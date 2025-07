Germania: i quattro castelli reali della Baviera entrano nel patrimonio Unesco La Germania celebra i castelli reali della Baviera, che entrano ufficialmente nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco: si tratta, precisamente, dei castelli di Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee e della residenza reale di Schachen. I quattro castelli di re Ludwig II di Baviera sono stati inseriti nell’elenco del patrimonio culturale e naturale mondiale su proposta della Commissione tedesca per l’Unesco. Con questa decisione, la Germania conta ora 55 siti patrimonio mondiale, tra cui 52 siti patrimonio culturale mondiale e tre siti patrimonio naturale mondiale, che rappresentano alcune delle testimonianze più significative della storia dell’umanità. Questo riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per la destinazione, in coincidenza con il 50° anniversario della Strada delle fiabe tedesca. La tempistica sottolinea il forte legame tra il patrimonio fiabesco della Germania e la visione romantica di Ludovico II, spesso definito il “re delle fiabe”. I suoi castelli, situati nei paesaggi mozzafiato della Svevia e dell’Alta Baviera, incantano i visitatori da quasi 140 anni. Il solo castello di Neuschwanstein (nella foto) accoglie circa 1,4 milioni di visitatori all’anno, cifra che lo rende uno dei monumenti più visitati della Germania. Condividi

Sono abbastanza stupito dei fattori di crescita continui dell'industria turistica. Con chiunque parli la crescita è al primo posto. Ora mi chiedo come sia possibile crescere continuamente in Italia viste le chiare difficoltà dei ceti medi che poi sono la famosa massa turistica. Naturalmente la sezione del lusso essendo anelastica rimane sempre com'è. Cioè con coefficienti sempre alti e quindi con una effettiva crescita di spesa. Ma gli altri? La grande maggioranza degli italiani come possono incrementare questa crescita? C'è qualcosa che non mi torna.\r

\r

Vediamo cosa dicono i grandi economisti. John Stuart Mill è noto per aver contribuito in modo significativo alla teoria della crescita economica, in particolare attraverso il suo concetto di \"stato stazionario\". Mill non era contrario alla crescita, ma riteneva che una crescita economica continua non fosse necessariamente desiderabile o sostenibile nel lungo termine. Ci troviamo d'accordo con lui. Invece Robert Solow spiega che il progresso tecnico è in grado di spiegare una continua crescita degli standard di vita e della produttività. \r

\r

Non so chi abbia ragione ma ugualmente questa crescita costante di operatori, vettori eccetera mi sembra eccessiva. Ci saranno delle stagioni stazionarie, dovute alla difficoltà del mondo? Invece no. Ogni anno ci scontriamo con aumenti a una o due cifre. Non so. Per avere un quadro esatto del nostro sistema turistico dovremmo mettere da parte la retorica dei numeri e parlare di dati reali. Ce la faremo?\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Com'è possibile che anche nei momenti di crisi il turismo cresca sempre?","post_date":"2025-07-23T12:13:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753272820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line ha ufficialmente aperto lo scorso 19 luglio Celebration Key, la sua nuova destinazione esclusiva a Grand Bahama. La prima nave ad attraccare è stata la Carnival Vista, con quasi 5.000 ospiti pronti a vivere un'esperienza indimenticabile tra attrazioni spettacolari, relax e divertimento.\r

\r

Tra le novità spiccano: il Suncastle, il castello di sabbia più alto al mondo, con scivoli d'acqua mozzafiato; la più grande altalena del mondo per brindare sospesi nell'aria; le lagune di acqua dolce più grandi dei Caraibi, ideali per famiglie e adulti in cerca di relax; il Pearl Cove Beach Club, il più grande rifugio per adulti con piscina a sfioro e supervillas; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola, dove i colori dei murales e l'autenticità dei prodotti fatti a mano raccontano la vera anima bahamense.\r

\r

La giornata inaugurale ha visto protagonisti anche Shaquille O'Neal, il presidente di Carnival Christine Duffy e il ceo Josh Weinstein, che hanno tagliato il nastro e brindato alla nuova perla del turismo crocieristico.\r

\r

Sono cinque le aree da esplorare: Paradise Plaza, il cuore pulsante con musica dal vivo; Starfish Lagoon, ideale per famiglie con giochi, scivoli e ristorazione informale; Calypso Lagoon, dedicata agli adulti con DJ, bar swim-up e food trucks; Pearl Cove Beach Club, per un relax totale tra piscina, cabanas e ristoranti gourmet; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola.\r

\r

Oltre 30 punti ristoro, musica dal vivo, giochi sulla spiaggia, sport e attività per tutti i gusti completano l'offerta. E per chi vuole solo godersi il mare, oltre un chilometro di spiaggia bianca e acque cristalline.\r

\r

Il porto di Celebration Key potrà accogliere fino a quattro grandi navi contemporaneamente, e la sua apertura rappresenta un'opportunità straordinaria per Grand Bahama: oltre 2 milioni di visitatori l'anno già da subito, con un impatto economico e occupazionale significativo.\r

\r

«Celebration Key rappresenta una novità entusiasmante chi ama le crociere e le esperienze esclusive. È il perfetto mix tra divertimento, relax e cultura, ideale per famiglie e adulti, e siamo certi che sarà un successo anche per il mercato italiano» sottolinea una nota di Gioco Viaggi, agente generale per l'Italia di Carnival Cruise Line.","post_title":"Carnival: taglio del nastro per Celebration Key, nuova meta esclusiva a Grand Bahama","post_date":"2025-07-23T11:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753269308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° agosto il biglietto del treno fra Milano e l’aeroporto di Malpensa salirà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie, nell'ordine dell'euro. Il ticket per i ragazzi fino ai 13 anni passerà invece da 6,50 a 7,50 euro.\r

Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, precisa che si tratta del «primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31».\r

L’aumento contribuirà ad «un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio» di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti.\r

Intanto, sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa entrano in servizio nuovi treni Caravaggio - già operativi dalla stazione di Cadorna -, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024.\r

Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all’1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l’estate nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti. ","post_title":"Malpensa Express: dal 1° agosto il costo del biglietto salirà da 13 a 15 euro a tratta","post_date":"2025-07-23T10:54:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753268044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways è official airline carrier della 82 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, quest'anno in calendario dal 27 agosto al 6 settembre.\r

\r

Una partecipazione quella della compagnia alla Biennale Cinema 2025 che ne conferma il ruolo quale ambasciatrice delle eccellenze del nostro Paese e del suo patrimonio culturale nel mondo nonché vettore italiano di riferimento. Sostenere il cinema, l’arte e la cultura nazionale rappresenta inoltre una scelta coerente e strettamente integrata nell'identità aziendale di Ita.\r

\r

“Questa è più di una semplice partnership, è un onore ed un vero e proprio omaggio ad uno degli eventi più iconici a livello mondiale in una città, Venezia, che racchiude tutti gli elementi per cui il nostro Paese è unico al mondo, ovvero storia, eccellenza, creatività e stile. – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale del vettore – Essere al fianco di questo evento così prestigioso conferma il ruolo centrale di Ita non solo come vettore di collegamento tra l’Italia e il resto del mondo, ma anche come ambasciatrice del Made in Italy. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, vetrina globale dell’arte e della cultura, riflette i valori di innovazione, stile e cultura che da sempre caratterizzano il nostro Paese e che Ita Airways si impegna a promuovere quotidianamente”.\r

\r

La compagnia aerea sarà presente al Lido di Venezia con un’installazione immersiva, ideata come invito a volare nell’immaginario collettivo del cinema italiano, fatta di contaminazioni tra parole, immagini e suoni. Il volo e il cinema condividono infatti il medesimo spirito di esplorazione di orizzonti emozionanti, conosciuti e sconosciuti, mentali e fisici, lontani e vicini, da raggiungere con la compagnia e da sognare col cinema italiano e con uno stesso desiderio: raggiungere la destinazione stando in poltrona.","post_title":"Ita Airways è official airline della Mostra del cinema di Venezia, fino al 2027","post_date":"2025-07-23T09:15:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753262151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 accelera nell'estate 2025: tra giugno e settembre il tour operator mette a segno una crescita del +20% sia nel numero di passeggeri sia nel fatturato.\r

“Questa crescita è frutto di una domanda reale e consapevole - sottolinea l’amministratore delegato Gianluca Rubino (nella foto) -. I prezzi sono rimasti stabili ed è l’interesse per il nostro modello di viaggio che si è rafforzato”.\r

Un modello che fa perno su autenticità e sostenibilità, proponendo itinerari in luoghi capaci di offrire un’esperienza profonda, lontana dai circuiti affollati e omologati del turismo di massa. Il viaggiatore Kel 12 – cha ha un budget di spesa medio pari a 6.700 euro - cerca oggi spazi ampi, silenziosi, e relazioni genuine con ambienti e culture.\r

\r

“Se confrontiamo i Paesi scelti nelle aree di breve, medio e lungo raggio - osserva Rubino - emerge con chiarezza la tendenza a privilegiare luoghi in cui la natura domina la scena. Nel Mediterraneo prevalgono le isole, nel Nord Europa ci si spinge oltre il Circolo Polare Artico, mentre nel lungo raggio si scelgono territori lontani dalle rotte più battute. Ciò che sorprende è la consapevolezza di queste scelte: non sono dettate dall’improvvisazione, ma frutto di un’attenta valutazione, come dimostra l’ulteriore crescita dell’advance booking”.\r

Mete protagoniste, oltre al gran ritorno del Maghreb, guardando a nord, spiccano Norvegia, Finlandia incalzati dai deserti artici dell’Islanda e, soprattutto, delle isole Svalbard e della Groenlandia. Sul lungo raggio, l’Africa Australe, affiancata dall'immutato fascino del Giappone.","post_title":"Kel 12 in allungo sull'estate 2025: fatturato e passeggeri a +20%","post_date":"2025-07-22T11:46:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753184789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494869\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Susan Poynor[/caption]\r

Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all'interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità.\r

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_494870\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Ali Bashirinia[/caption]\r

Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale.\r

Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo.\r

Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations.","post_title":"Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi","post_date":"2025-07-22T11:09:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753182569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483501\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Danielle di Gianvito[/caption]\r

L’Italia si conferma ancora una volta un mercato strategico e dinamico per le Seychelles. Al 6 luglio 2025, il numero di arrivi dall’Italia ha raggiunto quota 12.038, segnando un’impennata significativa del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, oltre a testimoniare il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’arcipelago, colloca il nostro Paese al quarto posto tra i mercati internazionali più rilevanti per la destinazione.\r

A fare da cornice a questa crescita spiccano le performance contrastanti degli altri mercati europei di riferimento: la Germania, tradizionalmente in testa per flussi turistici verso le Seychelles, registra un deciso rallentamento con un calo del 22%, mentre la Francia mostra una lieve flessione del 5%. In controtendenza invece la Russia, che mantiene il terzo posto grazie a un incremento del 5% nei visitatori. In questo contesto, l’Italia emerge come uno dei mercati più reattivi e vitali, contribuendo in modo significativo alla crescita globale del turismo nell’arcipelago.\r

“Questo straordinario risultato conferma il legame sempre più forte tra il pubblico italiano e le Seychelles”, commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di tourism Seychelles in Italia. “La combinazione unica di natura incontaminata, ospitalità e autenticità continua a conquistare i cuori dei viaggiatori. Siamo entusiasti e fiduciosi che questa crescita proseguirà anche nella seconda parte dell’anno.”","post_title":"Seychelles: l'Italia rimane sempre unm mercato strategico (+29%)","post_date":"2025-07-22T10:41:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753180876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aprirà i battenti il prossimo dicembre lo Zayed National Museum, museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che rende omaggio al padre fondatore degli Emirati, il defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, e al suo impegno per l'istruzione, l'identità e l'appartenenza.\r

Situato al centro del Saadiyat Cultural District di Abu Dhabi, uno dei distretti con la più alta concentrazione di istituzioni culturali a livello globale, il museo si basa sulla visione dello sceicco Zayed, sostenendo i valori per i quali si è battuto, tra cui l'umanitarismo e la conservazione dell'eredità culturale.\r

\r

Saranno aperte al pubblico sei gallerie permanenti su due piani, che abbracciano 300.000 anni di storia dell'umanità, oltre a una serie di mostre temporanee. La collezione del museo presenta manufatti provenienti da tutti gli Emirati Arabi Uniti, tra cui donazioni che parlano del ricco patrimonio del Paese, oltre a prestiti nazionali e internazionali.\r

Il museo ospiterà manufatti del Paleolitico, del Neolitico, dell'Età del Bronzo e dell'Età del Ferro, scoperti da gruppi di ricerca negli Emirati oltre cinquant'anni fa. Questi reperti raccontano la storia della resilienza e dell'intraprendenza delle prime comunità del Paese, dal più antico sistema di irrigazione falaj del mondo, alle tracce dell'estrazione del rame nell'Età del Bronzo.\r

Tra le opere di maggior rilievo del museo ci sarà la Perla di Abu Dhabi, una delle perle naturali più antiche del mondo, che porta nuova luce sulla storia della pesca delle perle nel Golfo Arabico; il Corano Blu, uno dei manoscritti più belli dell'arte islamica; e la ricostruzione di un'antica barca Magan, frutto della prima collaborazione di ricerca del museo con la Zayed University e la New York University Abu Dhabi.","post_title":"Abu Dhabi: aprirà al pubblico il prossimo dicembre lo Zayed National Museum","post_date":"2025-07-22T10:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753178468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare un viaggio senza sforare il budget è una sfida comune per molti viaggiatori, ma con le giuste strategie può diventare un obiettivo realistico. L’industria del turismo ha vissuto grandi trasformazioni negli ultimi anni, favorendo un accesso più ampio alle offerte grazie alle piattaforme online, alle app di confronto prezzi e a nuove modalità di soggiorno alternative. La crescente attenzione ai costi non significa necessariamente rinunciare alla qualità dell’esperienza: oggi è possibile esplorare il mondo anche con un budget contenuto, adottando un approccio più flessibile e consapevole.\r

\r

Pianificare in anticipo fa la differenza\r

\r

Uno dei primi passi per contenere le spese è la pianificazione anticipata. I voli e gli alloggi tendono ad avere prezzi più vantaggiosi se prenotati con largo anticipo, soprattutto in alta stagione. Anche le attività da svolgere in loco, come visite guidate o ingressi a musei, possono essere acquistate online con sconti interessanti. Non si tratta solo di risparmio economico, ma anche di evitare lunghe attese e sovrapprezzi dell’ultimo minuto.\r

\r

Programmare per tempo consente inoltre di esplorare destinazioni meno turistiche, spesso trascurate ma ricche di fascino e con costi generalmente più contenuti rispetto alle mete più battute. Alcune città minori o località rurali offrono esperienze autentiche, spesso a un prezzo molto più accessibile. La scelta del periodo del viaggio è altrettanto importante: viaggiare in bassa stagione permette di usufruire di tariffe più basse e di vivere l’esperienza in un contesto meno affollato.\r

\r

La flessibilità è un’alleata preziosa\r

\r

Essere flessibili con le date e gli orari di partenza può fare la differenza. I voli durante i giorni feriali, soprattutto a metà settimana, tendono ad avere prezzi più bassi rispetto a quelli del fine settimana. Anche partire di notte o all’alba può essere un’opzione vantaggiosa. La stessa logica si applica agli alloggi: soggiornare durante la settimana o evitare i periodi festivi può ridurre notevolmente le spese.\r

\r

La flessibilità si estende anche alla destinazione. Spesso si sceglie una meta precisa senza considerare le alternative nelle vicinanze, che potrebbero offrire esperienze simili a un costo inferiore. L’uso di strumenti digitali consente oggi di confrontare velocemente offerte per decine di località. Una strategia utile è quella di cercare offerte di pacchetti volo più hotel, o utilizzare piattaforme che evidenziano le combinazioni più economiche nel periodo selezionato.\r

\r

Dove trovare le migliori offerte\r

\r

L’utilizzo di comparatori online è diventato uno strumento fondamentale per il viaggiatore attento al risparmio. Questi siti consentono di monitorare in tempo reale l’andamento dei prezzi e di cogliere l’offerta migliore al momento giusto. Per esempio, utilizzare Prendilvolo.com per individuare il volo low cost rappresenta una delle soluzioni più immediate ed efficaci per contenere il costo complessivo del viaggio. La possibilità di confrontare centinaia di tratte e compagnie consente di scegliere non solo in base al prezzo, ma anche secondo altri criteri come durata del volo, numero di scali e politica sui bagagli.\r

\r

Alcune piattaforme permettono anche di impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando il prezzo di un volo o di un hotel cala sotto una certa soglia. In questo modo, si può evitare di monitorare costantemente i portali e cogliere comunque l’occasione al momento giusto. Anche le newsletter delle compagnie aeree e dei portali di prenotazione possono contenere offerte esclusive, riservate agli iscritti.\r

\r

Alloggi alternativi e scelte sostenibili\r

\r

La scelta dell’alloggio incide in modo rilevante sul budget. Oltre agli hotel tradizionali, è possibile optare per formule più economiche come case vacanza, ostelli, B&B o anche il cosiddetto “home exchange”, ovvero lo scambio casa con altri viaggiatori. Questa modalità, in particolare, permette di soggiornare gratuitamente, con il solo vincolo di mettere a disposizione la propria abitazione per un periodo concordato.\r

\r

Negli ultimi anni si è affermata anche l’ospitalità in cambio di piccoli lavori o volontariato. Alcune piattaforme mettono in contatto viaggiatori con famiglie, aziende agricole o strutture turistiche che offrono vitto e alloggio in cambio di poche ore di lavoro quotidiano. È un modo non solo per ridurre i costi, ma anche per vivere un’esperienza più profonda e autentica del luogo visitato.\r

\r

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello ambientale. Viaggiare in modo sostenibile non è soltanto una scelta etica, ma spesso anche economica. Utilizzare i mezzi pubblici, evitare il noleggio di veicoli quando non strettamente necessario o prediligere strutture eco-friendly può ridurre le spese complessive e, al contempo, avere un impatto positivo sull’ambiente.\r

\r

Mangiare bene senza spendere troppo\r

\r

L’aspetto gastronomico rappresenta una parte importante del viaggio, ma anche una delle voci di spesa più variabili. Per ridurre i costi senza rinunciare al piacere del cibo, è consigliabile evitare le zone turistiche, dove i prezzi sono spesso gonfiati. Spostandosi anche di poche strade si possono trovare ristoranti frequentati da residenti, con una cucina più autentica e prezzi più contenuti.\r

\r

Un’alternativa interessante è quella di acquistare prodotti locali nei mercati o nei piccoli negozi alimentari e preparare i pasti in autonomia, se l’alloggio lo consente. Questo approccio consente non solo di risparmiare, ma anche di conoscere meglio la cultura gastronomica locale. Alcune città, inoltre, offrono opzioni gratuite o a basso costo per assaporare specialità tipiche, come sagre, degustazioni organizzate o eventi pubblici.\r

\r

Esperienze gratuite o a basso costo\r

\r

Visitare musei, monumenti e attrazioni turistiche può comportare un costo elevato, ma esistono strategie per contenere anche questa voce di spesa. In molte città europee i principali musei offrono ingressi gratuiti in determinati giorni o fasce orarie. Alcune tessere turistiche permettono l’accesso a più attrazioni a prezzo scontato, includendo anche trasporti pubblici o visite guidate.\r

\r

Esistono poi numerose esperienze gratuite che arricchiscono il viaggio senza gravare sul portafoglio. Passeggiate nei quartieri storici, percorsi naturalistici, visite a chiese o mercati locali offrono un’immersione autentica nella realtà del luogo. Alcuni enti del turismo locali mettono a disposizione mappe, app e itinerari consigliati che permettono di scoprire angoli meno noti ma suggestivi, senza costi aggiuntivi.\r

\r

Anche la partecipazione a eventi culturali, concerti all’aperto o manifestazioni tradizionali può essere un modo per vivere intensamente la destinazione, entrando in contatto con la comunità locale.\r

\r

Nuove abitudini digitali per risparmiare\r

\r

L’uso delle app e degli strumenti digitali ha trasformato il modo in cui si viaggia. Oggi esistono applicazioni dedicate a ogni aspetto dell’esperienza turistica: dal cambio valuta in tempo reale alle mappe offline, dai consigli sui ristoranti meno turistici ai servizi per il trasporto pubblico. Sfruttare queste risorse può significare ridurre i costi e aumentare il comfort del viaggio.\r

\r

Alcune app permettono anche di condividere spese con altri viaggiatori, come nel caso dei taxi condivisi o del car sharing. Ci sono poi piattaforme che offrono tour guidati gratuiti con guide locali che lavorano a offerta libera, permettendo così a ogni partecipante di contribuire secondo le proprie possibilità.\r

\r

Infine, i social network e i forum di viaggiatori possono essere una fonte preziosa di informazioni. Recensioni, itinerari già sperimentati da altri turisti e gruppi dedicati a specifiche destinazioni offrono spunti concreti su come risparmiare senza rinunciare alla qualità.\r

\r

\r

\r

I.pr.","post_title":"Viaggiare e risparmiare è possibile: ecco come","post_date":"2025-07-22T10:00:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["alloggi-economici","app-per-viaggiare","budget-travel","cibo-locale-economico","comparatori-di-voli","destinazioni-economiche","esperienze-gratuite-in-viaggio","home-exchange","offerte-viaggio-2025","risparmiare-in-viaggio","trucchi-per-viaggiare-low-cost","turismo-accessibile","vacanze-economiche","viaggi-flessibili","viaggi-in-bassa-stagione","viaggi-low-cost","viaggi-sostenibili","viaggiare-risparmiando","viaggiatori-smart","voli-economici"],"post_tag_name":["alloggi economici","app per viaggiare","budget travel","cibo locale economico","comparatori di voli","destinazioni economiche","esperienze gratuite in viaggio","home exchange","offerte viaggio 2025","risparmiare in viaggio","trucchi per viaggiare low cost","turismo accessibile","vacanze economiche","viaggi flessibili","viaggi in bassa stagione","viaggi low cost","viaggi sostenibili","viaggiare risparmiando","viaggiatori smart","voli economici"]},"sort":[1753178458000]}]}}