page su treninoverdellealpi.info e procedere con l’acquisto del biglietto. La promozione sarà disponibile fino al 31 agosto per viaggiare entro il 31 ottobre.\r

\r

“Con questa iniziativa vogliamo portare un assaggio della magia del Trenino Verde delle Alpi, che unisce un viaggio ricco di natura e cultura con la comodità di un viaggio sostenibile e accessibile, anche nel cuore di Milano, offrendo un’anteprima del viaggio tra gli spettacolari paesaggi svizzeri” – afferma Anja Méroz, responsabile comunicazione marketing e Sviluppo Prodotto di Bls.\r

\r

“L'innovazione e l'efficienza sono al centro di questa iniziativa, proprio come nel cuore della città naturale di Berna - e sono lieto di vedere come questo progetto possa contribuire ad avvicinare la nostra destinazione agli ospiti italiani”, afferma Marc Steffen, responsabile mercati e vendite di Bern Welcome.","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi sulla M5 di Milano: viaggio immersivo nei paesaggi svizzeri","post_date":"2025-05-16T11:23:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747394634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_488383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Cuccureddu[/caption]\r

\r

Numeri record per il turismo in Sardegna nel 2024. Secondo il report del Ross1000, il sistema regionale di rilevamento ed elaborazione dei dati dei flussi turistici, l'Isola ha fatto registrare quasi 4,5 milioni di arrivi. Numeri che hanno generato, con una permanenza media di 4,25 giorni, 18 milioni e 860 mila presenze nelle strutture ricettive isolane.\r

\r

In percentuale, l'incremento rispetto al 2023 è stato del 15,4 in relazione alle presenze. Per il 53% si tratta visitatori provenienti dall'estero con una crescita del 22,6% e per il 47% (otto milioni e 900 mila presenze) quelli provenienti dalla penisola (più 8,3%). Per la prima volta, in maniera così netta, i turisti stranieri superano gli italiani (53 a 47), mentre lo scorso anno erano 50 e 50.\r

\r

\"Sono dati davvero eclatanti - afferma l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu - anche in considerazione del fatto che l'anno precedente l'incremento complessivo era stato soltanto dell'1,3% (raggiunto solo grazie alle locazioni occasionali, mentre nei dati Istat che tenevano conto solo di alberghiero ed extralberghiero, la Sardegna, unica fra le regioni italiane, aveva chiuso in flessione di presenze rispetto all'anno precedente\".\r

Primo mercato: Germania\r

Il primo mercato straniero (e in assoluto) di riferimento per la Sardegna è di gran lunga la Germania: due milioni e 700mila presenze, con un incremento del 23% rispetto al 2023 e con 4,8 giorni di permanenza media. Segue la Francia con un milione e 300 mila presenze (più 17,5% rispetto al '23). Poi c'è la Svizzera con poco di più di 900mila presenze nelle strutture ricettive sarde, un dato che pone la Svizzera come primo mercato in rapporto alla popolazione (di 9 milioni di residenti). Il quarto mercato è il Regno Unito con oltre 700mila presenze; seguono praticamente alla pari, con 440mila presenze, la Polonia, in crescita esponenziale (del 50%), e la Spagna (quasi + 20%). A chiudere la top ten, dopo Paesi Bassi e Austria, sono gli Stati Uniti (quasi 300mila presenze), che con un incremento del 36%, che si somma al più 27% dello scorso anno, diventano di gran lunga il primo mercato extra-europeo per la Sardegna.\r

\r

Il secondo extra-Ue è anch'esso nord-americano: il Canada, con quasi 90mila presenze, seguita nell'ordine da Australia, Brasile ed Argentina. Ancora bassi i numeri dei mercati orientali: Cina, con circa 17mila presenze,","post_title":"Sardegna al top nel 2024. 4,5 milioni di arrivi. 18 milioni di presenze","post_date":"2025-05-16T10:34:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747391652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Mar Rosso è da sempre meta gettonata dal turismo italiano per le sue spiagge e le acque meravigliose. Le mete principali sono Sharm el-Sheikh, da sempre preferita da noi italiani, e Marsa Alam che negli ultimi anni registra una crescita molto importante. Ma quali sono le differenze tra queste due località? Perché scegliere una invece dell'altra?\r

\r

Due località bellissime e famose, la scelta dipenderà da cosa fare e vedere\r

\r

Si avvicina la stagione estiva e molti appassionati del mare scelgono per le vacanze due tra le mete più ambite, quelle cioè di Marsa Alam e di Sharm el-Sheikh. Famose in tutto il mondo sono scelte ogni anno da milioni di turisti per il mare fantastico, le spiagge meravigliose, le bellezze paesaggistiche, la barriera corallina, le attrazioni e anche la movida. Ci sono tuttavia delle differenze tra le due località, fattore da cui può dipendere dove viaggiare in Africa e Mar Rosso. Dipenderà dal tipo di vacanza da fare, cosa scegliere, vedere. Una scelta, insomma, che dipende esclusivamente dalle varie esigenze.\r

\r

Sharm el-Sheikh tra ristoranti internazionali e feste che infiammano la notte\r

\r

Come abbiamo accennato in precedenza Sharm el-Sheikh è una delle località preferite dal turismo italiano. Per il mare e le spiagge? Ovviamente ma non solo. Se si viene qui è anche per l’atmosfera che respira camminando sulle strade che danno accesso ai vari tipici ristoranti internazionali, alle feste notturne che attirano giovani e meno giovani. Molti la scelgono anche per la grande passione dell'immersione, sono sempre di più quelli che amano praticare il diving e trovarsi di fronte la bellezza della barriera corallina. Sharm el-Sheikh è anche relax con le bellissime passeggiate sul lungomare di Naama Bay senza dimenticare della possibilità di visitare Il Cairo e farsi conquistare da questa città così particolare che conserva la storia millenaria del popoloMar Rosso, egiziano. Impossibile non visitare il Museo Egizio prima di lasciarsi conquistare dal Parco Nazionale di Ras Mohammed, punto di riferimento appassionati dal diving.\r

\r

I.pr.","post_title":"Sharm el Sheikh o Marsa Alam? Qual è la meta preferita dagli italiani nel Mar Rosso?","post_date":"2025-05-16T09:00:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barriera-corallina-egitto","confronto-sharm-marsa-alam","diving-mar-rosso","immersioni-mar-rosso","luxor","mar-rosso","marsa-alam","naama-bay","ras-mohammed","sharm-el-sheikh","spiagge-egitto","tempio-di-karnak","turismo-italiano-egitto","vacanza-mare-egitto","vacanze-mar-rosso","viaggi-egitto"],"post_tag_name":["barriera corallina Egitto","confronto Sharm Marsa Alam","diving Mar Rosso","immersioni Mar Rosso","Luxor","Mar Rosso","marsa alam","Naama Bay","Ras Mohammed","sharm el sheikh","spiagge Egitto","Tempio di Karnak","turismo italiano Egitto","vacanza mare Egitto","vacanze Mar Rosso","viaggi Egitto"]},"sort":[1747386034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca ancora quello del 2 giugno, ma dai ponti di primavera il turismo all'aria aperta guarda alla nuova stagione con fiducia. Dopo un inizio un po' incerto, complice la pioggia il 25 aprile, il bel tempo ha fatto riempire i campeggi e i villaggi turistici dal litorale al lago di Garda.\r

\r

Secondo Faita Federcamping attraverso i numeri di HBenchmark è positivo, dopo un 2024 che ha confermato le performance del 2023 (anno record, con 20 milioni e 300 presenze) e ha superato del 13% gli arrivi del 2019, l'open air prosegue nella crescita.\r

\r

\"Quelli che un tempo venivano identificati come elementi di una vacanza 'minore' - spiega Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping - oggi sono invece il valore aggiunto di soggiorni di alto livello qualitativo\".\r

\r

Il campione analizzato - 29 strutture fra le 2 e le 5 stelle con un'offerta di circa 16.500 unità - da un dato decisamente incoraggiante: le presenze, cioè il numero totale di notti trascorse nelle strutture-campione fra il 18 aprile e il 3 maggio, sono state quasi 279mila. Le performance migliori sono state durante le festività pasquali, con un picco del 65% di occupazione media nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e durante il ponte del Primo Maggio, con un picco del 64% nella notte del 2 maggio.\r

Il ponte di aprile\r

Meno lusinghieri i numeri del ponte del 25 aprile, con un'occupazione massima dei campeggi 'solo' al 39%. Nella scelta dell'alloggio, le mobile home sono le preferite con quasi il 54% dell'occupazione, seguite da bungalow e villette (50,1%) e dalle piazzole (41,1%), mentre tende e glamping raggiungono quasi il 31% nel periodo 18 aprile - 3 maggio. Tra la costa veneta e il lago di Garda, la migliore performance sull'occupazione media giornaliera delle strutture è di quest'ultimo, con picchi del 71% a Pasqua e dellʼ87% durante il ponte dell'1 maggio. Quasi il 75% dei flussi sono dalla Germania e dal mercato interno, con la parte del leone svolta ancora una volta dai tedeschi (+del 43%).\r

\r

Del restante 25%, i tre Paesi con le presenze più significative sono stati i Paesi Bassi (quasi 7,5%), seguiti dall' Austria (5,6%) e dalla Svizzera (5,1%). Nelle strutture di Chioggia e Sottomarina, con l'82,9% del totale, sono i turisti italiani a fare la parte del leone; in quelle di Jesolo e Cavallino Treporti il primato spetta invece alla Germania (45,2%), così come al lago di Garda (49,6%).","post_title":"Faita Fdercamping: grande performace del turismo all'aria aperta","post_date":"2025-05-15T11:27:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747308426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’Enac ha approvato per lo scalo salernitano la nuova denominazione “Costa d’Amalfi e del Cilento”, su istanza presentata dai sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante. \r

\r

\r

\r

\r

\r

Lo scalo, includendo l’intero territorio già dal nome, potrebbe riequilibrare la crescita e la promozione di tutta la provincia di Salerno. L’obiettivo è infatti quello di valorizzare non solo la Costa d’Amalfi ma anche quella cilentana e le aree interne, promuovendo lo sviluppo turistico, economico e sociale della regione.\r

\r

\r

Al termine «degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita” ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone. \r

\r

","post_title":"Salerno: nuovo nome per l'aeroporto che si chiamerà \"Costa d'Amalfi e del Cilento\"","post_date":"2025-05-15T11:06:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747307216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Negli ultimi anni, le vacanze in barca sono diventate una delle esperienze più ricercate dai viaggiatori in cerca di avventura, libertà e contatto diretto con la natura. Il noleggio di barche tramite piattaforme affidabili come Sailogy ha reso questa esperienza sempre più accessibile anche a chi non ha competenze nautiche. Che tu sia un navigatore esperto o un principiante curioso, oggi puoi vivere la magia del mare italiano senza possedere una barca, scegliendo tra una vasta gamma di imbarcazioni a vela, motore o catamarani.\r

\r

Navigare lungo le coste dell’Italia permette di scoprire angoli nascosti, calette raggiungibili solo dal mare e panorami mozzafiato lontani dalla folla. È il modo perfetto per riscoprire il Mediterraneo in tutta la sua autenticità, con la possibilità di personalizzare totalmente il proprio itinerario e i propri ritmi.\r

\r

H2 Perché scegliere di noleggiare una barca in Italia?\r

\r

Noleggiare una barca in Italia ti permette di esplorare un vero paradiso nautico con oltre 7.000 km di costa, distribuiti tra penisola e isole, con un’incredibile varietà di paesaggi marini: dalle falesie mozzafiato della Costiera Amalfitana alle acque cristalline della Sardegna, dalle calette vulcaniche delle Eolie ai borghi marinari della Liguria.\r

\r

Oltre alla bellezza dei luoghi, noleggiare una barca ti offre flessibilità assoluta. Puoi decidere dove andare, quanto fermarti in ogni porto e cambiare rotta secondo le condizioni meteo o l’umore del giorno. Inoltre, le barche moderne sono dotate di tutti i comfort: cabine con letto, cucina, bagno, e spesso anche attrezzature per snorkeling o pesca.\r

\r

H2 Documenti, requisiti e patenti nautiche: cosa sapere\r

\r

Prima di noleggiare una barca, è importante sapere che alcune tipologie di imbarcazioni richiedono la patente nautica. In Italia, questa è obbligatoria per le barche a motore oltre i 40 cavalli o per navigare oltre le 6 miglia dalla costa. Tuttavia, molte agenzie – come Sailogy – offrono anche soluzioni con skipper incluso, perfette per chi non ha una patente o vuole semplicemente rilassarsi durante la traversata.\r

\r

È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e una carta di credito per eventuali cauzioni. Il contratto di noleggio conterrà tutti i dettagli su assicurazione, condizioni dell’imbarcazione e responsabilità del cliente.\r

\r

H2 Noleggio barche con Sailogy: le destinazioni da sogno\r

\r

Sailogy propone un’ampia selezione di imbarcazioni in tutta Italia. Ecco alcune delle destinazioni più amate dai naviganti:\r

\r

\tSardegna: le spiagge caraibiche dell’Arcipelago della Maddalena e la mondanità della Costa Smeralda.\r

\tSicilia: le isole Eolie con i loro vulcani e acque termali, oppure le Egadi per chi cerca silenzio e natura.\r

\tCostiera Amalfitana e Capri: un classico intramontabile per chi ama il glamour, la buona cucina e i tramonti infuocati.\r

\tLiguria: le Cinque Terre viste dal mare sono un’emozione impagabile.\r

\r

Grazie a Sailogy, puoi selezionare in anticipo l’itinerario, la barca e i servizi opzionali come cambusa a bordo, skipper, hostess o attrezzature per sport acquatici.\r

\r

Come prepararsi prima della partenza\r

\r

Prima di salpare, è utile seguire alcuni consigli pratici:\r

\r

\tVerifica il meteo: anche se i mesi da maggio a settembre sono ideali, è bene controllare le condizioni ogni giorno.\r

\tFai una lista dell’equipaggiamento personale: abiti comodi, costume, scarpe antiscivolo, cappello, crema solare e giacca a vento leggera sono indispensabili.\r

\tApprofitta dei consigli del tuo skipper o del personale Sailogy: ti sapranno indicare baie tranquille, ristoranti tipici e punti di ancoraggio sicuri.\r

\tRispetta l’ambiente marino: non gettare rifiuti, usa saponi biodegradabili e rispetta la fauna e la flora locali.\r

\r

Conclusione\r

\r

Noleggia una barca in Italia e trasforma le tue vacanze in un’avventura su misura, lontano dal turismo di massa e più vicino alla bellezza autentica del Mediterraneo. Le vacanze in barca non sono solo sinonimo di lusso, ma anche di libertà, contatto con la natura e momenti indimenticabili da condividere.\r

\r

Con piattaforme come Sailogy, noleggiare una barca diventa semplice, sicuro e accessibile. Che tu voglia esplorare isole remote o porti vivaci, il mare italiano ti aspetta. Pronto a salpare?\r

\r

I.pr.","post_title":"Noleggio una barca in Italia: tutto quello che devi sapere prima di salpare","post_date":"2025-05-15T10:30:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["barche-a-vela-italia","catamarani-italia","cinque-terre-in-barca","costa-amalfitana-in-barca","destinazioni-nautiche-italia","eolie-in-barca","navigazione-in-italia","noleggio-barca-senza-patente","noleggio-barche-con-skipper","noleggio-barche-in-italia","noleggio-yacht-italia","patente-nautica-barca","sailogy","sardegna-in-barca","vacanze-in-barca","vacanze-in-barca-italia"],"post_tag_name":["barche a vela Italia","catamarani Italia","Cinque Terre in barca","Costa Amalfitana in barca","destinazioni nautiche Italia","Eolie in barca","navigazione in Italia","noleggio barca senza patente","noleggio barche con skipper","noleggio barche in Italia","noleggio yacht Italia","patente nautica barca","Sailogy","Sardegna in barca","vacanze in barca","vacanze in barca Italia"]},"sort":[1747305051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Direzione Gardaland” per Trenord e Discovera, che rinnovano la proposta del biglietto integrato treno+ingresso a Gardaland Park, per un viaggio senz’auto verso il parco divertimenti sul Garda. A ciò si aggiunge un concorso che mette in palio cento ingressi a Gardaland e due soggiorni a Gardaland Resort.\r

Il ticket dedicato comprende il viaggio in treno fino a Peschiera del Garda e l’ingresso giornaliero al parco, che per la stagione 2025 propone tante novità, spettacoli live e nuove attrazioni. Fra questi, “Animal Treasure Island” un’esperienza immersiva alla ricerca del tesoro nascosto, o Dragon Empire, la nuova area ritematizzata dedicata al mondo orientale.\r

“Gardaland Park” è uno degli itinerari delle “Gite in treno” firmati Trenord, in partnership con Discovera - la piattaforma di travel mobility che integra l’ecosistema di servizi turistici e di mobilità - che uniscono al viaggio in treno esperienze di turismo: la navigazione sui laghi, esperienze di sport e adrenalina, la scoperta di luoghi e città d’arte, il divertimento nei grandi parchi.\r

Una o più giornate a Gardaland sono anche i premi in palio per chi partecipa a “Direzione Gardaland”, concorso “instant win” ideato da Trenord e Discovera per incoraggiare sempre più viaggiatori a muoversi in treno anche nel tempo libero.\r

Per partecipare è sufficiente registrarsi entro giovedì 31 luglio sul sito dedicato direzionegardaland.discovera.it: una volta confermata l’iscrizione, gli utenti potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei cento premi, che comprendono il viaggio in treno e l’ingresso a “Gardaland Park” per una giornata.\r

In più, chi acquista entro domenica 31 agosto un biglietto speciale “Gite in treno” sui siti di Trenord o Discovera potrà partecipare anche all’estrazione dei premi finali: due soggiorni per due persone a Gardaland, comprensivi di una notte a Gardaland Resort e dell’ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium.","post_title":"Trenord e Discovera: primo piano sul biglietto speciale 'Gardaland Park'","post_date":"2025-05-15T09:59:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747303168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trend positivo per i flussi turistici italiani verso il Qatar: nei primi quattro mesi del 2025 il numero di visitatori provenienti dall’Italia è infatti cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un andamento in crescita.\r

\r

Il dato evidenzia un interesse sempre maggiore verso il Qatar come destinazione turistica capace di coniugare cultura, innovazione e autenticità. Con musei di fama internazionale, paesaggi desertici, esperienze gastronomiche di alto livello e un’offerta ricettiva in grado di garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo, il Paese consolida il proprio posizionamento tra le mete apprezzate dai viaggiatori italiani.\r

\r

Un picco particolarmente significativo è stato registrato nel mese di aprile, che ha visto un incremento del 91% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato si inserisce in un contesto favorevole, segnato dalla presenza di festività nel calendario italiano, tra cui Pasqua e diversi ponti primaverili — un fattore che rafforza ulteriormente il posizionamento del Qatar come destinazione ideale per uno short break e o per un soggiorno all’insegna del relax e del clima mite.\r

\r

Questo balzo mensile conferma inoltre il potenziale della destinazione e la sua capacità di attrarre un pubblico internazionale sempre più ampio, anche grazie alla facilità dei collegamenti aerei e all’elevata qualità dell’ospitalità.","post_title":"Qatar: visitatori italiani in crescita del +3% nei primi quattro mesi del 2025","post_date":"2025-05-15T09:43:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747302202000]}]}}