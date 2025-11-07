Emirati Arabi: piano da 6 miliardi di dollari a sostegno del turismo in Africa Il settore turistico africano è destinato a ricevere un forte impulso, in seguito all’annuncio da parte degli Emirati Arabi Uniti di un piano di investimenti da 6 miliardi di dollari per sostenere progetti di viaggio, turismo e ospitalità in tutto il continente. L’impegno dovrebbe creare 70.000 nuovi posti di lavoro. «Oggi, gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa si trovano in un momento cruciale nello sviluppo di un settore turistico resiliente e sostenibile – ha affermato Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’economia e del turismo degli Emirati Arabi Uniti -. Questo traguardo è segnato dal lancio di una nuova mappatura degli investimenti che comprende diversi progetti turistici nei settori dell’aviazione, della logistica, delle infrastrutture e del digitale, con un valore totale stimato di circa 6 miliardi di dollari e il potenziale per generare 70.000 opportunità di lavoro in tutta l’Africa». «L’Africa ospita un patrimonio turistico ricco e diversificato. Queste caratteristiche uniche offrono grandi opportunità per la comunità imprenditoriale degli Emirati Arabi Uniti e rappresentano una porta d’accesso fondamentale per gli investimenti e l’espansione in diverse attività turistiche». La dichiarazione ministeriale congiunta, come riporta TravelDailyNews, ha evidenziato le ambizioni condivise di migliorare le infrastrutture turistiche, potenziare la connettività aerea, promuovere una crescita sostenibile e promuovere la collaborazione tra Pmi per sostenere la partecipazione dell’industria locale. Verso il futuro Con l’annuncio che getta solide basi per future partnership, l’attenzione si sposta ora sul Future Hospitality Summit Africa, la piattaforma chiave della regione per gli investimenti e lo sviluppo nel settore alberghiero. Il summit mira ad accelerare finanziamenti, partnership e progetti turistici su larga scala nei mercati africani. «Fhs Africa svolgerà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro degli investimenti nel settore alberghiero in tutto il continente – ha affermato Roy Bannister, responsabile delle partnership strategiche per l’Africa di The Bench -. Mentre analizzeremo il piano di investimenti da 6 miliardi di dollari, ci concentreremo sulla trasformazione di questo quadro in progetti concreti, partnership e opportunità che abbiano un impatto duraturo sull’economia turistica africana». Condividi

