Il Lussemburgo scommette sui flussi dall’Italia, sia leisure sia Mice Il Lussemburgo punta i riflettori sull’Italia, mercato che sta diventando sempre più importante per il settore turistico e Mice. Nel 2021, il 57% degli italiani ha visitato il paese per motivi turistici, il 22% per Mice, il 13% per visitare parenti e amici e il 9% per business tradizionale. Percentuali in linea con la media europea. Ecco allora che la scorsa settimana si è svolto un evento a Bologna alla presenza di Lex Delles, Ministro del Turismo del Lussemburgo e ha visto la partecipazione di una delegazione di operatori della travel industry lussemburghese tra cui Luxair e sightseeing.lu, entrambi key player per l’offerta e per i prodotti rivolti in modo specifico ai visitatori italiani.



Da una recente survey condotta dal centro di ricerca lussemburghese Ilres e commissionata da Lft, l’agenzia nazionale per il marketing della destinazione e lo sviluppo del turismo, tra i fattori che spingono il viaggiatore italiano a visitare il Lussemburgo troviamo il desiderio di scoprire una nuova destinazione (per il 72% del campione), la natura e i paesaggi e la reputazione del Paese (scelti 39% a pari merito dagli intervistati), la facilità di accesso e i collegamenti e le attrazioni storiche e architettoniche (entrambe scelte dal 28% dei viaggiatori del panel).



Tra i luoghi maggiormente visitati: la capitale Lussemburgo è la prima scelta dagli italiani intervistati (89%) seguita dalle chiese e dai siti religiosi (53%) e dai castelli (42%). La ricerca delinea inoltre che la conoscenza e l’interesse per il Lussemburgo sono più elevate nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. L’Emilia-Romagna è tra le regioni in cui le ricerche e le prenotazioni di voli per il Lussemburgo sono aumentate maggiormente tra il 2021 e il 2022, e questa regione continua a mostrare un elevato potenziale di crescita.



Obiettivo dell’evento a Bologna è stato dunque far scoprire a operatori dell’industria turistica e alla stampa tutto ciò che il piccolo Paese nel cuore dell’Europa, con il suo spirito decisamente europeo, ha da offrire. Un primo momento creato per suscitare interesse nel Granducato e porre le basi per lo sviluppo di future e successive opportunità commerciali.



Il Lussemburgo offre una moltitudine di attività ed esperienze, sia nella natura che in città, in grado di soddisfare differenti target di viaggiatori: dagli amanti della vita all’aria aperta a chi cerca una vacanza culturale, dagli escursionisti e appassionati di sport ai food lovers, da chi viaggia da solo alle coppie o ai gruppi o alle famiglie. Grazie all’elevata qualità di infrastrutture e servizi disponibili, alla varietà e diversità del suo settore economico, ma anche alle competenze e al know-how, il Granducato si presta perfettamente all’organizzazione di eventi Mice.

