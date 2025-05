Formentera celebra la tradizione gastronomica intrecciata fra terra e mare Scoprire Formentera attraverso la sua tradizione culinaria: questo l’obiettivo della nuova edizione delle Settimane Gastronomiche, in corso in questi giorni sull’isola, fino al prossimo 25 maggio. Per l’occasione i ristoranti dell’isola proporranno menù a prezzo fisso per esaltare la gastronomia locale: un vero e proprio viaggio nei sapori, dove le ricette tradizionali saranno rivisitate con creatività e un tocco contemporaneo. I viaggiatori potranno scegliere tra diversi locali aderenti all’iniziativa e lasciarsi conquistare da menù speciali pensati ad hoc per l’occasione. Il miglior menù sarà premiato, e chi parteciperà avrà anche la possibilità di vincere un prestigioso premio in palio. Un’ampia varietà di proposte, dagli antipasti ai piatti di mare e di terra, celebrerà la ricchezza gastronomica dell’isola, in perfetto equilibrio con la genuinità degli ingredienti locali: pesce freschissimo, ortaggi, agrumi e formaggi. Formentera è molto altro, al di là del suo mare splendido, a cominciare proprio dalla proposta culinaria che la rendono una meta d’eccellenza per gli amanti della buona cucina. Dall’insalata payesa (con pesce essiccato), frit de polp (polpo fritto), al sofrit pagès (con carne e patate) fino a deliziosi dessert come il flaó (torta al formaggio fresco con mentuccia), le orelletes (dolce all’anice) o la greixonera (budino di pane alla cannella). In ogni piatto si riflette l’essenza dell’isola, un’armonia di gusti dove si intrecciano le tradizioni e la generosità della natura, tra terra e mare. Condividi

