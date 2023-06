Giappone: appuntamento all’Ulissefest 2023, a Pesaro il prossimo 14 luglio L’Ente Nazionale del Turismo Giapponese – Jnto – partecipa anche quest’anno all’Ulissefest, festival interamente dedicato al viaggio organizzato da Edt, la casa editrice che da oltre vent’anni cura le edizioni italiane delle guide Lonely Planet. “Tra caos e poesia” è questo il tema di quest’anno del Festival, che andrà in scena a Pesaro dal 13 al 16 luglio. Concerti, reading, incontri, spettacoli e workshop animeranno angoli e luoghi della città marchigiana. “Dopo un lungo periodo di attesa, possiamo nuovamente viaggiare all’estero – ha commentato Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo del Jnto in Italia (nella foto) -. Tutti desiderano oggi visitare luoghi e Paesi per vivere esperienze uniche, incluso il Giappone con tutto il suo fascino. La nostra destinazione è pronta ad accogliere i viaggiatori di tutto il mondo”. L’appuntamento con Jnto è fissato per il 14 luglio, con due eventi organizzati nella cornice di Piazzale Collenuccio: alle ore 18 con il “Salotto del Mondo”, spazio moderato dalla giornalista Giacomina Valenti che racconterà agli ospiti perché è il momento perfetto per visitare il Paese del Sole Levante, insieme ad altre destinazioni internazionali come Malta, Slovenia e Fiandre. Alle ore 20.30 è in programma l’incontro “Nel segno del Giappone”, moderato dalla speaker radiofonica Doris Zaccone. Protagonista di questo momento sarà Kenta Suzuki, il più importante influencer giapponese in Italia e creator digitale. Attraverso il suo racconto e le sue parole si esplorerà la poliedrica cultura del Giappone. Condividi

