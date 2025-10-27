Filippine, Gonzales: «Forte crescita dei turisti italiani. Attesi 60.000 arrivi nel 2025» «Sono molto felice di poter dire che negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita significativa del numero di turisti italiani che scelgono le Filippine come meta di viaggio. Sebbene i numeri assoluti siano ancora contenuti, l’aumento percentuale è davvero notevole, tanto da portare l’Italia in una posizione strategica all’interno delle nostre priorità in Europa» dichiara Daks Fernandez Gonzales, direttore del turismo delle Filippine in Europa. Nel 2024 le Filippine hanno accolto 56.500 turisti italiani, segnando un aumento dell’83,34% rispetto al 2023. Un risultato che consolida la tendenza positiva anche nel primo semestre del 2025, quando sono già stati registrati 32.700 arrivi dall’Italia, pari a una crescita del 48% su base annua. Il direttore ha sottolineato come vi sia un crescente interesse da parte dei partner italiani nel promuovere i prodotti turistici filippini: «È emersa una grande curiosità verso le nostre diverse proposte di viaggio, e sono convinto che esista un potenziale enorme per portare le Filippine nel mercato mainstream italiano». L’attrazione principale resta la fama mondiale delle spiagge filippine, considerate tra le più belle del pianeta. Tuttavia, la domanda italiana sta evolvendo verso esperienze più complete, che uniscono vacanze balneari a attività nella natura, come escursioni, trekking e visite ai siti patrimonio Unesco, tra cui le risaie a terrazza di Banaue. Le Filippine offrono inoltre un patrimonio naturale e culturale senza eguali. La straordinaria biodiversità dell’arcipelago – con flora e fauna uniche – sta conquistando le nuove generazioni di viaggiatori e le famiglie italiane in cerca di mete estive autentiche. Le isole di Cebu, Bohol e Siargao sono tra le destinazioni più amate per questo tipo di turismo. Un altro punto di forza è rappresentato dalle attività subacquee: le Filippine sono riconosciute come una delle migliori destinazioni per le immersioni, con fondali e biodiversità marina spettacolari. Secondo Gonzales, l’obiettivo principale è «integrare sempre di più l’offerta filippina nel mercato turistico europeo, puntando su temi come sole, mare, natura, attività outdoor e turismo culturale e creativo». Al centro della strategia per l’Europa c’è la promozione del turismo sostenibile, un valore chiave per il Dipartimento del Turismo delle Filippine guidato dalla segretaria Christina Garcia Frasco. «Stiamo collaborando con numerosi partner europei per valorizzare destinazioni sostenibili nelle Filippine e far conoscere al pubblico europeo l’autenticità della nostra offerta turistica» aggiunge Gonzales. Questa filosofia di sostenibilità e cooperazione rappresenta il cuore della strategia delle Filippine nel Vecchio Continente. Guardando al futuro, le prospettive restano ottimistiche: entro la fine del 2025 si punta a superare i 60.000 arrivi dall’Italia, un traguardo che conferma la fiducia e la curiosità crescenti del pubblico italiano verso il Paese del “sorriso asiatico”. «Gli italiani si riconoscono facilmente nello spirito filippino – conclude Gonzales – un popolo accogliente, caloroso, con un cuore asiatico ma una mentalità aperta e ospitale, affine a quella europea. Crediamo che questo legame culturale e umano sia la chiave per un ulteriore rafforzamento dei rapporti turistici tra i nostri paesi». (Quirino Falessi) Condividi

