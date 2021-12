Il sindaco di New York: i bambini devono avere almeno una dose di vaccino (anche i turisti)

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato che sarà un requisito che i bambini tra i 5 e 12 anni abbiano la prova di almeno una vaccinazione. L’obbligo entra in vigore il 14 dicembre, anche se l’obbligo di presentazione della documentazione scatterà il 27 dicembre.

Cosa succede ai turisti che viaggiano con famiglie che hanno minori?

In molte città europee nessuno sa cosa accadrà a questo obbligo imposto da Di Blasio. Perché in Europa la vaccinazione dei bambini è molto irregolare e in alcuni casi semplicemente non è stata effettuata.

«La città di New York non ha annunciato alcuna modalità alternativa per i figli dei viaggiatori provenienti da Paesi in cui non è ancora possibile vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni», afferma il consolato francese a New York. In Spagna, per esempio, la vaccinazione dei bambini sotto i dodici anni non è iniziata, quindi la situazione è la stessa.