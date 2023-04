Hong Kong: aumentano gli arrivi nel primo trimestre, anche se nettamente inferiori ai livelli 2019 Hong Kong ha totalizzato oltre 2 milioni di arrivi nel mese di marzo, traguardo raggiunto per la prima volta dal gennaio 2020, secondo i dati provvisori dell’Hong Kong Tourism Board (Hktb). Lo scorso marzo è stato il primo mese intero senza restrizioni di viaggio legate al Covid da quando i confini della città sono stati chiusi nel marzo 2020. La stima di 2,45 milioni di arrivi rappresenta una crescita del 68% rispetto al mese precedente, anche se il numero è ancora inferiore di quasi il 42% a quello di marzo 2019. Il consuntivo del primo trimestre 2023 è comunque significativamente al di sotto dei livelli pre-pandemia. Tra gennaio e marzo, la città ha registrato 4,41 milioni di visitatori, appena il 30% della media trimestrale dal 2017 al 2019. Gli arrivi dalla Cina continentale hanno rappresentato poco più dell’80% del totale dei visitatori di marzo. I turisti provenienti dai mercati a lungo raggio – tipicamente quelli che si fermano per un periodo più lungo della media e che tendono a spendere di più – hanno rappresentato circa il 5% degli arrivi di marzo, nonostante la spinta rappresentata dai passeggeri delle crociere internazionali.

