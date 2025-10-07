Disneyland Paris: riparte la formazione dedicata agli agenti di viaggio Torna la formazione per gli agenti di viaggio targata Disneyland Paris: quest’anno il programma inizia con il livello di apprendimento Discovery, dedicato alle agenzie che si affacciano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris e ha come obiettivo principale la conoscenza base del prodotto, dei segreti e delle innumerevoli opzioni per creare esperienze uniche da proporre ai propri clienti. Gli incontri, della durata di circa tre ore durante la pausa pranzo, offrono una presentazione interattiva e dinamica del prodotto, seguita da un business lunch che è anche occasione di confronto tra gli esperti del settore e gli specialisti della Destinazione. Le agenzie vengono invitate a partecipare alle sessioni tramite un invito digitale, condiviso direttamente dai consulenti di zona. «Questo programma di formazione è di fondamentale importanza -ha dichiarato Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris -: crediamo fermamente nel suo valore e siamo pronti a supportare le agenzie, fornendo loro strumenti pratici e utili. Il nostro obiettivo è di essere sempre più presenti e capillari sul territorio, coinvolgendo un numero crescente di agenzie, comprese quelle più piccole o situate in aree più remote». Dopo le 16 tappe di settembre che hanno coinvolto più di 250 partecipanti, nei prossimi giorni la squadra italiana di Disneyland Paris raggiungerà le seguenti città: Reggio Calabria, Presezzo (BG), San Benedetto del Tronto, Torino, Mestre, Altamura, Roma e Palermo. Le tappe previste di novembre invece sono le seguenti: Napoli, Avellino, Imperia, Verona, Cagliari, Messina, Como e Lecce. Oltre al livello Discovery il programma di formazione include altri due livelli: Disney Stars Accademy dedicato alle agenzie di viaggio già codificate, incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea e Disney Stars University dedicata alle 34 agenzie Ambassador che ha come obiettivo principale il rafforzamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Quest’ultima si svolgerà a Disneyland Paris subito dopo l’apertura di World of Frozen, una nuova area che aprirà nel Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2026. Condividi

